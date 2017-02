Ted Nugent: es un fascista, pero es nuestro fascista

Creo que Barack Hussein Obama debería ser encarcelado. Está claro que es un comunista, Mao Tse Tung vive, y su nombre es Barack Hussein Obama. Este país debería sentirse avergonzado. Me da ganas de vomitar. Obama es un pedazo de mierda. Me puede chupar la ametralladora. (Ted Nugent)

Ha dicho tantas barbaridades a lo largo de su carrera que a veces resulta imposible distinguir cuáles son las más alucinógenas. Es capaz de soltar discursos políticos delirantes en mitad de los conciertos, consiguiendo que incluso parte de sus espectadores, que han ido a escuchar su música y no a soportar un mitin patriotero-libertario, terminen abucheando hasta que decide callarse y volver a tocar la guitarra. Escribe en revistas, casi todas ellas relacionadas con la Asociación Nacional del Rifle (NRA) o la caza, y habla en programas de radio para defender el derecho de los americanos a llevar armas, para poner a parir al Partido Demócrata (y a cualquier cosa que esté a la izquierda de Atila) y para añadir nuevas perlas a su ya interminable repertorio de salvajadas. Lo tenemos claro: Ted Nugent es un bocazas, uno de los más grandes bocazas que la industria musical ha producido jamás. Al menos si descontamos el material escrito, no sé, pienso por ejemplo en Scar Tissue, la infinitamente sonrojante autobiografía de Anthony Kiedis. No son casos comparables, claro. Kiedis es un tontaina que tuvo la suerte de hacerse amigo de algunos músicos en el instituto y que ha demostrado con ahínco poseer el cerebro de un mosquito; después de décadas de exitosa carrera, sigue creyendo que es un «artista» con «talento». Nugent no es tan idiota. Para empezar, él sí tiene talento musical. Y no creo que aspire jamás a un Nobel, pero desde luego al lado de alguien como Kiedis puede llegar a parecer Albert Einstein. Y desde luego parece Gandhi al lado del imbécil de Phil Anselmo, que hace bien poco se puso en evidencia saludando brazo en alto… y no, no como broma, sino berreando «white power!» al mismo tiempo. Nugent no es un neonazi descerebrado como Anselmo. Pero sí se ha convertido en una representación de lo peor del patrioterismo del ala derecha del partido republicano en el ámbito del show business.



Esto no será un problema para quienes, al estilo de Pablo Iglesias, han crecido escuchando plúmbea canción protesta y ahora amenicen los cumpleaños interpretando canciones de campamento con una guitarra española, o para quienes hayan crecido escuchando a The Cure. Supongo que para ellos Nugent no es un factor a considerar: como nunca han escuchado sus discos y apenas tendrán noticia de su existencia, lo verán no muy distinto a Donald Trump, pero sin el poder ni el dinero para convertir las cafradas que defiende en leyes. Sin embargo, para otros, los que sí hemos sido fans de Ted Nugent y todavía escuchamos sus antiguos discos, su actitud sí puede suponer un cruce de cables. Cualquier niño o adolescente que haya crecido escuchando rock setentero habrá asimilado los primeros discos en solitario de Nugent. Es inevitable que, antes de sabe siquiera en qué consistía la política, hayamos pasado horas y horas sumergidos en los surcos de sus vinilos. Por entonces pensábamos que Ted Nugent era, a lo sumo, una mezcla de cowboy conservador y hippie al estilo de los Lynyrd Skynyrd. Es decir, alguien que quizá tenía una fama peor de la que merecía y que en todo caso compensaba esa mala fama con su música. Nugent desde luego tenía ese pasado hippie, cuando formaba parte de The Amboys Dukes y compuso en aquel clásico de la psicodelia llamado «Journey To The Center Of The Mind».

