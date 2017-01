Federer, Nadal, Serena Williams y varias cosas que aprendimos del Open de Australia

Cuando, después de trece años jugando finales, a uno le toca hablar de Roger Federer y Rafa Nadal, se encuentra con el riesgo de caer en toda clase de tópicos. Mucho se ha dicho ya y de mil maneras distintas. Se han analizado sus apogeos como se han analizado sus crisis. Las victorias de Rafa y las de Roger. Su juego sobre tierra, sobre hierba, sobre pista dura, de día, de noche, en un continente o en otro… Queda poco margen para el análisis pero eso no quiere decir que nos vayamos a rendir. Siempre hay detalles que rescatar y un Grand Slam no se agota solo en dos nombres.

De entrada, épicas aparte, habrá que considerar qué está haciendo mal un deporte en el que sus cuatro finalistas promedian más de treinta y cuatro años de edad. O qué están haciendo mal los que vienen detrás. Federer ganó su decimoctavo título de Grand Slam y Serena Williams, su vigésimo tercero. Pasan los años, nos empeñamos en retirarlos y ellos hacen lo posible por llevarnos la contraria. A veces lo consiguen y otras no. Sus triunfos, en cualquier caso, suponen un cierto e imprevisto revuelo en el circuito: el relevo no se transmite a los jóvenes, como es casi natural, sino a los mayores. Siendo optimistas, este año podemos asistir a tres «generaciones» distintas pegándose por el número uno: la de los primeros ochenteros, la de los nacidos a principios de los noventa y la de los adolescentes que quieran animarse a dar el paso adelante que llevamos años esperando.

Eso será en el futuro. Analicemos por un momento el pasado para intentar dar sentido a todo esto:

1. Roger Federer ganó su quinto Open de Australia, lo que le convierte en el único jugador en la historia en ganar al menos cinco veces tres torneos distintos del Grand Slam. Comoquiera que Wimbledon lo ha ganado en siete ocasiones y además se llevó un Roland Garros, la cuenta de «grandes» queda, como decíamos un poco más arriba, en dieciocho. No es cualquier número. Lo del decimoctavo título de Federer se había convertido en una obsesión para sus seguidores. Cinco años llevaba ya casi buscándolo el suizo, con tres finales perdidas de por medio, las tres ante Djokovic. Lograrlo ante Nadal, sin duda, tendrá un sabor especial para él.

2. Porque, no nos engañemos, Roger y Rafa pueden ser muy buenos amigos y respetarse mucho, pero la frase «estoy muy feliz por haber ganado y hubiera estado igual de feliz si hubiera ganado Rafa» sonó exagerada en la entrega de premios. En las comparaciones históricas, el único que tiene derecho a ponerle «peros» a la supremacía de Federer es Nadal. Le ha ganado en veintidós de treinta y cuatro ocasiones, incluyendo seis finales de Grand Slam. Cuando se recuerda su rivalidad, todo el mundo apela a la final de Wimbledon de 2008 y allí ganó Nadal en cinco agónicos sets, como lo haría meses después en Australia y hasta cuatro veces en Roland Garros, de 2006 a 2011. Perder de nuevo habría sido una mancha difícil de borrar y no faltaría quien dijera: «No le ganaba cuando tenía diecinueve, no le ganaba cuando tenía veinticinco y no le gana ahora que tiene treinta».

3. Sin embargo, le ganó. Cuando Federer y sus seguidores hablan de la superioridad estadística de Nadal en sus enfrentamientos siempre insisten en que la mayoría de ellos se jugaron en tierra batida, donde Nadal no tiene quien le tosa. Es cierto, pero también es cierto que en las otras cuatro finales de Grand Slam sobre distintas superficies, Federer solo había logrado empatar la cuenta mientras que en el total el empate era a nueve. Puede parecer una tontería después de casi veinte años de carrera, pero no es lo mismo 10-9 que 9-10 ni mucho menos 3-2 en finales de Grand Slam que 2-3. Si este fuera el último gran encuentro entre ambos —y está por ver, desde luego—, lo que quedaría sería una victoria épica y de una enorme resistencia mental por parte de Federer. Lo contrario habría sido devastador para su consideración como mejor jugador de la historia.

