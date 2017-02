Los Goya que nunca fueron

Lo peor de los Goya es que a medida que se acercan sientes, no se sabe bien por qué, la necesidad de ver algunas de las peliculas nominadas. Este año nuestro cine es poco más que una fosa séptica y, sin embargo, cuanto peores son las películas, mayor es la atención que despiertan los premios. ¿A más premios peor cine y a menos premios mejor cine? No estoy segura, pero para comprobarlo podemos hacer una comparación: veinticinco años con Goyas frente a veinticinco sin ellos. ¿Qué películas habrían ganado los Goya cuando los premios aún no existían? Este es el experimento, he aquí el resultado:

1985: El año anterior a la instauración de los premios de la Academia no fue un año especialmente brillante. De haber habido premios y nominaciones es posible que las cinco nominadas hubieran sido: Sé infiel y no mires con quién de Fernando Trueba, La vaquilla de Berlanga, Extramuros de Miguel Picazo, Stico de Jaime de Armiñán y Luces de Bohemia de Miguel Ángel Díez. Se habrían quedado fuera Los paraísos perdidos de Martín Patino y Padre Nuestro de Francisco Regueiro, que eran las otras dos películas que también sonaban. La academia habría optado por premiar la película más taquillera de todas y probablemente con razón, con lo que el ganador habría sido Berlanga.

1984: La gran favorita para los premios de ese año habría sido Los Santos Inocentes, de Mario Camus, ya que, además, la ceremonia habría tenido lugar pocos días después de que Paco Rabal y Alfredo Landa recogiesen el premio a la mejor interpretación en el Festival de Berlín. Las otras nominadas habrían sido Sesión Continua de Garci, Las bicicletas son para el verano de Jaime Chávarri, La muerte de Mikel de Imanol Uribe y Tasio de Montxo Armendáriz. La controversia habría saltado por el hecho de que Almodóvar se hubiera quedado fuera con Qué he hecho yo para merecer esto. Si exceptuamos la de Garci, cualquiera de las otras cinco le dan mil vueltas a las nominadas de este año. Para mí, no obstante, la gran ausente habría sido Los motivos de Berta. Ya sé que todo esto es ciencia ficción, pero mi ejercicio de imaginación no llega hasta el punto de pensar que alguien pudiese haberse acordado de José Luis Guerín. Sobra decir que el ganador hubiera sido Mario Camus con su maravillosa adaptación de Los Santos inocentes.

1983: Este año el cine español estaría representado en los Oscar con Carmen, de Carlos Saura, lo que la convertiría en una de las películas favoritas. Junto a ella el resto de nominadas serían El Sur de Víctor Erice, Entre tinieblas de Almodóvar, Bearn de Jaime Chávarri y La conquista de Albania de Alfonso Ungría. Habría quien hubiera echado de menos El Pico de Eloy de la Iglesia, pero la academia habría preferido esperar veintitantos años para darle un Goya honorífico. El ganador habría sido El Sur. De no ser así no tendría sentido seguir escribiendo este artículo. El Sur es una película irrepetible. Quizá por eso Víctor Erice lleva décadas en el paro.

1982: En 1982 la Academia habría premiado a José Luis Garci porque no vamos a ser aquí más papistas que el papa y vamos a dejar sin Goya a quien ese mismo año se llevaría un Oscar por Volver a empezar, demostrando que enajenados mentales los hay en todas partes. Contra Garci habrían competido dos adaptaciones literarias: La colmena de Mario Camus y La Plaza del Diamante de Francesc Betriu, Demonios en el Jardín de Manuel Gutiérrez Aragón, que ganaría el premio de la prensa en San Sebastián y Nacional III, porque Berlanga es Berlanga. Se habrían quedado fuera Hablamos esta noche de Pilar Miró, Pares y Nones de José Luis Cuerda y Laberinto de Pasiones de Almodóvar, película que aguantaría años en la cartelera de los Alphaville. Yo, que aún no había nacido, me habría enfadado mucho al comprobar que Mientras el cuerpo aguante, de Fernando Trueba, solamente ganaría el premio a la mejor película documental y sobre todo porque Luis y Virginia, un mediometraje que Jaime Chávarri rodó para Televisión española, había quedado completamente olvidado.

1981: Los nominados a mejor película del año habrían sido El crack, de José Luis Garci, El crimen de Cuenca de Pilar Miró, Bodas de sangre de Carlos Saura, La fuga de Segovia de Imanol Uribe y una representante de lo que se llamaba la comedia madrileña, Vecinos de Alberto Bermejo. La ganadora debería haber sido Pilar Miró y como soy yo quien decido así habría sido. Entre los nominados al mejor documental habrían estado Atado y bien atado y No se os puede dejar solos, ambos de Cecilia Bartolomé, porque hubo una época en la que sí se podía hablar de la memoria histórica. Ah, y a todo esto, Tejero entrando en el Congreso.

