¿Cuál es la mejor película bélica?

Pocas cosas hay más irritantes que leer una opinión distinta a la propia. Cuando alguien comete esa torpeza necesitamos hacerle ver que no solo está muy equivocado, es que además es mala persona, vive instalado en el rencor y probablemente le cuelgue la baba y camine arrastrando un pie. En contrapartida, encontrar verdades comunes es como ver una luz en este valle de las sombras por el que avanzamos a tientas y una de ellas, compartida por toda criatura racional, es que el comienzo de Salvar al soldado Ryan es la mejor escena bélica jamás rodada. De acuerdo. ¿Pero podemos decir que es también la mejor película de tan noble género? Ahí la cosa ya no está tan clara y le surgen serias competidoras. Veamos.

La chaqueta metálica

Si hay una escena inicial que pueda mirar de tú a tú a la anteriormente mencionada es la de este film. Quizá incluso podría superarla si comparamos su impacto en el espectador en relación con la sencillez de los medios empleados. No hacen falta explosiones, ni sangre, ni efectos especiales, solo un grupo de reclutas y un sargento instructor que dispara palabras como una ametralladora (con un excelente doblaje, por cierto). En apenas unos segundos nos presentan a los personajes que protagonizarán una brillante narración sobre la condición humana, la alienación del individuo y, en fin, tantas otras reflexiones que darían para una docena de ensayos. También cantan canciones muy graciosas. Su segunda mitad es la guerra, con soldados que oscilan entre la inconsciencia y la locura, continúan los diálogos memorables y vemos escenas de un realismo y una fuerza de las que Spielberg tomaría buena nota.

El submarino

Ganadora de los premios Bayerischer Filmpreis, Deutscher Schallplattenpreis, Goldene Leinwand y Deutscher Filmpreis, que como el lector sabe tienen un gran prestigio, fue la película en la que el cineasta Wolfgang Petersen exprimió hasta la última gota de su talento. De hecho la siguiente fue La historia interminable. Se trata sin duda del mejor film de submarinos de la historia (así que pueden estar tranquilos que no haremos una encuesta al respecto) y queda por ver si acaso el mejor del género bélico. Sus 209 minutos se pasan volando en una narración minuciosamente realista que transmite toda la claustrofobia, camaradería y puro terror que vivieron los desdichados submarinistas alemanes a bordo de sus U-Boat.

El hundimiento

Otra película alemana, también centrada en la Segunda Guerra Mundial y tan claustrofóbica como la anterior. Hay una singular belleza en ese austero búnker de cemento que sirve de escenario a la película, donde uno casi podría quedarse a vivir hasta sus últimos días, tal como hizo Adolf Hitler y su entorno más próximo. Si en una película salen nazis difícilmente podrá resultar tediosa, y aquí salen muchos nazis. Todos. Cualquiera con sangre en las venas se queda helado cuando vemos a la señora Magda Goebbels envenenando a sus propios hijos porque «vivir en el mundo que viene después del Führer y del nacionalsocialismo ya no vale la pena». Un trozo de la historia universal de excepcional trascendencia retratado con mucho rigor.

Black Hawk derribado

Esta es una película que siempre comienzas a ver con cierta apatía, con las habituales escenas de compañerismo entre soldados —esas que tanto gustan a la oficina del Pentágono encargada de decidir si colabora con el film— y que una vez comienza la acción en Mogadiscio… sencillamente ya no es posible dejar de mirar. A quien esto escribe puede haberle pasado ya una docena de veces. Ridley Scott tiene un registro amplísimo entre la obra maestra y la vergüenza ajena y en este caso fue capaz de dirigir una película rebosante de tensión, con esos malditos somalíes que aparecen en cualquier ventana y son abatidos como en un videojuego. Como curiosidad, el Pentágono exigió también que el personaje al que interpreta Ewan McGregor viera modificado su nombre, ya que el soldado real fue encarcelado posteriormente por violar a un niño.