4. Y, de hecho, todo fue cuestión de minutos. A las 13:02, Nadal restaba para poner el 4-1 a su favor en el último set y a las 13:25 lo hacía para mantenerse el partido con 3-5 en contra. ¿Qué pasó en medio? De todo. Federer se vio sin nada que ganar y volvió a jugar con valentía y paciencia, como si se despertara de esa gran siesta que fue el cuarto set y el principio del quinto. Probablemente Nadal se lo esperara pero, sobre todo con su saque, no estuvo a la altura. Aunque volvió a dar muestras de un talento descomunal para las situaciones límite salvando varias bolas de break, levantando un 0-40 en el octavo juego y poniéndose 15-40 en el definitivo, le falló el acierto. Su cara durante la entrega de premios era un poema.

5. Es una pena, porque su torneo ha sido excelente y muy prometedor. En torno a Nadal hay tanta histeria que lleva yéndose y volviendo tres años ya cuando apenas se ha movido del sitio. Es un hombre que lleva casi doce años ya entre los diez primeros del mundo, a veces más arriba, a veces más abajo, pero siempre compitiendo a altísimo nivel. Se hablaba de él como de un jubilado cuando solo las lesiones le habían apartado momentáneamente del top 5. En medio de tanta ansiedad, en cuanto ganaba al Mannarino de turno, la euforia se desataba, para caer de nuevo en el pesimismo en cuanto perdía en la siguiente ronda, independientemente del nivel de juego o las circunstancias. En la rueda de prensa posterior al partido ya salieron las dos palabras mágicas de su boca: «tierra batida». Este es el año de su décimo Roland Garros y lo tiene tatuado a fuego en su mente.

6. En las horas previas a la final, la afición y los expertos se dividieron en dos bandos algo exagerados: los que veían el partido como un momento histórico e irrepetible y los que lo infravaloraban apelando al típico «bueno, han llegado ahí porque los buenos han perdido». Supongo que se referían a Djokovic y Murray, porque al resto se los han cargado ellos en primera persona. Debido a su ranking, Federer se ha tenido que llevar por delante a Berdych, Nishikori, Wawrinka y el propio Nadal, cuatro top tens. Rafa, por su parte, ganó a Monfils y a Raonic… además de al gran talento de la generación de los primeros noventa, Grigor Dimitrov y a la sensación alemana Alexander Zverev, que le llevó al límite antes de caer agotado en la quinta manga. Nada de inmerecido en su llegada a la final, por tanto, aunque queda claro que tras los citados Djokovic y Murray ni hay relevo ni nada parecido, solo continuidad, como demostró Wawrinka en Nueva York.

7. Vamos, por tanto, con lo de Djokovic y Murray. Una semana antes de Australia estaban ambos en Doha partiéndose la cara a mandobles en una final apoteósica que ganó el serbio en tres sets. Demasiada adrenalina demasiado pronto. Tampoco es que esta sea la única razón de su fracaso: Murray es el número uno del mundo y podrá serlo durante muchos meses más, pero los números son los que son y en torneos de Grand Slam no es un hombre fiable. Ha ganado los mismos —tres— que el citado Wawrinka. Ninguno de ellos en Australia. Sí concedo que perder en octavos y ante Mischa Zverev es un poco rizar el rizo, pero ni Federer ni Nadal tienen culpa de la incompetencia ajena y, de hecho, ambos se han cansado de derrotar al escocés en distintos grandes.

8. Otra cosa es lo de Djokovic, cuya sola mención ya aterroriza a federistas y nadalistas por igual. Djokovic al cien por cien sí ha demostrado ser mejor que cualquiera… lo que pasa es que lleva muchos meses ya lejos de ese cien por cien. Muy lejos, de hecho. Ganó Roland Garros, fracasó en Wimbledon, apeló a unos problemas familiares, llegó a la final del US Open donde apenas opuso resistencia, y entregó el número uno en el último partido del año ante la atónita mirada de un Boris Becker que decidió marcharse entre acusaciones de poca profesionalidad. Teniendo en cuenta que Nole cumple treinta años esta temporada, ya puede ir poniéndose las pilas. Si perder contra Mischa Zverev en octavos de final es sorprendente, hacerlo contra Dennis Istomin, un hombre que no había ganado un solo partido como profesional el año pasado, en segunda ronda, parece un dislate.