Sí sabíamos que no tomaba drogas ni abusaba del alcohol y que era bastante detractor de las sustancias, como Frank Zappa, pero todavía no sabíamos que también era detractor de media humanidad: izquierdistas, inmigrantes, homosexuales, etc. Solo nos habían llegado las anécdotas más contraculturales de su biografía, como cuando hizo lo posible por no ser reclutado para la guerra del Vietnam: como tenía buena salud y no veía manera de fallar el examen médico, se pasó tres semanas sin ducharse, colocándose a base de varias drogas por primera y única vez en su vida, incluso hacíéndose sus necesidades sin quitarse la ropa. El resultado, claro, fue que le consideraron no apto porque parecía un vagabundo esquizoide: «El médico que debía examinarme vomitó cuando me bajé los pantalones». Todo esto sonaba tan familiar en músicos rockeros de la época (Gregg Allman se libró de Vietnam haciéndose disparar en un pie por su hermano Duane) que resultaba difícil imaginar que en realidad Nugent iba a convertirse en un derechista desatado. Por entonces lo único que sabíamos es que era un músico al que merecía la pena seguir, sobre todo cuando en 1975 disolvió los Amboy Dukes (donde había seguido escribiendo canciones tan maravillosas como «Great White Buffalo») y editó su primer disco en solitario, que es uno de los artefactos más maravillosos del hard rock de aquellos años. Todo guitarreos con base bluesy, directos a la médula, como si en la Creedence se hubiesen vuelto locos y se hubiesen unido a una banda de motoristas. El disco, que tiene a Derek St. Holmes en las voces (el propio Ted solo canta un tema), no tiene desperdicio. De principio a fin, todos los temas están a un gran nivel. La larga e hipnótica «Stranglehold», las contagiosas «Stormtroopin» o «Hey Baby», las enérgicas «Just What the Doctor Ordered» y «Snakeskin Cowboys», la histérica «Motorcity Madhouse» (esta sí, berreada por The Nuge en persona) o la irresistible perla jazzy «You Make Feel Right At Home». ¡Un pedazo de disco! El siguiente álbum, Free-For-All, también era bueno. Y qué decir del Cat Scratch Fever, que contenía dos de sus mayores himnos: la enloquecida «Wang Dang Sweet Poontang», además de la canción que daba nombre al álbum y que supongo todos los grupos de rock de quinceañeros habrán ensayado alguna más de una vez en su garaje, a poco que tengan algo de sangre en las venas y no se hayan dedicado a hacer versiones de los Housemartins:

La carrera de Nugent siguió patrones similares durante el resto de los setenta, culminando en 1980 con otro disco memorable, Scream Dream, de donde salieron dos joyas en las que Nugent sonaba más enloquecido que nunca: la fantástica «Scream Dream», con aquel videoclip en el que salía ataviado como Tarzán y causando la impresión de que estaba perdiendo el juicio. O la no menos atolondrada «Wango Tango», cuyo clip terminaba de confirmar que efectivamente necesitaba un chaleco de fuerza. Este es el Ted Nugent con el que algunos crecimos: un tipo que se partía el espinazo tocando la guitarra, que berreaba como un demente, que pegaba saltos, que grababa canciones irresistiblemente divertidas. Y si por algunas de aquellas caia en nuestras manos un VHS pirata y podíamos verlo en acción en festivales estadounidenses, comprobábamos que sus filmaciones en directo eran tan espectaculares como cabía esperar. Sí, amigos, Ted Nugent molaba.

Entonces empezaban a llegarnos las nuevas sobre su afición a las armas… Pero eso tampoco parecía tan aberrante, al menos en un estadounidense. Hay muchos músicos de aquel país que usan pistolas y rifles. Sí, a Ted le gusta cazar. Dice que solamente come carne cazada por él mismo y que se niega a comprar carne producida en granjas industriales. Es más, sus razonamientos en defensa de la caza y en contra de la ganadería o agricultura industriales no son tan fáciles de desmontar, y puede poner en aprietos a un vegetariano cuando empieza a enumerar los efectos nocivos que la agricultura, por ejemplo, ejerce sobre determinadas especies animales que ven cada vez más reducido su ecosistema. Su tesis es la de que quienes cazan para comer, no para vender lo que cazan, querrán un ecosistema lo más intacto posible, para que sus presas no se extingan. Bien, aunque todos sospechemos que en realidad lo que pasa es que le gusta disparar a cosas que se mueven, al menos posee argumentos bien construidos al respecto. Más problemática es su asociación a las tesis del NRA, en favor de que la tenencia de armas sea libre y legal. El propio Nugent organiza campamentos de verano donde se enseña a los niños a cazar (y disparar, por tanto) y además sostiene que cualquier intento de controlar la venta de armas es algo antiamericano, propio de comunistas. En este aspecto, no hay una falacia del NRA que Nugent no repita con entusiasmo, aunque hay que reconocerle que es más locuaz y articulado que los muchos clones de Charlton Heston que comparten sus ideas. Pero bueno, si su defensa de las armas es moralmente discutible, sigue teniendo un discurso sólido.



