Fan irredento de Tolkien desde que en la adolescencia me introdujeron en su universo algunos amigos a los que nunca se lo agradeceré bastante, hay una conversación recurrente en la que me he visto envuelto en repetidas ocasiones, y que siempre comienza con variantes de la siguiente frase: «Sí, me encanta El Señor de los Anillos, pero El Silmarillion se me hizo aburridísimo». Muchas veces se descubre con rapidez que en realidad mi interlocutor no ha pasado del «Ainulindalë», las páginas que describen el origen del mundo, donde no solo sufre como lector el cambio de estilo respecto a lo que ya conoce, sino que tiene que soportar quizá la historia más abstracta entre las miles que imaginó nuestro autor. Uno siempre recomienda que persevere, que pase el «Valaquenta» como una suerte de títulos de crédito de lo que va a venir, y que se lance al placer infinito que supone el «Quenta Silmarillion», la historia de dioses, los elfos y los hombres en la Primera Edad. Y cuando el contrincante resulta demasiado rocoso y no se deja convencer, lanzo mi último y definitivo argumento: «Lee la historia de Beren y Lúthien, aunque no leas nada más. Son las mejores páginas de Tolkien». Y quien compra la frase y lee, se rinde.

La historia de Beren y Lúthien puede interpretarse como un vórtice alrededor del cual se tejen los centenares de historias que constituyen El Silmarillion, o lo que el mismo, los argumentos centrales de la mitología de Tolkien. Parece que dentro del denso ciclo de narraciones que constituyen el legendarium (la pérdida de los Silmarils, la historia de los hijos de Fëanor, los hijos de Húrin, la caída de Númenor) la historia de Beren y Lúthien siempre ocupó un lugar muy especial en el imaginario de Tolkien, elaborándose con paciencia y delicadeza durante décadas, primero como poema y más tarde como prosa, hasta concluir en la versión definitiva que aparece en El Silmarillion. Se acepta que su fuente principal de inspiración fue la leyenda galesa de Cuhlwch and Owen, aunque la estructura de «tarea imposible para lograr el amor» puede rastrearse hasta las viejas historias de el diablo de los cabellos de oro o el grifo, la sombra de Fenris planea sobre la historia de los lobos, y no es difícil imaginar a Teseo u Orfeo descendiendo, por diferentes motivos, a las profundidades de Angband. A pesar de que Tolkien se hastiara demasiado pronto de los clásicos griegos.

Hay que hablar un poco del contexto, de este mundo singular. Más allá del amor y el heroísmo se elevan las figuras majestuosas de los Silmarils, preciosa y delicada alegoría de cómo la maldad puede hacer desaparecer la luz de una existencia seráfica y feliz. Ese resplandor, robado por Morgoth —el enemigo oscuro del mundo— y escondido en las más profundas simas del infierno, acaba envuelto en una maldición tan siniestra que ennegrece sin piedad el corazón de todos aquellos que lo desean. En ella se hunde y acabará pereciendo el rey supremo de los elfos, Elwë Thingol, «con una última mirada posada en el Silmaril», y por ellas lo perdió todo su constructor, el gran Fëanor, un Sigfrido displicente, genial y torturado. El deseo loco de Thingol se entrelaza inevitablemente en el amor de Beren por Lúthien, que deberá rescatar la joya si desea conseguir la mano de su amada; y en la persecución inevitable que les llevará más lejos que a hombre o elfo alguno, aparecerán todas las pulsiones que agitan sin cesar el mundo de leyenda: la tensión entre primeros y segundos nacidos, las diferentes rivalidades entre las casas de los elfos, el ansia irrefrenable de poder del Señor Oscuro por someter la Tierra Media, el afán egoísta y homicida de los hijos de Fëanor por los Silmarils que consideran suyos y, por encima de todo, la sensación de un mundo que se dirige a una contienda final, un Ragnarok, el apocalipsis que sellará para siempre su destino. La guerra de la cólera.

