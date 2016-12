¿Cuál ha sido el mejor vídeo musical de 2016?

Continuamos con el repaso por lo más destacado que nos ha dejado el año y si la pasada semana hablábamos de series, ahora nos centraremos en otra forma de narrar historias mucho más concisa. Aunque en buenas manos también puede dar mucho juego, como veremos a continuación. No es infrecuente encontrarse más talento e imaginación en estas imágenes que en la composición musical del cantamañanas de turno a la que acompañan. Pueden ser cortometrajes de acción o de animación, recurrir al humor o a la violencia, mostrarnos escenas oníricas perturbadoras o bien otras cargadas de sensualidad. Esta es nuestra selección, voten su favorito o añadan el que deseen.

(La caja de voto se encuentra al final del artículo)

_______________________________________________________________________

«The One Moment», de OK Go

Empecemos por el principio: da igual de qué año se quiera hacer una selección de los mejores vídeos que OK Go aparecerá en ella. Le han cogido el gusto a esto y no parece que vayan a dejarlo. Así que aquí vemos de nuevo pintura de colores por todas partes, una sola secuencia de acontecimientos que no llega a ser una máquina de Goldberg pero se le parece y, por supuesto, muchas cosas que explotan. En un vídeo que recuerda bastante a otros suyos anteriores, aunque sigue manteniendo un nivel muy alto.

_______________________________________________________________________

«False Alarm», de The Weeknd

En 1984 el cantante Rockwell abrió el camino para la utilización de la cámara en primera persona en su vídeo «Somebody’s Watching Me». Años después llegó «Smack My Bitch Up» de The Prodigy, donde el cineasta ruso Ilya Naishuller encontró la inspiración para rodar esa sobredosis de adrenalina de «The Stampede & Bad Motherfucker» de Biting Elbows. Con tan buena mano para las escenas de acción estaba pidiendo a gritos una oportunidad en el cine, que llegó el año pasado con Hardcore Henry. Es una película con escenas muy espectaculares, aunque también mostraba las limitaciones del formato de grabación en primera persona. Noventa minutos empleando únicamente ese recurso llegan a saturar, por no mencionar que toda narración requiere ciertos valles en la acción, un tiempo muerto para que el espectador recobre el aliento. Pero si el largometraje aún se le resiste, cuando Naishuller regresa al corto puede sacar músculo y regalarnos una escena de un robo a un banco y posterior huida tan impresionante como la que ven sobre estas líneas.

_______________________________________________________________________

«Gosh», de Jamie xx

En China no es que tengan múltiples Seseñas, es que además esas ciudades y urbanizaciones semiabandonadas han sido construidas imitando a las más características de otros países, por lo que el resultado final es idóneo para filmar cualquier película de ciencia ficción distópica o vídeo musical. Es el caso de Tianducheng, réplica de París incluso con su Torre Eiffel, usada aquí como escenario por Romain Gavras, hijo del cineasta Costa-Gavras y conocido por dirigir «Born Free» de M.I.A., en el que veíamos a adolescentes pelirrojos explotando en mil pedazos.

_______________________________________________________________________

«Nobody Speak», de DJ Shadow ft. Run The Jewels

Lo que parece una reunión de la ONU comienza con una discusión a cara de perro que termina a hostia limpia. Una maravilla.

_______________________________________________________________________

«Burn The Witch», de Radiohead

The Wicker Man es una película de 1973 que con el tiempo ha logrado entrar en la categoría de clásico. Tuvo la mala fortuna de contar con un remake protagonizado por el siempre esperpéntico Nicolas Cage, y para compensar llega ahora esta otra versión de animación mediante stop motion. El mismo grupo ha estrenado este año otro vídeo que merece la pena mencionar, «Daydreaming», dirigido por Paul Thomas Anderson, en el que vemos al cantante Thom Yorke atravesar veintitrés puertas, que son los años que estuvo casado con su pareja, de la que se separó antes del vídeo y cuya vida en común evoca en dichas secuencias.

