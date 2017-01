¿Por qué «La llegada» es la mejor película del año?

(Este artículo contiene ligeros SPOILERS)

Contaba Eric Heisserer, guionista de La llegada, que fueron necesarios más de diez años para acabar saliéndose con la suya. «Es imposible adaptar este relato», le decían, una y otra vez.

Quién sabe, puede que tuvieran razón. El relato original de Ted Chiang, «Story of your life», fusionaba de tal manera la historia de una mujer desolada por la perdida de su hija y la llegada de una serie de naves alienígenas a la Tierra, que se antojaba misión imposible trasladar aquello a un paraje visual más o menos definido. Desde tiempos lejanos se ha considerado a la ciencia ficción más un recipiente que un género (aunque nos empeñemos en lo contrario), del mismo modo que el cine aúna —en sus buenos momentos— el poder de todas las artes. Así hemos leído a Ballard, Bradbury, Verne o Crichton: a veces en la pureza de sus parámetros conceptuales se escondían gigantescas metáforas sobre el ser humano y sus vilezas. Nadie ha indagado tanto y tan bien en las contradicciones de los que caminamos a dos patas y creemos estar en la cúspide de la pirámide alimenticia como la ciencia ficción, y nadie ha sido capaz de fingir con tanto talento que no era esa su intención.

La llegada debe ser la película del año, o como mínimo la que mejor ha casado ambición y ejecución. Es fácil imaginarse a Terrence Malick, en un cine de Austin, contemplando la llegada y sorprendiéndose —con el sombrero puesto— de que un franco-canadiense ande pisoteando sus territorios con el garbo de un veterano y la timidez de un recién llegado, todo a un tiempo.

Imposible no ver a Malick en esos preciosos planos donde Amy Adams (la actriz protagonista) recuerda a su hija. Una historia contada en retazos, fragmentada con propósitos ambiguos, que nos desplaza a territorios inexplorados, donde el dolor es algo más que una punzada en el pecho.

Heisserer tuvo la fortuna de cruzarse con Denis Villeneuve, un tipo que lleva ya unas cuantas películas soltando mandobles. Un día son las interioridades de un par de gemelas a punto de meter la nariz en la tercera guerra mundial (si no lo es, lo parece), al siguiente una reflexión sobre la venganza como método de expiación y al otro una película de terror disfrazada de thriller socio-político. A Villeneuve tanto le da: su deliciosa perversión de los géneros forma parte de su ADN tanto como esa obsesión por huir de los personajes de papel cebolla. Al canadiense no le hace falta mucho para construir un esqueleto y llenarlo de aristas, basta con dos frases. Como al abogado/soldado de Benicio del Toro, empeñado en llevar el apocalipsis a las puertas del infierno: «Los americanos no entendéis nada de lo que pasa aquí. Pero ya lo entenderéis».

La llegada es la película más descarada de Villeneuve hasta la fecha, y lo es por su nada oculta intención de engañar al espectador con un descomunal aparato formal mientras le da patadas por debajo de la mesa y finge que no ha sido él. Uno entra al cine esperando ver una historia de ciencia ficción bigger-than-life, en el que una reputada lingüista se pone a las ordenes del ejercito estadounidense para intentar entender a una misión extraterrestre que llega a nuestro planeta con intenciones poco claras y se encuentra con un monumental fresco sobre lo que somos, lo poco que somos. Por el camino, y con las manos agarrando fuertemente el mango de la paella, el director nos cuenta la historia mas vieja del mundo: la del amor de una madre por su hija. Sin embargo, nada es lo que parece, como en aquel célebre episodio de Perdidos donde cuando todos creíamos que estamos viendo un flash-back nos han colado un flash-forward, así, sin aviso previo.

En la película el tiempo es el centro, la misión y la clave y en esa frecuencia donde La llegada rompe cualquier pronóstico. Lo que en principio bebía del tarro de la metafísica, la física cuántica o las teorías del lenguaje y sus recovecos más oscuros, se desliza por la pendiente del humanismo más radical y se planta en un axioma aterrador: ¿serías capaz de hacer lo mismo si supieras lo que va pasar de antemano? Así, al ver la vida sin las limitaciones lineales, la reflexión de la protagonista se convierte en la nuestra. Como si te concedieran algo extraordinario que acabara siendo una maldición. Igual que aquel momento de Krull, un filme de culto, en el que alguien explica que los cíclopes sacrificaron uno de sus ojos por el don de ver el futuro, pero fueron engañados y el único futuro que les está permitido ver es el día de su propia muerte.

A muchos/as el giro final (el plot twist, como dicen los sabios) de La llegada les podría parecer algo frívolo, e incluso gratuito, pero es innegable que apuntala la historia y cierra —nunca mejor dicho— el círculo: si la humanidad fuera capaz de ver a sur y norte, este y oeste, todo al unísono, ¿sería capaz de prevenir lo que está por llegar?, ¿de evitar su propia destrucción? En la línea de aquello que preguntaba (retóricamente, diría uno) Jodie Foster en Contact, «¿sobreviviremos a esta adolescencia tecnológica?».

Como en todas las películas de Villeneuve, la feminidad es una parte vital del relato. En La llegada es más obvio que en otras ocasiones, pues sería difícil que la carga emocional que soporta la protagonista fuera extrapolable al macho alfa característico del cine estadounidense. El personaje de Amy Adams es una fuerza de la naturaleza, tan imparable como un kamikaze en barrena y en esa determinación casi suicida reside también el alma de un filme que trasciende su propio envoltorio para enfilarse en dirección prohibida. Pocas veces hemos visto en la gran pantalla a alguien enfrentarse a un dilema tan mayúsculo con tamaña entereza y seguramente pasará mucho tiempo hasta que alguien explique la maternidad y los indestructibles lazos que crea —entre continente y contenido— con tantas capas y semejante delicadeza.

La llegada es un ejemplo de lo que debería ser (en ocasiones) el cine: un bisturí sin miedo a erosionar al espectador; un dedo en la sien que te obliga a seguir pensando cuando las luces ya se han encendido; un recordatorio de lo alambicada que es la humanidad hasta en sus procesos más simples. Un cine que recorre más kilómetros y deja más huella que una tonelada de kritptonita en el maldito Superman.