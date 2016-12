No busques más

Publicado por Jot Down

En los últimos tiempos hemos ido ampliando la oferta de nuestra tienda online y, por esa razón, queremos presentaros en este pequeño resumen las novedades que ofrecemos. Si aún no sabes qué regalar estos días puedes encargarnos lo que más te guste y te lo llevaremos a casa sin gastos.

Suscripciones

Ya sabéis que nos gusta poner nombre a nuestras suscripciones de la revista trimestral, que se agrupan de seis en seis números. La suscripción Albert Einstien ya está casi completa después de la publicación de Jot Down #17 especial malditismo.

Ahora también os ofrecemos suscripción a la revista mensual Jot Down Smart, que se compone de los once números que sacaremos en 2017 más la suscripción por un año a Filmin. Comienza con el número 16, que saldrá a la venta el día 8 de enero. No pierdas la oportunidad de tener todas las publicaciones.

Nuestras revistas

Para niños A las ya conocidas Jot Down Magazine (trimestral) y Jot Down Smart (mensual) hemos añadido Jot Down Kids. Un magacín dirigido al público infantil, entre siete y catorce años, que pretende formar, informar y sobre todo entretener a los más peques con un formato adecuado para ellos.

Láminas de Oriol Malet

Uno de nuestros ilustradores de cabecera nos ofrece sus láminas en dos tamaños, A4 y A3. Es la más reciente incorporación a nuestra tienda online. Elige la que más te guste entre catorce opciones, color y blanco y negro.

Otras revistas y libros

Recomendaciones



Acabamos este resumen con dos recomendaciones. El libro La conjura silenciada contra España de Alberto G. Ibáñez, y el juego de mesa Sabidurius. Podéis encontrar ambas en nuestra tienda online.

Todas las personas que hacemos Jot Down (que somos muchas) os deseamos unas felices fiestas y un feliz 2017.