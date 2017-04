¿Qué cantante o grupo no debería regresar jamás?

Estos últimos días ha sido noticia una clara amenaza para el orden constitucional, la unidad de España y la cristiandad en general: nos referimos cómo no al regreso de Miguel Bosé. El malestar ciudadano que reflejan las encuestas no debe parecerle suficientemente elevado, así que el eterno autor de «Don Diablo» ha decidido regalar al mundo otro disco. Tal acontecimiento nos ha hecho pensar en torno a la pregunta que encabeza esta encuesta; tanto en aquellos que supieron irse cuando estaban en lo más alto dejándonos un buen recuerdo que estropearían irremediablemente como también en los que nunca debieron dedicarse a la música y cuyo regreso supondría reavivar un tormento hasta entonces felizmente olvidado. Así que voten uno de los seleccionados o añadan otros si lo desean.

Dover

Hace poco nos llegó una visita a la web de alguien que había escrito en Google «cual es la canción de los beatles que una parte dice a goru now evi no y she algo asi», tal mezcla de inglés y chiquitistaní no pudo más que hacernos sospechar que se tratase de la mismísima Cristina Llanos preparando las letras del nuevo disco de Dover. Su lanzamiento —esperamos que bien lejos— estaba anunciado para finales de 2014 y en él prometen un regreso a los orígenes roqueros después de haber ido a no se sabe dónde con temas como este. Que sean los lectores quienes den su veredicto.

Backstreet Boys

Este grupo alcanzó un portentoso éxito en los año noventa vendiendo la friolera de ciento cuarenta millones de discos gracias a esos inolvidables temas que nos regalaron (no nos pongan en un apuro preguntando cuáles). Protagonistas de innumerables sueños húmedos y poluciones nocturnas entre los redactores de esta encuesta, al llegar a la madurez en lugar de caer en la droga o entrar en alguna secta evangelista optaron por el mal camino de iniciar carreras en solitario. Un problema común a esta clase de grupos una vez anuncian su disolución, cual criatura abisal a la que despedazas y cada una de sus partes pasa a adquirir vida propia. Con lo bonito que es simplemente abandonar en el mejor momento y dejar un buen recuerdo.

Isabel Pantoja

Hizo de puente con el antiguo régimen al responder al tópico de la tonadillera que se casa con un torero. Luego abrazó los cambios del país al convertirse en la Viuda de España, la mujer que sale adelante con hijos a su cargo. Abrazó la modernidad del AVE y las Olimpiadas gracias a una serie de amores prohibidos. A finales de los noventa se subió a otro tren, el de la corrupción urbanística. Con su entrada en la cárcel cumple su particular ciclo de ser un reflejo exacto de la historia reciente de la Piel de Toro, dando a luz (o adoptando) y lanzando a la vida pública a los dos mayores símbolos nacionales que han existido: Paquirrín y Chabelita. Como una hormiga reina lo ha hecho todo, incluida la crianza de esas dos reinas más evolucionadas y panhispánicas (península y Sudamérica). Solo queda abandonar el hormiguero recibiendo el último aplauso de la concurrencia, pero a ser posible sin que le acerquen un micrófono.

U2

Con la llegada de internet a nuestros hogares todo fue alegría e ilusión para los amantes de la música. Ya fuera por medios legales o ilegales un mundo casi infinito de experiencias musicales se abría ante nosotros a solo un par de clicks de distancia. Pero nadie sospechaba la amenaza que se cernía sobre nosotros: mirar al abismo de iTunes y que el abismo de iTunes te devuelva el retorno de U2 con su nuevo disco sin reclamarlo. El todo gratis al final se paga de alguna manera. Desde aquí pedimos a Bono que se conciencie también con esto y tome serias medidas, como por ejemplo quedarse quitecito.



El Canto del Loco



Celebramos que hace cinco años se produjera la disolución de la banda, pero el hecho de que no entregaran los instrumentos, no pidieran perdón y que el cantante siga en activo como célula independiente mantiene vivo el terror de una posible reunión y vuelta a la lucha para reivindicar derechos de amplio calado social como que los pijos, ese estamento terriblemente oprimido, puedan entrar en garitos sin cumplir las normas de estricta etiqueta. Estremecedor.



Jarcha

Últimamente está de moda criticar la Transición, así que no nos quedaremos fuera. El tertuliano agazapado en el interior de cada español siempre lo ve todo muy claro a toro pasado, pero en este caso es algo que clama al cielo: ¿Jarcha? ¿De verdad? ¿No pudo haber sido otro grupo la banda sonora de este periodo histórico? Alternativas como Vino Tinto y su Habla, pueblo, habla quizá no fueran mucho mejores, cierto, pero por aquella época también teníamos a los Sex Pistols, por poner un ejemplo. Sea como fuere, en el caso de Jarcha un hipotético regreso a primera plana no es una mera especulación, pues esta banda no ha sido disuelta oficialmente y de forma incondicional.

Locomía

En el año 1989, un grupo de diseñadores afincados en Ibiza se renovaban, convirtiéndose en uno de los más grandes grupos musicales con abanicos de la historia. La clave de su éxito sorprendía por su sencillez: poses de las Fuerzas Especiales Ginyū de Freezer, vestidos que rememoraban a una disparatada corte francesa dieciochesca que habitase en una plaza de toros psicotrónica-goyesca y unos vídeos de espectacular dirección y elaboradísimas coreografías. Su canción homónima se cuenta en el top ten de mejores canciones pésimas pegadizas de todos los tiempos. Tras varios intentos de retorno a los escenarios, actualmente podrán encontrarlos en carnavales con otra formación, donde se combinan los nuevos efebos con los carita de viejo en cuerpo de joven. Uno de sus miembros fundadores, quizá el único digno, está en la cárcel por tráfico de drogas. El previsible intento de actualizar el éxito de «Rumba, samba, mambo» con «Zumba, bamba, tango» hace que prefiramos tenerlos en la memoria, eternos donceles en un sonrosado ámbar.

Oasis

No contentos con legarnos una buena colección de plagios memorables, las noticias sobre las peleas entre los hermanos Gallagher llegaron a hacerse tan cansinas que acogimos su separación con sincera alegría. Ya era hora. No se soportaban mutuamente y cada vez más seguidores tampoco a ellos con sus constantes desplantes, así que una vuelta del grupo podría directamente acabar en tragedia. Y no queremos que eso pase.

El que compone los villancicos tradicionales

En toda lista sobre música los lectores siempre nos reclaman algo de metal alemán y los redactores por su parte black metal nórdico, subgénero que cuenta con grupos como Immortal que según leemos «cantan a la majestuosidad del invierno». O sea, como villancicos pero vestidos de negro y dando voces. Precisamente ahora que ya estamos en plena temporada navideña —al menos según los centros comerciales— volvemos a oír estas composiciones tradicionales en nuestro día a día. No sabemos quién fue el que les puso letra pero mejor por su propio bien que no regrese.