¿Para qué empresa de ficción preferirías trabajar?

Con una tasa de desempleo juvenil de más del 50 % y después de ver el debate de investidura te queda claro que la cosa está fatal. Necesitas un trabajo pero ya. A tus cuarenta años (nuevo límite para ser joven según el Gobierno en funciones) no puedes salir con los amigos ni tener una vida mínimamente normal. Estás dispuesto a bajar el listón en cuanto a lo que te ofrecen… o incluso a tirarlo si hace falta. Sin embargo hay un aspecto que te preocupa sobremanera. Sigues siendo miembro de la «generación más preparada de la historia» por lo que no estás dispuesto a aceptar cualquier trabajo que no implique dominar el mundo, como mínimo. Así que tienes dos alternativas. Una es seguir siendo el CEO de tu startup, creada en el (ejem) garaje/habitación de casa de tus padres. La otra es buscar empleo en una empresa de ficción dado que en el mundo real no hay nada. ¿Qué empresa de ficción podría satisfacer mejor tus ambiciones?

(La caja de voto se encuentra al final del artículo)

__________________________________________________________________________

Acme Corp, de ¿Quién engañó a Roger Rabbit?

Dirigida por Marvin K. Acme Jr, digno sucesor tras la terrible muerte de su padre durante el rodaje de Quién engañó a Roger Rabbit, la compañía iba viento en popa tanto en el negocio de los yunques como en el de otros productos (píldoras para crear terremotos, bastones propulsores, gomas de borrar gigantes Acme que sirven para «atrapar animales que corren por las carreteras»), incluida una nueva línea de parques temáticos. Según un estudio detallado de los libros de la compañía realizado por Forbes el valor de la misma en el año 2007 era de 348.700 millones de dólares. Pese a las dudas de los analistas sobre seguridad, tamaño del mercado o el impacto de internet en su negocio, cuenta con accionistas sólidos al ser una subsidiaria de Roadrunner Corp. Hay una demanda pendiente contra la compañía en el estado de Arizona, presentada por Wile E. Coyote, pero es por daños y perjuicios de apenas 17 millones de dólares, no parece preocupante. Su motto, sencillo pero claro y directo, es muy motivador en un mundo tan competitivo como el actual: «Quality is our #1 dream».

__________________________________________________________________________

Perrin Products (Grot Ltd.), de Caída y auge de Reginald Perrin

Creada por Regginald Perrin y consolidada gracias a un préstamo por 30.000 libras de su antiguo jefe, CJ, compite en la misma sólida línea de productos que la anterior. Son famosos productos suyos como pelotas de fútbol cúbicas, pudin sin sabor, guitarras y raquetas de tenis sin cuerdas, jaulas de pájaros sin puertas, vajillas rotas, elepés silenciosos con grandes éxitos como «We are not the Champions» o «Canciones de un monasterio trapense», unas inocuas píldoras blancas («no tienen efectos secundarios, no es necesario mantenerlas fuera del alcance de los niños, y los católicos pueden tomarlas»), ratoneras fabricadas íntegramente con queso, o muebles comestibles. Como pega se puede plantear la complicación de trabajar con toda la familia y algunos antiguos amigos del fundador. Económicamente no es tan potente como otras de esta lista, ya que apenas generaba unos beneficios de 750.000 libras y contaba con una cadena de cuarenta y cuatro tiendas cuando el fundador desapareció, pero precisamente su ausencia supone una oportunidad de oro para que tomes las riendas comenzando desde el principio en la cima.

__________________________________________________________________________

Stark Industries, de Iron Man

¿Quién no querría trabajar en una empresa con un jefe playboy, millonario y filántropo? No estamos hablando de ACS sino del imperio de Anthony Edward Stark, todo un genio de la tecnología que se esfuerza a pesar de ser un «hijo de». La pega es que trabaja en el sector de defensa y se parece mucho a Lockheed Martin, importante competidor del mundo real. Vamos, que no fabrican coches eléctricos a lo Elon Musk. Lo bueno es que factura más de 20.000 millones de dólares y siempre puedes tener la suerte de impresionar a tu jefe Tony si eres lo bastante friki. O lo bastante pequeño como para robarle algo de las oficinas. Eso sí, una de las condiciones para trabajar en esta empresa es el seguro de accidentes además de disponibilidad geográfica y multidimensional para viajar.

