Los hombres no lloran (y una mierda)

Hagan la prueba: peguen ustedes la oreja a una conversación de bar (masculina) y oirán toda clase de mamarrachadas (también podría darse el caso de que conectaran con algo interesante, pero descartemos esa posibilidad por el momento), invectivas territoriales, algún «a ese le parto la cara», tristezas de oficina, puede que alguna historia dramática, pero jamás (jamás) oirán a alguno de esos hombretones diciendo «el otro día llegué a casa, me senté en el sofá y sin venir a cuento empecé a llorar» o «cómo lloré con la película de Eastwood que echaban por la televisión». Puede que esto sea el siglo XXI y que hayamos inventado el fuego, la rueda, internet y o el terrorismo en redes sociales, pero hay cosas inamovibles: una es que no se sabe hacía donde va la evolución (en eso están de acuerdo todos los expertos, no hay ningún modelo biológico o social capaz de predecir cómo será el ser humano en un siglo) y la otra es que los hombre no lloran. Ninguno. Nunca.

Una estadística publicada por el rotativo británico The Guardian decía que las mujeres lloran entre treinta y siete y sesenta veces al año y los hombres entre seis y diecisiete en ese mismo periodo.

Si un hombre llora es que no es un hombre. Y esto es una dictamen tan rotundo e inapelable como una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Si uno se pone a leer textos históricos puede encontrar a samuráis llorando en el fragor de la batalla o a Alejandro Magno echando la lagrimita porque ya no quedaban más tierras que conquistar (todo perfectamente comprensible y deliciosamente masculino). Hasta se sabe que Abraham Lincoln colocaba una lágrima aquí y allí en sus discursos, porque sabía que el calado de los mismos subía un grado y se colocaba además en una dimensión emocional mucho más poderosa que la puramente política. Sin embargo, encontrar referencias similares en nuestras esferas (las más íntimas, siguiendo la teoría de Sloterdijk) es misión —casi— imposible. Es como pedirle a un espartano que se ponga tierno o al general Patton que abrace a Erwin Rommel: llorar sigue siendo un tabú. Probablemente el más ridículo de todos. Es —hasta cierto punto— comprensible que hablar del suicidio sea un asunto complejo y que de hecho no lo hagamos (determinados periódicos simplemente no tratan el tema y cuando lo hacen es en la sección de política, donde —aparentemente— es más aceptable) pero que llorar siga siendo visto como una afrenta a la masculinidad (por supuesto, faltaría más, vemos gloriosas excepciones) es algo tan ridículo como impepinable.

Dicen los expertos (en esto también hay expertos, por supuesto) que hay una razón puramente biológica basada en la cantidad de prolactina (60 % más alto en ellas) y la testosterona, que hace que los hombres sean —de entrada— menos proclives al llanto. De hecho, hasta alguien se preocupó por comprobar que cuando un hombre se encuentra en un proceso de cambio de sexo sus hábitos lagrimales se incrementan exponencialmente. Esa es la única razón puramente científica, las demás son todas de índole jerárquica, en cuanto se basan en la imposición de un modelo de hombre que está más cerca de Chuck Norris que de Clint Eastwood.

El ejemplo no es baladí. A Chuck Norris se le conocen pocas habilidades más allá de su patada voladora y que Bruce Lee le dio una paliza descomunal en el coliseo de Roma. A Eastwood, axioma hecho carne y sangre del hombre de verdad: el pistolero sin nombre, el forajido del látigo, el inspector Callahan, el tipo que se iba de fiesta con su colega del pueblo y un mono, el luchador callejero, el sargento de hierro, se le vieron todas las costuras del disfraz cuando hizo Sin perdón, Los puentes de Madison (esa escena en el que Eastwood espera empapado bajo la lluvia que la mujer de su vida se decida a abrir la puerta hubiera hecho llorar a cualquier hijo de vecino) o Un mundo perfecto. Million Dollar Baby es la demostración perfecta de que los tipos duros lloran como todos los demás, solo que se esconden para hacerlo.

Que ni siquiera Eastwood pudiera acabar con uno de los convencionalismos más ridículos de la historia da buena prueba de lo difícil que es convencer a la sociedad de que llorar no convierte a un hombre en una gominola. De la misma forma que decían que John Ford leía poesía a escondidas cuando no estaba por ahí de juerga con los apaches o que la dureza de Miles Davis era una simple armadura (ese tipo hizo Kind of Blue), los hombres duros (y los blandos también) han ocultado siempre sus ansias por dejar escapar una lágrima aquí o allí. Como tantas otras cosas, podemos echar la culpa al omnipresente cine americano (y hasta a mucha de la literatura anglosajona), que se ha encargado de vendernos al tipo que jamás necesitará un clínex porque tiene un antro oscuro y pegajoso, de taburetes de madera, donde se acomodará en la barra y pedirá un whisky doble, solo. Luego el barman le servirá otro y otro. Y luego el tipo se irá a casa, se pondrá algo de jazz y esperará a la elipsis correspondiente para volver a su vida de siempre. Ya saben, «seis meses después».

Llorar está mal visto en el mundo de los machos alfa. Ningún jefe que se precie será visto jamás llorando y un empleado sin control sobre sus ojos será pronto presa de los depredadores de oficina. La sensibilidad es un valor a la baja y una invitación a la emboscada, y aunque pudiera parecer que en los últimos años el hombre había evolucionado hacía un modelo de humanización más propia de los poetas románticos que del cowboy de ciudad, lo cierto es que la teoría del cazador-recolector sigue gozando de plena vigencia. Hace solo un par de semanas el NY Magazine publicaba un artículo sobre por qué nos gusta llorar en la ducha. No había nada especialmente destacable en el mismo excepto que la foto que lo ilustraba era un hombre llorando en la ducha. Debió de ser sin duda una elección difícil para el editor, dado que los hombres no lloran (en la ficción sí, pero es ficción).

Recientemente vi llorar a mi padre. No le he visto llorar en cuarenta y cuatro años, y sus lágrimas fueron como las trompetas del Apocalipsis. Ver al tipo que ha sido tu referente humano deshacerse ante tus ojos es como contemplar en directo la caída de un edificio en el que has vivido toda tu vida. Vi a mi madre llorar muchas veces y aunque triste, no me pareció traumático, pero lo de que el pilar del patriarcado (de mi patriarcado) rompa la regla de oro de la masculinidad es difícilmente digerible. Como todo esos progenitores modernos que en pleno siglo XXI le dicen a sus hijos pequeños: «No llores, los niños no lloran», como si con ello fueran a manchar su inmaculado historial emocional. ¿Las niñas? Que lloren lo que quieran, que por algo son niñas.

El llanto de un padre y su (inmenso) peso específico es simplemente la herencia de una sociedad en la que la debilidad solo se cura a martillazos. Decía Victor Hugo (en Los miserables) que «aquellos que no lloran, no ven» y seguramente ese es el mejor consejo para los que han decidido (en función de su sexo) guardarse para sí mismos eso tan higiénico de gimotear un rato cuando las circunstancias lo demandan o porque —simplemente— apetece. Si Eastwood lo ha hecho, ¿por qué no iba a hacerlo usted?