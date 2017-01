¿Cuál es el mejor grupo de metal y hard rock de la historia?

Se pueden encontrar pocos asuntos más delicados que la definición del heavy metal, ya sea por lo enrevesado de la materia como por los sentimientos que genera este estilo musical. El heavy metal es un género tan rico y complejo que para desenvolvernos por todas sus ramas conocidas tendríamos que echar mano de técnicas de computación que solo están al alcance de las potencias militares más poderosas y de aquellos gobiernos gamberros —quizá alguna comuna escandinava, por ejemplo— que han dedicado todo su presupuesto a sentar cátedra sobre el tema. El heavy metal, el death metal, el thrash metal, el speed metal y todas sus ramificaciones y subramificaciones son más grandes que la vida misma; son un milagro más grande que la vida misma. Y tras un debate en el que la violencia verbal no solo ha sido un elemento esencial, sino que además ha sido bienvenida, hemos decidido que estos son sus mejores exponentes. Reflexionad —si es necesario y os ayuda levantad un altar en honor a Astaroth— meditadlo bien y ayudadnos a proclamar lo más grande que ha aparecido jamás sobre la faz de la Tierra. Y sumad vuestras aportaciones

Black Sabbath

La madre del cordero, aunque sea un cordero rojo con siete cabezas, diez cuernos, y ofensas a a Dios escritas por encima de todo su cuerpo. Sí, seguro que en los suburbios de Newcastle o Wigan existía un oscuro grupo que ya hacía algo similar antes que ellos, pero Black Sabbath lo hicieron mejor que nadie y lo popularizaron por todo el mundo. Seis discos para los anales del rock (y uno más publicado en 2013 que no los desmerece) y la portada de LP más terrorífica de todos los tiempos. Echadle un ojo a Sabotage, su disco de 1975, y luego intentad miraros en un espejo de cuerpo entero sin echarse a llorar de miedo.

AC/DC

Más discusiones. Porque AC/DC están indudablemente identificados en la imaginería popular con el jevi de barrio; pero lo suyo no deja de ser rock con mayúsculas. Llevan cuarenta años haciendo lo mismo, pero a ver quién es capaz de negar que la banda de Bon Scott nos dejó los mejores trallazos de rock and roll de todos los tiempos.

Motörhead

¿Es Motörhead un grupo de heavy metal? Una cuestión peliaguda; afrontarla sin red de seguridad ha generado más casos de demencia que el LSD y otros alucinógenos aún más potentes. Dan la matraca con la misma canción desde los años setenta, cuando parieron media docena de clásicos del rock and roll, y siguen siendo tan buenos como entonces. Su disco de 2013, Aftershock, es otra maravilla. Y Lemmy es el rocker que todos deberíamos ser.

Judas Priest

Cuero, chinchetas y riffs en estéreo. Fueron los primeros en poner al frente un par de guitarras solistas y ver lo que pasa si se ponen a juguetear entre ellas. Su influencia en la NWOBHM y en otros géneros que vinieron después es enorme, y no falta quien asegure que British Steel es lo mejor que ha dado el género en sus más de cuarenta años de vida.

Iron Maiden

El grupo paradigmático del heavy metal, el motor de la NWOBHM. Unos comienzos gloriosos, cinco discos para escuchar una y otra vez, y un devenir que genera tantas adhesiones como desidia. Y Eddie, que bien podría ser la mascota de todo el género.

Metallica

Metallica reinventaron el género, y lo hicieron mejor que nadie. Nos dejaron cinco discos escalofriantes, perfectos, rabiosos, musicalmente complejos, ejecutados con una técnica irreprochable y casi virtuosa. Destrozaron los paradigmas y siguieron adelante a su bola. Es decir, se cortaron el pelo, se hicieron multimillonarios y grabaron un LP sin solos de guitarra y echando mano de un bote de Dixan para grabar las partes de batería. Y después, para demostrar lo grandes que son, en 2008 publicaron el mejor disco de metal de los últimos quince años.

Guns N’ Roses

Discutamos si son una banda de rock, de hard rock o de heavy metal. Pero no dudemos que fueron el último fenómeno que nos dio el rock and roll, la última gran banda, los últimos en llenar estadios de adoradores de la guitarra eléctrica. Nos dejaron un disco para la posteridad, otro que se podía haber quedado en la mitad y habría sido una obra maestra más y diecisiete años de espera que bien se podrían haber ahorrado.

Pantera

Es cierto que, hasta su quinto disco, Pantera no es que no fueran un buen grupo de rock: es que eran muy mediocres. Así que Cowboys from Hell —mejor título de LP de la historia, junto a La Mano Cornuda de Supersuckers— y Vulgar Display of Power son un milagro dentro de un milagro. Dos discos distintos a cualquier cosa que se hubiera escuchado hasta entonces. Pura energía. Dos discos que les hacen merecedores de figurar en cualquier lista de lo mejor que nos haya dado la música occidental en mil años de historia, o incluso aún más allá. Después publicaron buenos discos hasta que la autodestrucción tan afín al género pudo con ellos. Pantera, Pantera. «A new level».

Sepultura

Con una carrera más regular que Pantera, tienen una joya que brilla por encima de todas las demás. Death metal, thrash metal, incluso folk metal… Chaos A.D. podría muy bien ser el mejor disco de metal que se pueda escuchar. Ritmos demoledores, complejos, que harían salivar de gusto a un mormón. Arise le precede y Roots le sucede —ambos también son soberbios— y después llegó el cisma y la práctica desaparición. Rock in Belo Horizonte, rock de verdad.

