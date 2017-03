Abraza tu lado oscuro

Hemos hecho que publicar un artículo reivindicando el mal rollo nos cause pudor. Hay que escribir cosas como las de Kiko, de esas que nos recuerdan que a la vida se viene a pasar el rato y que debemos disfrutar de las pequeñas cosas. Nos gustan las historias de superación y de alegría. Algo que sería normal, hasta humano, si no pareciera que nos estamos pasando de madre. Si no pareciera que estamos negando el derecho de la gente a estar enfadada o triste. Hasta tal punto estamos llegando en esta reivindicación de la alegría que hay quien propone reemplazar el PIB por la felicidad (¿?). Pues mire, ya basta. Ya basta de este veneno del buen rollo impostado.

Abraza de una vez tus pasiones negativas porque pueden hacer la vida mejor a los que te rodean y a ti mismo.

Piensa en lo siguiente.

Muchas veces hay gente que con tal de evitar el conflicto se queda callada o ante cualquier disyuntiva dice que lo mismo le da una cosa que otra. Es un hecho que se ha vuelto transversal, intentar evitar el mosqueo o la tensión dentro de cualquier grupo. Como parezca que una decisión puede ser divisiva, lo que se busca es que alguien haga de líder mientras el resto mira al suelo. Por supuesto, esta actitud vital acaba en el desastre; el resultado una decisión increíblemente estúpida o poco representativa. Y esto genera enfado, porque en el fondo la gente sí que tenía una preferencia. Se queda con la úlcera en el estómago y se pasa todo el día de mal humor, cargando contra aquel que pasa cerca y que no tiene la culpa. Desahogándose con quien tenga la mala suerte de tener que aguantarle.

Permitidme ilustrar esta idea con una anécdota personal.

Cuando era estudiante de licenciatura nos íbamos a comer algún día fuera de la residencia universitaria. El grupo de gente de la cuarta planta era muy heterogéneo, con lo que siempre habría que pararse un rato a pensar dónde ir. Como os imaginaréis, estando en la universidad, cualquier cosa por encima de los diez euros ya nos iba hacer más estrecha la vida esa semana. Había un grupo que quería ir al chino que estaba al lado, una salida ganadora para tener sangría fácil. Había otros que querían ir a una pizzería cercana, algo más cara, aunque de calidad comparable. Y luego había UNO que quería ir a un restaurante al que le tenía apego porque conoció a sus dueños en un crucero —para que os hagáis a la idea del precio allí.

¿Sabéis donde terminábamos? Exacto, en aquel restaurante. Y todo ocurría por un mecanismo muy sencillo: la aversión al conflicto del grupo. Pese a que todos teníamos nuestras opciones preferidas al final terminábamos yendo al lugar al que NADIE quería ir. Vamos, que como nadie expresaba su preferencia sincera salvo el que la tenía más intensa, acabábamos en un subóptimo social. Si hubiéramos ido al chino o a la pizzería al menos un grupo más numeroso habría estado contento. Así no lo estaba nadie y terminábamos todos mosqueados. Ni siquiera estamos ante lo que Noelle Neumann califica como una espiral del silencio, en la que esa opción minoritaria era considerada mayoritaria. Todos sabíamos que no lo era y sin embargo se transigía.

Dice un insigne florentino:

Sostengo que quienes censuran los conflictos entre la nobleza y el pueblo condenan lo que fue primera causa de la libertad de Roma, teniendo en cuenta más los tumultos y desórdenes ocurridos que los buenos ejemplos que produjeron… Pues todas las leyes que se hacer a favor de la libertad nacen del desacuerdo entre estos dos partidos.

Si dice Isaiah Berlin que el pluralismo de ideas y valores es consustancial al ser humano, ¿por qué negar que es el conflicto entre esos pareceres lo que nos permite avanzar como sociedad? Filosofías zen posmodernas han dejado la idea de que no hay que litigar para buscar la paz interior, pero eso nos vuelve transigentes y acomodaticios. Reconozcamos el disenso y hagámoslo explícito, porque es lo único que nos permite concluir que a lo mejor hay diferentes opciones posibles, todas razonables, y que tenemos que transaccionar. Es la mejor manera, créeme, de no acabar todos en el restaurante menos preferido.

Por eso, cuando estés en grupo, esfuérzate cuando te hagan la pregunta. No te da lo mismo y lo sabes.

El corolario que se sigue de esta idea es reivindicar el fin de la pasivo-agresividad. Este tipo de comportamiento se da cuando un individuo ejerce resistencia pasiva ante esas decisiones autoritarias tomadas en el seno de un grupo. El miedo a mostrar enfado de modo abierto, el resentimiento, el sarcasmo, la ambigüedad… son solo algunas formas en las que se manifiesta. Esto va generando lentamente un ácido corrosivo que mina el ánimo, cebando una bola de odio interior. Es verdad que hay que elegir bien las batallas que se libran, pero hay quien elige no librar ninguna.

Hay que acabar con eso. Más aún, piensa que decir «tonto» a tiempo salva vidas. Sobre todo la de uno mismo.

Por un lado, nos ayuda por su efecto terapéutico. Si uno revisa el clásico El placer de odiar de William Hazlitt encontrará poderosos argumentos. No estamos a salvo del odio ni la maledicencia, ni propia ni ajena. ¿Cómo podemos soportar nuestra propia debilidad, nuestra vulnerabilidad, si no es a través de ese mecanismo? Quien jamás dice no, quien no ha descargado como un martillo de herejes sobre otro un comentario directo, no vive en paz. Pero por el otro lado, si reconoces ese enfado, si tomas ventaja de él, lo puedes canalizar hacia grandes cosas. Lo peligroso es lo contrario, cuando te lo apropias y te lo llevas contigo como una pesada piedra. Descárgalo para ser libre o vive prisionero de él.

«El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva la lado oscuro de la Fuerza», dice el maestro Yoda. El consejo que yo te doy es que mates a ese peluche verde porque te está haciendo la vida más difícil. Abrazar el conflicto y no resignarte es lo único que te puede hacer humano. Que no te engañen: no debes renegar de tu lado oscuro. Toma ventaja de él, puedes hacer un mundo mejor.