_______________________________________________________________________

«Murder One», de Metallica

Para la promoción de su nuevo disco, Hardwired… To Self-Destruct, Metallica han decidido lanzar un videoclip por cada una de las canciones que componen el álbum. Si bien la mayoría son vídeos excelentes, destacamos este por ser un sentido homenaje a su único Dios verdadero, Lemmy Kilmister, fallecido a finales del año pasado.

_______________________________________________________________________

«Lite Spots», de Kaytranada

Tras cada rutinaria jornada recogiendo chatarra en un mundo abandonado, Wall-E regresaba a su hogar para contemplar cada noche el musical Hello, Dolly!, fijándose con atención en esos movimientos de baile que intentaba imitar con más voluntad que acierto. Cómo no acordarse de él al ver al protagonista de este vídeo, quien resulta más próximo en su apariencia a EVA pero comparte con él su ingenuidad y pasión por el baile.

_______________________________________________________________________

«Rings», de Aesop Rock

La autopsia que le hacen a este cantante de rap tras morir atropellado nos revela un peculiar mundo interior, repleto de compartimentos y con un muñeco de madera a modo de alter ego que dibuja en ellos mientras lucha contra una serpiente. ¿Qué significa todo eso exactamente? Tal vez el muñeco represente la conciencia o el alma y la serpiente la muerte, el pecado o vete a saber. En cualquier caso se trata de un vídeo curioso.

_______________________________________________________________________

«Closer», de The Chainsmokers ft. Halsey

A veces al poner tanto empeño en lograr la originalidad se puede caer en el rebuscamiento y en la rareza que no interesa a nadie. Entonces es bueno regresar a los orígenes, recordar que lo importante es gustar a los espectadores y hacer algo bonito y sencillo. Como es el caso de este vídeo, que no contiene nada particularmente rompedor, simplemente resulta agradable a la vista, con esa joven y hermosa pareja haciéndose carantoñas en un viaje por la costa del que conservarán para siempre el recuerdo.

_______________________________________________________________________

«Genghis Khan», de Miike Snow

La canción lleva por título el nombre de aquel que sentenció para la posteridad la clave de la felicidad: «aplastar a tus enemigos, verlos caer a tus pies, tomar sus caballos y sus bienes y escuchar el lamento de sus mujeres. Eso es lo mejor de la vida». Teniendo en cuenta que por otra parte la letra del tema versa sobre el amor, el director Ninian Doff no lo tenía fácil para reflejar semejante contradicción, hasta que se le ocurrió jugar con la idea de «gente malvada que está enamorada». Así que inspirándose en los clásicos de James Bond mostró al héroe siendo torturado por el supervillano, quien vuelve a casa con su familia al terminar la jornada, pero siente que le falta algo…

_______________________________________________________________________

«The Greatest», de Sia

Merece ser destacada la originalidad de esta coreografía, liderada por la bailarina Maddie Ziegler, cuyas muecas y monerías ante la cámara son lo que le da calidad al vídeo. Muy grande.

_______________________________________________________________________

«Fade», de Kanye West

Kanye West es un curioso personaje que recientemente, tras salir del centro psiquiátrico en el que estuvo ingresado, anunció su intención de ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos en 2024. En otro tiempo nos reiríamos de esa pretensión y la daríamos por absurda, pero visto lo visto mejor no pillarse los dedos. Quién sabe. Mientras tanto sigue componiendo temas como este, para cuyo vídeo ha contado con la bailarina Teyana Taylor, cuya coreografía remite a Flashdance y culmina en una secuencia a la que cada uno podrá dar la explicación que desee.

_______________________________________________________________________

«Lazarus», de David Bowie

Cuentan los Evangelios que Lázaro acogió en su casa a Jesús en varias ocasiones, quien quedó tan conmovido por la noticia de su muerte que entró a su sepulcro y lo hizo resucitar. Ese es el nombre con el que titula este tema Bowie, el último que cantó, consciente de la inminencia del final. El vídeo nos lo muestra en su lecho de muerte, fue su manera de despedirse del público que tanto admiró su talento y tan fielmente lo siguió a lo largo de su dilatada carrera. Por cierto, admírense de las dotes proféticas de Jot Down porque este artículo de 2013 sobre el cantante mencionaba en su título a… Lázaro.

_______________________________________________________________________