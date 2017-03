¿Cuál es la mejor comedia de terror?

¿Por qué dos géneros tan aparentemente contrapuestos casan tan bien? Puede que en mitad de una escena de tensión el alivio cómico sea más necesario que nunca, o tal vez el humor a menudo venga acompañado de cierto grado de crueldad que encuentra en el terror su mejor acomodo. Sea como fuere, forma todo un subgénero muy frecuentado que nos ha hecho pasar buenos ratos, aunque a veces no resulte sencillo delimitarlo. ¿Cazafantasmas, Bitelchús o los Gremlins estarían incluidas? Puede ser, aunque al orientarse hacia un público en gran parte infantil el desasosiego que lleguen a infundir está bastante aguado. Así que hemos seleccionado a continuación comedias propiamente de terror, al menos en alguno de sus momentos, aunque naturalmente es una lista abierta y además de votar pueden añadir la que deseen.

El baile de los vampiros

Han pasado cincuenta años desde su estreno, pero como ocurre con los clásicos es ya atemporal y aguantará los que le echen. Buena parte del mérito está en su cuidada atmósfera centroeuropea de cuento de terror, inspirada por el cine de la productora Hammer y con mucho más de homenaje que de parodia. Porque exponer los clichés y resortes narrativos característicos del género para bromear con ellos es relativamente fácil, la gracia está en saber contar además una historia que nos intrigue. Y lo logró. Fue la primera película de la desdichada Sharon Tate, quien inició durante el rodaje una relación con Polanski que al igual que su carrera terminaría abruptamente dos años después, cuando fue asesinada por la familia Manson en su casa de Los Ángeles.

Un hombre lobo americano en Londres

Al igual que en la anterior y tal como suele ser costumbre, los recién llegados hacen alguna pregunta con la mayor candidez que recibe un incómodo silencio mientras los lugareños se cruzan miradas de inteligencia: toda localidad guarda algún terrible secreto que terminará siendo revelado para calamidad de los protagonistas. Inicialmente su guion provocó ciertas reservas en los estudios por resultar «demasiado terrorífico para ser una comedia y demasiado cómico para ser una película de terror…». ¡Como si fuera posible mayor cumplido! El resultado fue un éxito, claro, y consiguió desde entonces hacerse un hueco en nuestro recuerdo. Tal como era de esperar en estos tiempos se ha anunciado un remake que será dirigido por el hijo del director de esta, John Landis.

Lo que hacemos en las sombras

Claro que bien mirado el hombre lobo no deja de ser una alimaña, el pariente pobre del terror en comparación con la sofisticación que caracteriza a los vampiros: aristócratas que han logrado disimular su lado monstruoso bajo un elegante ritual. Podrán asesinar, pero al menos nunca faltarán a la buena educación. En este caso bajo un formato de falso documental conocemos a cuatro vampiros que comparten piso en un suburbio de Nueva Zelanda, desde un nosferatu de ocho mil años hasta el joven rebelde de apenas ciento ochenta y tres, por lo que no siempre es fácil para ellos adaptarse a la vida moderna. No da mucho miedo esta película, ciertamente, pero rebosa simpatía por todos los costados.

La pequeña tienda de los horrores

Inicialmente aquí el protagonista era también un vampiro, concretamente uno que ejercía de crítico musical, pero el guion fue puliéndose y al final Roger Corman rodó en un par de días la historia de una planta carnívora llegada del espacio que se come a la gente. Dos décadas después dio pie a una obra musical, que a continuación sería adaptada al cine. Sin desmerecer al original, merece la pena detenerse en esta versión por escenas tan hermosas como la que pueden ver aquí. Cómo no, habrá próximamente otro remake de la historia que está ahora en preparación.

El jovencito Frankenstein

Cuando Gene Wilder nos dejó hace unos meses, este fue sin duda su papel más recordado en los homenajes que se le dedicaron y no es para menos, dado que se trata de una magnífica película que además fue idea suya. A diferencia de esos bodrios como Scary Movie y similares en las que solo hay parodia de géneros o tópicos narrativos y en la burla a ellos se agota todo lo que sus autores pueden ofrecer, aquí estábamos ante una historia con entidad propia, inspirada en los clásicos del terror aunque también digna de posar junto a ellos en pie de igualdad. Rabiosamente divertida, hermosa y llena de amor al cine.

