¿Qué otro cantante merecería ganar el Nobel de Literatura?

Aunque no perdemos la esperanza de que el Premio Nobel de Química genere algún año de estos polémicas en redes sociales, bares y reuniones familiares que acaben a insultos y gorrazos, una vez más han sido los de Literatura y de la Paz los que han venido para dar algo de vidilla. Especialmente el primero, pues si son legión quienes se alegran por este reconocimiento, está también extendida la opinión de que es una muestra más de la decadencia y trivialización de los Premios Nobel, de la cultura contemporánea y hasta de Occidente si nos apuran. Tampoco falta quien, situándose en un término medio, se limita a pedirle a Bob Dylan que se eche Respir y se suene de una vez. Así que si lo que se buscaba es repercusión entonces bien elegido está, al fin y al cabo todo el mundo ha escuchado alguna canción suya y puede posicionarse. Por si los académicos perseveran en tal camino es momento entonces de ir planteando otros posibles merecedores de esta distinción que se le negó a Borges. Voten o añadan su favorito, recordando en primer lugar que debe estar vivo, así que por ejemplo Chayanne sí valdría.

Ray Davies

Contaba Heródoto en el libro primero de sus Historias que los persas acostumbraban a tomar las decisiones más importantes reunidos en plena borrachera. Así nos imaginamos también al comité noruego que se encarga del Premio Nobel de la Paz, con cada miembro exponiendo su candidato junto a un «¿A que no hay huevos?», mientras el resto bastante tiene con no caerse de la silla. Por su parte, los suecos parecen tomárselo más en serio con los que les toca repartir, aunque en su momento también otorgaron uno de literatura a Churchill porque daba buenas arengas, decían. Si es por eso entonces lo merece igualmente este otro inglés, letrista y líder de The Kinks, pues también lanzaba auténticos manifiestos en sus canciones con los que despertar conciencias, como el de este tema inspirado por un desastre ocurrido en un pueblo minero galés, en el que describía «un mundo donde el esfuerzo de la persona normal importaba poco». Pero sobre el grupo, esta canción y su letra ya hablamos en este artículo.

Tom Waits

«Es un gran día para la literatura y para Bob cuando un maestro de su forma original es celebrado. Antes de que los relatos épicos y los poemas fueran escritos, las letras migraban en los vientos de la voz humana, y no hay una voz más grande que la de Dylan». Así felicitó Tom Waits el otro día a un compañero con el que comparte múltiples referencias, la primera y más fundamental el escritor Jack Kerouack. Una vez se ha reconocido así a uno; el otro, tarde o temprano, debería también compartir su gloria.

Neil Young

Una afinidad también compartida con este músico canadiense, en quien influyó notablemente y con el que se le ha comparado a menudo, aunque Neil Young deja claro la posición de cada uno: «yo nunca seré Bob Dylan, él es el maestro». Es un gesto de humildad que le honra, aunque la huella también ha sido en sentido contrario, tal como Dylan cantaba en uno de los versos de «Highlands»: «I’m listening to Neil Young, I gotta turn up the sound».

Dolly Parton

La larga y meritoria trayectoria de esta cantante country ha estado igualmente vinculada a la de Bob Dylan, de cuyo tema «Don’t Think Twice It’s All Right» hizo la versión que tienen sobre estas líneas, que supera a la original. Aparte también ha sido actriz, participando junto a Burt Reynolds en La casa más divertida de Texas. Eso también debería puntuar para un Nobel.

Santiago Auserón

Este doctor en filosofía es sin duda uno de los mejores compositores en castellano, con unas letras ingeniosas, originales y de gran belleza poética, ya fuera con el grupo Radio Futura o en su posterior carrera en solitario bajo el nombre Juan Perro. Este tema en el que se hacía aquella pregunta de «¿Con esa mala leche un salón de té?», corresponde al primero.

Eminem

Chris Rock decía que uno se da cuenta de que el mundo ha enloquecido cuando ve que el jugador más alto de la NBA es chino, el mejor golfista es negro y el mejor rapero es blanco. Refiriéndose, naturalmente, a Eminem. El novelista Stephen King también ha elogiado su talento e incluso un premio Nobel como Seamus Heaney reivindica las letras de este cantante por su «energía verbal». En ellas hay juegos de palabras, interpretaciones de diferentes personajes y muchas referencias a sus propias circunstancias vitales.

Joaquín Sabina

Al día siguiente de darse la noticia del Nobel a Dylan, Sabina publicaba este artículo congratulándose por ello y apuntando algo más bajo, al Premio Cervantes. Claro que no lo reclamaba para sí mismo, pero a buen entendedor… Cualquiera de los dos sería un justo merecimiento, al fin y al cabo ningún otro cantante de nuestro país ha compuesto tal cantidad de letras que resulten inmediatamente reconocibles con apenas escuchar unas palabras, ya forma parte de la cultura española. En su momento le dedicamos esta entrevista .

Luis Eduardo Aute

Recientemente ha sido noticia que ha logrado salir del coma en el que cayó tras sufrir un infarto y parece que va recuperándose bien tras unos momentos muy difíciles, así que afortunadamente cumple el primer requisito requerido que señalábamos antes, que es el de estar vivo. Respecto al segundo, que es merecerlo, va más holgado: no hay rama artística que Aute no haya tocado alguna vez en su larga y prolífica carrera, siempre con una gran acogida. Albanta fue un disco de 1978 con letras de contenido político antifranquista, como «Al alba», y otras como esta que da nombre al disco y al país imaginario con el que su hijo fantaseaba, un lugar donde «las ciencias no son exactas / porque es eterna la infancia / y el fin no es el fin / porque no acaba lo que no empezó».

Nick Cave

Sobre este australiano fundador de la banda Nick Cave & The Bad Seeds, su trayectoria artística y la influencia del Antiguo y Nuevo Testamento en su obra poco más cabe añadir a lo dicho en su día en este artículo.

Paquita la del Barrio

Con temas como «Arrástrate», «Escoria humana», «Llorarás», «Para que hinques a tu madre», «Qué poco hombres eres», «Te parto el alma» o «Rata de dos patas», esta poetisa jarocha ha sabido usar el despecho como combustible de su talento, elevando el arte del insulto a cumbres dignas de Quevedo. Los académicos suecos dan la impresión de tener poca sangre y quizá no puedan valorarla como merece, pero quién sabe…

Morrissey

Morrissey sintió desde joven un gran interés por la literatura en general y por Oscar Wilde en particular, del que a decir de algunos ha logrado captar su estilo en unas letras que a menudo son atormentadas, aunque también suele recurrir en ellas a la ironía.

Georgie Dann

Si todos los anteriores se caracterizan por largas parrafadas que hay que escuchar varias veces o leer con detenimiento para lograr desentrañarlas, concluiremos con un candidato que ha hecho de los estribillos sencillos su seña de identidad. En el universo poético de Georgie Dann el título de cada tema raramente lleva a engaño, de forma que «El chiringuito», «La cerveza», «La barbacoa», «El veranito», «La rana» o «El dinosaurio», ya nos orientan sobre qué podremos encontrarnos. La melodía es siempre la misma, porque tal como ocurre con los Lada una vez se llega a la perfección no hace falta cambiar, mientras que sus metáforas son contundentes y no hacen prisioneros: «Las chicas en verano / No guisan ni cocinan / Se ponen como locas / Si prueban mi sardina. (…) Si sube la marea / Me va de maravilla / La gente se amontona / Y yo les doy morcilla». Joder, un grande.

