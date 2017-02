Trump, el doble y la mitad

El enigma de Donald Trump es tan inexplicable que para resolverlo es más sencillo reducir su imagen a la mitad. A ese perfil que se multiplica incesante y monolítico en las portadas de medio mundo. El flequillo imposible. La boca convertida en un rugido. Apenas dos arañazos como ojos. Bastan una líneas para intentar resumir su esencia, ese poso de extrañeza que produce un cambio de frecuencia en la realidad.

Su perfil se repite como un icono. Como se repetía el de Hitchcock. Como un esquema del alma. Parece que los ilustradores y los fotógrafos hubieran quedado hipnotizados por ese trazo en zigzag, del pelo a la papada. Y al mismo tiempo, hay algo de lección aprendida del antiguo Egipto: atrapar en un único envés del rostro eso que en la época de los faraones se llamaba ka, el aliento vital.

Pero el espíritu de Trump es escurridizo y desconcertante. Y la cara de la luna que nos ofrece solo deja claro que hay otra que no podemos ver. La cara del día de mañana, la de qué-más-puede-pasar. La cara del poder. Porque la representación de perfil siempre ha sido una metáfora de la autoridad. Circula cada día en nuestra manos en forma de moneda con una reina, un presidente, un príncipe, un emperador. Lo sabía bien Louis David al pintar a Napoleón coronándose en Notre Dame. Y los mecenas de los artistas italianos que exigían ser retratados de perfil.

El perfil muestra mejor los rasgos más característicos y reveladores. Intenta contener la esencia. Lo cuenta Plinio, el Viejo, cuando fabula sobre el origen de la pintura. Corinto, una muchacha, un amante que se va, una alcoba, una vela. Y la doncella, que no quiere separarse de su amado, dibuja su sombra en la pared. Con la aspiración de que esa silueta retenga algo de él.

Pero lo que el perfil gráfico de Trump parece mostrarnos es perturbador. Recuerda a aquello que explicaba Platón cuando comparaba la pintura imitativa con la magia. Solo puede producir fantasmas. Dobles del ser real.

Y quizá ahí reside la inquietud: en que el presidente de Estados Unidos parece más bien el doble de un presidente convencional. El Doppelgänger de lo que se espera que sea quien se sienta en el despacho oval.

Toda esa extrañeza que produce Trump, la que palpita incansable en su efigie reducida a la mitad, se puede explicar con un texto de Freud: Das Unheimlich. La palabra resulta indomable en nuestro idioma. Tiene tantas aristas, hasta en alemán, que Freud busca en los diccionarios europeos su traducción. La solución que encuentra para el castellano no desenmascara todos sus matices:

ESPAÑOL (Tollhausen, 1889): sospechoso, de mal agüero, lúgubre, siniestro.

Aunque Das Unheimlich va más allá de lo siniestro. La voz original está cargada con el poder de la extrañeza. La misma que se despierta ante la improbable pero rotunda imagen de Donald Trump. El término contiene el horror de lo cotidiano. Aquello que nos asusta porque creíamos conocer, porque parecía familiar y, sin embargo, deja entrever un halo de irregularidad. Una zozobra. Un rareza que se sale de la norma, una distorsión que hace saltar la onda de un patrón. Como un personaje que recita un papel que es de otra obra, con un tono que no le corresponde. Una alteración que difumina los límites entre la ficción y la realidad. Y ese límite parece haberse resquebrajado desde que, el 20 de noviembre, un empresario de lengua desatada y exclamación fácil llegó a la Casa Blanca con la gorra del granjero que acaba de aparcar su John Deere en cualquier cuneta del Medio Oeste.

Desde aquel día la América demócrata se pregunta cómo ha podido suceder, cuándo llegará el momento de despertar, qué más puede pasar. Todo puede pasar. Das Umheimlich tiene también la condición de lo inesperado, del sueño que se enreda con un giro improbable de guion. La palabra lleva pegado el temor de lo que permanece oculto, lo que está escondido y emerge para nuestro espanto. Lo que subyace amenazante bajo la delicada capa de lo tangible. El hielo que se rompe bajo nuestro pies. Como una presidencia que parece desafiar la verosimilitud.

Trump no se comporta como los demás. Esa es, en parte, la razón de su éxito pero también la raíz del desasosiego. Firma órdenes ejecutivas como si fuera Pierpont Morgan rubricando contratos para el ferrocarril. Elige a un juez del Supremo con la parafernalia mediática de un reality show. Enciende y apaga la luz de su estancia en la Casa Blanca cuando se lo piden en un programa de televisión. Estrecha la mano con la tenacidad del levantador de pesas de un freak show. Es uno y lo contrario. Millonario y héroe del obrero desengañado. Empresario en una torre dorada que no ha perdido la punzada ominosa del adolescente de Queens.

Hasta su retórica se aparta de la norma presidencial. Se sostiene en monosílabos recurrentes. En un staccatto efectivo y machacón. First, fake, sad!, right, great, look. Su lenguaje parece desmañado y casual, pero no lo es. Sabe lo que hace cuando apela a la segunda persona, cuando deja la frase sin acabar para que la termine el espectador, cuando dispara una palabra como un puñetazo antes del punto final, cuando reniega de la subordinación. Huye de la sofisticación lingüística del político convencional. Otra vez, la extrañeza en lo conocido. Otra vez, das Umheimlich.

Esa aparente simplicidad de su discurso está también en su perfil. Trump es como aquella señora de la que hablaba Chesterton: «la imaginamos siempre de perfil, como el filo de un puñal». Y el filo corta el continuo de la realidad porque no está en su lugar. Se convierte así en la versión inesperada del personaje. En el doble distorsionado sin la solemnidad del hombre más poderoso del mundo. El doble que, según Freud, es un objeto de terror.

Lo sabe bien el maestro de todo esto, Stephen King: el peor tipo de miedo es cuando llegas a casa y te das cuenta de que todo lo que tienes ha sido reemplazado por una copia exacta. Pero distinta. Como el presidente que ha sido sustituido por la línea, afilada como un relámpago, de su perfil.