1980: En 1980 el ganador al inexistente Goya a la mejor película habría sido un joven estrábico llamado Fernando Trueba con su película Ópera prima. En el cine español se respiraba aire fresco y también habría sido nominado un rarito llamado Pedro Almodóvar por su película Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, en la que se podía ver cómo alguien se excitaba mientras le meaban encima. Eso no es todo, el tercer nominado habría sido el politoxicómano Iván Zulueta por la que sería su película de culto, Arrebato. Al lado de ellos Deprisa deprisa de Carlos Saura, El proceso de Burgos de Imanol Uribe y Operación Ogro, en la que Gillo Pontecorvo contaba cómo habían hecho saltar por los aires a Carrero Blanco, no eran más que cuentos infantiles. Alguien de entre el público presente en la sala también se habría acordado de Mater amatísima, una arriesgadísima película de José Antonio Salgot sobre un niño autista. El mejor documental habría ido a parar a Dolores, de José Luis García Sánchez. Un año movidito y maravilloso desde el punto de vista creativo en el que, además, Elías Querejeta produjo Los primeros metros, una película que codirigieron, entre otros, el hijo de Carlos Saura y Javier Anastasio (que años más tarde pasaría de dirigir a protagonizar el Crimen de los marqueses de Urquijo). Ahora confórmense con No habrá paz para los malvados.

1979: Este año Rafaela Aparicio habría subido a recoger el Goya a la mejor película junto a Carlos Saura y Elías Querejeta por Mamá cumple cien años. Con cara de póker se habría quedado Juan Antonio Bardem por Siete días de enero, Antonio Drove por La verdad sobre el caso Savolta, José Luis Garci y sus verdes praderas y un jovencito llamado Juan José Bigas Luna por Caniche. El mejor documental habría sido para Numax presenta, de Joaquín Jordá, y la mejor película de animación para El desván de la fantasía de José Ramón Sánchez, padre oscuro casi primo de Daniel Sánchez Arévalo. Sin ser un año deslumbrante 1979 fue, también, mucho mejor que 2012.

1978: En 1978, los académicos se deberían haber puesto de rodillas para recibir a Luis Buñuel. Ese oscuro objeto de deseo estaba lejos de ser su mejor película, pero el cine se inventó para que personas como Buñuel contaran historias. Las palabras de Max de Emilio Martínez Lázaro, Las truchas de José Luis García Sánchez, Solos en la madrugada de Garci y Con uñas y dientes de Paulino Viota (esto es una licencia) habrían sido las otras nominadas. Entre los asistentes a la gala habríamos visto a Joseph Losey que ese año realizó, con producción española, Las rutas del sur.

1977: Después de años rodando productos alimenticios, en 1977, Juan Antonio Bardem se reencontró a sí mismo con El puente. Se reencontró él pero no le reencontraron los demás. Fue nominado pero, afortunadamente, no ganó. El premio a la mejor película se lo llevó más que merecidamente su ex compañero Luis García Berlanga, que rodó una de sus mejores películas: Tamaño natural. También pudieron estar nominadas, si todo esto no fuera ficción, A un Dios desconocido de Jaime Chávarri, Tigres de papel de Fernando Colomo y Camada negra de Manuel Gutiérrez Aragón. Caudillo, de Martín Patino, fue la mejor película documental.

1976: En 1976 se enfrentaban dos estilos muy distintos de entender el cine, el de Chicho Ibáñez Serrador con ¿Quién puede matar a un niño? y el de Carlos Saura con Cría cuervos. Personalmente me encanta Cría Cuervos, pero el premio se lo doy a Jaime Chávarri por El desencanto. Sería la primera vez que un documental se habría llevado el premio a mejor película, pero no estamos hablando de un documental cualquiera, sino del daguerrotipo de la España del franquismo visto a través de la familia Panero. Además habrían estado nominados Ricardo Franco por Pascual Duarte y Las largas vacaciones del 36 de Jaime Camino. Casi nada.

1975: José Luis Borau es un señor mayor que de vez en cuando se pasa por la Academia pero es, además, el director de Furtivos, y eso son palabras mayores. El Goya, sin ningún género de dudas, habría sido para él. ¿Cuántos años hace que no se ve una película como Furtivos en el cine español? ¿Cuántos tendrán que pasar para que veamos algo parecido? Otros nominados de ese años habrían sido Jo papá de Jaime de Armiñán, por aquello de que sale Ana Belén en tetas, Pim pam pum fuego de Pedro Olea, Los pájaros de Baden Baden de Mario Camus y Las bodas de Blanca de Francisco Regueiro.

