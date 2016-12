Westworld: la homeopatía hecha serie

Qué mundo este, que ya no puedes fiarte ni de HBO.

Un parque de atracciones poblado por robots con apariencia humana pero que no sienten ni padecen, para que así los visitantes pudieran dispararles, pegarles o llevárselos a la cama sin cortapisas. Esa era la estupenda idea sobre la que Michael Crichton construyó su primera película, Westworld, aquí titulada Almas de metal. No voy a decir que aquello era una obra maestra. No era una gran película. La infancia es el momento idóneo para disfrutarla sin ser consciente de sus defectos. La imagen de aquel Yul Brynner robótico que perseguía sin descanso al protagonista es algo difícil de olvidar cuando eres un niño. Vista de adulto, se le notan mucho las costuras y diría incluso que era bastante mediocre. Pero también era entretenida y pese a su irregularidad, hay tres cosas que se mantienen en pie todavía hoy, y que una adaptación podría haber intentado emular. Una, claro, es el inmenso carisma de Brynner, cuya presencia es de largo lo mejor del largometraje: él era el Terminator perfecto y, sin él, Almas de metal podría haber pasado al olvido. Su papel de androide le requería poco que hacer pero Brynner lo hizo a la perfección, en una interpretación tan minimalista como poderosa. Con el paso de los años, su temible robot asesino no ha perdido un ápice de su poder, ni tampoco han quedado desfasados sus escasos momentos de contenida expresividad (¡cuando se queda confundido mirando las antorchas!). Otra cosa que ha aguantado bien el paso del tiempo es el humor desenfadado —un poco chorra pero distribuido con habilidad— que predomina durante la primera mitad de la película. Y por último, pero no menos importante, también sigue vigente la propia premisa argumental, la del parque de atracciones que simula un mundo artificial, donde se produce una avería y los robots, que se supone no deben dañar a los humanos, se entregan a una alegre carnicería.

La película de Crichton era floja más por su labor de dirección que por la historia en sí. El conflicto que presentaba era extremadamente sencillo, pero se basaba en una idea que entonces ya había sido muy puesta a prueba en la ciencia ficción: las máquinas que se rebelan. Un buen remake en formato de largometraje podría funcionar de maravilla: hora y media, dos horas de acción. Tal vez una miniserie de dos o tres capítulos. Aquella historia original no daba para más, salvo que se la vistiese con nuevos arcos argumentales. En Almas de metal ni siquiera había un motivo profundo para explicar la rebelión de los androides; se insinúa que todo puede ser producto de la famosa «singularidad», el momento en que las máquinas toman consciencia de sí mismas, pero en el guion la idea no pasa de una mera insinuación. Por lo que concierne al espectador, lo importante era la acción pura y palomitera, sin grandes filosofías. El parque de atracciones sufre un inmenso cortocircuito, no había mucho más que analizar. Tampoco hacía falta. La cuestión era ver a Yul Brynner repleto de cables sueltos y con aquella fascinante expresión de «matar a todos los humanos».

Trasladar esta idea tan simple a una serie de más de tres episodios resultaba imposible, y me parece lógico que se le diese una vuelta de tuerca al concepto. Eso es lo que ha hecho Westworld, la serie, desarrollando mucho más la idea subyacente de que los androides cobran consciencia de sí mismos. El intento es loable. Ha recibido muy buenas críticas, supongo que porque el guion es inteligente y tiene una estructura no diré que perfecta, pero bastante sólida pese a sus fallos puntuales. También ha sido un éxito de público. El final de la primera temporada cierra cabos de manera sorprendente (para quien no lo viese venir) y casi podría decirse que brillante. ¿El problema? Que un buen cierre no salva una temporada demasiado centrada en preparar la sorpresa final. Tengo que ser sincero: de no querer escribir sobre la serie, dudo que hubiese terminado de verla. Sé de gente que ha quedado encantada y quizá resulte difícil transmitirles las sensaciones negativas que a mí me produjo (aburrimiento, más que nada), pero intentaremos explicarlo de todos modos.

