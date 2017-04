Las mejores versiones de la historia (y dos)

Hace cuatro años, cuando era un jovenzuelo resabido y encontraba cierto placer en estar siempre en lo cierto, escribí un artículo sobre las mejores versiones de la historia en el que se me ocurrió defender que una buena versión era una especie de «error acertado». Una distorsión deliberada de una canción que, como alteración, era capaz de aportar algo nuevo a la original y mejorarla, quedando así excluidas las meras interpretaciones y las variaciones mediocres.

Qué estupidez.

Ha pasado el tiempo y hoy estoy convencido de que una buena versión es solamente una buena versión. No importa que sea malísima, con tal de que sea muy buena. Qué más da si apenas se diferencia de la original o si no es mejor que ella. Incluso siendo mucho peor y al mismo tiempo idéntica, puede tratarse de una versión magnífica. Es una de esas cosas de las que uno se da cuenta sin más. En cuanto escucha la canción. Sin necesidad de análisis ni presupuestos teóricos.

Hace unos días entré en el Café & Pop Torgal y estaba sonando una emocionante interpretación que Michael Kiwanuka realizó del clásico de Led Zeppelin «Ten Years Gone». Mientras la escuchábamos, Isaac Pedrouzo y yo nos pusimos a tontear con la idea de escribir un nuevo artículo sobre las mejores versiones de la historia y, al cabo de un par de horas y varios licores, ya teníamos una lista con todas las candidatas, que poco a poco fuimos depurando hasta reducir la selección a veinte canciones. Son las siguientes:

_______________________________________________________________

Original: Elton John

Versión: My Morning Jacket

Este es un buen ejemplo de cómo una versión que se parece demasiado a la original y además no la supera en nada puede llegar a ser un versión sublime. No hay una explicación objetiva. No se debe a nada que se pueda reconocer o expresar numéricamente. Sencillamente, es así. Como además no se trata de señalar veinte versiones mejores que sus originales, sino las veinte mejores de la historia —cuarenta si contamos las del artículo que incluye las otras veinte—, esta es tan buena como otra cualquiera para figurar en primer lugar.

_______________________________________________________________

Original: Katrina & The Waves

Versión: Sam Amidon

Es una versión fantástica, merecedora de ocupar un lugar en esta lista. Pero además, y por muy bien que esté la canción original y por mucho que sea el buen rollo que desprenda, en la versión hay un banjo. Y ya se sabe que si una canción lleva banjo, gana a todas las que no lo lleven. Es algo que estableció Neil Young en los años setenta y todo el mundo lo ha aceptado, que conste. No lo digo yo.

_______________________________________________________________

Original: Bruce Springsteen

Versión: The School

Bruce Springsteen tiene un don para las melodías de voz pegadizas, para los riffs de guitarra pegadizos, para las progresiones de acordes pegadizas y para los pantalones de cuero pegadizos. Y contra todo eso es casi imposible competir. Ninguna versión parece salir bien parada en la comparación. No obstante, Liz Hunt tiene una voz tan angelical y un acento británico tan seductor que resulta difícil no reconocerle a su banda el mérito de haber realizado la mejor adaptación posible de «Hungry Heart » y una de las mejores versiones de la historia.

_______________________________________________________________

Original: David Byrne

Versión: Bart Davenport

Aquí no hay mucha tela que cortar. La de Bart Davenport, aunque por momentos parezca Paul McCartney el que canta, es una versión insuperable. Y además, qué diablos, es mejor que la original.

_______________________________________________________________

Original: The Cure

Versión: Yo La Tengo

El típico caso en el que nadie se atrevería a decir que la de Yo La Tengo es mejor que la de The Cure. De hecho, probablemente no lo sea. Ahora bien, como versión es impecable.

_______________________________________________________________

Original: Daniel Johnston

Versión: Wilco

Tal vez «True Love Will Find You in the End» sea la canción insignia de Daniel Johnston; una circunstancia que, como es lógico, dificulta el fallo ecuánime. Sin embargo, lo de Wilco con esta versión es para quitarse el sombrero. Es tan redonda, tan pura y perfecta, que seguramente Johnston la deteste. Como debe ser.

_______________________________________________________________

Original: Jeff Buckley

Versión: Micah P. Hinson

Si no existiese la canción original, habría que inventarla para que Micah pudiese hacer esta versión. Por suerte para todos, además de la versión, también existe la canción original. Y qué canción, oigan.

_______________________________________________________________

Original: Smashing Pumpkins

Versión: Freedom Fry

Cuando una canción es un icono, no ya de un estilo, ni siquiera de una generación, sino de una forma particular de entender la propia existencia, pocas versiones puede haber que sean capaces de alcanzar entidad propia. Esta es una frágil y fascinante excepción.

_______________________________________________________________

Original: Taylor Swift

Versión: Ryan Adams

Es indudable que cuando uno parte de una buena base a la hora de escribir una versión tiene más posibilidades de que la canción resultante sea una pieza sobresaliente. La de Ryan Adams lo es. Y la de Taylor —a Isaac y a mí nos gusta referirnos a ella por su nombre de pila porque ya hay confianza— es un pepinazo lo niegue quien lo niegue y, sobre todo, lo afirme quien lo afirme.