1974: Este año sí, Carlos Saura habría ganado con La prima Angélica después de haberse llevado el premio del jurado en el Festival de Cannes. Fernando Fernán Gómez, que había dirigido a Manolo Summers en Yo la vi primero, habría aplaudido la decisión de la Academia. El amor del capitán Brando de Jaime de Armiñán, La regenta de Gonzalo Suárez y Hay que matar a B, de José Luis Borau, serían las otras nominadas. En el patio de butacas todas las luces se habrían dirigido hacia Amparo Muñoz, Miss Universo y una de las protagonistas de Tocata y Fuga de Lolita, de Antonio Drove, que se habría quedado fuera de los premios.

1973: Ese año no hubo ceremonia porque solo hubo una película. La película que toda una generación de estudiantes de cine habrían deseado rodar: El espíritu de la colmena, de Víctor Erice. Si alguien de quienes están leyendo este artículo no la ha visto debería dejar de perder el tiempo e írsela a comprar a la FNAC ahora mismo. No digo más. Junto a Erice podrían haber hecho bulto Habla mudita de Gutiérrez Aragón, La campana del infierno de Claudio Guerin Hill, La isla misteriosa de un Juan Antonio Bardem que habría utilizado sus contactos para salir nominado una vez más y Vera un cuento cruel de Josefina Molina, Goya honorífico del próximo domingo.

1972: 1972 es lo más parecido al 2012 en este repaso por el cine español. Un año que pudo no haber existido. Los nominados habrían sido Morbo de Gonzalo Suárez, con Víctor Manuel intentando arrimar cebolleta a Ana Belén, La novia ensangrentada de Vicente Aranda, Carta de amor de un asesino de Francisco Regueiro, Marco Antonio y Cleopatra de Charlton Heston, que intentaba hacer lo mismo que Víctor Manuel pero, en este caso, con Carmen Sevilla, y La balada del pequeño soñador, de Antonio Giménez Rico. El premio se lo llevó Francisco Regueiro porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey.

1971: Los lunes por la noche algunos se sientan a ver en la tele Españoles por el mundo. Pues eso, en 1971, se llamaba Españolas en París. Era parte de lo que se conocía como la tercera vía, esto es, un cine que no era casposo ni abiertamente combativo: lo ejecutaban principalmente el padre de la ex ministra de cultura, José María González Sinde, y Roberto Bodegas. Junto a ellos ese año también habría sido nominado Manolo Summers por Adiós Cigüeña, Jaime de Armiñán por Mi querida señorita, Pedro Lazaga por Vente a Alemania, Pepe y Alfonso Ungría por El hombre oculto, donde se narraba la historia de un tipo que permaneció escondido en un armario de su casa casi cuarenta años esperando que arreciara esa tormenta llamada franquismo. Casualmente, este año (2012) opta a mejor documental una película que cuenta la misma historia que El hombre oculto y que Mambrú se fue a la guerra. Está claro que nos sobran las ideas, igual que le sobraban a Juan Antonio Bardem cuando rodó Varietés, con Sara Montiel, en lo que era un remake de Cómicos (película que él mismo había dirigido a mediados de los cincuenta). El premio fue para Mi querida señorita y López Vázquez ganó el goya al mejor actor y mejor actriz simultáneamente.

1970: Competían Vivan los novios de Berlanga, Las secretas intenciones de Antonio Eceiza, El bosque del lobo de Pedro Olea, El jardín de las delicias de Carlos Saura y Tristana de Luis Buñuel. El premio fue, y siempre lo será, para Buñuel. En el patio de butacas había un grupito de catalanes conocidos como “los de la Escuela de Barcelona” defendiendo una película llamada Liberxina 90 que no había quien entendiese, pero en el fondo habían ido a ver de cerca a Catherine Deneuve, protagonista de Tristana.

1969: Después de que Massiel ganase el festival de eurovisión se pensó que estaría bien hacer películas con cantantes. Este año competían dos: Palabras de amor, de Antoni Ribas y protagonizada por Joan Manuel Serrat y La vida sigue igual de Eugenio Martín, que contaba la vida de Julio Iglesias. Además estaban nominadas una rareza de Gonzalo Suárez llamada Ditirambo, Fortunata y Jacinta de Angelino Fons y La residencia, que suponía el debut cinematográfico de Chicho Ibáñez Serrador. Elías Querejeta paseó Los desafíos sin demasiado éxito y Martín Patino hizo lo propio con Del amor y otras soledades. El goya se lo llevó Eugenio Martín pero la decisión fue recurrida por un tipo llamado sentido común y se espera que una de estas semanas el juez dicte sentencia. Annus horribilis. De todos modos, visto con perspectiva, creo que deberían haber premiado a Iván Zulueta por Un dos tres al escondite inglés.