Braindead: tu madre se ha comido a mi perro

La sangre y las tripas fueron aquí para Peter Jackson como el mármol en manos de Bernini. Exprimió todas las posibilidades del gore de forma que ya desde entonces no hay nuevas maneras de destrozar un cuerpo humano, dio a luz a un bebé monstruoso bastante repugnante aunque simpático a su manera y nos mostró a Diana Peñalver más guapa que nunca.

Tucker & Dale contra el mal

Desde Deliverance el cine ha estado martilleándonos con la idea de que si abandonamos nuestras ciudades en alguna inocente excursión campestre la desgracia se abatirá sobre nosotros, irremediablemente, en el momento en que crucemos la mirada con alguien de pueblo. Esa gente es tan fea que parece fruto de un aborto fallido tras una noche de incesto en el establo, se regocija en su suciedad y solo saben divertirse apedreando gatos y apretando el acelerador de su camioneta. Llevan el demonio dentro. Oiga, pues no. Tal vez los raros y desequilibrados sean los urbanitas, es solo cuestión de perspectiva.

Bienvenidos a Zombieland

En los últimos años las historias sobre zombis se han propagado en la pantalla de forma tan incontrolada como estos. Tenemos remakes, secuelas y spin-offs en formato de películas, series y miniseries. Han aparecido zombis españoles, israelíes y más recientemente surcoreanos en la muy recomendable Tren a Busan, que no tiene nada que envidiarle a cualquier gran producción de Hollwood. Hay zombis nazis, mormones zombis, zombis en novelas de Jane Austen y comedias románticas zombis (como en Memorias de un zombi adolescente, que es mejor de lo que pueda parecer). Así que tenemos para escoger un repertorio muy amplio, entre las que podemos destacar esta en la que aparecía Bill Murray…

Zombies Party

O esta otra británica, que toma como modelo la obra de George A. Romero, para darle una vuelta de tuerca humorística. En vista del éxito que logró posteriormente rodaron Bienvenidos al fin del mundo, con bastantes elementos en común aunque esta vez no hacían frente a zombis sino a extraterrestres.

El día de la bestia

En este caso ajustándonos a la terminología de Álex de la Iglesia deberíamos hablar más bien de «comedia satánica». Fue un gran éxito del cine español en su momento, así que no está de más recordarla.

La cabaña en el bosque

Un grupo de amigos llega a una cabaña en mitad del bosque para pasar un fin de semana que prevén sin sobresaltos, allí son asediados por algún tipo de criatura maligna y no logran encontrar la manera de escapar, porque el coche no arranca, el puente que los conecta con el exterior se derrumba, etc. La premisa nos resulta muy familiar porque la hemos visto infinidad de veces, tal vez en primer lugar en Evil Dead de Sam Raimi. En La cabaña en el bosque jugaban a la manera metanarrativa e irónica de Scream con esos recursos, con la suficiente inteligencia como para ir un paso por delante del espectador y sorprenderlo con un giro de guion que difícilmente hubiera podido imaginar.

El ejército de las tinieblas

Tras Evil Dead llegó una continuación aún más enloquecida y finalmente el cierre de la trilogía con este film cuyo cartel nos remite a Manowar. Con este director nunca queda claro cuándo pretende asustar y cuándo hacer reir.



Juerga hasta el fin

Seth Rogen es un director y guionista que siente auténtica pasión por los chistes sobre penes. Ha empleado todas las metáforas y juegos de palabras que pueda concebir la mente humana al respecto aunque a veces, para ampliar el repertorio, hace también bromas sobre fumar porros. Su estilo puede llegar a saturar a ciertos gustos y en esta cinta desde luego lo explota a fondo, aunque hay que reconocerle también una notable libertad creativa en lo que se refiere al arco argumental. Es un puchero en el que echa de todo, para rematarlo con un final un tanto extraño, en el que apunta cuestiones religiosas que más adelante desarrollaría en La fiesta de las salchichas.

Re-Animator

La historia de Frankenstein sirvió de inspiración a Lovecraft para su relato Herbert West: reanimador, sobre un médico que devolvía a la vida a los muertos. Tuvo esta adaptación al cine con una sorprendente acogida convirtiéndose en una de esas películas llamadas «de culto» que logran hacer reír no siempre de forma intencionada.

El abominable Dr. Phibes

En el Londres de comienzos del siglo XX un médico tras otro está siendo asesinado en crímenes que representan cada una de las diez plagas de Egipto. Vincent Price fue el protagonista de esta película de 1971 tan extravagante y colorista, claro precedente de Seven.

