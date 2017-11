La Asturias de los monasterios olvidados

A Asturias se va a comer fabada, a beber sidra, a recorrer sus playas, subir sus montañas y a ver su arte prerrománico. O no. Tantos años veraneando en Asturias, desde Tapia a Llanes, tantas veces subiendo a los Lagos y resulta que hace unos meses he descubierto otra Asturias. Una Asturias donde se come pote asturiano y se bebe vino. Una Asturias en la que descubrir antiguos monasterios olvidados. A esta Asturias llegué tras atravesar la comarca de La Laciana de León y subir el puerto de Leitariegos con los gigantes Ancares de escolta. Tras el puerto, nevado ya a primeros de noviembre, la carretera comienza a serpentear hacia abajo, hacia los valles, los grados centígrados empiezan a subir y la vegetación a cambiar. Y así, entre curvas suaves y ríos saltarines se llega a los concejos de Degaña, Ibias, Narcea Allande y Tineo. Bienvenidos al suroeste de Asturias. Esta región, como toda Asturias, es verde y frondosa, pero también es negra, negra como la antracita que guarda en sus entrañas. Esta antracita hizo que la minería del carbón se desarrollara sobre todo en la segunda mitad del s. XX y que a su vez desarrollara económicamente esta zona. Quizá esa actividad fue la que ocultó esta región a ojos de los viajeros y turistas. Hoy que la actividad minera languidece es un buen momento para conocer esta Asturias tan asturiana y que lo es tan poco.

Pero la minería, presente desde tiempos antiguos, no es la única que ha tallado estos paisajes y a sus gentes. En el s. IX un hallazgo a casi trescientos kilómetros también los esculpiría. La aparición de la tumba de Santiago apostol fue importante para todo el mundo cristiano, sí, pero lo fue especialmente para esta Asturias, sobre todo en el principio. El propio rey Alfonso II el Casto cuenta como primer peregrino y fue el promotor del primer templo en Compostela. La rivalidad entre Oviedo y Toledo por detentar la primacía de la Iglesia hispana hizo el resto. Desde Oviedo se promovió y fomentó la peregrinación pues era una forma de darse relumbrón en una época en la que las reliquias eran sinónimo de estatus y dinero y, por tanto, de poder. Y la Cámara Santa de Oviedo y el sepulcro de Santiago llevaban las de ganar. Tanta importancia tuvo este ir y venir de gente de toda Europa que ya en 1222 el rey Alfonso IX de León otorgará un privilegio mediante el cual se ordena que la ruta desde El Salvador «vadat per populationem mean de Tineo», es decir que la ruta desde Oviedo vaya por Tineo y por el monasterio de Obona para continuar por Allande. Pero esta ruta ya se venía haciendo mucho, mucho tiempo antes de este privilegio real. Recuerden el dicho popular y entenderán el peso que para estas tierras tuvo el Camino: «Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y olvida al Señor». Y el trajín y el fervor religioso trajeron de la mano a los monjes benedictinos que recibieron privilegios y concesiones para levantar monasterios y hospitales. Estos monjes, con su ora et labora, roturaron las laderas de estas montañas y plantaron la vid, tan necesaria para los oficios religiosos y para el espíritu. Hoy nos encontramos con la única región de Asturias productora de vino, el vino de Narcea. Me contaba una chica de Cangas que la generación de sus padres solamente tomaba sidra en celebraciones muy importantes y fiestas, que aquí lo que se tomaba era vino en cuencos de madera y la sidra había que traerla de otras zonas de Asturias. Este vino tuvo gran renombre y premios nacionales durante los siglos XVIII y XIX. Después llegó la industria minera y apenas quedaron unas cuantas viñas que la población explotaba para consumo «de casa». Hace unos años que se empezaron a recuperar viñedos y hoy ya es una denominación de origen que está dando la vuelta a los dichos sobre la calidad del vino: «el vino de Narcea es tan malo que no lo beben ni los mineros». Esta denominación forma parte de la conocida como viticultura «heroica», por la altitud a la que están las vides y la dificultad que implica la labor manual en pequeñas fincas aterrazadas. El trabajo de los monjes de hace casi mil años recuperado. Pero Narcea, afortunadamente, no solo ha recuperado su vino, ¿sabían que ahí está uno de los monasterios más importantes de Asturias, llamado cariñosamente «el Escorialín»? Yo hasta hace unos meses tampoco. Este es nuestro primer monasterio olvidado y fue el más importante de todo el occidente asturiano.