Uno de sus principales defectos es que, si bien guardar tantos ases en la manga para final de temporada está bien y es algo que se suele hacer, el guardarlos todos hace que más de la mitad de temporada haya sido una especie de páramo donde no sabemos a dónde se nos quiere llevar. Los personajes y situaciones van acercándose hacia el punto dramático que los guionistas han previsto como núcleo del conflicto, pero esto es algo que el espectador intuye o lo deduce, porque se le ofrecen pocas pistas acerca de cuál será ese conflicto. Lo paradójico es que el conflicto resulta evidente desde el principio, pero la obsesión del guion por camuflarlo, por apartárnoslo de la vista, hace que nos pueda resultar indiferente. Esto va en perjuicio del enganche emocional; es el síndrome M. Night Shyamalan, el pensar que la sorpresa final es más importante que el desarrollo de los personajes y de los arcos dramáticos que no estén subordinados a esa sorpresa.

Otro problema es la carencia de un punto de vista creíble desde donde el espectador pueda sumergirse en el conflicto mostrado. En la película de Crichton no había duda posible sobre el conflicto: los robots se averían y se transforman en una amenaza para los humanos. Robots malos, humanos buenos. En la serie —cosa lógica, insisto— se ha querido introducir ambigüedad moral en la relación entre humanos y robots para que las cosas no sean tan simples. Me parece bien como idea, pero se ha introducido tanta ambigüedad desde el minuto uno que los conflictos, al final, no son muy distintos a los de cualquier soap opera. Es decir, son conflictos que suceden porque sí, porque los guionistas piensan que tiene que haber un poco de todo. Tenemos humanos que son buenos hasta el estereotipo, y humanos malos que son malos hasta el estereotipo también. Para cuando se nos revelan los matices de estos personajes humanos, ya han transcurrido casi todos los episodios sin que hayamos visto más que eso, el estereotipo, y por eso los matices se nos antojan un añadido urgente de última hora con el que cerrar los débiles arcos argumentales. A mí, por lo menos, no me retribuye este tipo de revelaciones de secretos en diferido. Si un personaje tiene matices, creo que lo apropiado es mostrarlos desde el principio.

Por ejemplo: uno no necesita ver toda una temporada de Los Soprano para entender a Tony Soprano. Al contrario. En un par de episodios el personaje queda perfectamente definido y a partir de ahí se desarrolla su carácter con matices cada vez más afinados, pero consistentes con la imagen inicial. Pero en Westworld los personajes humanos no evolucionan, hasta que lo hacen de repente, no diré que con la brocha gorda de una serie como Mr. Robot (ahí los guionistas sí estuvieron de rave antes de escribir) pero sin cuidado ninguno. Llegado el momento de la revelación de sorpresas, los personajes han dado un giro inesperado ante nuestros ojos, y cuando uno mira hacia atrás, cuesta encontrar el momento en que ese giro se estaba gestando. Es como si de repente les entrase un virus y cambiasen. Me da la impresión de que los guionistas ya habían decidido el destino de esos personajes antes de haberles dado forma, lo cual desconecta su carácter (tal como se nos muestra durante buena parte de la temporada) de su destino final, cosas ambas que deberían estar ligadas.