9. Aprovecho la mención a Istomin para hablar de las gratas sorpresas del torneo. Por supuesto, el uzbeco fue una de ellas. No solo por su victoria ante Djokovic sino por la continuidad que le dio a su triunfo en tercera ronda contra Pablo Carreño-Busta y en el primer set de su partido de octavos ante Grigor Dimitrov, donde parecía imparable. El sueño duró lo que tardó su aductor en cargarse y sacarle del partido en la segunda manga, pero que le quiten lo bailado. Algo parecido podemos decir de Mischa Zverev, en plena segunda juventud tras cuatro o cinco meses de escándalo. Llegó a los cuartos de final de un grande por primera vez a los veintinueve años y lo hizo reivindicando a la vieja escuela: saque y volea, saque y volea. Le funcionó ante Murray pero no ante Federer, que se pasó tres sets tirando passing shots tan tranquilo.

10. No podemos olvidarnos de Grigor Dimitrov, a quien llevamos tanto tiempo esperando. Para alguien que se había acostumbrado a caer y caer en el ranking y montar un numerito tras otro debido a la frustración, plantarse en semifinales de Australia, forzar un quinto set a Nadal y tener un 4-3 y 15-40 a su favor debería bastar para crecerse y darse cuenta de que está ante una oportunidad única. No fue así. O no le dejaron que fuera así. Dimitrov perdió las dos bolas de break, el juego, el siguiente servicio y el partido. Aun así, tras su victoria en Brisbane, se puede soñar con un gran año del búlgaro. El problema es que llevamos tantos años soñando que uno ya no sabe si sonará algún día el despertador o no.

11. La generación del noventa asomó la patita pero poco más: aparte de Dimitrov, solo Raonic y Thiem cumplieron con las expectativas y llegaron por lo menos a cuartos. El canadiense fue fulminado por Nadal en un partido en el que se esperaba que diera mucha más guerra. En su favor, hay que decir que jugó todo el torneo con gripe. En su contra, que un número tres del mundo no puede permitirse excusas. En cuanto al austriaco, se limitó a cumplir, es decir, ganar a los inferiores en el ranking y perder con la primera gran piedra que se cruzó en el camino, en este caso Dimitrov, sin incordiar lo más mínimo.

12. Del considerable número de adolescentes que entraron en el cuadro individual, solo uno llegó a tercera ronda: Alexander Zverev. El alemán tuvo la mala suerte de que le tocara Nadal y aun así le llevó a cinco sets. Los elogios fueron inmediatos y exacerbados: estamos ante el próximo número uno del mundo. Sinceramente, yo llevo meses pensándolo y escribiéndolo aquí, así que no voy a poner objeción alguna… ahora bien, cuidado con meter tanta presión a alguien tan joven.

13. Un buen ejemplo de esto último es Nick Kyrgios, un habitual de esta sección por méritos propios. Nick jugaba en casa, venía de un final de temporada bastante decente, parecía en forma… y acabó cayendo en segunda ronda ante otro ilustre veterano, Andreas Seppi, cuyos mejores días están ya muy lejos. Tuvo dos sets de ventaja y punto de partido a su favor, pero, ¿para qué? Mejor acabar cuanto antes, coger las maletas y viajar a otro lugar cuanto antes y luego a otro y que la vida siga pasando hasta que por fin pueda dejar este deporte. Cuánto talento desperdiciado.

14. Un comentario: después de tanto esperar a Kyle Edmund… ¿y si fuera Daniel Evans el sucesor de Andy Murray en el tenis británico? De acuerdo, tiene ya veintiséis años, así que no es un niño, pero su torneo fue magnífico, llegando a octavos de final y forzándole cuatro sets a Tsonga. No va a ser una estrella ni un contendiente para grandes torneos, pero cuando le vean puntualmente derrotando a uno de los favoritos acuérdense de este artículo.

