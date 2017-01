¿Cuál es tu voz de doblaje favorita?

El debate de si es mejor el doblaje o la versión original subtitulada es una de esas discusiones que la única forma civilizada de resolverlas es a hostia limpia. Inspirada por Mussolini, la ley al respecto que se promulgó en nuestro país en 1941 establecía que «queda prohibida la proyección cinematográfica en otro idioma que no sea el español (…) el doblaje deberá realizarse en estudios españoles que radiquen en territorio nacional y por personal español». Una vez hecho el hábito poco importa el origen, así que tantos años después es simplemente la manera en que estamos acostumbrados a ver una película. Bien es cierto que el cambio que hemos vivido con internet y las series ha hecho ganar terreno a la VOS, pero el doblaje siempre tendrá un bastión inexpugnable en aquel cine que forma parte de nuestros recuerdos. Volver a ver un clásico, o simplemente cualquier película que añoremos, es una experiencia incompleta si no escuchamos de nuevo aquellas voces que la doblaron —vale, admitimos El resplandor como excepción—, si no está por ahí ese «señorita Escarlata» pronunciado de aquella manera, el temible bramido que Jesús Nieto atribuía al sargento de artillería Hartman o, en definitiva, cualquier línea de diálogo memorable ya inseparable de la voz con que la escuchamos por primera vez. De esta impronta va la encuesta, en la que recordaremos a algunos actores y actrices, del presente y del pasado, que nos cuesta imaginar que no correspondan realmente a quienes vimos en pantalla. Así que solo queda votar o que cada cual añada su favorito, para lo que esta base de datos puede resultar de ayuda.

Miguel Ángel Valdivieso

Con Woody Allen se da el curioso caso de que lo asociamos con naturalidad a dos voces distintas. La primera fue la de Miguel Ángel Valdivieso, quien lo dobló en trece ocasiones hasta su fallecimiento en 1988, y la segunda corresponde a Joan Pera (cuyo hijo Roger también ha destacado en esta profesión), que tomó el relevo en veinticuatro ocasiones desde entonces. ¿Cuál de las dos le queda mejor al actor? Eso ya daría para otra encuesta, no sabríamos escoger, pero en recuerdo de Valdivieso podemos mencionar también el doblaje de C3PO.

Matilde Conesa

Como otros muchos actores de doblaje, Matilde Conesa tuvo una larga trayectoria en la radio que alternó poniendo voz a estrellas como Bette Davis, Ingrid Bergman o Lauren Bacall, así como a Lisa, la mujer de David el Gnomo, la Bruja Avería, la madre de Tony Soprano o la maquiavélica Angela Channing de Falcon Crest.

José Luis Gil

Precisamente Conesa fue, hasta su muerte en 2015, la suegra de otro actor de doblaje muy reconocible, José Luis Gil. Su trabajo en televisión lo ha hecho muy popular en los últimos años, permitiéndonos ponerle nombre y cara a esa voz de alguien que sin conocerle diríamos que es un buen tipo, y que habíamos escuchado previamente en todas partes. Además de Buzz Lightyear, la lista de actores a los que ha doblado en una o varias ocasiones reúne prácticamente a medio Hollywood: Patrick Swayze, Hugh Grant, Tim Allen, Woody Harrelson, Tom Hanks, Ralph Fiennes, Richard Gere, Tim Roth, Steve Buscemi…

Joaquín Díaz

El mecánico negro de Alien, el cuñado y entrenador de Rocky, el psicólogo de Terminator I y II, Fumanchú, Bilbo Bolsón, Spock, Léntulo Batiato… son algunos de los personajes a los que interpretó, además de poner voz en veintidós ocasiones a Jack Lemmon.

María Luisa Solá

Carrie Fisher, fallecida como sabemos hace unos días, tuvo en España esta voz tan hermosa y que destila tanta seguridad. Pero hay otras muchas actrices de Hollywood a las que ha acompañado: Susan Sarandon (en cincuenta y tres películas nada menos), Sigourney Weaver, Gleen Close, Kathy Bates, Kim Basinger, Jamie Lee Curtis y Diane Keaton.