Como digo, no es el único músico de rock que defiende tesis patrióticas conservadoras. Todos conocemos las tensiones que había dentro de los Ramones debido al ramalazo más bien ultra de Johnny Ramone. No hemos dejado de admirar a Alice Cooper si sus ideas no nos gustan, porque para empezar es un tipo que las expresa con sumo respeto y por eso resulta difícil perderle el respeto a él, que además grabó la canción antipolíticos por excelencia. No sé, tampoco Elvis Presley era precisamente de izquierdas. En fin, ya sabemos que no debemos confundir a nuestros ídolos con las personas que hay detrás. Cada cual tiene las ideas que tiene, y los oyentes bien podemos ignorarlas cuando escuchamos sus discos. El problema con Nugent, sin embargo, es que no nos deja olvidar sus ideas. Las mete hasta en la sopa. Cada vez que tiene ocasión de hablar, lo hace para soltar propaganda derechista en cantidad industriales. Y repito, no es derechismo en plan «debemos garantizar las inversiones del IBEX», sino algo que se torna bastante más siniestro con los años, véase su discurso sobre inmigración (en plan: ¿por qué no disparar a los ilegales para disuadirles de cruzar la frontera?). Aunque insisto, Nugent es un tipo que puede hablar bien. No porque no emplee falacias, que las emplea y muchas, sino porque cuando va directo al grano sabe conectar con quienes comparten su visión de las cosas. Incluso puede poner en aprietos a un entrevistador que intente llevarle la contraria sin haber hecho los deberes. No, no es un retrasado como Phil Anselmo, ni lo veremos saludando en plan nazi. Cuando habla de la caza es difícil contradecirle. Cuando habla de la tenencia de armas sostiene un discurso falaz, pero lo hace con hábiles argumentos. Cuando habla sobre inmigración, por ejemplo, sí deja ver la peor faceta de su ideología, pero aun así no dice peores cosas de las que sostienen algunos políticos de su país.

«Nunca conozcas a tus ídolos», dicen. Resulta difícil escapar del hecho comprobable de que Ted Nugent es un gilipollas. Está empeñado en demostrarlo una y otra vez. Cuando uno escucha algo como «Mexican Sam», es inevitable sentir escalofríos. Pero, ¿debería uno tirar sus antiguos discos a la basura? Son buena música, después de todo. «Strangehold» no va a sonar peor porque ahora Nugent se dedique a grabar desvaríos que parecen concebidos en alguna barbacoa del trailer park donde vivían los pueblerinos de Justified. Muchos grandes artistas y escritores del pasado han sido gente con tendencias más que discutibles, y bueno, esto es algo con lo que uno debe lidiar. Incluso los músicos (¡los músicos!) son ciudadanos con derecho a opinar sobre política, qué se le va a hacer. Así que no, no tiraré los viejos discos de Nugent. Denle una oportunidad a sus discos de los setenta, cuando todavía no escribía letras xenófobas. Les digo más, incluso me tomaría una cerveza con él para intentar entender de dónde vienen sus ideas (a Phil Anselmo, en cambio, no le daría ni la mano). Eso sí, también puedo decirles esto: no me veo invitando a Nugent por Nochebuena pese a que dudo que alguien fuese capaz de presentarse con un entrecot más suculento (conociéndole, sería de ciervo o algo así). Sería como invitar a Tejero pero con melenas. Sabe Dios lo que podría salir de ahí.