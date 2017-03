¿Cuál es la batalla más épica de la historia del cine?

Gracias a Shakespeare quedó establecido en el imaginario colectivo que no puede empezar una batalla como Dios manda sin una buena arenga que encienda los ánimos, al menos los de quienes estaban en las primeras filas. Los del fondo no se enterarían de si iban a morir por la libertad, el honor o vaya usted a saber qué. Pero en cualquier caso es un recurso muy cinematográfico —ya podrían ser así los discursos del rey en Nochebuena—, como el que suele venir a continuación con la línea de arqueros lanzando una tormenta de flechas incendiarias sobre las tropas enemigas, que en la práctica tampoco ocurría… Luego llega la carga de caballería acompañada de música trepidante —con alguna toma a cámara lenta, para darle mayor intensidad— y finalmente la melé, el choque entre ambos ejércitos en el que abundan los planos cortos de soldados gritando mientras se ensartan unos a otros. El combate cuerpo a cuerpo es el orgasmo de la batalla, como a su vez esta acostumbra a ser el momento culminante de la narración. Lo hemos visto muchas veces y no nos cansamos de ello, así que los directores han recreado batallas por tierra, mar y aire de todas las épocas, siempre espectaculares y en ocasiones también fieles a los hechos. Es el momento de recopilar las más memorables, voten por su favorita o añádanla en los comentarios.

Passchendaele

Cada país suele filmar las batallas que han forjado su historia, pero no todos tienen los mismos recursos y algunos ni siquiera ganas. Por eso la reyerta de El Álamo tiene más de una decena de versiones, mientras que una heroicidad como el sitio de Cartagena de Indias permanece en el limbo de los libros de historia, y la batalla de Kursk, una confrontación apocalíptica en la que participaron ocho mil tanques y murieron más de un millón de personas, no ha conocido mejor adaptación que esta, que, en fin, es algo flojita. Alguien debería decirle al soldado envuelto en llamas en el 9:15 que tiene agua hasta las rodillas. Mejor suerte ha tenido la tercera batalla de Ypres o batalla de Passchendaele, ocurrida en la localidad belga de la que toma el nombre en el año 1917 y que costó la vida a entre cuatrocientos mil y ochocientos mil soldados. El cineasta canadiense Paul Gross la rodó en homenaje a su abuelo, que participó en la misma y fue cofinanciada por las autoridades de su país.

Campanadas a medianoche

Es conocida la fascinación de Orson Welles por Shakespeare, y más concretamente por su personaje Falstaff. Como ningún productor compartía ese entusiasmo no encontró mejor manera de salirse con la suya que hacerle creer a uno que iba a rodar La isla del tesoro. Con esa financiación, que era además bastante modesta, rodó en varias localidades españolas esta película que el tiempo ha convertido en un clásico. La escena que vemos se rodó en la Casa de Campo de Madrid y resulta meritoria por la intensidad que alcanza pese a los escasos recursos empleados.

El acantilado rojo

Si tenemos en cuenta que el director, John Woo, fue responsable de aquella secuela de Misión Imposible en la que se celebraban unas fallas durante una procesión en Sevilla, eso nos pone sobre la pista de que el rigor histórico de esta representación de la batalla de los Acantilados Rojos del siglo III no es precisamente su punto fuerte. Pero es espectacular, eso no se le puede negar, lo que le permitió recaudar en China más dinero que Titanic.

Los siete samuráis

Desde Moisés hasta Max Rockatansky el trágico destino del héroe pasa siempre por quedar excluido del pueblo que logra salvar, por eso el líder de los samuráis superviviente concluye al final «otra vez hemos sido derrotados, los ganadores son los campesinos, no nosotros». Sus compañeros han muerto y no hay sitio para él en esa normalidad recobrada, su lugar era la batalla y en ella lucharon pese a tener todas las probabilidades en su contra, ni tampoco un botín por alcanzar. La épica no requiere grandes ejércitos y en esta película la había a raudales, aunque este vídeo no le haga justicia.

Waterloo

Los efectos digitales han hecho estragos en el cine actual y las escenas de grandes batallas no son la excepción. A menudo podría detenerse la imagen y rodear con un círculo el pequeño grupo de actores reales que es clonado una y otra vez para aparentar un regimiento. Merecen entonces ser apreciadas películas como esta, que contó con quince mil soldados del ejército ruso y dos mil montados a caballo en un espectáculo monumental.

