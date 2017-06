¿Cuál es la mejor versión musical de un poema?

Poema es el nombre que les damos a aquellas canciones que han salido de la vaina antes de tiempo y tienen ritmo pero aún no melodía. Son como un guante que cada autor lanzó a la posteridad, retándonos: «A ver qué sois capaces de hacer con esto que os dejo, sorprendedme». Infinidad de músicos han acabado recogiéndolo, para interpretar esos poemas con su propia voz y añadirles con más o menos acierto algún acompañamiento sonoro que les haga justicia. Nos fijaremos ahora en algunos de los frutos más logrados de este particular diálogo artístico, así que voten o añadan su favorita, que ejemplos hay para todos los gustos.

(La caja de voto se encuentra al final del artículo)

_______________________________________________________________________

«Rivers of Babylon», de Boney M.

No hay mejor forma de empezar que con el libro que más canciones ha inspirado, la Biblia. Dentro de ella los pasajes con más fuerza poética junto a los de Cantar de los Cantares tal vez sean los pertenecientes al Libro de los Salmos, de hecho la palabra griega de la que proviene el título, psalmós, significa «música instrumental» o también «cantos que acompañan a la música». Así que si vamos a Salmos 137 nos encontramos esto: «Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos / y llorábamos acordándonos de Sión / Allí los que nos tenían cautivos nos pedía canciones / ¿Cómo habíamos de cantar las canciones de Yavé en tierra extranjera?». Mientras que en Salmos 19:15 leemos «séante gratas las palabras de mi boca / y la meditación de mi corazón». Añadirles música a estas palabras era marcar a puerta vacía y es lo que hicieron los rastafaris de The Melodians en «Rivers of Babylon», que luego versionaría este grupo germano-caribeño de los setenta con enorme éxito.

_______________________________________________________________________

«Jerusalem», de Matisyahu

Los versículos que siguen a los que acabamos de mencionar son «si yo me olvidara de ti, Jerusalén / olvidada sea mi diestra. Péguese mi lengua al paladar» (Sal. 137:5-6), que son los que utilizó este cantante de reggae judío-estadounidense, junto a otros como «sube a la tierra que mana leche y miel» (Éxo. 33:3), para esta canción tan bonita en todas sus versiones, como la que ven sobre estas líneas o esta otra.

_______________________________________________________________________

«Scarborough Fair», de Simon & Garfunkel

En la Edad Media, ante una ruptura amorosa, no disponían de la sabiduría forocochera destilada en la expresión «contacto 0 y apúntate al gym», así que el protagonista de esta canción tradicional pretende retomar el contacto con una ex por puro rencor, solo para malmeter, pidiéndole que si quiere recuperar su amor are con un cuerno de cordero, siegue con una hoz de cuero o lave en un pozo seco. Aunque en este caso ya desde sus orígenes inciertos «Scarborough Fair» era una canción la melodía original se desconoce, así que llegó a Simon & Garfunkel como si fuera un poema. Esta versión previa de Marianne Faithfull suena bastante diferente, por ejemplo. Tampoco podemos olvidar la que hicieron Sergio y Estíbaliz.

_______________________________________________________________________

«Annabel Lee», de Radio Futura

Edgar Allan Poe nos habla aquí también de un amor perdido, aunque no animado por el despecho sino desde la melancolía. Fue el último que escribió en vida y se publicó tras su muerte, inspirando muchos años después a Nabokov su Lolita y a los hermanos Auserón este tema.

_______________________________________________________________________

«The Raven», de Alan Parsons Project

El más celebrado de los poemas de Poe, «El cuervo», aborda también una temática similar al anterior con un protagonista atormentado por la muerte de su amada, en este caso llamada Leonora, mientras un enigmático cuervo visita su habitación. La banda inglesa The Alan Parsons Project incluyó este tema en el disco con el que se estrenaron en 1976, Tales of Mystery and Imagination, que como no es difícil deducir por su título se centraba al completo en la obra de este escritor.