El mayor villano de la serie es un humano, lo que tampoco sé si fue una buena idea. El factor Yul Brynner no existe aquí. Al querer humanizar a los androides desde el episodio uno, el parque de atracciones deja de parecer un parque de atracciones —idea base de la que parte todo— sino un submundo extraño donde los androides viven y sufren mientras el espectador sabe que su sufrimiento no deja de ser artificial, simulado, y ve los conflictos internos como un juego informático porque se nos está mostrando que son un juego informático. Si el concepto de que los androides sufren o «maduran» a causa de sus experiencias hubiese sido incluido con mayor sutileza, de manera más progresiva, quizá hubiese resultado más fácil sentir algún tipo de simpatía. Pero la serie arranca y no se decide por adoptar el punto de vista de los androides o el de los visitantes del parque, y cuando se decanta por uno lo hace por el de los androides (¿Por qué? Pues porque había que victimizarlos enseguida). Eso diluye la carga emocional de lo que vemos acontecer tanto a los unos como a los otros. La película original sí lo tenía claro: el punto de vista inicial era el humano, y mediante el humor y la caótica ligereza de la primera mitad de metraje se nos insistía en que lo que veíamos era un parque de atracciones, un divertimento vacacional, algo no muy distinto de un videojuego moderno. El que dentro de los androides hubiese otros sentimientos o motivaciones era algo que quedaba a la imaginación del espectador. El conflicto surge después, cuando lo que es un divertimento se convierte en amenaza. Y ahí sí se podría haber introducido el punto de vista de los androides.

En esta nueva versión, sin embargo, se nos muestran las motivaciones de todos los androides tan pronto, de una manera tan abierta y a la vez tan enrevesada, que no dejamos de percibir que su sufrimiento es una imitación incompleta de la psique humana, englobada en una imitación incompleta de lo que es una vida humana, compuesta de bucles y flashbacks. Dicho de otro modo: demasiados episodios con androides que ni recuerdan ni dejan de recordar, que no saben o no sabemos si saben, que no despiertan ni terminan de dormir. Todo lo que les sucede es transitorio. Cuesta distinguir en qué parte sufren y cuándo están respondiendo a la programación. Y siendo ellos los protagonistas, el efecto dramático se diluye; es como una serie homeopática. Por poner un paralelismo, es como si no supiéramos cuándo Indiana Jones está corriendo ante una roca o cuándo está comiendo un bocadillo de mortadela. Como no lo sabemos, nos termina dando igual. Para colmo, la evolución psicológica o la toma de consciencia de las máquinas la hemos visto mejor reflejada en películas recientes como Ex Machina o Her. Y en ambas la historia empieza con el punto de vista exclusivo del protagonista humano. Es después, a través de los ojos del protagonista y de lo que le va sucediendo, como empezamos a entender la mentalidad de la otra parte, la máquina. Pero en Westworld lo humano y lo artificial es equiparado desde el primer momento, como si fuesen lo mismo y tuviesen la misma importancia. Esto estaba bien para una película del infortunado Robin Williams, pero arrancar de primeras con un enfoque tan sentimentaloide en lo que pretende ser ciencia ficción seria no beneficia en nada al conjunto.

Un ejemplo: vemos a un personaje humano desarrollando intensos sentimientos hacia una androide fémina (la chica es muy guapa, vale, pero ¿qué persona normal se pondría en plan Romeo nada más pisar el parque de atracciones?). No hay motivo aparente para esos sentimientos más allá de porque los guionistas necesitaban introducir ese elemento de romance y no se querían molestar en construirlo poco a poco, como sí se hacía en Her. Este es un detalle importante; si nos van a mostrar a un humano enamorándose de un androide, tendrán que esforzarse en hacerlo creíble, más esfuerzo que al mostrar un romance convencional, que sí podría surgir en plan flechazo. Pues aquí, en vez de esforzarse más, se han esforzado menos. El tipo llega y se enamora de un androide a los pocos días. Así sucede con casi todos los aspectos emocionales del argumento. Las cosas pasan porque tienen que pasar de cara al planeado final de temporada, con independencia de que resulten verosímiles o no. Eso sí, todo con mucho azúcar.

Otro problema es que, en contra de lo que era habitual en las series de HBO, las interpretaciones son bastante olvidables, salvando algunas notables excepciones. No creo que sea problema de los actores —mucha casualidad sería que hayan estado casi todos en mal momento— sino quizá de la dirección. O quizá el problema fue que durante el rodaje la laberíntica estructura del guion les impedía saber en qué momento emocional estaban sus respectivos personajes. Quién sabe.

