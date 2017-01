A Day in the Life: los Beatles y el fin del mundo

A veces las mejores cosas son aquellas que uno hace en pijama. Como remolonear en la cama. O pasarse la tarde del domingo leyendo en casa. O levantarse temprano un día cualquiera y preparar café con leche y zumo de naranja y tostadas. O componer las mejores canciones del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles. Claro que, en este último caso, es imprescindible ser John Lennon en 1967 y dedicar uno su vida a estar tirado en el sofá, pasear por los jardines de la mansión Kenwood en el condado de Surrey y consumir LSD como si fuese chorizo ibérico.

Cuenta Ian MacDonald en Revolution in the Head: The Beatles Records and the Sixties (Pimlico, Random House, 1998) que cuando The Beatles publicaron el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, el 1 de junio de 1967, el prestigioso crítico de The Times Kenneth Peacock Tynan escribió: «Es un momento decisivo en la historia de la civilización occidental». Siete años más tarde, en 1974, la revista NME elegiría el Sgt. Pepper’s como el mejor disco de la historia; título que en 2003 también le otorgaría Rolling Stone. Aún hoy, cuarenta años después, la nota que se le concede al álbum en la que quizá sea la publicación de referencia sobre música pop y rock alternativo, Pitchfork, es exactamente un 10. Sin peros. La crítica lo consideró desde un primer momento como uno de los discos más influyentes de la historia del rock, fue número 1 veintisiete semanas en el Reino Unido y otras quince en Estados Unidos, ha vendido más de treinta y dos millones de copias, y su audio, debido a su valor cultural e histórico, se encuentra archivado en el Registro Nacional de la Grabación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Cuesta creer que semejante ejemplo de talento fuese compuesto en pijama.

O casi.

Lo cierto es que el Sgt. Pepper’s no se puede considerar un álbum de Lennon. El sello de Paul McCartney está mucho más presente tanto en la línea creativa como en el aspecto estético y conceptual. Coincidiendo con la época en la que el grupo decidió dejar de hacer giras —lo que por primera vez les permitía grabar canciones aprovechando cualquier recurso posible, sin tener que pensar en su interpretación en directo—, a Paul se le ocurrió la idea de que una banda ficticia publicase el siguiente disco de The Beatles. Estaría integrada por los Beatles, pero no sería The Beatles. Su sonido sería distinto a todo lo anterior. El álbum no consistiría en un simple recopilatorio de canciones, sino que todos los cortes seguirían un mismo hilo conductor, formando un todo. El traje, la corbata y el peinado mop-top darían paso a las patillas, los bigotes y los uniformes militares de colores. En la portada no aparecerían ellos, sino sus alter ego: la banda de corazones solitarios del sargento Pepper. Todo esto, tal y como explica George Martin en The Beatles Anthology (Cassell PLC, 2000), había sido idea de Paul.

Suyas eran, además, más de la mitad de las canciones del disco, incluyendo la propia «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band». Pero, a pesar de todo, a pesar del predominio de McCartney en cuanto a número de temas, concepto y dirección artística, ese álbum no habría sido lo mismo sin las extraordinarias canciones de John. Las que compuso en su casa, en pijama, aturdido por las drogas y el alcohol y a cientos de kilómetros de las intenciones de su compañero de grupo.

El disco estaría cojo sin «Lucy in the Sky with Diamonds», que escribió una tarde después de que su hijo Julian regresase del colegio con un papel en el que había dibujado a su compañera de clase Lucy O’Donnell. Y sin «Good Morning Good Morning», que se le ocurrió al escuchar en la tele el jingle de un anuncio de cereales. Tampoco sería lo mismo sin la maravillosa «Being for the Benefit of Mr. Kite!», cuya letra reproduce tal cual un cartel de circo del siglo XIX que John tenía en su casa —salvo por el nombre del caballo, llamado Zanthus en el cartel y bautizado por Lennon como «Henry the Horse»—. Pero, sobre todo, por la cuarta y última de las aportaciones de Lennon al disco. La que posiblemente sea la mejor canción de The Beatles y una de las piezas fundamentales de la historia de la música pop: «A Day in the Life»

La canción que cierra el Sgt. Pepper’s es, quizá, el mejor ejemplo de colaboración creativa entre Lennon y McCartney, junto al single de 1965 «We Can Work It Out». No porque estas dos canciones representen mejor que otras su sistema de cooperación, sino porque este, salvo en estos dos casos, era inexistente. Al contrario de lo que a veces se cree, y a pesar de que firmaban sus trabajos con el apellido de ambos, lo cierto es que jamás desarrollaban sus canciones a cuatro manos y la influencia de uno en las composiciones del otro se producía siempre a un nivel muy superficial. Cuando el autor del tema era Paul, John se limitaba a ser músico. Y viceversa. En la historia de The Beatles, «A Day in the Life» fue el momento en el que los dos compositores se dieron definitivamente la mano.