_______________________________________________________________________

«La canción del pirata», de Tierra Santa

Tierra Santa es una banda de «power metal épico» de La Rioja —lo que demuestra que se puede hacer metal alemán sin ser uno alemán— en cuyo repertorio hay que destacar esta versión que seguro hubiera entusiasmado al poeta. Espronceda era más jevi que una tormenta de hachas, pero no lo sabía porque aún no se había inventado nada de esto. Quizá intuyéndolo nos dejó la letra y este grupo ha añadido sus atronadoras guitarras.

_______________________________________________________________________

«Negra sombra», de Luz Casal y Carlos Núñez

La voz de Luz Casal le sienta muy bien a este poema de Rosalía de Castro, que merece la pena transcribir con su traducción al castellano:

Cando penso que te fuches, | Cuando pienso que te fuiste,

negra sombra que me asombras,| negra sombra que me asombras,

ó pé dos meus cabezales | a los pies de mis cabezales,

tornas facéndome mofa. | tornas haciéndome mofa.

Cando maxino que es ida, | Cuando imagino que te has ido,

no mesmo sol te me amostras, | en el mismo sol te me muestras,

i eres a estrela que brila, | y eres la estrella que brilla,

i eres o vento que zoa. | y eres el viento que zumba.

Si cantan, es ti que cantas, | Si cantan, eres tú que cantas,

si choran, | si lloran

es ti que choras, | eres tú que lloras,

i es o marmurio do río | y eres el murmullo del río

i es a noite i es a aurora. | y eres la noche y eres la aurora.

En todo estás e ti es todo, | En todo estás y tú eres todo,

pra min i en min mesma moras, | para mí y en mi misma moras,

nin me deixarás ti nunca, | ni me abandonarás nunca,

sombra que sempre me asombras. | sombra que siempre me asombras.



_______________________________________________________________________

«How Beautiful You Are», de The Cure

«Los ojos de los pobres» fue uno de los cincuenta poemas en prosa que publicó Baudelaire en El spleen de París, que Robert Smith adaptó al verso en lo que, según afirmó en una entrevista, fue la canción que más le costó escribir.

_______________________________________________________________________

«Jabberwocky», de Donovan

Decía Víctor Hugo que la música expresa aquello que no puede ser dicho en palabras y no puede permanecer en silencio. Una afirmación que será válida para el resto de ejemplos de este listado aunque tal vez no para este. Aquello que no puede ser expresado en palabras, debía pensar Lewis Carroll, simplemente requiere que se inventen otras palabras nuevas para definirlo. Así frumious significa humeante y furioso, jubjub pájaro desesperado y galumphing quiere decir galopante y triunfante. Seguro que ahora la letra de esta canción les resulta menos críptica.

_______________________________________________________________________

«Take This Waltz», de Leonard Cohen

«Pequeño vals vienés» es uno de los poemas que incluyó Federico García Lorca en Poeta en Nueva York, que el cantante Leonard Cohen interpretó en este tema.

_______________________________________________________________________

«Cantares», de Serrat

En 1969 Joan Manuel Serrat publicó uno de sus discos más conocidos: Dedicado a Antonio Machado, poeta. El título ya es suficientemente aclaratorio, siendo de todos sus temas este el más recordado, que aquí le vemos interpretar junto a Sabina.

_______________________________________________________________________

«Carmina Burana», de Carl Orff

Los goliardos eran estudiantes medievales de vida errante, audaces, vitalistas y excepcionalmente lúcidos, que con el paso de los siglos fueron degenerando hasta convertirse en los actuales tunos. En su mejor momento nos dejaron una colección de textos poéticos llamada Carmina burana en torno al amor, el vino y los azares de la vida, a la que el compositor alemán Carl Orff les añadió una música que no hay película de acción que se resista a incluirla en su banda sonora. Pero de todo ello ya hablamos aquí.

_______________________________________________________________________