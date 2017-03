¿Cuál es la mejor adaptación al cine de un cómic de superhéroes?

Puede uno pasarse toda la infancia y adolescencia leyendo tebeos que tarde o temprano llegará la madurez, entonces levantaremos la vista hacia el horizonte y se agolparán en nuestra mente las grandes preguntas que todos no hemos hecho alguna vez: ¿quién es más rápido, Superman o Flash? ¿Pueden las garras de Lobezno romper el escudo del Capitán América? ¿Qué pasa con los pantalones de Hulk? Las respuestas son: 1) Flash; 2) No. Las garras de Lobezno están compuestas de adamantio, pero el escudo del Capitán América es una especie de aleación de acero y vibranio. Este último es un material extraterrestre traído a la Tierra cuando se estrelló un meteorito en el país africano de Wakanda; y 3) Los pantalones de Banner están compuestos de moléculas inestables inventadas por Reed Richards para los trajes de los Cuatro Fantásticos, por eso no se rompen. Al menos esas son las explicaciones que nos da el divulgador James Kakalios en La física de los superhéroes, un libro muy ameno e instructivo pero que lamentablemente no da respuesta a esa otra gran pregunta que nos hacemos en el titular. Así que por medio de esta encuesta les convocamos a ustedes para encontrarla. Voten y si creen que falta alguna hágannoslo saber en los comentarios. Por cierto, aquellos que contengan la palabra «friki» serán censurados.

(La caja de voto se encuentra al final del artículo)

__________________________________________________________________________

Deadpool

La descripción del aficionado a las historias de superhéroes como un chaval granujiento y pajillero con escasas habilidades sociales no siempre es cierta. En algunos casos sí, para qué engañarnos, pero el cliché ha sido claramente desbordado por dos aspectos de los que Deadpool es un buen ejemplo. En primer lugar porque muchas de estas historias se han ido volviendo más adultas, con una moralidad menos maniquea y con dosis crecientes de sexo, incorrección, humor autoparódico y una violencia cercana al gore (un detractor diría que han dejado de ser infantiles para ser rematadamente adolescentes). En segundo lugar, relacionado con lo anterior y llevándolo hacia el tema que nos interesa, sus adaptaciones al cine logran una y otra vez un éxito monumental: ya son mainstream. Partiendo de un presupuesto relativamente modesto que solo daba para dos escenas de acción —la del comienzo y la del final— Deadpool ha logrado más de un gritón de dólares en todo el mundo convirtiéndose en un fenómeno analizado incluso en la revista Forbes. ¿La clave? En lo que parecen coincidir todos aquellos que han leído el cómic es que la película recrea con acierto la personalidad sarcástica, verborréica y transgresora del protagonista. El personaje es la película.

__________________________________________________________________________

Watchmen

Continuando con lo que decíamos, otra de sus señas de identidad es su mayor interés por cuestiones políticas. Tampoco es que sea una excesiva novedad, al fin y al cabo el Capitán América comenzó luchando contra los nazis y luego contra los comunistas, mientras que en las adaptaciones televisivas de los años cincuenta Superman ya luchaba «por la verdad, la justicia y el modo de vida americano». Digamos entonces que la diferencia está en la manera algo menos ingenua de abordar el tema. Si bien el formato evidentemente tiene sus limitaciones y Watchmen no es que sea un ensayo de Montesquieu, pero sí que se percibe su sombra. ¿Quién vigila a los vigilantes? se preguntaba Alan Moore, y la adaptación cinematográfica ya desde sus espectaculares títulos de crédito recorría a su manera la historia reciente de Estados Unidos, resumiendo de una forma difícilmente mejorable una narración mucho más extensa y que incluía cómics dentro de cómics y más personajes y tramas de los que una película de dos horas puede soportar. Ese inicio es una clase magistral de cómo trasladar una historia de un formato a otro.

__________________________________________________________________________

El hombre de acero

Christopher Reeve es todo un icono en nuestro acervo cultural y despertó además muchas simpatías por su desgracia personal, pero hay que decir que las películas que protagonizó eran malas con avaricia. Retamos a cualquiera que las recuerde con simpatía de su infancia a que vuelva a verlas ahora. Se salva de ellas Gene Hackman como uno de los mejores villanos que han existido nunca, eso sí. Más adelante perdimos la ocasión histórica de ver a Nicolas Cage en el papel por Dios sabe qué inconveniente de última hora, y ya en 2006 Superman volvió al cine en una versión que ahora nadie recuerda. Con esos antecedentes era factible poner el listón más alto, además Zack Snyder ya había demostrado su pericia adaptando a la pantalla 300 y Watchmen, así que en 2013 se estrenó esta versión, que resultó ser la mejor adaptación al cine del personaje aunque solo sea por incomparecencia de las restantes.

__________________________________________________________________________

Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia

En el momento en que tienes varios superhéroes el paso inevitable es hacer que se peguen entre ellos a ver quién gana. DC Comics lo llevó a cabo de maneras bastante estrafalarias, así que difícilmente una película al respecto podía decepcionar, sabíamos a lo que veníamos. En cualquier caso a unos ha gustado y a otros no, como verán en esta reseña, que al confrontar Marvel y DC ha provocado de paso un entretenido espectáculo de partidarios y detractores partiéndose sillas en el lomo al mejor estilo de salón del Oeste. Al final lo mejor para no meterse en jardines es hablar únicamente de terrorismo y Paracuellos.

