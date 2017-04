Todos somos Richard Parker

Tengo un gato que se llama Richard Parker y escribe novela negra. Sí, reconozco que es sorprendente, no es un nombre muy habitual para un gato. Le apodamos así porque cuando decidió instalarse en casa, ya adulto, su corpulencia y sus poderosos colmillos nos recordaron al tigre de Bengala homónimo que Yann Martel recreó en su novela Vida de Pi. En el libro el protagonista se ve obligado a compartir con Parker una pequeña embarcación para sobrevivir a un naufragio. En nuestro caso solo nos disputamos el sofá.

La vida tiene un curioso sentido del humor y a causa de una periodontitis crónica que le provocaba un sufrimiento constante, tuvimos que extirparle buena parte de las piezas dentales, entre ellas los colmillos, esos que le conferían cierto aire salvaje.

Decía que también era escritor. Lo descubrí en una visita a la librería barcelonesa Negra y Criminal que recientemente se ha visto obligada a bajar la persiana a causa del desplome de las ventas. Días antes del cierre, husmeando entre sus estanterías, encontré un libro de segunda mano escrito por un tal Richard Parker. Me apresuré a buscar una reseña biográfica que me ofreciera algunas pistas sobre el autor. Ya que se ha instalado en casa, pensé, cuanto más sepa de su pasado, mejor. No conseguí mucho. El libro se titulaba Los perseguidores perseguidos, una elección que me pareció bastante coherente si tenemos en cuenta lo arbitraria que es la superioridad en el reino animal. Observé también que había sido publicado en 1954. Dejémonos de tonterías. Es obvio que mi gato no había escrito ese texto. Es imposible que en aquella época hubiera nacido, aunque tuviera siete vidas y esta fuera la última. De una cosa sí estaba segura, y es de que ese tal Richard Parker debía ser un autor con cierta solvencia, pues lo había publicado Editorial Molino en su Biblioteca Oro, un sello que era todo un referente en la época. Su serie amarilla, dedicada al género policíaco —existía otra azul para las novelas del oeste y aventuras y una roja para las narraciones de capa y espada— tradujo a maestros del género como Edgar Wallace, Chesterton, Phillips Oppenheim o Agatha Christie, entre otros muchos.

Editorial Molino, no podía ser de otra manera, incluyó en su catálogo la obra de Edgar Allan Poe. En los sesenta publicó «Doble asesinato de la calle Morgue», cuento considerado el germen de la narración detectivesca tal y como hoy la entendemos. Poe, maestro de la narración corta, escribió una única novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Publicada en 1837, en ella se narran las vicisitudes de los tripulantes del ballenero Grampus. Tras sufrir un naufragio los cuatro únicos supervivientes, agotados los víveres, deciden echar a suertes el sacrificio de uno de ellos con el fin de que el resto pueda alimentarse con su carne y beber su sangre. La desgracia recae sobre el más joven, un grumete llamado Richard Parker.

En 1884, un yate inglés llamado Mignonette, que tenía como objetivo llegar hasta las costas australianas, naufragó en el Atlántico. Al igual que ocurría en la novela que Poe había escrito cuarenta y siete años antes, se salvaron del desastre cuatro tripulantes. Como en la novela de Poe, para conservar sus vidas, tras tres semanas de lenta agonía, pusieron en práctica la ley del mar, es decir, el sacrificio de uno para garantizar la supervivencia del resto. Como en la novela de Poe, lo echaron a suertes.

Perdió el más joven e inexperto. Se llamaba Richard Parker.

Como decía, la vida tiene un curioso sentido del humor.

A finales de los setenta los lectores negrocriminales encontraron otra buena fuente donde calmar su sed. La desaparecida Editorial Bruguera rescató, a través de la Serie Negra de la colección Libro Amigo y de El Club del Misterio, obras censuradas o ignoradas de Hammett, Chandler, Cain, Jim Thompson y también de Richard Stark, uno de los seudónimos de Donald E. Westlake, creador de un delincuente llamado Parker, un antihéroe que en el cine encarna Jason Statham.

En la actualidad rara es la editorial que no contempla en su catálogo la novela negra o policial, pero no siempre fue así. Durante mucho tiempo se consideró un subgénero al que se relegó a los estantes más discretos de las librerías generalistas. Ese fue uno de los motivos por los que Paco Camarasa y Montse Clavé decidieron en 2002 crear una librería especializada donde tanto lectores como autores recibieran la atención que merecían.

A lo largo de sus trece años de andadura por Negra y Criminal han pasado más de trescientos autores, entre ellos nombres tan destacados como Craig Russell, Don Winslow, Petros Márkaris, James Ellroy, Donna Leon o John Connolly (sí, su detective también se llama Parker).

Los primeros años todo fue bien. La novela negra y policíaca tenía cada vez más adeptos, sobre todo desde que Stieg Larsson con su saga Milennium cautivara a un sector del público que nunca se habían acercado al género y fijara la atención sobre los autores escandinavos, un fenómeno del que había sido precursor Henning Mankell.

Pero la vida tiene un curioso sentido del humor.

Justo en el momento en que se publica y se vende más novela negra, la librería Negra y Criminal ha tenido que decir adiós. No son los únicos. El pasado año, según datos facilitados por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, cerraron novecientos doce establecimientos —aún están calientes los cadáveres de Sintagma, una referencia cultural en El Ejido, Catalonia, en funcionamiento en Barcelona desde 1924, o el de la sede madrileña de la librería especializada en viajes Altaïr—. Este es un hecho al que, por reiterado, ya no prestamos atención pero sobre el que deberíamos reflexionar.

Los libros han dejado de ser objeto de culto para convertirse en un objeto de consumo. Preferimos la comodidad que supone comprar en una gran superficie que la orientación de un profesional que conoce lo que vende. Nos hemos acostumbrado a la globalización intelectual, nos reconforta más tener el libro que todo el mundo tiene que descubrir el que más nos vaya a aportar. Quizás estemos perdiendo la curiosidad, tal vez la hayamos perdido ya. Y un lector sin curiosidad es peor que un gato sin dientes.

Es difícil que las grandes superficies den visibilidad a un libro del que, por ejemplo, solo se hayan editado mil quinientos ejemplares. Su propia política de venta les obliga a trabajar con tiradas más grandes. Hoy disfrutamos de una nutrida variedad, se da cobertura, en mayor o menor medida, a un amplio número de autores, pero si dejamos que desaparezcan las librerías tradicionales tal vez acabemos estrangulando esa diversidad, tal vez acabemos leyendo lo que todo el mundo lee, naufragando en la globalización intelectual. Y al final, no lo olvidemos, el que pierde siempre es el más débil, Richard Parker.

Fotografía: Alberto Gamazo