1968: Antonio Giménez Rico hizo en 1968 su mejor película. Podría no haber hecho más y no habría pasado nada. Se llamaba El hueso y era heredera de la mejor tradición berlanguiana. Ganó el goya de ese año imponiéndose precisamente a Berlanga, que presentó La boutique. También compitieron Si volvemos a vernos, de Francisco Regueiro, El paseíllo de Ana Mariscal y Una historia inmortal, dirigida por Orson Welles, a quien se le quedó la misma cara que se le va a quedar a Woody Allen cuando el domingo se quede sin el goya al mejor guión.

1967: En 1967 se enfrentaban dos de los pesos pesados de los alumnos de la Escuela Oficial de Cinematografía: Manuel Summers con Juguetes rotos, un atrevido documental sobre ídolos caídos, y Angelino Fons con una adaptación de La busca, de Pío Baroja. Ambas películas forman merecidamente parte de la historia del cine español. Pero también estaban nominados Basilio Martín Patino por Nueve cartas a Berta, Vicente Aranda por Fata Morgana y Antonio Eceiza por De cuerpo presente. El premio fue a parar a las manos de Angelino Fons, quien cuando subió a recogerlo pidió que hicieran lo mismo Martín Patino y Summers en señal de reconocimiento. Fue un gran año.

1966: Al igual que sucedería en la edición del siguiente año, el cine español se encontró en 1966 con dos obras maestras: La caza, de Carlos Saura, y El extraño viaje de Fernando Fernán Gómez. Abochornan las comparaciones con la situación actual. Ganaron ambos dando lugar a una situación que no se ha vuelto a repetir. Desgraciadamente. Los otros nominados eran Sergio Leone por La muerte tenía un precio, el propio Fernando Fernán Gómez por Mayores con reparos y Mario Camus por La visita que no toco el timbre.

1965: Las nominadas en 1965 fueron Historias de la televisión, posiblemente la mejor película de Sáenz de Heredia, Amador de Francisco Regueiro, Campanadas a medianoche de Orson Welles, Por un puñado de dólares de Sergio Leone y El Momento de la verdad de Francesco Rosi. ¿De verdad eran los Goya? Pues sí. Se daba la paradoja de que competían un franquista reconocido con la mitad del partido comunista que estaba en la clandestinidad. Sáenz de Heredia, primo de José Antonio, contra Ricardo Muñoz Suay y Pere Portabella. Ganó el primero —de no haber sido así a alguien le hubiera dado un soponcio en El Pardo—, pero cinematográficamente hablando el año no estuvo mal. Orson Welles se rió mucho.

1964: Los nominados fueron Young Sánchez de Mario Camus, El espontáneo de Jorge Grau, Tiempo de amor de Julio Diamante, El verdugo de Luis García Berlanga y La tía Tula de Miguel Picazo. Fueron cinco las nominadas pero podían haber sido hasta diez, ya que se quedaron fuera películas de la talla de El próximo otoño, Los felices sesenta, La niña de luto, Llanto por un bandido y Brillante porvenir. El ganador fue El verdugo de Berlanga, pero La tía Tula es una película casi tan buena como la ganadora. Sí, hablamos de cine español.

1963: Año del debut de Manolo Summers, que nos debería pedir perdón por algunas de sus películas de los setenta pero al que siempre agradeceremos algunas de sus películas de los sesenta. Fue nominado por Del rosa al amarillo, pero no ganó. Tampoco se lo llevó Leopoldo Torres Nilsson por La mano en la trampa, una coproducción hispano argentina. Ni Noche de verano, de Jorge Grau. Ni Las cuatro verdades, una película de episodios con la participación de Berlanga. La película ganadora fue Los Tarantos, de Rovira Beleta, que además fue candidata al Oscar a la mejor película extranjera cuando eso no era nada habitual en el cine español.

1962: En 1962 solo hubo cuatro nominadas. El año no dio para más. Fueron La gran familia de Pedro Masó, Atraco a las tres de José María Forqué, La reina del Chantecler, un bodrio de Rafael Gil para lucimiento de Sarita Montiel y La alegre juventud de Mariano Ozores. Ganó Atraco a las tres, pero este fue uno de esos años en los que rebuscan los de cine de barrio para elegir su programación. Terrorífico.

1961: Faltan veinticinco años para que la Academia de Cine instaure los premios Goya. De haber existido, ese año habrían competido por el premio a la mejor película Los golfos de Carlos Saura, Plácido de Berlanga, Diferente de Luis María Delgado —porque me apetece, porque fue la primera película española de temática gay cuando los gays no eran más que maricones—, Usted puede ser un asesino de José María Forqué y… Viridiana, de Buñuel.

La piel que habito, Blackthorn, No habrá paz para los malvados y La voz dormida. Lo dicho, una fosa séptica.