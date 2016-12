Rogue One: la otra historia de Star Wars

(Este artículo no contiene spoilers)

Con un golpe seco como un disparo láser. Así empieza Rogue One: sin fanfarrias, ni introducciones ni rodillos de texto heredados de un serial de Flash Gordon. El pulp se ha ido a otra parte. Ni está, ni se le espera. Y esa, vamos a decirlo ya, es la gran conquista de este primer spin-off cinematográfico de la saga. Rogue One es una película de Star Wars distinta, con sabor a algo nuevo. Lejos queda la space opera de la trilogía original, la mezcla de intriga política y aventuras espaciales de las precuelas o el remake indisimulado (y no por ello menos exquisito) de J. J. Abrams. Lo que tenemos aquí es ci-fi militar pura y no-tan-dura, posiblemente más cercana a las novelas de John Scalzi o, por no apartarnos de la saga galáctica, a las que escribiera Karen Traviss para el antiguo «universo expandido» sobre los comandos clon de la República.

Después de un prólogo con trauma familiar incluido (hasta aquí, nada nuevo bajo el sol) y una presentación algo dispersa de personajes, la película se centra en tres operaciones militares consecutivas (a saber: ­contacto, extracción y/o asesinato, infiltración) en pleno apogeo de poder del Imperio. Así que sí: es la época de la Estrella de la Muerte, de los Grandes Moffs, de Darth Vader… el Senado está a punto de ser disuelto y a Alderaan le quedan tres telediarios holográficos. En otras palabras: los malos vuelven a dar miedo, y quizá por primera vez en Star Wars tenemos la sensación de que ningún personaje está verdaderamente a salvo. Tampoco vamos a decir que Rogue One parezca guionizada por George R. R. Martin, pero ese plus de tensión no le viene nada mal a la película. A la incertidumbre ayuda el saber que estos spin-offs están concebidos como historias, en principio, autoconclusivas. Si alguien quiere hablar de secuelas, y aun sabiendo que todo es posible en la casa de Mickey Mouse, baste recordar que la continuación de Rogue One ya existe y se llama La guerra de las galaxias. O Una nueva esperanza, como guste el lector.

Los protagonistas son un grupo improbable de rebeldes, pero no de dóciles idealistas como Luke Skywalker: aquí hablamos de soldados tan rebeldes que hasta se rebelan contra la Rebelión. Son los héroes anónimos que apuntalan toda revolución. La historia que cambia la historia, pero que casi nunca se cuenta. Y que se escribe violentamente. Desde que se nos presenta al capitán Cassian Andor (Diego Luna) tras la pantalla del título entendemos que aquí no va a haber dudas sobre quién dispara primero. La violencia, aun sin ser especialmente gráfica (en Star Wars sigue sin haber sangre) es mucho más contundente que en los «episodios», y si hay que rematar a un soldado imperial con un tiro en la cabeza, la cámara no va a mirar para otro lado. Darth Vader se abre paso entre los rebeldes con la misma sutileza que una apisonadora, y la batalla terrestre del tercer acto es un Omaha Beach en toda regla. Gareth Edwards rueda con cámara en mano, y es una cámara tensa y nerviosa (que no mareante); jugando con el desenfoque, y con una fotografía más sucia y apagada de lo habitual en esa galaxia. Un planteamiento visual interesante, de nuevo algo distinto a lo acostumbrado y que, todo sea dicho, se da de leches con el 3D. Si van a verla (deberían), ahórrense la tercera dimensión. De nada.

Dicho todo esto, que nadie se lleve a engaño: aún estamos ante una película de La guerra de las galaxias, y como tal es condenadamente divertida. Hay humor, aunque menos (el droide K-2SO, interpretado por Alan Tudyk, se lleva la palma); hay misticismo, aunque sin jedis; y guiños para fans en abundancia. Felicity Jones y Diego Luna resultan más que convincentes en los papeles protagonistas, y otro tanto puede decirse de Ben Mendelsohn como villano. El Chirrut Îmwe de Donnie Yen merecería por sí solo el spin-off de este spin-off (algo así como un spin-off-off. ¿Podemos inventarlo?). Y está Mads Mikkelsen haciendo de la versión maja y abrazable de Mads Mikkelsen. Todo correcto.

Por si esto fuera poco, a medida que avanza la trama, y mientras nos encaminamos a una de las batallas estelares más impresionantes hasta la fecha, Rogue One empieza a jugar a unir los puntos con la saga principal, y lo hace con limpieza y casi como sin esfuerzo, muy lejos de aquellos saltos de fe que nos pedía George Lucas cuando retorcía la continuidad a su antojo (¡su propia continuidad!) y trataba de que el puzle encajara a base de darle puñetazos a las piezas. Por si no fuera suficiente, varios elementos de la trilogía clásica cobran, a la luz de esta película, un significado nuevo y distinto, a veces de forma explícita y a veces solo sugerida. Prueben a imaginar a la salida del cine, por ejemplo, por qué el escuadrón de Luke Skywalker y Wedge Antilles en El Imperio contraataca lleva el nombre que lleva.

¿Todo esto quiere decir que la película es perfecta? Ni mucho menos. Pero las piezas artísticas no se dividen en polos opuestos del tipo «obras maestras» y «engañabobos». Recuerden: solo un sith habla en términos tan absolutos. El despertar de la Fuerza era una película menos original (también más constreñida por las reglas de la franquicia), pero J. J. Abrams es un narrador muchísimo más dotado que Gareth Edwards, y aquel Episodio VII tenía un ritmo y una puesta en escena que dejaban en paños menores a casi cualquier otra entrega de la saga, incluida esta. Rogue One tiene algunos personajes desdibujados e incluso molestos, el primer tercio de película es atropellado y hay sobreexplicaciones a mansalva (el piloto Bodhi Rook, interpretado por Riz Ahmed, tiene alguna parrafada digna de sonrojo). Uno se queda con ganas de saber más del desaprovechado Saw Gerrera de Forest Whitaker (aunque para eso siempre están los episodios de Clone Wars y Rebels). Y alguno de los guiños para el connoisseur pueden resultarle desconcertantes o fuera de lugar al espectador menos fan. Problemas muy menores ante una cinta que se sitúa, por derecho propio, entre «las buenas» de la saga, y que anima a creer que el buen sabor de boca de hace un año no era solo un espejismo. La guerra de las galaxias ha vuelto para quedarse, y parece decidida a hacer olvidar los altibajos de las precuelas. Para una saga que habla de redención, parece que ha llevado a buen puerto la suya propia. Con honores.