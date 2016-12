Por qué el final de Cómo conocí a vuestra madre ha sido el que tenía que ser

[ATENCIÓN, SPOILERS: este artículo contiene detalles del final de Cómo conocí a vuestra madre. Por si acaso eres susceptible incluso aunque pertenezcan a una ficción acabada hace tiempo, te avisamos de que también se menciona de pasada el final de Friends, Werther, Cyrano de Bergerac y El amor en los tiempos del cólera]

Tenía que pasar. Siempre que termina una serie emblemática, las redes sociales vuelven a rugir manifestando su desacuerdo con el cierre de la historia. Sucedió con Perdidos, sucedió con Los Soprano, sucedió con Battlestar Galactica, sucedió hace unas semanas con True Detective y puede que hubiera sucedido con Héroes si alguien hubiera visto el final. Ahora le ha tocado el turno a Cómo conocí a vuestra madre, una comedia también muy emblemática que a lo largo de nueve temporadas nos ha mantenido en vilo haciéndonos creer que lo más importante era adivinar quién era la madre. Pero no ha sido así en absoluto y a muchos no les ha hecho gracia el giro final de la trama.

Están en su derecho, por supuesto, pues la relación que se establece entre una serie y un espectador fiel es de amor incondicional, y a nadie le gusta entregar su corazón para descubrir nueve años después que nada era lo que parecía. Pero aunque a veces parezcan la misma cosa, amor y ficción son dos conceptos muy distintos y sus reglas suelen ser diametralmente opuestas: el espectador (o lector) está deseando que le engañen continuamente porque si sabe lo que va a suceder pierde el interés y se marcha a hacer otra cosa. Hay gente para todo, claro, y por eso siempre hay quien se cabrea cuando una serie es previsible y quien lo hace porque la serie rompe sus previsiones. En el caso de Cómo conocí a vuestra madre, es cierto, las vueltas y revueltas de la trama han sido muy tramposas, pero sus creadores llevan años dándonos pistas acerca de ese final feliz entre Robin y Ted.

La primera es, cómo no, el mismo título de la serie. Quién demonios es vuestra madre sería una serie totalmente distinta probablemente narrada por Barney al encontrarse con unos hijos no reconocidos cuya madre desconoce. Estoy seguro de que muchos la veríamos, pero aquí estamos hablando de otra serie en la cual es crucial la palabra cómo. Y no un cómo pequeñito tipo «pues estaba en la cola del cine y me pidió fuego» sino uno más profundo y casi existencial: «¿Que cómo conocí a vuestra madre? Pues mira, tras un largo proceso de madurez en el que viví el abandono, la decepción, la soledad y la muerte. Ah, sí, y estando enamorado hasta los tuétanos de vuestra tía Robin, solo unas horas después de demostrarle mi amor con palabras y hechos tras encontrar para ella un colgante por el que tuve que recorrerme el país de punta a punta aunque preferí dárselo a vuestro tío Barney para que ella no sufriera el día de su boda».

Cómo conocí a vuestra madre es ante todo una comedia y como tal necesita un final feliz. Pero también es una serie que habla de esta carretera llena de caricias y lamentos a la que llamamos vida. Y la vida, vaya por Dios, no entiende de convenciones ni de géneros ni de simpatías por personajes. Así que con un final así matamos dos pájaros (y una madre) de un tiro: por un lado recordamos que no todo el monte es una sucesión de fiestas en la azotea y noches legendarias; por otro, juntamos de nuevo a Robin y Ted, verdadera pareja romántica protagonista de esta historia. Es cierto que a lo largo de esta última temporada nos hemos encariñado mucho con Tracy, la madre de los hijos de Ted. Escenas tan agridulces como ese monólogo a Max la han convertido en uno de los personajes más…

(INTERIOR DÍA. CASA DEL AUTOR DE ESTE ARTÍCULO. ENTRA DE REPENTE EL YO PASADO DEL AUTOR)

YO PASADO —¡No, no y no!

YO PRESENTE —Pero Ernesto, ¿qué haces aquí?

YO PASADO —No lo tengo muy claro. Creo que me estás utilizando como recurso literario para escribir este artículo.

YO PRESENTE —Sí, eso ya. Pero ¿a qué vienen esos gritos?

YO PASADO —¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Acabo de ver ahora mismo el final de Cómo conocí a vuestra madre y vengo cabreadísimo! ¡Ese no puede ser el final de la serie! ¡Llevan una temporada diciéndonos que Robin se casa con Barney!

YO PRESENTE —Sí, bueno. También llevan nueve diciendo que Ted sería capaz de hacer cualquier cosa por ella.

