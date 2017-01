¿Cuál es la canción definitiva sobre la resaca?

Tras la criba que ha supuesto el año anterior, a este 2017 ya solo nos hemos atrevido a pedirle que nos deje pasar, lo cual ya es motivo suficiente para brindar, beber, y volver a brindar hasta perder la cuenta, luego el sentido del ridículo, más adelante el del equilibrio y, alguno que otro, finalmente hasta el sentido a secas. Pero sea o no Año Nuevo, a todo sábado noche le llega su domingo por la mañana, momento crítico que ha sido objeto de innumerables canciones. Aquí va un breve repaso para que voten su favorita o para que lo completen con otras sugerencias.

«Who Are You?», de The Who

En cierta ocasión el guitarrista Pete Townshend estuvo bebiendo en Nueva York con dos miembros del grupo Sex Pistols y terminó durmiendo la mona en el Soho, donde un policía que lo reconoció le invitó a marcharse a casa. El incidente dio lugar a esta canción en 1978, días antes de la muerte de otro de los componentes del grupo, Keith Moon. Qué decir del título y estribillo, la clásica pregunta que se hace uno desconcertado al abrir los ojos en cualquier resaca digna de tal nombre, hasta que el cerebro nos suministra la algo decepcionante respuesta, «ah, el de siempre».

«Alcohol», de The Kinks

El siguiente paso es intentar rememorar lo ocurrido la noche anterior, pues el alcohol, tal como nos desinhibe, luego tiene el detalle de hacernos olvidar. A esa cualidad —no siempre apreciada por sus consumidores— cantaban un grupo muy vinculado al anterior con este estribillo: «Oh demon alcohol, / sad memories I cannot recall, / who thought I would fall, /a slave to demon alcohol». El resto de la letra nos narraba una historia que bien pudo haber filmado Billy Wilder y que sitúa al líder del grupo como el mejor letrista pop de los sesenta.

«Sunday Morning Comin’ Down», de Johnny Cash

Apenas uno se ha ubicado puede venir aquella idea de que un clavo saca a otro clavo, que es exactamente lo que hacía el bueno de Cash aquí según se levantaba: «And the beer I had for breakfast wasn’t bad / So I had one more for dessert». El músico y actor Kris Kristofferson fue en realidad el compositor de este tema, del que Cash hizo la versión más conocida. Aquí la cantaban juntos.

«What Good Can Drinkin’ Do», de Janis Joplin

El citado intérprete de películas como Blade o La gran aventura de Winter el delfín también compuso temas para Joplin, con quien mantuvo una relación poco antes de que esta muriera convirtiéndose en leyenda. Ese tormento que la acompañó en su breve e intensa vida queda reflejado en esta canción, en la que habla del alcohol no como el causante de un bajón anímico sino como un lenitivo que no logra aliviar lo suficiente, estamos ante una resaca existencial: «Lord, I drink all night but the next day I still feel blue (…) ‘Cause it don’t matter what I’m drinkin’, Lord, as long as it drown this sorrow I’m in».

«Dress Rehearsal Rag», de Leonard Cohen

«Hay un funeral en el espejo y se ha detenido en tu cara» es una forma muy inspirada de describir lo que puedes encontrarte al asomarse a uno con cautela en tales momentos. El tema forma parte del álbum Songs of love and hate, el tercero que publicó este músico que, lamentablemente y como tantos otros, nos dejó en 2016.

«Hoy no me puedo levantar», de Mecano

Nacho Cano dijo en una entrevista que compuso esta canción siendo aún menor de edad, tras una borrachera en la que escribió lo primero que se le pasó por la cabeza. Le creemos. Y si dijera que la letra de «La historia de Bill Clinton contada para niños» le salió del magín sentado en el váter tampoco nos sorprendería, las musas asaltan a los genios en el momento más insospechado. En cualquier caso la canción tuvo un enorme éxito a comienzos de los ochenta y es la primera que se le ocurre a cualquiera al pensar en canciones sobre una mañana resacosa.

«Somebody Put Something In My Drink», de The Ramones

Al igual que la anterior, el título de este tema es una de esas frases hechas imprescindibles en momentos como este. Ante un estado tan lamentable hay que encontrar una causa más allá de la edad o del exceso en el que se incurrió: sí, la culpa fue del garrafón.

«The Worst Hangover Ever», de The Offspring

Otra frase que por supuesto no puede faltar en el proceso es la solemne promesa de no volver a beber nunca más. Por favor, ya nos conocemos… Así la cantaba con humor y en tono festivo este grupo punk californiano.

«Nobody Knows The Way I Feel This Morning», de Aretha Franklin

En realidad sí lo sabemos, o al menos nos hacemos una idea aproximada, pues al fin y al cabo el arte siempre busca conectar experiencias comunes, hacer que sintamos que esa obra se dirige a cada uno de nosotros en concreto y nos identifica. La canción original corresponde a Dinah Washington, pero este homenaje que le dedicó Aretha Franklin suena mejor aún.

«Detachable Penis», de King Missile

En el informe de daños que procede realizar además del estado físico y mental no es infrecuente que acabe faltando algo: móvil, tarjeta, llaves… Siempre hay algo que terminamos perdiendo, y por mucho que intentemos recordar de manera el lugar y momento exacto del recorrido difícilmente volveremos a dar con ello. Es lo que le sucede al protagonista de esta canción, aunque para variar esta es una historia con final feliz.

«Beginning To See The Light», de Velvet Underground

Hay una apreciable lista de composiciones que incluyen en su título «Sunday Morning», probablemente el momento de la semana al que más se ha cantado tras el sábado noche. Velvet Underground no faltaron a la cita, aunque mejor nos quedamos con la que ven sobre estas líneas. Su título puede interpretarse de varias formas pero nos quedaremos con la más literal, con la resaca dominguera haciendo que nos comportemos ante la luz como vampiros.

«Love Hangover», de Diana Ross

Claro que también hay quien lo vive con menos agonía e incluso lo disfruta, que no todo tiene por qué ser lamento y autocompasión. Así lo cantaba aquí la antigua miembro de The Supremes y luego solista de tan prolífica carrera.

«Heroes», de David Bowie

No podemos terminar sin recordar a otro de los caídos con una de sus canciones más emblemáticas. Él mismo la describió como una declaración del triunfo del espíritu humano sobre la adversidad, qué momento más adecuado entonces para escucharla y elevar el ánimo ante un nuevo año que quien sabe qué podrá traernos. El tema ha sido reinterpretado en infinidad de ocasiones, de las que merece la pena destacar la versión de Oasis y esta de The Wallflowers.

