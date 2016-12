¿Cuál ha sido la mejor serie del año?

El año se aproxima a su final y llega el momento de hacer balance y ver qué nos ha dejado. En el ámbito de las series ha habido nuevas temporadas capaces de mantener nuestra atención, que nos han decepcionado o que han ido a más (esto es lo menos frecuente). Pero las que ahora nos interesan son aquellas que se han estrenado a lo largo de 2016. Pasen y voten, o añadan su favorita, y así entre todos podremos escoger las mejores para que tengan esta referencia quienes aún no las hayan visto.

_______________________________________________________________________

BrainDead

Braindead, titulada en España Tu madre se ha comido a mi perro, era una memorable película de Peter Jackson que no hay que confundir con esta serie, sin más conexión entre ellas que cierto gusto por mostrar sesos desparramados. A medio camino entre House of Cards y Hombres de Negro la trama se centra en los tejemanejes políticos de Washington narrados casi a tiempo real, pues por ahí aparecen Donald Trump y Hillary Clinton, desvelándonos una siniestra conspiración alienígena para hacerse con el poder en el Congreso. Es una serie con un fuerte contenido satírico, narrada con agilidad y con una gran química entre los dos protagonistas, aunque lamentablemente tras su primera temporada ha sido cancelada. Por cierto, la actriz principal, a quien hemos visto antes en Death Proof y en la más reciente 10 Cloverfield Lane, es pariente lejana de Ava Gardner.

_______________________________________________________________________

Designated Survivor

De acuerdo al protocolo de seguridad denominado Designated Survivor, si un acontecimiento importante debe reunir en un mismo lugar a todos los cargos del Ejecutivo estadounidense al menos uno de ellos debe estar ausente en un lugar protegido. Así, en caso de catástrofe o atentado, será el siguiente en la línea sucesoria y pasará de inmediato a ocupar el cargo de presidente. Kiefer Sutherland es un actor ya indisolublemente unido a Jack Bauer, el inspector Clouseau del espionaje yanqui a cuyo paso todo lo que podía explotar explotaba y todo aquel que cruzara unas palabras con él estaba condenado a acabar muerto, torturado o secuestrado. De manera que si aquí lo vemos interpretar a un ministro de vivienda a quien le toca ser el «superviviente designado» durante un discurso del estado de la Unión, estaba claro que el país iba a sufrir el peor ataque de su historia que lo convertirá el nuevo líder del mundo libre. Con este gafe al mando el «Dios bendiga a América» pasa a ser un «Dios la pille confesada» y las calamidades se sucederán al ritmo que nos tenían acostumbrados en 24.

_______________________________________________________________________

Westworld

Michael Crichton escribió y dirigió en 1973 una película en torno a un robot enloquecido de un parque de atracciones futurista ambientado en el antiguo Oeste. Es la idea que ha retomado el hermano del director Christohper Nolan y guionista suyo habitual, añadiéndole una mayor carga filosófica en torno a los límites de la humanidad y la conciencia. Hay quien ha comparado a Westworld con Juego de Tronos, con la que tiene en común ser una serie y estar producida por la HBO, aparte de eso, poco más. Sobre ella ya hablamos aquí.

_______________________________________________________________________

Paranoid

Las series policíacas inglesas han logrado convertirse en una fórmula infalible que rara vez decepciona, ahí están Broadchurch, Happy Valley y ahora Paranoid. Acostumbran a combinar el suspense de un caso en el que cada nuevo avance en la investigación abre otro interrogante con la profundización psicológica en unos personajes zarandeados por la vida y en ocasiones a punto de naufragar.

_______________________________________________________________________

The Night Of

Una segunda vida que tienen dichas series británicas está en la adaptación estadounidense que a menudo les acompaña, aportándoles generalmente más medios técnicos y también otro estilo, que gustará más o menos que la original según la sensibilidad de cada espectador. Es el caso de Criminal Justice y esta versión realizada por la HBO.

_______________________________________________________________________

Stranger Things

El gran mérito de esta serie es que ha recogido piezas perfectamente reconocibles de clásicos populares de los años ochenta y con ellas ha sido capaz de armar una historia que se sostiene sobre sus propias patas, que va más allá del simple guiño o la recreación. No es imprescindible ser un nostálgico de los ochenta para haber quedado prendado por esta joyita de los hermanos Duffer que sí tendrá segunda temporada.

_______________________________________________________________________

Horace and Pete

A la comedia le sienta bien y le da mucho juego ambientarse en un bar, tal como demostraron en su día Cheers o It’s Always Sunny in Philadelphia, con ese toque amargo que proporciona acercarse a las tribulaciones de la fauna que allí se junta. Este año hemos encontrado otro ejemplo en la serie web Horace and Pete del humorista Louis C.K., que ha contado para la ocasión con unos colaboradores de la talla de Steve Buscemi, Alan Alda o Jessica Lange. En este artículo la analizamos con detalle.

_______________________________________________________________________

Guerra y Paz

Aparte de ser el guionista de la memorable versión británica de House of Cards, Andrew Davies ha participado en la adaptación a la pantalla de obras como Orgullo y prejuicio, La feria de las vanidades o Casa desolada, así que la BBC confió en que no le vendría grande el clásico de Tolstói. La apuesta contó además con el presupuesto de una superproducción para esta miniserie de seis episodios y el resultado ha logrado el favor de la audiencia, siendo considerada por muchos como una de las mejores adaptaciones literarias que se han hecho en televisión.

_______________________________________________________________________

22.11.63

En estos tiempos de compañías de bajo coste y engorrosos trámites en los aeropuertos para llegar a un destino donde no buscamos descubrir cosas, sino confirmar que están ahí y subir nuestra foto junto a ellas a las redes sociales, tal vez los viajes han perdido su aura romántica de antaño y los únicos que ahora excitan nuestra imaginación sean los viajes en el tiempo. Son la única forma de ir a un lugar realmente diferente, auténtico, de vivir aventuras y de tomar las riendas de un destino no escrito de antemano. Si encima uno puede evitar que maten a Kennedy entonces miel sobre hojuelas. Esta adaptación de una novela de Stephen King juega inteligentemente con las paradojas temporales, con la nostalgia de la década de los sesenta y el choque cultural que supone para un «recién llegado» y por último, tal como ocurre con las series de los últimos años, cuenta además con actores de primera línea de Hollywood como James Franco y Chris Cooper.

_______________________________________________________________________

Colony

Y hablando de Stephen King no podemos dejar de mencionar la que ha sido una de su series favoritas de la temporada: «En un año de destacable televisión, Colony es algo realmente especial: inteligente, llena de suspense, subversiva… intelectualmente estimulante». La historia maneja unas referencias que nos remiten claramente a V: colonización de nuestro planeta por una fuerza alienígena de estética seudonazi que recluta colaboracionistas y aparición de una resistencia. Precisamente los protagonistas tendrán que jugar a dos bandas entre ambos, pero si quieren un análisis más detallado de la serie tienen este artículo.

_______________________________________________________________________

Stan Against Evil

A medio camino entre Fargo y Buffy Cazavampiros, nos cuenta cómo el sheriff de una aparentemente tranquilo pueblo de Nueva Inglaterra pierde el control durante el funeral de su mujer y se ve obligado a dimitir. Desde ese momento, él y su sucesora tendrán que hacer frente a la maldición que pesa sobre todo aquel que ejerza ese cargo desde que cuatro siglos antes hubiera una caza de brujas en la localidad. Algunos sustos y buenos toques de humor en una serie entretenida.

_______________________________________________________________________