_______________________________________________________________

Original: The Beatles

Versión: Edward Sharpe & The Magnetic Zeros

Coge una canción, retuércela, exprímela, arráncale la piel hasta transformarla en otra distinta pero sin dejar de ser la misma. Si tienes suerte, tal vez hayas conseguido escribir una gran versión. Edward Sharpe y los Magnetic Zeros lo hicieron.

_______________________________________________________________

Original: The Korgis

Versión: Beck

La versión es exactamente igual que la original y ni siquiera es una gran versión. Siendo honestos, nadie la incluiría entre las mejores veinte versiones de la historia porque no es una canción lo suficientemente buena como para formar parte de esta lista. Si la hemos incluido es solo porque pensamos que es mucho mejor que la original, que es una gran versión, que cualquiera la incluiría entre las mejores versiones de la historia y que tiene calidad de sobra como para formar parte de esta lista. Pero de no haber sido por eso, se habría quedado fuera por las razones anteriormente expuestas. Faltaría más.

_____________________________________________________________

Original: Beyoncé

Versión: Antony and the Johnsons

Por alguna razón, da la sensación de que la de Antony es la original y la de Beyoncé, la versión. Eso lo dice todo.

_______________________________________________________________

Original: Nirvana

Versión: Sturgill Simpson

Probablemente la versión que a todos, alguna vez, nos habría gustado hacer. Claro que ninguno nos llamamos Sturgill ni nos apellidamos Simpson. La de experiencias que uno deja de vivir por no tener el nombre adecuado…

_______________________________________________________________

Original: Human League

Versión: Bahamas

Un caso de manual. Pocas versiones hay mejores que esta.

_____________________________________________________________

Original: Neil Young

Versión: Charles Bradley

Esto es, básicamente, como si en vez de Neil Young hubiese sido James Brown el que compuso «Heart of Gold». Material para gourmets.

_______________________________________________________________

Original: Lykke Li

Versión: Jason Isbell and Amanda Shires

La decisión no ha sido sencilla. La original, una vez remezclada por el productor y DJ The Magician, fue top 3 en diez países, alcanzando el número 1 en cinco de ellos. La de Jason Isbell y Amanda Shires no la conocen ni sus vecinos. En cualquier caso, hemos elegido ser fieles a nuestro criterio e incluirla en la lista debido a su enorme calidad como versión. Y como nuestro criterio es totalmente subjetivo, no hay nada que discutir.

_______________________________________________________________

Original: Rick Astley

Versión: Alex Cornell

Hoy en día la juventud cree que enviar una foto por WhatsApp y que al ampliarla se descubra cualquier imagen indeseable es un invento modernísimo y a la vez anticuadísimo. Pero en 2008 ya existía una moda en internet que consistía en enviar a alguien un enlace sobre un tema que le pudiese interesar y, al abrirlo, la víctima se encontraba con el vídeo de «Never Gonna Give You Up» de Rick Astley. Se decía entonces que esa persona había sido «rickrolleada» y todos nos reíamos muchísimo y salíamos a la calle corriendo a contárselo a la gente y montábamos unas fiestas tremendas en los pueblos donde todo el mundo se abrazaba y bebía y cantaba. Después pasó de moda, como todo, y un buen día Alex Cornell se atrevió a hacer una versión de la canción. Y le salió estupenda.

_______________________________________________________________

Original: Outkast

Versión: Obadiah Parker

Hay que reconocer que André 3000 mola tanto que ha costado mucho hacerle un hueco al bueno de Obadiah, pero la delicadeza de su versión la hace acreedora de un puesto en esta selección.

_______________________________________________________________

Original: Dire Straits

Versión: Bhi Bhiman

Lean esto:

Here comes Johnny singing oldies, goldies. «Be-Bop-A-Lula», baby, «What’d I Say». Here comes Johnny singing «I Gotta Woman», down in the tunnels, trying to make it pay. He got the action, he got the motion. Yeah, the boy can play. Dedication, devotion. Turning all the night time into the day. He do the song about the sweet lovin’ woman. He do the song about the knife. He do the walk, he do the walk of life.

Seguramente, para escribir una buena canción, no haga falta mucho más. Se escriba esta las veces que se escriba.

_______________________________________________________________

Original: Creedence ClearWater Revival

Versión: Arborea

Nadie en su sano juicio excluiría esta versión de las mejores adaptaciones de la historia. Es una pieza magnífica que nos ayuda a descubrir «Bad Moon Rising» de nuevo, como si fuera la primera vez que la escuchamos.

_______________________________________________________________

Y con la de Arborea suman veinte. Las veinte mejores versiones de la historia. Una afirmación con la que muchos de ustedes no estarán de acuerdo porque querrán añadir alguna o querrán quitar alguna o nos querrán insultar a alguno, un propósito encomiable para el cual ha sido habilitada la zona de comentarios que hay a continuación del artículo.

No obstante, ni a Isaac ni a mí nos gustaría despedirnos sin antes dedicar unas líneas a una gran versión que no ha podido formar parte de las veinte mejores por muy poquito pero que ocupa un lugar privilegiado en nuestros corazones: «We Are the Champions» interpretado por La Unión. Ahí es nada, señores. Que la disfruten.