Una de las grandes virtudes literarias de Tolkien es el dominio del tempo en sus historias, la sabia dosificación de picos y valles en el torrente desbocado de eventos que constituyen sus narraciones. En este sentido, la historia de Beren y Lúthien, desarrollada en cuarenta páginas escasas, representa un ejemplo palmario: el primer enfrentamiento, el viaje de Beren a Doriath, el descubrimiento del amor o los parlamentos con Thingol van atrapando sin remisión al lector, y la aparición continua de personajes centrales en la narración global (Finrod Felagund, Melian, el propio Sauron, Mandos, etc.) colabora en la creación de un crescendo dramático casi insoportable para los que acompañamos a Beren y Lúthien y sabemos que, antes o después, van a tener que llegar al Silmaril y a quien lo porta. Después de licántropos, vampiros, bestias sin número ni nombre y monstruos que nuestra imaginación apenas puede esbozar, al final espera Morgoth, antes llamado Melkor, el más poderoso de los Ainur de la gran canción, aquel para quien Sauron es un simple lacayo. El mal hecho forma. El terror primordial.

El enfrentamiento mayor es inevitable y el lector lo sabe y lo espera; y aun así, es muy probable que lo que lee acabe superando sus expectativas. Si Tolkien es maestro del ritmo, su capacidad para desarrollar clímax es casi inigualable: sin salir de El Señor de los Anillos, el enfrentamiento en la Cima de los Vientos, la aparición del Balrog en Moria, la batalla del abismo de Helm o la resolución final en el Monte del Destino se leen una y mil veces con el corazón en la boca, escenas de una potencia tan desmesurada que permanecen indelebles en las mentes de los lectores y que quizá tienen mucho que ver en la popularidad de nuestro escritor. Sin embargo, ninguno de sus desenlaces alcanza en perfección el del vis a vis entre Morgoth y Lúthien —Beren se esconde—, una alegoría cumbre que enfrenta la pureza a la perversión, la música celestial a la fuerza bruta, el símbolo del amor frente a la excrecencia del odio. Es imposible describir mejor la emoción del momento en que Beren arranca por fin un Silmaril de la corona negra, ni la inquietud cuando se rompe el cuchillo Angrist, Morgoth se agita y la pareja es, por fin, consciente de lo realizado y del peligro que corre. Como formuló con acierto el historiador y lingüista Leo Carruthers, Tolkien conocía el hechizo para remover estratos muy profundo en el fondo del corazón de sus lectores, y raro entre ellos es el que no acaba sucumbiendo, antes o después, al nudo en la garganta.

Pero la historia de Beren y Lúthien no es solo una fantasía heroica más en un mundo repleto de ellas, y quizá ni siquiera es su característica más importante. Hablamos quizá de una de las historias de amor más paradigmáticas de la literatura universal, una que se escribe y reescribe con vocación de contener a todas las demás: el aventurero de origen misterioso que se enamora en medio del bosque de la hija del rey, la más hermosa, la más deseada y la más inaccesible; la prueba imposible para conseguir el matrimonio y la aprobación paterna; las inevitables separaciones que cada vez parecen definitivas; lo mejor de ambos para superar la prueba; el triunfo debido a la perseverancia, el coraje y la valentía; la muerte como único e inevitable vehículo hacia la separación; y finalmente, el amor constante más allá de la muerte, mucho más literal del que soñó Quevedo, la vía hacia la redención, la resurrección y una felicidad tan intensa y necesaria que vale la pena sacrificar la inmortalidad en su altar. Tol Galen, la tierra de los muertos que viven.

Todo resulta deliciosamente clásico excepto en un detalle clave, menos infrecuente en Tolkien de lo que muchos de sus críticos se han esforzado con denuedo en señalar: el personaje poderoso aquí, la parte fuerte de la pareja, es la mujer. Y cuando la situación se torna desesperada, la solución no pasa por la fuerza y el valor de Beren, sino por la voz de su amada y la infinita capacidad de seducción de esta, capaz de conmover al señor del mal y al juez de los muertos. La música más celestial en una historia que está atravesada de principio a final por melodías y notas —no en vano se la conoce como «Balada de Leithian»— y que es capaz de sellar la primera unión de elfos y hombres, el símbolo de hermandad que se irá repitiendo sin cesar en la mitología tolkieniana, y en el que se entrelaza la idea de la mortalidad como don y no como maldición. No es casual que Aragorn acabe desposando a Arwen y recibiendo el sobrenombre «Piedra de elfo».

