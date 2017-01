¿Cuál es la mejor película coreana?

Si nos mencionan Corea del Sur probablemente lo primero que se nos venga a la mente sean sus teléfonos móviles, el partido que nos robó el árbitro Al-Ghandour y, por supuesto, su cine. Tras la hollywoodiense y la francesa, su industria cinematográfica es la más potente y se atreve con todos los géneros, desde el policiaco a la ciencia ficción, pasando por el wéstern, logrando éxitos en su país que no tienen equivalente en el resto del mundo. Para que nos hagamos una idea, The Admiral: Roaring Currents, consiguió llevar a las salas a la mitad de los surcoreanos. Así que no es de extrañar que muchas de estas películas acaben encontrando eco también fuera de sus fronte… miren, para qué engañarnos, en realidad de lo que queremos hablar es del cine de la República Popular Democrática de Corea, ese es el bueno. Así que repasaremos lo mejor de ambos países, que en realidad son uno solo, dividido por una guerra civil oficialmente aún no concluida más de sesenta años después. De manera que voten su favorita, o añadan la que deseen, y entre todos decidiremos cuáles son las mejores para servir de referencia a quienes aún no las conozcan.

Náufrago en la luna

Hollywood en la actualidad no se limita a hacer refritos de sus propios clásicos, también de películas de otros países. Las surcoreanas están entre sus favoritas, siendo esta una de las que contarán próximamente con versión estadounidense. ¿Aunque para qué esperar si tenemos la original? La historia se centra en un hombre que intenta suicidarse tirándose de un puente de Seúl y arrastrado por la corriente acaba en una isla abandonada en mitad del río. Este Robinson Crusoe con vistas a un skyline futurista comienza a adaptarse a su nueva vida, sin saber que alguien está observando…

Crónica de un asesino en serie

Basada en hechos reales, narra la búsqueda de un asesino en serie en una zona rural a cargo de una pareja de policías, uno de ellos un lugareño algo paleto receloso de su nuevo compañero, a quien considera un listillo universitario llegado de la ciudad con métodos de investigación bastante más sofisticados. Sí, es el argumento de True Detective, aunque rodado once años antes. Una gran película con un desenlace brillante, que a muchos nos descubrió lo que eran capaces de hacer en aquel lugar del mundo.

Pulgasari

Kim Il-sung escribió nada menos que dieciocho mil libros para desarrollar la idea juche, por tanto sería absurdo pensar que está equivocada. Descrita como una ideología, un sistema filosófico y una religión simultáneamente, es un sol interior que ilumina nuestro camino por la vida, es, en definitiva, el slap chop del pensamiento. Su hijo Kim Jong-il era un poco más vago y escribió apenas mil quinientos libros sobre ella, aunque para compensar dedicó grandes esfuerzos a desarrollar la cinematografía norcoreana. Las películas serían bajo su auspicio tanto un medio de ocio como de transmisión de valiosas enseñanzas juche y sería imposible quedarse solo con una. Tenemos por ejemplo La chica de las flores (pueden verla aquí) todo un clásico nacional que describe lo dura que era la vida bajo la ocupación japonesa hasta que llegó la guerrilla de Kim Il-sung a liberar al pueblo. No podemos dejar de lado tampoco Hong Kil-dong, con una escena de acción sencillamente impresionante. Pero la que más ha dado que hablar es Pulgasari (disponible aquí), todo un homenaje al género kaiju de los japoneses.

Old Boy

Qué podemos añadir a todo lo que se ha dicho ya sobre este clásico contemporáneo. Esto es ganarse el sueldo como actor, vive Dios. No puede decirse lo mismo de Spike Lee como director, que hizo un remake diez años después sin romperse la cabeza precisamente. Aquí podemos ver la escena más celebrada de la primera y su copia posterior, bien realizada, aunque sin que se sepa bien qué sentido tiene imitar cada detalle de la anterior.

Sympathy for Lady Vengeance

La venganza es uno de los temas fundamentales a los que puede recurrir una narración, Park Chan-wook lo sabe bien y se sirvió de ella en tres películas que rodó entre 2002 y 2005: Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy y Sympathy for Lady Vengeance. Así que fueron llamadas «La trilogía de la venganza». En este caso la historia arranca con una chica que es condenada por un crimen que no cometió y cuando finalmente sale de la cárcel se encargará de impartir justicia, que es otra forma más moralmente aceptable de denominar a la venganza.

Rompenieves

En esta adaptación de una novela gráfica francesa vemos un futuro posapocalíptico en el que un colosal tren circula dando vueltas alrededor de un planeta congelado. Dentro de él las clases sociales están nítidamente separadas por vagones, cosa que no contenta a quienes han sido amontonados en los del final donde apenas llegan los recursos, de forma que desatan una revolución. Les sorprenderá lo que sucedió después. O no.

