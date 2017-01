Búscate la vida: los grandes éxitos de Chris Peterson

Para acompañar la lectura del artículo, nuestra lista en Spotify:

Pocas cosas puedo afirmar con rotundidad, pero una de ellas es que Búscate la vida (1990-1992) es mi serie favorita de todos los tiempos. No solo porque piense que es la «mejor» (sea esto lo que sea) o, al menos, con la que más me he reído en mi vida (lo cual sería ya más que suficiente), sino porque es la que sin duda más me ha influido como persona, como ser humano. Así es: la he visto innumerables veces; me he aprendido de memoria sus frases más absurdas, las cuales todavía repito cuando surge la ocasión (que es nunca, que es siempre): «Tus peleas de gallo son un asco, capullo», «¿Tienes catorce años y sabes quién es Super Ratón?», «Te diré dos palabras: suavizante», «Soy alérgico a bastantes salsas», etc., etc. Pero más allá de la cuestión sentimental (¿acaso exagero si califico al imbécil de Chris Peterson como role model particular?), tengo que reconocerle a Chris Elliott (al actor de carne y hueso, al creador de todo esto) el haberme ayudado, y de qué forma, a expandir mi horizonte cultural. Porque sí, aunque no lo parezca, una serie tan surrealista e idiota como Búscate la vida está trufada de referencias pop que no hacen otra cosa que engrandecer su humor absurdo y en ocasiones escatológico; que, en definitiva, dan consistencia (aunque esto no haga falta) a la paparruchada que aparentemente es esta cultísima serie de televisión.

Puede que Chris Peterson no fuera un gran melómano: al fin y al cabo él creía que el «Hey Jude» de The Beatles era en realidad una canción de Peter & Gordon, lo que por otro lado no deja de ser una equivocación que solo los más melómanos podrán captar en todo su esplendor irónico. Pero el caso es que la banda sonora de Búscate la vida es de aúpa: no solo por el acierto de contar como sintonía con una canción tan cojonuda como el «Stand» (1988) de R.E.M. (de cuando el grupo de Georgia aún no gozaba del megaestrellato que luego le sobrevino), sino porque a lo largo de sus treinta y cinco capítulos puede uno ser testigo de la más exquisita y variada de las selecciones musicales.

Muchos pensarán que la primera canción que suena en Búscate la vida es la ya citada sintonía, pero no es así: la primera canción que se escucha en la serie es el «Living in America» (1985) de James Brown. Qué forma más inteligente de introducir al personaje de Chris Peterson, levantándose por la mañana y haciendo sus ejercicios diarios (unas flexiones lamentables) al ritmo de esta suerte de himno soul conservador; qué forma más ácida de parodiar lo que es para cierta clase media eso de «vivir en América», que es lo que en el fondo se critica a lo largo de todo el serial.

Para los que no lo recuerden, Chris Peterson es un «joven» de unos treinta años, calvo y algo rechoncho, cuyo único trabajo conocido es ser repartidor de periódicos en la ficticia Greenville (Minnesota), la zona residencial en la que vive (todavía) con sus padres, ya jubilados, los cuales se pasan todo el día en bata sentados en la cocina. Evidentemente, algo no funciona bien en la cabeza de Chris Peterson. O dicho de otra forma, el tipo es un completo gilipollas: infantil, maleducado, guarro a más no poder, inoperante, exasperante… Siempre he pensado que un personaje como Chris Peterson bebe mucho del Ignatius J. Reilly de La conjura de los necios, por esa visión tan «psicótica» que tiene de la cultura occidental posmoderna. Peterpanesco y quijotesco a partes iguales, Chris Peterson sucumbirá a la vida adulta ya sea enfrentándose al trabajo (Chris será modelo, inspector de sanidad o deletreador profesional de palabras), al amor (en no pocas ocasiones, Chris se obsesionará con las mujeres más insólitas) o a la propia familia (las conversaciones con los padres serán una fuente inagotable de carcajadas), y de estos encontronazos «existenciales», Elliott y el resto de guionistas (algunos ilustres, como el genial Charlie Kaufman o el ahora mundialmente reconocido Bob Better Call Saul Odenkirk) sacarán petróleo y una música maravillosa acompañará siempre cada uno de estos hilarantes momentos.

