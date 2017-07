Dios no existe, pero está al alcance de la mano

A veces ocurre que los que militamos en las filas ateas tendemos a considerar a la Iglesia como algo que nos es completamente ajeno, a pesar de saber de matices y ser capaces de distinguir entre la Iglesia de arriba y la de abajo. Nos creemos a salvo del fanatismo cerril porque jamás diríamos que todos los curas son pederastas ni todos los fieles señoronas con visón que desterrarían a los mendigos; pero el desprecio y la desafección con la Iglesia de arriba (la de los oropeles y troníos enjoyados, la moralidad asfixiante y los constantes abscesos retrógados) provoca que, hipócrita e injustamente, solo atendamos a la de «abajo» cuando se nos pone, con luminosos, ante las narices. A veces esto se produce ante la fila de un comedor mantenido por una entidad religiosa o de un misionero que se deja la vida curando pústulas en África; pero reconozcamos que casi siempre la atención dura poco. Lo que tardamos en lamentarnos de que tenga que ser otro (la Iglesia, en este caso) quien se encargue de la labor asistencial que debería garantizar el Estado, o de repetir el mantra de que la fe (aunque errada, a nuestro juicio) deja una cantidad asombrosa de beneficios colaterales porque la Iglesia, en general, la compone muy buena gente.

En otras ocasiones son los libros los que nos expulsan a patadas de nuestra condescendencia. El «cristianismo sin Dios» en Madrid: de los curas rojos a la misa con pan de molde de la editorial UOC es un ejemplo. En él, el periodista Álvaro González (los lectores le conocerán por «Corazón Rural») pone el diente y la grabadora en la fractura misma entre esa Iglesia de arriba y de abajo, por donde nos escurrimos los descreídos. Es decir: en el cristianismo al margen de la fe. Y lo hace acudiendo a quienes priorizan la labor social por encima de la ortodoxia católica, los llamados «curas rojos», religiosos que puede que un día olviden dar la comunión pero siempre llevan los zapatos llenos barro. Entiéndase la metáfora.

Ellos son Mariano Gamo, Julio Pinillos, Enrique de Castro y Javier Baeza, cuatro curas que, como dice el autor en algún punto «creen que la vida está antes de la muerte», lo cual no es una reflexión menor, sobre todo porque obran en consecuencia, atacando directamente al «más acá» donde hay drogadicción, chabolas, pateras, injusticia y ni rastro de un coro de ángeles. Son responsables de parroquias de Vallecas y otros barrios del sur de Madrid, el tipo de gente que desconcierta a la feligresía conservadora, enfurece a la jerarquía eclesial y conmueve a los ateos; aunque ellos no estén buscando ni una cosa ni la otra. Tampoco el proselitismo ni la evangelización: «Durante los encuentros con ellos nunca citaron en las charlas elementos sobrenaturales. Ni la vida eterna después de la muerte, ni las almas, ni las actuaciones divinas, el cielo o la presencia del Señor como flotando en el aire. Nada», reconoce el autor.

Y entonces, ¿qué buscan, tan a ras de tierra? Algo tan sencillo como vivir con los pobres. No basta con ayudarles, hay que vivir con ellos y despojarles de algo fundamental: la invisibilidad. Y para eso solo hay un camino: denunciar. «Ya hay mucha gente haciendo cosas para los pobres, lo nuestro es intentar vivir lo más pegadito a ellos. Porque hacer cosas por los otros no implica denuncia ni incorporar a la lucha a los otros», explica Javier Baeza, el cura de la parroquia de San Carlos Borromeo.

San Carlos Borromeo, El Gallinero y el barro

San Carlos Borromeo es el tipo de parroquia que adoran los medios de comunicación y los tertulianos de barra de bar. Estos últimos, porque sirve de clavo ardiendo al que asirse cuando alguien les enumera las fealdades católicas por mor del conservadurismo; y ellos señalan hacia la parroquia de Vallecas para defender que «también hay iglesias humildes que comulgan con pan de molde».