Monasterio de San Juan Bautista de Corias. (Cangas del Narcea)

La historia del que fuera el mayor señorío del occidente de Asturias comienza en 1043, año de de su fundación. Los condes Piñolo Jiménez y Aldonza Muñoz, al morir todos sus hijos, deciden fundar un cenobio al que donar todas sus posesiones y de esta forma dejar como herederos a los santos patronos, al abad y a los monjes. Pero como siempre, la historia se mezcla con la leyenda y esta nos cuenta que tras la decisión de los condes estos no hallaban lugar conveniente para empezar la construcción y esta se demoraba. Una noche, Suero, uno de los criados de los condes escuchó al Señor en sueños y este le indicó el lugar donde debía levantarse el cenobio así como la advocación: «a aquel que en el desierto preparó los caminos del Señor». Sin embargo Suero, temeroso de que sus señores no le creyeran, se calló. Y el sueño se siguió repitiendo. A la tercera vez vio como unos ángeles bajaban una iglesia y la posaban en el lugar elegido y para dejar constancia de la veracidad de la visión el pobre Suero recibió un bofetón que le dejó tal marca en la cara que los condes no pudieron hacer otra cosa que creerle. Ya se sabe que una bofetada a tiempo… Así en 1043 llegan los doce primeros monjes benedictinos. Con los años la importancia de San Juan fue creciendo y el número de monjes aumentando y se levantó una iglesia románica de tres naves consagrada en 1113. De estas construcciones hoy apenas quedan restos. En la segunda mitad del s. XVI, cuando ya la decadencia del monasterio era patente y se había anexionado a la congregación de Valladolid, ante la amenaza de ruina comienzan las obras de reforma. Los viejos claustros se derriban, se hace un nuevo refectorio… empieza aquí otra historia para el Escorialín, la joya del clasicismo en Asturias.

La nueva iglesia no se consagró hasta 1650 tras diversos problemas de derrumbes y retrasos en las obras. De planta de cruz latina, ábside plano y bóveda de cañón, perdió la rejería que delimitaba los espacios destinados a los monjes y a los feligreses. La sobriedad de la decoración es la propia del estilo herreriano y en ella destacan cuatro máscaras, una por cada pechina del crucero. Les recomiendo hacer la visita guiada de la iglesia, Ana estará encantada de explicarles cada detalle y cada tesoro: el coro, los órganos, los retablos… y por supuesto el Cristo de la Cantonada, obra románica del s. XII y de clara influencia castellana. Pero las dependencias monacales que hoy vemos no son clasicistas; ¿qué ocurrió? Pues que en 1743 un incendio destruyó el monasterio prácticamente entero, excepto la iglesia y el archivo, y entre 1774 y 1808 se comienzan las obras del monasterio que hoy vemos, neoclásico al gusto de la época. Con el claustro noble y un patio de servicios. Sin embargo, 1808 no fue un buen año para terminar obras religiosas. Tras ser hospital de campaña, el monasterio es tomado por los franceses en 1812 y los benedictinos son expulsados.

La exclaustración definitiva llegó en 1835 con la Desamortización de Mendizábal. Veinticinco años después los dominicos solicitan Corias para establecer un colegio de misioneros. La araucaria que todavía vive entre los muros del convento pertenece a esta época de viajes de ultramar. Y esa función cumplió hasta 1956. Después fue instituto laboral en régimen de internado hasta 1982. Luego el abandono. Y el olvido, a pesar de que han mantenido religiosos hasta hoy. Por eso muchos no hemos conocido el Escorialín hasta hace poco, cuando en 2013 se inauguró, tras años de trabajos, el Parador Monasterio de Corias. Su restauración se llevó a cabo bajo la dirección de José María Pérez González, Peridis, y se alargó en el tiempo porque durante las obras aparecieron los restos del complejo monástico original que han sido recuperadas en la medida de lo posible. Hoy, en los accesos al parking es posible ver los restos de la cabecera de la iglesia original. La biblioteca salvada del incendio es una de las dependencias más espectaculares pero toda la restauración ha intentado conservar el mayor número de elementos originales. Ochenta y seis amplias habitaciones, muchas de ellas antiguas aulas, y un spa y piscina que se sitúan en la zona de las antiguas bodegas nos dan la bienvenida. Este parador es un lugar estupendo para establecer el campamento base en nuestra visita a estos concejos. El monasterio de Corias ha resurgido y nos invita a descubrir otros monasterios, no con tanta importancia, pero que hicieron de esta comarca lo que es.