A Bittersweet Life

Un matón capaz de dar palizas sin arrugarse el traje cumple la orden de su jefe mafioso de vigilar a la joven amante de este, a la que deberá asesinar si descubre alguna infidelidad. Pero la resolutiva frialdad que le había distinguido hasta ahora se viene abajo al conocerla y tratar con ella. El corazón siempre tan traicionero… Como es habitual en el cine coreano fluye la sangre a borbotones y no se escatiman las escenas de torturas, aún más si cabe en la versión del director que circuló posteriormente.

The Host

Bong Joon-ho, director de las mencionadas Crónica de un asesino en serie y Rompenieves tuvo con este homenaje a Godzilla su mayor éxito: más de trece millones de coreanos fueron al cine a verla, logrando también fuera de su país una gran repercusión. Supo mezclar hábilmente terror y comedia y contó con unos efectos especiales a la altura de cualquier superproducción para retratar a esa criatura endiabladamente fea que nada por las aguas del río Han, entre aquellas barcas con forma de pato que ya empiezan a resultarnos familiares.

El bueno, el malo y el raro

Con este explícito homenaje a Serio Leone, el director de A Bittersweet Life quiso demostrar que puede saltar de un género a otro, incluso a uno en principio tan difícil de trasladar a Asia como el wénstern. Si el rostro de uno de los personajes les resulta familiar no es porque todos los asiáticos se parezcan, es que se trata de Song Kang-ho, que ha aparecido —entre otras muchas— en las citadas Sympathy for Lady Vengeance, Rompenieves, The Host y Crónica de un asesino en serie.

Encontré al diablo

Tras esa película del Oeste, Kim Jee-woon regresó al thriller con esta cinta sobre un policía que buscará al asesino de su mujer para vengarse. Próximamente tendremos una adaptación americana de la película.

El sospechoso

La situación en que que están inmersas ambas coreas desde hace décadas las hace un escenario tan propicio como el Berlín de la Guerra Fría para las historias de espionaje. Como esta, protagonizada por una especie de Jason Bourne oriental, esa clase de tipo duro que no acelera el paso por mucho que exploten cosas detrás y que cruje cuellos con solo tres movimientos.

Dos hermanas

Y aquí tenemos a Kim Jee-woon una vez más, de nuevo probando con otro género diferente al thriller que tan bien se le da. Tuvo, cómo no, una adaptación norteamericana, titulada The Uninvited.

Lazos de guerra

España no es el único país en el que su guerra civil ocupa una parte considerable de su filmografía. Tras la ocupación japonesa durante la primera mitad del siglo XX, la península pasó a estar controlada por la URSS y Estados Unidos, que indirectamente entraron en guerra desde 1950 hasta 1953, causando más de dos millones de muertos para dejar el mapa igual que antes. Una herida histórica semejante no es de extrañar que se aborde tan a menudo por su cine, como es el caso de The Front Line o la que tenemos sobre estas líneas, con la diferencia respecto a nuestro país de que las batallas están rodadas con una espectacularidad que no tiene mucho que envidiar a Salvar al soldado Ryan.

El mar amarillo

The Chaser es un magnífico thriller sobre un proxeneta que investiga la desaparición de varias de sus chicas hasta dar con un asesino en serie, con él se dio a conocer su guionista y director Na Hong-jin. Su siguiente film, en 2010, fue este sobre un adicto al juego arruinado que acepta el encargo de viajar a Seúl a matar a alguien y termina involucrándose en una trama mafiosa. Quizá le resultaría más apropiado el título El mar rojo, si tenemos en cuenta que es una de las películas más sangrientas jamás rodadas en Corea del Sur, que ya es decir. Este mismo año nos ha llegado de este cineasta The Wailling, que añade a su fórmula un elemento sobrenatural.

La camarada Kim va volando

Rara es la semana en la que no nos informen del lanzamiento de algún misil balístico norcoreano y, por si no tuviéramos bastante, los servicios de espionaje del otro lado del paralelo treinta y ocho nos tienen al día de las peculiares actividades de sus vecinos, como la ejecución con un cañón antiaéreo del ministro de defensa por quedarse dormido en un desfile o, más recientemente, la de un alto cargo por sentarse de manera informal mientras hablaba el líder. Suponiendo que sean ciertas tales informaciones nuestro corazón se encoge, ¿es que no hay sitio para el amor en Corea del Norte? Para darnos respuesta llega esta comedia romántica rodada en Pyongyang sobre una joven minera que sueña con ser acróbata. Aquí pueden ver su tráiler, canela fina.