Así, por ejemplo, el irresistible «Head Over Heels» (1984) de The Go-Go’s sonará cuando Chris y Larry (su único amigo) deciden pasar una mañana en el nuevo parque de atracciones; el clásico «Pretty Woman» (1964) de Roy Orbison se dejará escuchar (cómo no) en el segundo episodio de la serie, cuando a Chris le dé por hacerse modelo; la versión que hicieron los Pixies en 1990 del «Cecilia Ann» de The Surftones acompañará a Chris y a su padre Fred durante el duro entrenamiento para el concurso de gladiadores que se celebra anualmente entre los repartidores de Greenville; Chris sucumbirá al amor y caerá rendido ante los encantos de la hermana de Sharon (la mujer de su amigo Larry), con quien vivirá un tórrido romance al son del «How Deep Is Your Love» (1977) de los Bee Gees; y el «Money» (1959) de Barrett Strong pondrá banda sonora a la campaña de Chris para recaudar fondos para salvar el parque de su infancia.

A Chris le dará también por hacerse actor de teatro, y ensayará al ritmo del «On Broadway» (1963) de The Drifters; durante la reunión anual de los Peterson, en la que Chris se reencontrará con su odiado primo Donald (interpretado por el ahora actor de culto Jackie Earl Haley), se podrá escuchar otro clásico: el «Family Affair» (1971) de Sly & The Family Stone; Chris ganará estar con un famoso: Sandy Connors, eminente presentador de televisión (interpretado por el cómico Martin Mull) con el que pasará una de las tardes más maravillosas de su vida al ritmo de la no menos maravillosa «Afternoon Delight» (1976) de la Starland Vocal Band; de tanto chinchar a Sharon, Chris se verá un día obligado a ser su sirviente y por eso sonará el «Master And Servant» (1984) de Depeche Mode; el «Time Won’t Let Me» (1966) del grupo de garage The Outsiders sonará en «Neptuno 2000», el capítulo en el que Chris por fin recibirá el submarino desmontable que pidió a la tierna edad de diez años; y como ya dijimos antes, Chris se hará inspector de sanidad y comenzará a recibir suculentos sobornos al compás del «For The Love Of The Money» (1973) de los O’Jays.

Tricia Paddington se convertirá en el amor más obsesivo de Chris, que la acosará hasta la extenuación con el «Obsession» (1984) de Animotion; el «Strange Brew» (1967) de Cream se dejará escuchar en el capítulo en el que Chris se convierte en un as del deletreo gracias a su contacto con productos radiactivos: este nuevo talento le reportará a su vez pingües beneficios, de ahí que suene el «She Works Hard For The Money» (1983) de Donna Summer durante la celebración de los distintos certámenes ortográficos en los que Chris participará; el «Car Wash» (1976) de Rose Royce nos indicará que Chris ha viajado en el tiempo para arreglar la triste y vacía vida de su casero Gus Borden (interpretado magistralmente por Brian Doyle-Murray); y en uno de sus episodios más alocados, Gus y Sharon se intoxicarán con una carretilla de marisco en mal estado y harán junto a Chris mil y una tonterías con el «Monkey See-Monkey Do» (1976) de Michael Franks de fondo.

No descubro nada si señalo que todas las canciones citadas son utilizadas en el show, ya sea por su título o por alguna frase pegadiza de su estribillo, desde un punto de vista irónico. Así, por ejemplo, el psicodélico «brebaje extraño» de Cream trata claramente sobre drogas y, al fin y al cabo, ¿qué son si no unos productos radiactivos que confieren mejoras mentales al que los ingiere? Es fácil, por tanto, encontrarle el lado cómico y retorcido a la estupenda y muy variada oferta musical de Búscate la vida. Pero no todo se queda en el jiji y el jaja. Hay, de hecho, una serie de canciones que requieren del espectador cierta cultura previa para que la «conexión irónica» entre música e imágenes funcione en todas sus dimensiones. Es el caso, por ejemplo, de la canción «To Sir With Love» (1967) de Lulu que aparece en el episodio «Aburridos», en el que Chris se hace cargo de reeducar a una pandilla de matones de barrio. ¿Por qué esta canción? Debe saberse que se trata del tema principal de la película Rebelión en las aulas de James Clavell, en la que un jovencito Sydney Poitier se las veía con un grupo de alumnos rebeldes, a los que metía en vereda.