Monasterio de Obona (Tineo)

El que fuera paso obligado en el Camino de Santiago es hoy una humilde parroquia mimada por sus vecinos que necesitaría de algo más por parte de las autoridades que lo nombraron BIC (bien de interés cultural).

En un valle, entre arroyos, zarzamoras y pastos se levanta todavía hoy orgulloso pese al maltrato y el olvido.

En el siglo XVI apareció un documento que adjudicaba su fundación a Aldegaster, supuesto hijo del rey Silo en el 781. Seguramente no se trató nada más que de un intento de dar prestigio al monasterio y los historiadores niegan autenticidad al texto. Obona empezaría como cenobio familiar para llegar a ser en el s. XI un monasterio dúplice y en el XII un monasterio benedictino propiamente dicho. El templo que podemos ver hoy es una obra del s. XIII, época de mayor esplendor de Santa María, y es austera, como el Císter que lo ocupó. Tres naves, con la central más alta y una cubierta plana, de madera, aloja dos joyas románicas que piden a gritos más atención y cuidados: un cristo del s. XII, triunfante y de tipo siriaco que se halla en el altar mayor y un altar que está casi escondido en una de las capillas bajo un paño.

En las dependencias monacales de Santa María se hospedó a peregrinos y se les trató de sus enfermedades. Del antiguo claustro solo quedan los cimientos. En el s. XVII fue demolido para construir uno nuevo barroco pero la falta de fondos dejó el claustro a medio hacer. Y ahí sigue esa mitad de claustro, testigo de la decadencia del monasterio.

Iglesia de Santa María de Celón (Allande)

Otro ejemplo de monasterio del que solamente nos queda su iglesia, reconvertida en parroquial. De finales del s. XII, la blanca iglesia de Santa María de Celón conserva una portada románica con tres arquivoltas con volutas y dos columnas coronadas por dos capiteles decorados por pájaros y una orla de cordón. En su exterior también destacan los canecillos con motivos geométricos o figuras de animales. Es de una única nave cubierta por techumbre de madera excepto el ábside, que está cubierto por una bóveda de cañón. Este ábside conserva pinturas del s. XVI con escenas de la Pasión.

Hay otros monasterios olvidados, como el de San Miguel en Bárcena del Monasterio, que conserva dos portadas románicas y una ventana prerrománica geminada. O el antiguo convento de San Francisco del Monte, en Tineo, con su portada de transición al gótico.

Pero además de monasterios e iglesias esta tierra guarda palacios y casas señoriales y reservas naturales como el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, la Reserva Natural Integral de Muniellos, considerado el robledal más importante de Europa, o la Reserva Natural del Cuetu d´Arbas. Aquí encontrarán también cultura castreña, como el castro de San Chuís en Pola de Allande. ¿Cultura castreña en Asturias? Sí, castros ligados a otra actividad minera, la del oro, que llegaría a su apogeo con el Imperio romano. Y es que Asturias se asienta sobre un filón de oro que la recorre de norte a sur siguiendo el curso del río Narcea y que llega hasta el norte de Zamora. Todavía hoy es posible visitar una de estas minas, La Luarquesa, en Navelgas, en el concejo de Tineo.

Tierras de minas, de vaqueiros, de vino y de pote de berza. Cómanlo en la Nueva Allandesa de Pola de Allande o en el Restaurante Blanco de Cangas del Narcea, y riéguenlo con un vino de cualquiera de las pequeñas bodegas adscritas a la D. O. Es el mejor homenaje que podemos hacer a aquellos monjes que un día poblaron estas colinas y valles y que nos dejaron además del vino un patrimonio que hoy debemos sacar del olvido.

Para dormir:

Parador Monasterio de Corias S/N

33816 Corias-Cangas del Narcea

Tfno. 985 07 00 00

www.parador.es

Para comer:

Restaurante Blanco

c/ Mayor, 11, 33800 Cangas del Narcea

Tfno. 985 81 03 16

Restaurante La Nueva Allandesa

c/ Donato Fernández, 3, 33880 Pola de Allande

Tfno. 985 80 70 27

Para visitar Santa María de Obona: pedir la llave en el bar-tienda del cruce de la carretera, justo antes de bajar al valle hacia el monasterio.

Para entrar en la iglesia de Santa María de Celón: pedir la llave en el bar (la tienen en el bar más alejado de la iglesia, mejor preguntar).

Reserva Natural Integral de Muniellos.

Las visitas están restringidas a veinte personas al día por lo que es necesario reservar con antelación aquí.

Para consultar otras rutas y espacios naturales, aquí.