__________________________________________________________________________

Hellboy

Ron Perlman es un actor que puede interpretar a un neandertal o a un tarado del medievo sin que parezca necesitar apenas caracterización. Lo cual es loable, aunque pueda sonar a otra cosa. El propio autor del cómic, Mike Mignola, supo ver ese talento y pensó en él como el más adecuado para dar vida a su personaje. Si a ello le añadimos que el director, Guillermo del Toro, era el mayor entusiasta de la obra a adaptar, entonces el resultado final difícilmente podía no estar a la altura.

__________________________________________________________________________

La trilogía de El caballero oscuro

De la versión de Tim Burton, pese a contar con Michael Keaton como un inverosímil héroe de acción, puede decirse al menos que no se tomaba demasiado en serio a sí misma y que era buena en comparación con sus secuelas, a cada cual más esperpéntica. El pobre Batman parecía ya muerto y enterrado hasta que llegó Christopher Nolan para darle una solemnidad y una grandeza épica como hasta entonces nadie se había atrevido a dar a un superhéroe, y que pasaría a convertirse en la norma. Si alguien está ya harto de este subgénero y de todas las convenciones que ha adoptado en los últimos años, aquí tienen al principal culpable.

__________________________________________________________________________

Kick-Ass

Basada en el cómic de Mark Millar y John Romita Jr. su punto fuerte era precisamente la parodia de todos los lugares comunes en torno a este género, que a la vista de los resultados que da en taquilla seguirá acompañándonos unos cuantos años más. Y además salía Nicolas Cage.

__________________________________________________________________________

Dredd

Tras el mal trago que supuso la versión de Sylvester Stallone llegó esta otra que contó con menos presupuesto y caras menos conocidas pero resultó notablemente mejor. Por desgracia en taquilla no fue demasiado bien, aunque podría llegar a contar con una continuación en forma de serie de televisión, a cargo, cómo no, de Netflix.

__________________________________________________________________________

Hombres de negro

Al no llevar un pijama de colores chillones con los calzones por fuera pueden parecer fuera de lugar en esta lista, pero al fin y al cabo tienen tantos cachivaches a su disposición para luchar contra el mal como Batman y desarrollan su actividad en Nueva York, la ciudad con más densidad de superhéroes del mundo. Así que no es descabellado incluirlos. La trilogía es la adaptación de la historieta de Lowell Cunningham.

__________________________________________________________________________

Spider-Man

La primera y segunda películas de la saga, protagonizadas por Tobey Maguire y dirigidsa por Sam Raimi son las más destacables de la saga, que luego tuvo un innecesario remake o reboot o lo que fuera que hicieron en 2012.

__________________________________________________________________________

Los Vengadores

De entre todos los personajes superheróicos y sus deslumbrantes superpoderes probablemente ante el que más cuesta mantener la suspensión de la incredulidad —para la mentalidad tan extendida en nuestro país, al menos— es Tony Stark, empresario millonario y filántropo a la vez. Que el anterior presidente de la CEOE esté ahora en la cárcel supongo que no ayuda. Sea o no un prejuicio desde luego los estadounidenses no lo comparten, y la figura de Iron Man interpretada por Robert Downey Jr posee un indudable carisma. Pero de todas las películas en las que ha aparecido es esta dirigida por Joss Whedon, en la que comparte el protagonismo con la Viuda Negra, Ojo de Halcón, Capitán América, Hulk y Thor, la más destacable.

__________________________________________________________________________

X-Men: Días del futuro pasado

De toda la saga de X-Men nos quedamos con esta no por capricho, sino porque así lo dicta el tomatómetro. Es que no le falta de nada: al florido repertorio de seres con superpoderes le añade una distopía futurista y viajes en el tiempo.

__________________________________________________________________________

V de Vendetta

La cultura popular es un buen termómetro para medir los temores, esperanzas y manías de cada época. A comienzos de los años ochenta el rebrote de la Guerra Fría trajo un temor que bordeaba el pánico al holocausto nuclear que se expresó en el cine, la música (a ella le dedicamos otra encuesta) y también el cómic, siendo el ejemplo más destacado esta serie de diez volúmenes de Alan Moore. Que además gobernase en aquel momento en Gran Bretaña Margaret Thatcher le dejó el balón a puerta vacía para su distopía futurista, pues la ciencia ficción es también otra forma de hablar de la actualidad. Quién sabe si la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca servirá a otros de inspiración… La cuestión es que por ahí pasaron años después las hermanas Wachowski y supieron capturar ese aroma inequívocamente adolescente que destila el cómic.

__________________________________________________________________________

Capitán América: el soldado de invierno

Es una secuela de Capitán América: el primer vengador, aunque también está vinculada a Los vengadores, de manera que no es sencillo rememorar qué escenas y personajes le corresponden realmente (por suerte en esta casa tenemos un historiador y exégeta para ayudarnos con todo esto). Lo que sí recordamos es que era un film trepidante y muy bien realizado dentro de su género.

__________________________________________________________________________

Guardianes de la galaxia

Como buena parte de las anteriormente mencionadas esta también pertenece al denominado Universo Cinematográfico de Marvel, toda una constelación de personajes fantásticos que son protagonistas o secundarios en unas u otras historias, que colaboran o se enfrentan entre ellos, que son modificados o disfrutan de secuelas si la anterior fue un éxito. Algo de todo ello hay aquí, un cómic ideado en 1969 cuyos personajes fueron reinventados en 2008, que tuvieron esta adaptación cinematográfica y de la que el próximo año llegará su continuación. Pero de todo ello ya hablamos con más detalle aquí.

__________________________________________________________________________