Ocurre igualmente en el primer capítulo de la segunda temporada, en el que Chris por fin se va de casa y celebra su independencia bajo los acordes del «Georgy Girl» (1966) de The Seekers, canción que formaba parte de la banda sonora de la película Georgy Girl en la que la actriz Lynn Redgrave interpretaba a una chica un tanto pardilla y mojigata. Por si fuera poco, en el montaje que se puede ver en Búscate la vida, Chris hace un segundo homenaje al ya famoso vídeo de Bob Dylan filmado por D. A. Pennebaker en el que el de Duluth pasa carteles con palabras extraídas de la letra de su «Subterranean Homesick Blues» (1965).

Un último caso de canción con «intrahistoria» lo podemos encontrar en la escena en la que Chris, tras haber perdido a Larry (el cual desaparece durante unos días alentado inconscientemente por Chris, que le hace ver que su vida es un infierno), decide buscarse un «nuevo amigo», y a un bar de moteros que va en el que está sonando «Lookin’ For Love» (1980) de Johnny Lee, exitazo country que aparecía en la película Urban Cowboy de James Bridges, en la que John Travolta y Debra Winger vivían un intenso romance. Sabiéndose esto, la selección del tema en cuestión no puede tener más poca vergüenza.

Antes decíamos que Chris Peterson no parecía ser un gran melómano, pero eso no quita para que gracias a él hayamos descubierto dos auténticos temazos: el primero de ellos fue «Cat’s In The Cradle» (1974), del malogrado cantautor Harry Chapin, tema que Chris le canta orgulloso a su padre tras haber ganado el ya citado concurso de gladiadores para repartidores. La cuestión es que la letra de esta composición trata precisamente de un padre muy ocupado que no tiene tiempo de ver a su hijo, el cual le pide insistentemente que juegue con él, que forme parte de su vida. ¡Así que aquí se nos puso tierno! El otro gran tema que descubrimos en la voz de Chris Peterson fue «Mr. Bojangles» (1968), de Jerry Jeff Walker, aunque probablemente la versión que Chris «interpreta» (en tono alto y con un gato en la cabeza) sea la que grabó en 1970 la Nitty Gritty Dirt Band.

Hasta aquí todo muy bien, pero seguro que os estáis preguntando: ¿cuál es la canción favorita de Chris Peterson? Esta es fácil: el instrumental «Alley Cat» (1962) del pianista danés Bent Fabric. Esta melodía llega a sonar hasta tres veces en Búscate la vida. La primera de ellas, como música de fondo durante uno de los ensayos teatrales de Chris en el episodio «Animales de zoo sobre ruedas»; la segunda en «Chris hace de acompañante», en el que confiesa que es su disco favorito de todos los tiempos; y la tercera en «Marisco pasado», al compás de la cual se marcarán un auténtico y frenético maratón de baile.

Pop, rock, funky, disco, techno, country, jazz, R&B, soul, folk… son muchas las canciones que se dejan escuchar en la serie (sonará, por ejemplo, el «Yakety Sax» de Boots Randolph, en claro homenaje a Benny Hill; Chris cantará alrededor de una fogata el himno «Amazing Grace» junto a un grupo de obreros de la construcción), muchas referencias musicales (Chris creerá que el ruido provocado por el aterrizaje forzoso de una nave espacial son unos jóvenes poniendo discos de Neil Sedaka), todas al servicio de la risa y de la astracanada. Por este motivo, no nos debe extrañar que la última canción que suena en Búscate la vida sea «What A Wonderful World» (1967) de Louis Armstrong, quizás la menos irónica de todas, pues si algún mensaje nos lanzó esta serie fue el de «sed felices y comed bien». Hasta siempre, Chico Salchicha.