Apocalypse Now

Algo similar puede decirse aquí. Los directores hasta hace unos años cuando querían rodar la guerra debían convertirse en generales a cargo de un ejército creado al efecto. El por entonces secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld se negó a prestar cualquier colaboración, así que Coppola tuvo que recurrir a los helicópteros del ejército filipino, que según terminaban el rodaje debían volver al combate. Por ello la frase del director al presentarla al público, «esto no es una película sobre la guerra de Vietnam. Esto es Vietnam», resultaba algo más que un simple eslogan.

El Señor de los Anillos: el retorno del rey

La trilogía concluyó con la batalla de Morannon, frente a la Puerta Negra de Mordor. Era el momento culminante, de forma que no podía faltar un discurso de Aragorn enardeciendo los corazones de sus soldados para una lucha en la que el destino de toda la Tierra Media estaba en juego.

La cruz de hierro

Sam Peckinpah ya había mostrado en películas como Grupo salvaje su interés por retratar la violencia extrema y la camaradería, llama la atención que en toda su trayectoria solo dirigiera una película propiamente bélica. A diferencia de lo que suele ser habitual está narrada desde la perspectiva alemana y se ubica en el Frente Oriental, en el que tiene lugar este enfrentamiento contra los T-34 rusos (prestados para el rodaje por el ejército yugoslavo).

Salvar al soldado Ryan

No es necesario conocer el año de una película del género bélico para saber si es anterior o posterior a Salvar al soldado Ryan, basta fijarse en su estilo porque todas las que se han rodado desde 1998 beben de ella y la imitan con total descaro. Particularmente esta escena inicial, que es lo que surge cuando se combina el talento de Spielberg con la abundancia de medios: doce millones de dólares costaron estos pocos minutos que recrean el desembarco en la playa de Omaha. No importa cuántas veces la veamos que siempre nos deja boquiabiertos.

«Carentan», de Hermanos de sangre

Apenas cuatro días después del desembarco era necesario consolidar la posición en el continente europeo en lo que se conoció como batalla de Carentan. El tercer episodio de Hermanos de sangre estuvo dedicado a ello, que pese a ser una serie merece ser incluida en este repaso. Una cuidadísima producción de la HBO así como del propio Spielberg que tuvo una continuación en The Pacific y desde hace tiempo se habla de una tercera temporada, que estaría ambientada en los bombardeos sobre Alemania a cargo de la Octava Fuerza Aérea. Se supone que este año verá la luz.

«La batalla de los bastardos», de Juego de tronos

Una vez hecha la excepción ya no tenemos excusa para dejar sin mención el episodio 6×09, conocido como «La batalla de los bastardos». Cargas de caballería, gigantes, lluvias de flechas, muro de escudos, sangre salpicando la pantalla, montañas de cadáveres… no le falta de nada, excepto algo de rigor y lógica militar. En este vídeo muestran cómo se rodó.

Hasta el último hombre

No hay película, da igual de qué trate, que no pueda mejorar si le incluyes un nido de ametralladora con dos alemanes dentro. El género bélico es intrínsecamente bello y bueno. Así que leyendo la premisa argumental cabía temerse lo peor… ¿cine bélico pacifista?, ¿qué locura es esta? Afortunadamente, aunque el protagonista no pegue un solo tiro debido a sus convicciones morales el resto del reparto sí, y con mucho entusiasmo. Toda la segunda mitad del metraje es una escena de acción que no da un respiro, cabe destacar este momento con el contraataque japonés.

The Floating Castle

La historia nos muestra el asedio de Oshi a finales del siglo XVI, que pasó a ser conocido como «el castillo flotante» por el intento de inundarlo desviando para ello el curso de un río.

Zulú

En 1879 la batalla de Rorke’s Drift enfrentó a apenas ciento cincuenta soldados ingleses contra un número veinte veces mayor de guerreros zulúes. Esta película protagonizada por Michael Caine quiso plasmar ese acontecimiento, para lo que el director recurrió a dos mil auténticos guerreros zulúes como extras a los que tuvo que enseñar primero qué era una película y cómo debían actuar.

Kingsman: servicio secreto

No es una batalla al uso, aunque pocas veces se ha visto mayor carnicería en la pantalla. Cuesta imaginar a alguien como Colin Firth en medio de semejante coreografía gore, lo que refuerza su lado cómico.

Gladiator

Hace unos días Ridley Scott anunció su intención de rodar una segunda parte, solo cabe desear que sea con el guion que escribió el músico Nick Cave, en el que el protagonista vuelve del más allá por obra de los dioses para matar a Cristo y más adelante llega a participar en la Segunda Guerra Mundial. Se ve que Cave comparte la opinión de que dos soldados nazis con una MG 42 encajan en hasta en una película de gladiadores. Mientras esperamos más noticias al respecto nos queda recordar esta batalla inicial contra las tribus germánicas.