Sea como fuere, la cosa ha quedado muy desigual. Ed Harris hace de cabronazo, y como ya sabíamos desde hace muchos años es algo que hace muy bien, pero por desgracia su personaje es unidimensional, casi una parodia, exagerado hasta para los niveles de una película de Sergio Leone. Matices cero. Por su parte, Anthony Hopkins está como al ralentí. No por ser Hopkins vamos a engañarnos y pretender que ha hecho aquí un papel sublime y repleto de sutilezas: en muchos instantes da la impresión de que pasaba por allí y leyó sus frases como quien habla del tiempo. Lo mismo, o peor, le sucede a Jeffrey Wright, que también es un buen actor pero que aquí tiene escenas donde un maniquí podría haber ocupado su lugar. La danesa Sidse Babett Knudsen, cuyo talento hemos comprobado en series de su país, pasa sin pena ni gloria, y una vez más nos consta que es una intérprete excelente, al menos cuando le dejan. Eso sí, no todas las interpretaciones han quedado descafeinadas. Las mejores del reparto son las dos protagonistas femeninas: Evan Rachel Wood, quien a pesar de lo pánfila que es la androide a la que interpreta (Wood no es muy pánfila en la vida real, al contrario, pero aun así tiene mérito sacarle algo de jugo a este papel) creo que consigue trascender el material con el que tiene que trabajar. Si le caen algunos premios por esto, no me sorprenderá lo más mínimo. Y Thandie Newton, que también interpreta a una robot, pero que tiene seguramente los mejores momentos de interpretación de la serie; en algunas secuencias está magnífica, demostrando ocurrencias interpretativas muy poco habituales. Pero bueno, ellas dos son oasis en mitad de un páramo de inexpresividad e inercia.

Aun con todo, puedo entender que haya gente que la ha disfrutado. La factura de la serie es buena, al menos si nos centramos en el apartado técnico. No es que esté mal hecha o mal escrita. Es que está escrita sin gracia ni inspiración, que no es lo mismo, y se toma tan en serio a sí misma que con frecuencia raya la autoparodia. Pero está bien rodada, bien montada y bien planificada. Los efectos especiales son muy buenos. Las sorpresas finales hacen su función, porque como decía todo el guion está por completo enfocado hacia ellas, pero también han resultado ser poco más que una traca final cuyo ruido, transitorio, apenas oculta las carencias de todo lo anterior. La serie es un juego lógico o un rompecabezas tramposo, más que un intento de crear un drama creíble. Y como el drama no es creíble, muchos episodios transcurren con la sensación de que no está sucediendo nada importante. Más allá de unos cuantos tiros, claro, y de que «mueren» androides a los que sabemos que van a resucitar. Lo demás son todo ensueños, recuerdos, flashbacks, y un continuo juego de espejos. Me producía la sensación de estar viendo The Leftovers, con esa misma intensidad prefabricada, esa carencia de sentido del humor e ironía, esa pretendida profundidad filosófica que funciona mejor sobre el papel que en pantalla, donde termina convirtiéndose en algo más parecido a una cursilería grandilocuente. Aquí tenemos a Jonathan Nolan ejerciendo de Damon Lindelof, lo cual no suena bien y en efecto, produce un resultado acorde a cómo suena. En los años recientes hemos visto tantos ejemplos de series o películas que han tratado el asunto de la inteligencia artificial con muchísima más habilidad que Westworld termina pareciendo algo obsoleto. Una lástima, porque el concepto prometía. Hasta es posible que la segunda temporada sea algo más interesante, porque se verán obligados a emplear un tipo de conflicto más básico. Pero esta primera la he terminado de ver por obligación, y ya podrán imaginar que cuando uno se ha llevado esa sensación, es difícil recomendarla con sinceridad.