YO PASADO —¡Pero los han divorciado en diez minutos! ¡Eso es aún más forzado que lo de meterme en este artículo!

YO PRESENTE —Ahí te doy la razón. En lo del divorcio, digo. Bueno, en lo otro también. Pero sí, se han pasado mucho tiempo alargando tramas innecesarias…

YO PASADO —… la del viaje de Marshall, por ejemplo…

YO PRESENTE — … y capítulos enteros que no aportan nada…

YO PASADO —… como el de Marshall recorriendo el mundo para aprender la última bofetada.

YO PRESENTE —Pero nos estamos yendo por los cerros de Úbeda.

YO PASADO —Como siempre. ¿O es que en el futuro ya no lo haces?

YO PRESENTE —¿Por dónde íbamos?

YO PASADO —Decía que nos habían hecho creer que Robin se casaba con Barney.

YO PRESENTE —Exacto. También nos hicieron creer que Rachel se enamoraba de Joey en Friends y fíjate cómo terminó la historia.

YO PASADO —Yo lo de Joey y Rachel nunca me lo llegué a creer, para qué mentirte.

YO PRESENTE —Ni tú (o nosotros, o como se diga) ni nadie. Como lo de Robin y Barney.

YO PASADO —¿Pero a qué viene ahora hablar de Friends?

YO PRESENTE —Porque Cómo conocí… bebe directamente de Friends. Por lo menos en el planteamiento de los dos protagonistas.

YO PASADO —Vamos, no me jodas. ¿Me vas a venir tú también con el rollo ese tan manido de «la sucesora natural de Friends»?

YO PRESENTE —No, no. Los lugares comunes para quien los quiera. Pero fíjate, Ted y Ross son personajes similares: profesores universitarios pedantes cuyas conversaciones académicas aburren a sus amigos y con un toque romántico y tímido que les hace ser un poco patosos en las relaciones de pareja.

YO PASADO —Sigues hilando muy fino, pero vale. Y Robin y Rachel, ¿qué? Son dos personajes muy distintos.

YO PRESENTE —No tanto: son dos niñas ricas que llegan a un entorno desconocido y hostil y que a lo largo de la serie consiguen desarrollarse profesionalmente hasta el punto de tener que desplazarse a otros países, lo que imposibilita una estabilidad de pareja.

YO PASADO —Pero lo de matar a la madre estaba de más. Nos habíamos encariñado de ella.

YO PRESENTE —Es justo lo que estaba diciendo cuando me has cortado.

YO PASADO —¿Qué pasa? ¿Te molesto? ¿Es eso?

YO PRESENTE —Creo que ya te puedes ir, ¿eh? Ya ha perdido la gracia el recurso literario este, si es que alguna vez la ha tenido. Así puedes reposar un poco el final, como hice yo.

YO PASADO —Ha estado bien esto, ¿no? Igual que en la serie, que a veces se juntan los personajes del pasado y el pres…

YO PRESENTE —Que sí, que sí. Pero si lo explicas se pierde la gracia. Venga, tira.

YO PASADO —Hasta luego entonces. Oye, no te olvides de pasar la ITV.

(SALE EL YO PASADO DEL AUTOR)

Perdonen la interrupción. Decía, en efecto, que Tracy ha sido un personaje muy querido por la audiencia. Más querido por Ted, habría que puntualizar, y eso no nos impide pensar que su futuro con Robin es el que se merece: muy feliz. Durante toda la serie, Ted nos ha sido presentado como un perdedor, y en Estados Unidos existen pocos epítetos más peyorativos que ese loser que tanto resuena en la cabeza de muchos adolescentes traumatizados. Pero la comedia romántica es un género que no nos permite que el protagonista pierda al final. Si hubiera sido feliz siempre con Tracy jamás hubiera vuelto con Robin, anterior amor de su vida. Si se hubieran divorciado, Ted volvería a sentirse como ese loser al que abandonaron en el altar. En cambio, a nadie se le ocurriría tachar de perdedor a un viudo. La muerte, además, ya había rondado la serie: hace unos años nos echamos las manos a la cabeza cuando esa comedia disparatada que era por entonces Cómo conocí… daba un giro amargo con la muerte del padre de Marshall. Muchos se plantearon a cuento de qué venía algo así. Pues aquí lo tenemos: para anticiparnos que no solo mueren personajes en Juego de Tronos, aunque las diferencias más que patentes entre ambas series nos impidan ver que la serie de Ted ha jugado a lo mismo que la de Tyrion: la muerte inesperada de un personaje carismático.