________________________________________________________________________

Reynholm Industries, de The IT Crowd

Una empresa fuente de oportunidades para cualquiera que desee trabajar en equipo y sepa «un poco de IT». Reynholm Industries es un enorme imperio empresarial británico, ubicado en el mismo centro de Londres y propietaria incluso de canales de televisión. Con ingresos anuales superiores a 1.800.000.000.000.000.000.000 de libras esterlinas en su momento culmen, la empresa se enfrenta a una nueva etapa. Fundada por el innovador Denholm Reynholm, quien comenzó con solo 6 millones de libras, tras su suicidio en 2007 su hijo Douglas lleva las riendas. Es reconocida por un ambiente libre de estrés sexual, por su excelencia tecnológica y por sus contactos internacionales, sobre todo con corporaciones de Japón e Italia. Necesita sangre nueva para resolver el divorcio entre directiva y stakeholders que ha provocado pérdidas de cientos de millones en más de una ocasión reciente. Para interesados en la tecnología y la atención al cliente. Para más información pueden visitar su página web.

__________________________________________________________________________

Oscorp, de Spiderman

Tenemos alternativas para todos. ¿Que lo tuyo es ser verde? Esta es tu empresa sin dudarlo. Fundada y dirigida por Norman Osborn, un experto en química e ingeniería eléctrica, podrás tener una oficina en la Oscorp Tower de Nueva York. Y si además tienes «duende» es posible que tu arte llame la atención de tu ecológico jefe en su filantrópica labor de crear un mundo nuevo. Factura unos 3.000 millones de dólares y también tiene su relación con el mundo militar, pero se habla de una posible fusión con The Allan Company para crear Alchemax, que promete un futuro más científico y muchas oportunidades de crecimiento.

__________________________________________________________________________

Genco Oil Co., de El padrino

Para los tradicionales que prefieren trabajar en el mundo de la alimentación, sobre todo en exportación e importación, nada como el aceite de oliva. Este mediterráneo proyecto, creado por inmigrantes italianos, te hará una oferta que no podrás rechazar. A caballo entre Nueva York e Italia, tiene amplias posibilidades de crecimiento tras la compra de una participación de control por más de 600 millones de dólares en International Immobilare. Solo en propiedades la adquisición controla 6.000 millones de dólares, siendo la mayor empresa de bienes raíces del mundo. Además el Vaticano controla un 25 % de la misma y no hay nada como trabajar en una empresa bendecida. Las condiciones de salida si te aceptan son complicadas: puede ocurrir que pienses que estás fuera y te vuelvan a meter dentro.

__________________________________________________________________________

Banco del Mal, de Gru, mi villano favorito

No todo el mundo quiere emociones o tecnología. Algunos buscan empleo en algo más sencillo y administrativo. Por ejemplo la banca. En el Banco del Mal, entidad que da servicio exclusivamente a supervillanos, puede que encuentres una gran oportunidad de carrera. Como se puede ver por la decoración su moneda de referencia y su símbolo es el dólar. El banco financia proyectos malvados de todo tipo, para lo cual es importante una buena dosis de confianza en el scoring de éxitos previos del solicitante, ya que no presta dinero a cualquiera. Mr. Perkins, el dueño, tiene claro que el futuro de su negocio consiste en evitar situaciones como la que les llevó durante un tiempo a ser «el banco antes conocido como Lehman Brothers». Se caracteriza por facilitar tiempo para ir al baño a personal y clientes.

__________________________________________________________________________

Daily Planet, de Superman

Para los periodistas que nos leen nada mejor que una propuesta de altos vuelos, sólida como el acero. Un periódico que se publica desde el año 1775 y que tiene su sede en Metrópolis, entre la Quinta y Concord Lane. Tuvo como propietario a Lex Luthor hasta que este lo vendió a Perry White, quien consiguió la inversión de un conglomerado internacional. Con un nombre único en el mundo (real), comenzó siendo conocido como Daily Star para quedarse finalmente con su actual denominación. La cultura corporativa está arraigada en los ideales de Burt Mason, un hombre «determinado a publicar la verdad incluso aunque un político corrupto amenace». El ambiente de trabajo es movido pero con suerte la próxima destrucción del edificio que lo alberga te pillará sacando fotos a alguna presa a punto de romperse o una empresa química a punto de explotar. Nada que un periodista de nuestro país que haya visto LaSexta Noche no sepa manejar.