15. Aparte de Nadal, el tenis masculino español dejó poca cosa: entre Ferrer y Bautista se jugaron quién caía en octavos de final ante Raonic y ganó Bautista. Hablamos de un jugador muy sólido, muy centrado y muy válido para rondar los puestos entre el diez y el veinte de la clasificación. No es ninguna tontería, pero no parece que vaya a poder optar a mucho más, ojalá nos demuestre lo contrario en la gira de tierra. Aparte de Nadal y de Bautista, nada de nada. Carreño-Busta apuntaba alto pero se cruzó con un Istomin iluminado por los dioses. El vacío sigue ahí, a la espera de que Munar o Kuhn maduren lo suficiente.

16. Vamos ya con el torneo femenino, injustamente relegado a estas profundidades. La única pregunta que nos podemos hacer en este momento es: «¿Hay que considerar por fin a Serena Williams la mejor jugadora de la historia?». Para ello tendríamos que relegar, por orden cronológico, a Margaret Court, Martina Navratilova y Steffi Graf. Desde luego, Serena no tiene el estilo sobre la pista de estas dos últimas, pero ya las supera en palmarés: no solo es que haya ganado veintitrés torneos de Grand Slam, es que los ha ganado a lo largo de dieciocho años. Ganó el US Open días antes de cumplir los dieciocho y se ha llevado el Open de Australia el mismo año que cumplirá los treinta y seis.

17. Tal longevidad le ha permitido enfrentarse a Arantxa Sánchez-Vicario y Steffi Graf al final de sus carreras, a Martina Hingis en el apogeo de la suya y posteriormente a las Henin, Sharapova, Clijsters y compañía, incluyendo en los últimos años a Kerber o Muguruza, llamadas a tomar el relevo si este llega algún día. Con todo, ninguna rival tan fiera como su hermana Venus, con la que ha disputado hasta nueve finales de Grand Slam, ganando siete.

18. Lo de Venus sí que ha sido completamente inesperado y de nuevo habla mal de la profundidad del circuito femenino. Si a estas alturas, con casi treinta y siete años, la mayor de las Williams puede plantarse en la final de un torneo de Grand Slam con tanta facilidad es que alguien no está haciendo su trabajo. No deja de ser curioso que las dos finales —masculina y femenina— de este año en Australia fueran las mismas que en Wimbledon 2008, con casi nueve años de diferencia.

19. Por cierto, hablando de 2008, ¿saben quiénes fueron por entonces los campeones junior del US Open? Grigor Dimitrov, de quien hemos hablado largo y tendido, y Coco Vandeweghe, la sobrina del mítico Kiki Vandeweghe, uno de los mayores anotadores de la NBA en los años ochenta. Vandeweghe tuvo por fin su momento de gloria a los veinticinco años ya cuando derrotó a Garbiñe Muguruza y se plantó en semifinales. Lo lógico habría sido ganarle a Venus, once años mayor que ella, pero no hubo manera. Los ochenta siguen ganándole a los noventa y aquí estamos, esperando a que las cosas cambien de una vez.

20. Por último, ya que hemos analizado el tenis español masculino, hagamos lo propio con el femenino: el mal estado de forma de Carla Suárez hace que todo dependa del estado de ánimo de Muguruza. Sinceramente, pocos contaban con que llegara a cuartos de final y menos mostrando tanta seguridad en sí misma. Creo que es un buen resultado a partir del cual crecer y acostumbrarse a los puntos medios, es decir, que no todo sean finales y primeras rondas. Sí es cierto que en el partido contra Vandeweghe dio la sensación de estar demasiado pasiva, a la defensiva, no se sabe si sobrepasada o simplemente inferior a su rival. Veamos el resto del año, si «el tenis necesita a Rafa» como dijo Federer, no cabe duda de que el tenis —al menos el español— necesita talentos como Garbiñe.