Y además de todo esto tenemos el amor de Ted por las historias. Algo que, de tan obvio, a veces se nos escapa. Le hacen falta nueve años para contar a sus hijos cómo conoció a su madre porque, como suele sucederles a muchos narradores, el verdadero amor de Ted es su propia historia o, mejor aún, el recuerdo que tiene de esa historia. Un recuerdo en el que él, a pesar de mostrarse como el perdedor, sigue manteniendo esa idea romántica de dignidad en la derrota. En la historia de la literatura hay tres grandes personajes derrotados dignamente en esa guerra agridulce de la conquista amorosa y a los que no podemos dejar de lado para comprender un poco mejor la esencia de un personaje que es tan romántico como ñoño, tan blandito como adorable.

El primero es Werther, de quien Ted toma prestado ese regodeo tan característico del que considera que vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida. Por supuesto, un final como el de Werther no es el indicado para esta serie: si nada más terminar de contar la historia Ted sacara una pistola y se descerrajara un tiro en las sienes tendríamos a los pobres hijos protagonizando un spin-off titulado Cómo conocí a mi psiquiatra. El segundo personaje es Cyrano de Bergerac, cuya trama amorosa parece haber sido un cartel con luces de neón indicando a Ted lo que tenía que hacer en cada momento. El mejor ejemplo de esto es el capítulo doce de la octava temporada («The final page», part 2) en que Ted convence a Robin de que suba a la azotea a buscar a Barney al igual que Cyrano convence a Christian de que suba al balcón para buscar a Roxana. Como sabemos, no será esta la última vez que Ted, buscando la felicidad de Robin, mienta acerca de su amor por ella. De seguir con esta metáfora cyraniana, no deja de ser chistoso el guiño de los guionistas según el cual Barney sería un Christian a quien Cyrano-Ted le cede la chica: Christian no tenía ni idea de cómo hablar a una mujer, mientras que no hay nadie que sepa mejor que Barney cómo hacerlo. Aunque mirándolo bien, ni Christian ni Barney saben cómo enamorar de verdad a una mujer.

El tercero de los personajes es Florentino Ariza, protagonista de El amor en los tiempos del cólera, una novela que ha marcado la educación sentimental de miles de personas. Entre ellas, Ted, que en varios capítulos ha manifestado que es su libro favorito. El primer plano de la octava temporada nos muestra a Ted leyéndolo mientras espera el tren en la estación de Farhampton. Es decir, justo después de la boda de Robin y Barney. Es decir, justo antes de conocer por fin a Tracy.

Recapitulemos (nunca mejor dicho): pocas horas después de convencer al amor de —hasta ese momento— su vida de que fugarse juntos es una mala idea, y a punto de mudarse a otra ciudad para no ver el día a día de la felicidad conyugal de Robin y Barney, Ted está releyendo la historia de cómo Florentino Ariza, tras esperar cincuenta y un años, nueve meses y cuatro días, se acerca a Fermina Daza en el velatorio de su marido para repetirle una vez más el juramento de su fidelidad eterna y su amor para siempre. No puede ser casualidad que sea este el libro que aparezca en este preciso instante de la serie, ¿no creen? Ted no tendrá que esperar tanto y será finalmente él quien enviude antes de llevarle a Robin la trompa azul de su primera cita. Quien más quien menos ha soltado la lagrimita ante la muerte de Tracy, pero para que la historia de Fermina y Florentino vuelva a repetirse era necesario elegir entre el matricidio y el barneycidio. Ni siquiera George R. R. Martin se hubiera atrevido a sacrificar a un personaje tan querido por el público.

Mucho se le puede criticar al final de Cómo conocí a vuestra madre: una resolución muy apresurada, por ejemplo, o una escena final que quizás hubiera requerido un diálogo a la altura del primero que mantienen Ted y Tracy. Pero no podemos decir que sea un final improvisado: la secuencia en que los hijos convencen a Ted para ir a buscar a Robin está rodada hace tiempo, pues los actores que los interpretan no parecen haber envejecido en estos nueve años. Todo apunta, en cambio, a que la historia que nos querían contar no es la de un joven que encuentra el amor de su vida sino la de un hombre que comprende, ya en la madurez, que a veces hay más de un amor eterno. O, como dijo García Márquez, que el corazón tiene más cuartos que un hotel de putas.

El amor y la ficción tienen reglas muy distintas. Pero hay una en la que coinciden: a veces nos obcecamos tanto en cómo queremos que sean las cosas que no nos damos cuenta de que a quien más amamos más exigimos que esté a la altura de nuestras expectativas. Lo menos que podemos desear a Ted es que sea feliz del modo que él considere oportuno pues nos ha regalado algunos de los momentos televisivos que nos acompañarán para siempre. Una suerte de Homero empeñado en contar una historia que, queramos o no, ha sido legen…

(…wait for it…)

…dary.