Y ya que ha aparecido la Tercera Edad, siempre es un placer para los fanáticos de El Señor de los Anillos ver a Sauron ejercer no solo en espíritu sino con una forma concreta —que nunca se especifica— la maldad refinada, sutil y cruel que lo transformaría en Señor Oscuro mucho tiempo después. Una licencia que se tomó Peter Jackson en La Comunidad del Anillo, con perfecto conocimiento de que a las legiones de fanáticos espectadores les complacería un Sauron antropomórfico en la cumbre de su poder, pero que desmerece al lado del exquisito tratamiento de Tolkien, que comprendió en su obra cumbre que nada inspira más terror que una sombra, un espíritu sin cuerpo, o una capucha cubriendo el vacío.

Es bien conocido también el inmenso amor que sentía Tolkien por el mito del buen salvaje de Rousseau, y el amor a la naturaleza, plantas y animales se derrama por sus escritos. No es casualidad que su obra se elevara pronto como emblema entre los seguidores del flower power, ni que una de las segundas lecturas más evidentes de la lucha de los Ents contra Saruman sea una encendida defensa del medio natural contra la destrucción causada por la industria y las máquinas. Así resulta verosímil que en esta historia Tolkien reserve un rol de secundario inolvidable para un perro lobo, Huan, y dos antagonistas al nivel de la leyenda, Draugluin y Carcharoth, lobos. Su historia es una réplica a pequeña escala de la lucha entre los Valar y Melkor/Sauron que permea todo el libro, y Huan responde a todas las cualidades del buen compañero poderoso y sabio, rápido en la acción y sereno en el pensamiento, que acaba constituyendo un paradigma de fuerza y fidelidad. Y eso que solo le está permitido hablar tres veces antes de morir.

No puede dejarse pasar tampoco la inmensa capacidad de sugerencia que poseen bastantes fragmentos de la narración, y que colabora decisivamente en proyectar la historia a horizontes mucho más amplios de los que en teoría permitiría su escasa extensión. Es una característica que diferencia El Silmarillion de El señor de los Anillos, donde todo es explicitado, concretado y precisado hasta la extenuación. Aquí apenas se nos dan pistas del periplo horrible que sufre Beren en Nan Dungortheb —más allá de las canas que puntean sus cabellos cuando al fin consigue escapar—, ni se detallan los días y noches en vela que pasa Lúthien en la celda del árbol en Nargothrond, ni el sufrimiento de Finrod y Beren en las mazmorras de Tol in Gaurhoth, contemplando cada noche la muerte de un compañero… Son simples pinceladas y sentencias muy bien elegidas, cortantes como navajas, las que abren la rendija en la realidad para que el lector se asome e imagine.

Sin embargo, al final de todas las cosas, lo que hace única a esta historia no es ni su sustrato mitológico ni su perfección formal ni la intensidad de la relación amorosa. Lo que la hace irrepetible y tan especial es el aroma profundamente personal que destilan sus páginas, esa sensación que solo algunos escritos despiertan, cuando el autor ha puesto el alma en cada palabra, una gota de sangre en cada frase. Y así no extraña cuando uno acaba sabiendo que lo que puso el engranaje en marcha fue una visión celestial de Tolkien en las profundidades de un bosque de Yorkshire: la de una chica, hermosa y etérea, bailando sola en medio del campo, a unos metros del hombre cuyo corazón se derretía como hielo en verano. En ese instante nacieron Beren y Lúthien, y aún hoy el peregrino que llega a Wolvercote puede leer sus nombres grabados en una modesta piedra en el suelo, quitarse el sombrero y, si conoce la historia, dejar que la emoción licúe por un rato su mirada ante algo más grande que la misma vida. Porque no todas las lágrimas son amargas.