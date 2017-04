¿Cuál es tu canción favorita sobre el rencor o el perdón?

Decía Heinrich Heine que debe perdonarse a los enemigos, pero nunca antes de que sean ahorcados. La felicidad es esquiva y su receta se ha formulado de tal cantidad de maneras que, nos tememos, ninguna será entonces la definitiva, aunque está claro que sea como sea debe incluir una buena dosis de odio y schadenfreude, viendo el entusiasmo con que la gente se recrea en ello. Los músicos lo saben y han cantado al ser amado pero también, y mucho, al ser odiado. Que a menudo era antes el primero hasta que se cruzó por medio un malentendido, una traición o un abandono. Más adelante, a veces, el tiempo hace sanar las heridas dando lugar al perdón y la reconciliación. Innumerables canciones se han situado en algún punto de este recorrido, así que a continuación repasaremos algunas de ellas y si alguien quiere ampliar la lista incluyendo sus favoritas, mucho mejor.

_______________________________________________________________________

«Bailaré sobre tu tumba», de Siniestro Total

Los enemigos de mis enemigos son también mis enemigos, he ahí la filosofía de la vida de este grupo de punk vigués de corazón tan negro que ya puede poner por título «Paz, amor y comprensión» a uno de sus temas que la cabra tira al monte al tercer verso: «Paz, amor y comprensión / y buen rollo y comunicación / y hostias para algún cabrón». Para qué hablar entonces de otras de nombre mucho más turbio como «Hoy voy a asesinarte», «Pueblos del mundo: ¡extinguíos!» o «Matar hippies en las Cíes». Cualquiera de ellas nos valdría para abrir esta selección, aunque por lo refinado de su odio nos quedamos con esta inspirada enumeración de tormentos.

_______________________________________________________________________

«No me importa nada», de Luz Casal

Gloria Varona comenzó a escribir letras para su hermano Pancho, lo que le permitió dar el salto hacia los músicos españoles de mayor renombre. En este caso para interpretarla se barajaron nombres como Massiel o Ana Belén, aunque afortunadamente al final fue la estupenda voz de Luz Casal la que dio vida a esta historia de una relación en pleno desmoronamiento.

_______________________________________________________________________

«Olvídame y pega la vuelta», de Pimpinela

Este dúo argentino que se hizo célebre cantando discusiones matrimoniales eran en realidad hermanos, por eso aguantaron tantos años intercambiándose reproches sobre el escenario. Si no imposible. Aquí tenemos el tema por el que mejor les recordamos, cuyo éxito le hizo conocer versiones en otros idiomas, como el serbio.

_______________________________________________________________________

«La mataré», de Loquillo y los trogloditas

El temor a que la expresión artística de la maldad provoque su imitación estaba presente ya en el mismo Platón, que directamente pretendía prohibir a los poetas en su estado totalitario. Más juiciosamente Aristóteles hablaba de la catarsis, y en general cualquiera que no considere al resto del mundo tonto perdido es consciente de que la gente sabe que no debe hacer cosas malas, es capaz de distinguir la realidad de la ficción desde edades muy tempranas y que, en resumen, si en alguna canción, libro o película se olvidan de aleccionarnos no enloqueceremos y empezaremos a estrangularnos unos a otros. Si queremos vivir en una sociedad libre tendremos que confiar en la capacidad de juicio de los demás. De tales asuntos hablaba el compositor Sabino Méndez en este artículo de hace unos días a raíz de la polémica en torno al tema que encabeza estas líneas, que él escribió convirtiéndola en el éxito que lanzó al grupo a la fama en los ochenta.

_______________________________________________________________________

«Rata de dos patas», de Paquita la del Barrio

La combinación de arrebato sentimental y elocuencia, con una retahíla de insultos como nunca antes habíamos escuchado, hacen de esta la canción definitiva del karaoke. El despecho convertido en arte. Nos quedamos en especial con esta versión dedicada a Narcos, que demuestra que a Netflix le salen bien no solo las series, sino hasta los anuncios con que las promocionan.

_______________________________________________________________________

«Fuck You», de CeeLo Green

El resentimiento no tiene por qué proyectarse únicamente hacia quien fue la pareja: la persona que ahora ocupa nuestro lugar también merece que le piten los oídos. Ese alguien al que reconoce como una Xbox cuando él apenas llega a ser un Atari y a quien, de todo corazón, le desea lo peor.

_______________________________________________________________________

«Fuck You Right Back», de Frankee

No sabemos si tal vez inspirados por Pimpinela, aquí estamos también ante la representación musical de una ruptura aunque esta vez mediante dos canciones. En primer lugar Eamon publicó «Fuck It (I Don’t Want You Back)», una airada lista de reproches hacia una expareja, y poco después Frankee responde en este otro tema como si fuera la aludida, empleando para ello un tono de agravio semejante.

_______________________________________________________________________

«Aunque no sea conmigo», de Bunbury

El amante despechado rumia su dolor hasta llegar finalmente a aceptar la situación y con cierta grandeza digna de Rick en Casablanca desea a su antigua pareja «quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo». El tema original corresponde al cantante mexicano Santiago «Chago» Díaz, que luego ha conocido otras versiones como esta de Bunbury.

_______________________________________________________________________

«Prodigal Son», de The Rolling Stones

Basta ver las ofertas a nuevos clientes que hace tu compañía telefónica para sentirse en la piel del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. El Evangelio de Lucas zanja así la cuestión: «hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado». Vale, pero nos quedamos igual que antes, es que el otro no se ha perdido ni muerto nunca. ¿No tiene eso más mérito? Se ve que no, si la prioridad es convertir a infieles y pecadores. Al final en ambos casos lo importante es captar nueva clientela. El episodio bíblico en cualquier caso le sirvió al cantante de blues Robert Wilkins para componer este tema, versionado posteriormente por la banda inglesa e incluido en su disco Beggars Banquet.

_______________________________________________________________________

«Purple Rain», de Prince

De la combinación del azul del cielo y el rojo de la sangre surge la lluvia púrpura del estribillo, explicaba en su día quien llegó a ser uno de los cantantes más excéntricos de las últimas décadas.

_______________________________________________________________________

«Sorry Seems To Be The Hardest Word», de Elton John

Este tema de 1976 compuesto por Elton John y Bernie Taupin nos habla al igual que la anterior del sentimiento de abandono ante una ruptura sentimental pero en este caso, para qué vamos a engañarnos, lo que nos llama la atención son esa gafas.

_______________________________________________________________________

«A Song For You», de Amy Winehouse

«Te amo en un lugar donde no hay espacio ni tiempo» le dice a alguien a quien admite no haber sabido tratar bien, al tiempo que lo emplaza en un futuro a recordar esto cuando ella ya no viva, como si siempre hubiera sabido que su destino era formar parte del club de los veintisiete.

_______________________________________________________________________

«All Apologies», de Nirvana

Algo parecido ocurría con esta otra canción, una disculpa que Kurt Cobain dirigió a su mujer y a su hija y que tras su muerte cobra un nuevo sentido.

_______________________________________________________________________

«Always On My Mind», de Elvis Presley

Johnny Cash, Julio Iglesias, Pet Shop Boys… la lista de cantantes y grupos que han versionado este tema cantado originalmente por Gwen McCrae es interminable, pero probablemente sea esta la más reconocible.

_______________________________________________________________________