A los medios les fascina su pintoresquismo y su magnetismo para el titular: «La iglesia de los pobres y marginados», «la iglesia de la izquierda religiosa», un lugar en el que en sus misas no solo habla el cura, también acuden musulmanes y es detestada por el Opus Dei. Su presencia mediática resurge de tanto en tanto, cuando algún famoso se adhiere a la causa o cuando, como la última ocasión, su cura se enfrenta al ministro de Interior Jorge Fernández Díez pidiéndole que envíe a los inmigrantes que pensaba «devolver en caliente» (peligro: eufemismo) después de que este retara a que «se los mandaría a quien lo pidiese». La disputa con Rouco Varela —que intentó quitarles la labor de culto por sacrílegos— supuso la cima de popularidad de la parroquia y también el ver rebajada su categoría eclesiástica.

Pero el autor del libro no acude allí cegado por esa imagen deslumbrante y mitificada, sino más bien buscando qué hay detrás del relumbrón y qué implicaciones tiene su ascensión a mito. «Nos dimos cuenta en una asamblea de que nos íbamos a convertir en un lugar de peregrinación. Es decir, en algo que no vale para nada. Si San Carlos vale para algo es para que la gente se anime a hacer lo que tiene que hacer. Porque venía gente tan leída, con unos discursos tan religiosos que la gente de aquí dejaba de participar. Los chavales de la calle, las madres, ninguno de los de aquí tiene esa riqueza lingüística. Así que dimos una especie de golpe de estado para que la gente no nos visitara», explica el cura.

Así podían centrarse en su trabajo, que pasa mucho más desapercibido y está al margen de las vicisitudes de la jerarquía eclesiástica. Listar todas sus tareas por los desfavorecidos es casi imposible, aunque por condensar, puede decirse que hacen todo lo que está entre acoger en los propios domicilios de los curas a emigrantes y toxicómanos; a encargarse del papeleo de los arrojados en una de las mayores aberraciones de nuestro Estado de derecho: los Centros de Integramiento de Extranjero (CIE). Porque estos curas creen que antes que la necesidad espiritual está la necesidad primaria y a ello consagran su vida. Aunque suponga sacrificar la adoración de imágenes y los ejercicios espirituales.

Para testimoniarlo, el periodista acude a muchos de los lugares donde la acción de parroquias como la de Carlos Borromeo es fundamental, como el poblado chabolista de El Gallinero. Una experiencia de la que nos ahorra el habitual relato lacrimógeno de la pobreza, el que habla de olores putrefactos o de niños desnutridos agarrándole del pantalón. En lugar de eso, se ofrece una perspectiva más completa (y compleja) de cómo se ha llegado a la actual situación y de cómo la actuación de los voluntarios de la parroquia sobrepasa y enmienda la de los servicios sociales. De paso deja en paños menores muchos de nuestros tópicos y cómodas preconcepciones, dándoles un buen repaso. Porque lo sencillo es decir que los gitanos de El Gallinero —y en general— no llevan a los niños al colegio porque sus padres no entienden la importancia de la escolarización y aunque les obliguen a inscribirles, la mitad de los días no irán. Lo complejo es estar allí y desentrañar el porqué. «Vimos que lo que había eran dificultades para madrugar. Si a mí me cuesta levantarme sin café, imagínate sin luz, en una chabola plantada en el barro. Así que vimos que la única manera para motivarles a ir al colegio era darles un batido y un bollo para que subieran al autobús. Desde entonces, de los veinte chicos que iban al colegio inicialmente, ahora van ciento treinta» explica el cura. Algo de lo que no debía tener noticia Ana Botella cuando se preguntó si realmente la gente de El Gallinero iba a usar las duchas si se las instalaban.

«Las ideas del señor este del madero»

Además, El «cristianismo sin Dios en Madrid»: de los curas rojos a la misa con pan de molde ofrece, a través de los testimonios en primera persona de Mariano, Julio, Enrique y Javier, un relato completo de por qué estos curas han escogido el camino de no moralizar ni juzgar a los vecinos, sino ayudarles. De cómo se pasa de criarse en una familia de derechas a convertirse en los bichos raros de la Iglesia por su filiación más izquierdista y social, a fuerza de comprometerse con estratos sociales completamente despreciados.