Miguel Ángel Jenner

Sin desmerecer a la voz original de Samuel L. Jackson, la potencia y solemnidad con la que Miguel Ángel Jenner declama este seminventado pasaje del profeta Ezequiel no tienen parangón. Así es como debe recitarse el Antiguo Testamento, parece que vayan a abrirse los cielos. Además ha interpretado al marveliano Nick Furia, a Winston Churchill, a Jigsaw, a Spock, a Pumba, al Señor Patata y a Gimli en El señor de los Anillos.

Nuria Trifoll

Su voz resultará inmediatamente reconocible a todo aquel que frecuente el cine de tacitas, pues ha doblado a Keira Knightley, Anne Hathaway, Natalie Portman y Scarlett Johansson. No podemos dejar de mencionar a la Princesa Chicle entre sus personajes, así como el hecho de que su padre, Alberto Trifol, fue también actor de doblaje, responsable de la voz de Yoda y de El hombre elefante.

Ramón Langa

Por su ubicuidad en los medios con su trabajo como actor y locutor no necesita presentación. Es la voz inconfundible de Kevin Costner y de Bruce Willis, a quien en el vídeo de arriba escuchamos compartir protagonismo con el mencionado Jenner.

Irene Guerrero de Luna

Bette Davis y Marlene Dietrich fueron las principales actrices a las que dobló en una larguísima carrera profesional que incluye casi cualquier película imaginable de todos los géneros y décadas, desde 55 días en Pekín, pasando por Mad Max hasta Amarcord y, cómo no, Las chicas de oro.

Félix Acaso

Humprhey Bogart, Henry Fonda, Robert Mitchum, Gary Cooper, James Stewart… un bagaje considerable, pero si queremos recordar de inmediato su voz pensemos entonces en Joe Cabot, el veterano mafioso que hace soltar al Señor Rosa su dólar de propina en Reservoir Dogs.

Nuria Mediavilla

En el caso de esta actriz de doblaje podemos mencionar en su trabajo los papeles de Juliette Binoche, Uma Thurman, Halle Berry, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Jennifer Connelly, Wynona Ryder y Rachel Weisz. Normal que al final todas las películas de Hollywood nos acaben sonando parecidas.

Ricardo Solans

«¿Abogaaaado?», Dios sabe cuántas veces le habrán pedido que lo repita, pero es que suena tan bien… Es a él a quien escuchamos cuando vemos en pantalla a Robert De Niro, Dustin Hoffman, Sylvester Stallone o Al Pacino.

Javier Dotú

Al Pacino ha contado también con esta voz en la trilogía de El Padrino. Dotú fue además el protagonista de Amadeus, considerada por los entendidos como el mejor doblaje que se haya hecho jamás e interpretó a Blas en Barrio Sésamo. Pero siendo todo ello meritorio seguramente a cualquiera que le escuche hablar inmediatamente se le vendrá a la mente Kevin Spacey.

Rogelio Hernández

Uno de sus primeros papeles en los cincuenta fue nada menos que en Centauros del desierto y desde entonces no bajó el nivel: Paul Newman, Michael Caine, Jack Nicholson, Peter Sellers o Marlon Brando fueron algunas de las estrellas a las que hizo hablar en nuestro idioma.

Jesús Ferrer

Fue la voz de Harrison Ford entre otros muchos, pero si hemos de recordarlo por un papel, será siempre el Señor Lobo.

Luis Posada

Es el encargado de doblar habitualmente a Jim Carrey, John Cusack, Leonardo DiCaprio, Adrien Brody y Johnny Depp. Como en otros casos mencionados proviene a su vez de una familia dedicada a esta profesión, de manera que su padre fue la voz de Obi-Wan Kenobi y del científico loco de Regreso al futuro.

María Romero

Aficionada a declamar a Rosalía de Castro con esa hermosa voz que le regaló la naturaleza, trabajó durante casi siete décadas doblando a Sophia Loren, Joan Crawford o Rita Hayworth, pero quizá el papel con el que mejor pudo demostrar sus dotes interpretativas fue el de Kathy Bates en Misery.

Constantino Romero

Concluimos con la voz de trueno del doblaje español. Durante muchos años lo vimos en El tiempo es oro y otros muchos programas televisivos con ese carácter afable y simpático tan alejado de los personajes que interpretaba, pero ninguno de ellos, por poderosos o terribles que fueran, se le quedaron grandes. Darth Vader, Mufasa, Terminator… su voz describió lo que pasó más allá de Orión y estará ya por siempre unida en nuestra memoria a Clint Eastwood.