Salvar al soldado Ryan

Hay directores que de vez en cuando quieren ponerse grandiosos y dejar grabada en la conciencia colectiva un pedazo de historia con cierto ánimo documental. Lo intentó Kathryn Bigelow con La noche más oscura y se le hizo bola y lo ha logrado Spielberg con las extraordinarias La lista de Schindler, Munich y esta que nos ocupa. No tiene un excesivo apego al detalle histórico, pero ante semejante espectáculo tampoco vamos a ponernos puntillosos. Además del mencionado inicio y de la batalla final hay muchos momentos entre medias a destacar, como Edith Piaf sonando entre las ruinas mientras uno de los soldados recuerda qué consejo le dio la Señora Rachel.

300

La guerra contra los persas tuvo una extraordinaria importancia en el pensamiento griego: moldeó su forma de verse a sí mismos, su idea sobre la libertad, la democracia… y por extensión la nuestra. Para ellos esa guerra se convirtió en un mito, una lucha épica entre la luz y las tinieblas. Frank Miller quiso retratar en su cómic no la historia sino el mito, y en ello le siguió Zack Snyder. Vamos, que 300 ni es realista ni falta que le hace. Es una gozada ver esa interminable sucesión de espadazos, desmembramientos, chorros de sangre, literalmente montañas de cadáveres… Una glorificación de la violencia, el militarismo, la eugenesia y el martirio realizada sin complejos porque algún comeflores pueda tacharla de fascista. Mientras no se la tome uno excesivamente en serio no hay problema. En definitiva, una obra maestra que irá ganando peso con los años.

Apocalypse Now

Siguiendo con los griegos, katabasis era el término que empleaban para definir aquellas historias en las que el protagonista desciende a los infiernos y posteriormente regresa para contarnos lo que vio. Pues eso es la película dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por el padre de nuestro admirado Charlie Sheen. Uno de los grandes clásicos del cine de todos los tiempos y una profunda visión sobre la guerra, el poder y la locura.

Los violentos de Kelly

La Segunda Guerra Mundial ha sido representada infinidad de veces en el cine como una lucha entre el Bien y el Mal. Los nazis eran tan endemoniadamente malvados que combatirlos a tiro limpio convierte a uno por contraste en un santo varón defensor de los más elevados principios. Pero los santurrones al final acaban resultando un poco aburridos. Si entre tanto idealismo de poner los ojos en blanco aparece un comando más interesado en robar lingotes de oro que en morir por la patria es difícil no sentir simpatía por ellos. Y si están interpretados por actores como Clint Eastwood y Donald Sutherland en su momento más inspirado, pues lo que te sale es una película rabiosamente divertida.

Los doce del patíbulo

Aquí tenemos de nuevo a Donald Sutherland, junto a Lee Marvin y Charles Bronson, conformando otro comando bastante alejado de los ideales caballerescos. Son «el más heterogéneo montón de deformidades psicopáticas», a lo que el personaje de Marvin replica: «no hay nada mejor para la guerra». Pero la camaradería va abriéndose paso entre ellos durante la instrucción y acaban matando un montón de nazis. De esos que disparan desde las ventanas y cuando les alcanzan a ellos caen hacia adelante rompiendo los cristales. Habrá otras películas con mejores escenas de acción y más efectos especiales, sí, pero a ver cuál logra superar ese tono socarrón que supo darle su director Robert Aldrich.

MASH

Y si hablamos de socarronería y Donald Sutherland, tampoco podemos dejar de mencionar esta película de Robert Altman, que posteriormente daría lugar a una serie inolvidable. Fue rodada en en plena guerra del Vietnam y aunque se ubique en la de Corea, su sátira tiraba con bala en el contexto del momento y obtuvo todos los premios imaginables. No puede haber una película más alejada del tono patriótico y propagandístico que suele abundar en el género y tiene el mérito —o al menos así lo sostenía su director— de ser la primera de un gran estudio en la que se pudo oír la palabra «fuck».