Básicamente, porque se trata de dos canciones unidas y, por lo tanto, ninguno se inmiscuyó en cómo escribía el otro su parte. El 19 de diciembre de 1966, John y su pijama leyeron en el periódico que Tara Browne, amigo suyo y heredero de la familia Guinness, había fallecido en un accidente de coche el día anterior. Unas semanas más tarde, a principios de enero, leyó una curiosa noticia sobre varios miles de hoyos que habían aparecido en Blackburn, condado de Lancashire. Decidió entonces que las páginas de sucesos de los periódicos —junto con su propia experiencia en el rodaje de la película How I Won the War— eran muy buen material para construir una canción sobre un día cualquiera en la vida de alguien.

McCartney, por otro lado, llevaba años dándole vueltas a una composición sobre su más temprana juventud en Liverpool. Había enfocado la historia desde el punto de vista de un día al azar en la vida de un muchacho de su edad —la letra, de hecho, comienza justo en el instante en que este se levanta por la mañana: «Woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup and, looking up, I noticed I was late»—. Al tratarse de temáticas muy similares, llegaron a la conclusión de que lo mejor sería enlazar ambas canciones de algún modo.

Y ahí es donde residía el principal problema. A nivel armónico no existía un punto en común entre ambos temas que pudiese servir de nexo musical. Tampoco era fácil crearlo, siendo canciones con intenciones y estilos tan diferentes. Lennon había compuesto una pieza ligerísima, casi etérea, de melodía e instrumentación muy austeras. La parte de McCartney estaba construida sobre un ritmo mucho más saltarín que se basaba en una línea típica de walking bass, lo que la dotaba de un carácter festivo, opuesto a la levedad de la partitura de Lennon.

El 19 de enero de 1967 llegaron al estudio sin tener todavía muy claro cómo acoplarían ambas secciones. La idea era grabar las estrofas de Lennon, dejar un puente en blanco de veinticuatro compases y entonces grabar el fragmento de McCartney, rellenando el hueco más adelante con algún tipo de improvisación instrumental. Lo único que se escuchaba entre las dos partes cuando terminaron de grabarlas era la voz de Mal Evans, asistente del grupo, contando en voz alta y de uno en uno los veinticuatro compases y el sonido de un despertador que le indicaría a los músicos dónde debían dejar de tocar.

En un principio se había decidido que tanto la voz de Evans como la alarma se eliminarían después de la grabación, pero el suspense que la enumeración proporcionaba al puente y la coincidencia entre el sonido de un despertador y las palabras «woke up, fell out of bed» (me desperté, me caí de la cama) hicieron que el grupo optase por conservar ambos sonidos. Solo faltaba por determinar qué pieza instrumental llenaría los veinticuatro compases en blanco sobre la voz de Mal.

A McCartney se le había ocurrido unir las dos partes de la canción utilizando una orquesta sinfónica completa, así que el día 10 de febrero se convocó en el estudio a cuarenta músicos —Paul había solicitado que fuesen noventa, pero era una cantidad inviable por razones de espacio— para que se pusiesen a las órdenes de George Martin. A la grabación acudieron además algunos célebres invitados, como Mick Jagger, Marianne Faithfull, Keith Richards, Donovan o Michael Nesmith. En aquella época no era normal realizar un derroche semejante para apenas unos segundos de canción, y en el ambiente flotaba la sensación de que aquella tarde, en los estudios EMI —conocidos a partir de 1970 como estudios Abbey Road—, iba a suceder algo emocionante.

Para lograr una atmósfera vanguardista todavía más pronunciada, el grupo había pedido a los músicos de la orquesta que ese día acudiesen vestidos de etiqueta, y en cuanto llegaron les fueron suministradas narices de payaso, pelucas, gafas y bigotes falsos. Una vez se disfrazaron y colocaron en sus puestos, Martin les pidió que interpretasen un crescendo que comenzase al final de la parte de Lennon y terminase justo en el momento en que sonase el despertador. En sus memorias, tituladas All You Need Is Ears (St. Martin’s Press, 1979), describe cómo se gestó el famoso puente de «A Day in the Life»: «Lo que hice fue escribir, al principio de los veinticuatro compases, la nota más baja posible para cada instrumento de la orquesta. Al final de los veinticuatro compases, escribí la nota más alta a la que podía llegar cada instrumento, lo más cerca de un acorde de mi mayor. Entonces tracé una línea curva a lo largo de veinticuatro compases, con puntos de referencia que les indicaran aproximadamente qué nota tendrían que haber tocado en cada compás. Por supuesto, todos me miraron como si estuviera completamente loco».