Mariano Gamo pasó de dar la comunión a los Borbones en la parroquia de El Viso a organizar las llamadas «reuniones de las chachas» en la cripta de la parroquia de San Agustín, reuniendo a las empleadas domésticas de aquellos ilustres para que descubrieran cuáles eran sus derechos. Una trayectoria que acabó metiéndole entre rejas, entre otras cosas. O el caso de Julio Pinillos, cura obrero, sindicalista y casado que además de por los derechos laborales lleva años en lucha por el celibato opcional («el agua que no viene viciada abre camino», asegura).

Aunque el de Enrique de Castro es un relato que sobresale dolorosamente. Al margen de las anécdotas que deja una vida consagrada a la marginalidad —entre las que se cuentan lanzar pistolas al Manzanares, esconder prófugos, cogerle el gusto a la cárcel o ser bautizado como «el cura de los manguis»— brillan especialmente sus reflexiones sobre la droga, la pobreza y el papel del Estado en el control de la población desfavorecida. «Las experiencias que relata Enrique en este aspecto son escalofriantes: sucesos ocurridos hace treinta años y que están más olvidados que los que tuvieron lugar cincuenta años atrás, cuando la lucha contra el franquismo adquirió tintes de leyenda», asegura su autor, y no se queda corto. Solo por el capítulo de Enrique de Castro el libro bien merecería obedecer al aforismo de Lichtenberg y vender un pantalón para hacerse con él.

Y aunque no se deja en el tintero ciertas cuestiones abiertas a debate en la que los cuatro protagonistas disienten —¿debe el cura recibir dinero del Estado como profesional de los sentimientos religiosos?— quizá la sección más interesante afecta a una pregunta que irremediablemente florece en el lector: ¿no sería más fácil que estos cuatro hombres desarrollaran su labor activista desde profesiones laicas? ¿Por qué empeñarse en pertenecer a una Iglesia —incluso, a una religión— de la que disienten tanto y que les dispensa un trato despreciable, poniéndoles trabas en su labor? Muestras de su distancia con los preceptos católicos hay a patadas, y no solo porque oficien bodas homosexuales: «Eso que nos han contado de que ascenderemos todos me parece una majadería. La preocupación no puede ser por el más allá, eso se lo dejo a los astronautas» dice Javier Baeza sobre la resurrección y la vida eterna. «Cuando los curas se quiten la sotana de una puñetera vez, cuando dejen de vestir distinto, cuando no se pongan esos ropajes para las misas, cuando en misa hablen todos, no solo el cura, cuando el obispo dé la palabra al resto de la gente en la iglesia, habrá un cambio», vaticina de Castro.

La respuesta a esas preguntas es sencilla y compleja a la vez: ellos siguen en la Iglesia porque están convencidos de que lo que hacen es algo tan elemental como interpretar literalmente el Evangelio. Ponerse, como hizo Jesús, del lado de los impuros, los enfermos, las prostitutas, los marginados; evidenciando que el hombre está por encima de las leyes. Para ellos, la palabra de Dios importa. «El cristianismo no consiste en poner los ojos en blanco y mirar al cielo, sino en dar de comer al hambriento y de beber al sediento, vestir al desnudo, ir a ver al preso y ayudar al enfermo» recuerda Mariano Gamo, porque sí, hace falta recordar. Y sobre todo, no olvidar que lo que hacen no es más que «lo que dijo el señor este del madero», que dice Gamo, dejando claro que «hay cristianos sin Cristo y sin Dios, porque las obras son las que nos acreditan». En esencia, recuperar el significado de la palabra cura: el que se preocupa por los demás.

«Jamás pensé en la vida que unos curas formalmente católicos me iban a explicar que Dios no existe, pero que está al alcance de la mano. Y esto no es un acertijo budista», reconoce su autor. No: son las consecuencias de mirar hacia abajo y no sentirse ajeno.