__________________________________________________________________________

Tyrell Corp, de Blade Runner

Si buscas algo entre lo clásico y lo moderno, esta empresa lo tiene todo. Podrás jugar al ajedrez con el dueño y trabajar en un edifico con forma de pirámide mientras cambias la minería de todo el universo. Además tu trabajo en la planta 800 estará enfocado a crear la más avanzada biotecnología del momento. Su motto es «más humanos que los humanos» así que por extravagante que seas te sentirás en tu lugar. Es posible que notes que el fundador tiene cierto complejo de Dios, simplemente porque ha puesto el nombre de un móvil a un nuevo producto con mucho potencial. Aunque crear una empresa que facture casi 60.000 millones de dólares supone una notable cantidad de trabajo y esfuerzo. Por supuesto existe una compensación: es una empresa que también se preocupa del placer de sus empleados con algunos «modelos básicos de placer».

__________________________________________________________________________

Soylent Corp., de Cuando el destino nos alcance

¿Quién no ha querido trabajar alguna vez terminando con el hambre en el planeta? Sea de la manera que sea, claro. Para los interesados en la nutrición tenemos interesantes posibilidades en Soylent Green. No la moderna startup americana de batidos nutritivos para emprendedores, no. Hablamos de la clásica Soylent Green que facturaba más de 157.000 millones de dólares vendiendo plancton de alta energía, obtenido en los océanos del mundo según versaba su publicidad. La versión Verde (nada que ver con Oscorp, por cierto) superaba a sus anteriores productos Rojo y Amarillo. Sin embargo su escasez, y la terrible duda entre sus clientes sobre si el nude era también un color, amenaza a la empresa. Esta compañía es el lugar perfecto para una persona con fuertes convicciones y ganas de cambiar el mundo.

__________________________________________________________________________

Combine Honnete Ober Advancer Mecantiles, de Dune

Más conocida en su entorno como CHOAM, es la opción perfecta para jóvenes MBA ambiciosos con espíritu de funcionario. Hablamos de la compañía más grande del universo conocido, con ingresos según Forbes de casi 2 billones de dólares. Ni siquiera la Very Big Corp of América le hace sombra. Monopolio liderado por el Emperador Padishah, lleva las riendas del comercio interplanetario. Aun siendo gubernamental tiene una estructura de empresa cotizada en bolsa, con accionistas, consejo de dirección y reparto de dividendos. Su principal fuente de ingresos es el transporte de melange, especia de reconocido valor interplanetario, de sabor muy similar a la canela y efectos superlativos para la salud a largo plazo. ¿Qué mejor opción que una gran empresa multinacional que mejora la vida de las personas? Necesitan urgentemente expertos en desarrollo de producto ante la amenaza subterránea y un sucedáneo sintético. Gente de marketing no les vendría mal tampoco. La empresa tiene una visión a largo plazo, el puesto puede ser para unos cientos de años.

__________________________________________________________________________

Wonka Industries, de Charlie y la fábrica de chocolate

No todo van a ser empresas saludables y salvar el mundo: también tenemos ofertas en empresas donde nadie querría trabajar. Como por ejemplo una fábrica de chocolate, enemigo de los dientes de los niños del mundo, y sustitutivo del estudio. A menudo confundida con la subsidiaria de Nestlé, The Willy Wonka Candy Company, la tradicional e inconfundible, se ha enfrentado a problemas de espionaje industrial que provocaron el despido de familias enteras a pesar de tener una facturación superior a los 21.000 millones de dólares ¡Pura maldad! Sin embargo los ha resuelto gracias a sus superlativas dotes para el marketing, tales como el lanzamiento de un concurso para niños que permitía ganar chocolate para toda una vida o incluso heredar la fábrica. Necesitada de nuevo talento extravagante, un personal shopper para el dueño y quizá un community manager moderno y con gancho.



__________________________________________________________________________