McCartney reclamaría la autoría de esa idea muchos años después, a mediados de los ochenta, alegando que el crescendo de la orquesta, la sección instrumental que une las dos partes de la canción formando un caos vibrante y ascendente, se le había ocurrido a él debido a la influencia de la música de Karlheinz Stockhausen. Fuese quien fuese el responsable, lo cierto es que la partitura reflejaba muy bien la idea original de Lennon, cuya única indicación al respecto había sido que el puente debería sonar «como si llegase el fin del mundo». John, que creía que la música tenía mucho más que ver con las musas que con el solfeo, solía hacer esta clase de peticiones a Martin. Si su solicitud era que algo sonase como si llegase el fin del mundo, debería ser suficiente para que sonase exactamente así. En cierta ocasión le comentó que quería que la canción que en ese momento estaban grabando sonase «como una naranja». En el caso de «Tomorrow Never Knows», manifestó su voluntad de sonar «como el dalái lama cantando desde lo alto de una montaña». Que sus deseos se hiciesen realidad era el trabajo de George. Y con « A Day in the Life» lo consiguió.

El resultado es una cacofonía inquietante y desproporcionada que da la sensación de dirigirse sin remedio a un terrible final. Y es justo en ese instante, cuando parece que la cuenta atrás ha finalizado y algo en el pentagrama está a punto de estallar, cuando suena el despertador, la pesadilla se termina y entra la voz de McCartney interpretando una melodía simpática, casi chistosa, desligada de la confusión anterior pero perfectamente ensamblada a ella. Cuando termina, reaparece Lennon sobre una base instrumental cercana a lo alucinógeno: «Me preguntó si podía escribirle una nueva línea musical. Así que escribí una nueva partitura con cuatro trompetas y tres violonchelos y la grabamos, pero no le agradó», explica Martin a propósito de la siguiente parte de la canción. El productor probó entonces a componer otra pieza diferente usando una guitarra eléctrica, un piano, un melotrón, unos címbalos y un arpa india similar a la cítara llamada swarmandal. A Lennon le gustó, pero al escucharla manifestó su deseo de que ambas líneas musicales sonasen juntas, de forma superpuesta. Cuando Martin le explicó que eran tonalidades y ritmos diferentes, John contestó: «Tú puedes arreglarlo, George». Lo que provocó que Geoff Emerick, el ingeniero de sonido, tuviese que cortar, pegar y manipular ambas cintas durante horas hasta conseguir que las dos piezas se fusionasen.

Cuando terminó, John tarareó por encima una melodía dinámica pero imprecisa, formando una composición psicodélica muy reconocible que daba paso, de nuevo, a la parte inicial, en cuya letra se narraba ahora la historia de los misteriosos cuatro mil hoyos de Blackburn, Lancashire. A Paul se le ocurrió entonces que, para unir estas estrofas con la cacofonía de la orquesta —que en este punto sonaría por segunda y última vez para cerrar el tema—, John podría cantar la frase «I’d love to turn you on», cosa que entusiasmó a Lennon y que provocó la censura de la canción en la BBC.

Por fin, después de ese segundo crescendo caótico, y para finalizar la canción, se escucha un rotundo acorde en mi mayor que resuena durante más de cuarenta segundos a lo largo de los cuales se va incrementando el volumen para conservar en el audio la vibración, provocando que se filtre también el sonido de algunos papeles, algunos susurros y la suela de los zapatos de Ringo, que se movió cuando no debía. En un principio, ese acorde en mi mayor iba a ser una combinación armónica de las voces de los cuatro Beatles, pero el resultado de la grabación no convenció a nadie. En su lugar, Lennon, McCartney, Ringo y Mal Evans, colocados cada uno en un piano diferente, pulsaron con energía las teclas para producir el acorde mientras Martin hacía lo propio en un instrumento de viento con teclado llamado armonio. Por último se añadió un sonido en alta frecuencia casi imperceptible por el oído humano y un caleidoscopio de voces sin sentido y frases al revés con el que se ponía fin al mágico Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Y el resto es historia. Paul McCartney se embarcó en la dirección de la extraña película Magical Mistery Tour; George Harrison conoció al gurú Maharishi Mahesh Yogi y se quedó prendado de la cultura hindú, la meditación trascendental y el Hare Krishna; Ringo Starr abandonó el grupo temporalmente porque se sentía poco valorado; y John Lennon, quien acababa de conocer a Yoko Ono, se volvió medio bobo, se encerró con su pareja en una cama para exigir —no sé cómo— la paz mundial y se casó en Gibraltar.

Nunca más se supo nada de su pijama.