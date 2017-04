¿Cuál es la mejor religión alternativa?

Ricky Gervais aseguraba en una lúcida charla con Stephen Colbert que en materia religiosa a lo mejor lo más importante no era tanto creer en un dios como no creer en los dos mil novecientos noventa y nueve restantes que se apoltronaban entre las diferentes iglesias y doctrinas del planeta. Y lo cierto es que lo nutrido de la demanda de deidades pone hoy en día las cosas un poco más difíciles a la hora de decantarse por una fe u otra para asegurar una vida después de la muerte en el resort más confortable posible. Afortunadamente también existen opciones alternativas a lo mainstream y en esos márgenes habitan religiones tan o más interesantes que las clásicas de toda la vida. La encuesta de hoy es divina: ¿cuál es la mejor de las actuales religiones alternativas? Recuerden votar por su favorita al final del artículo o apuntar en los comentarios las opciones que se nos hayan escapado y consideren oportunas.

Dudeísmo

Los dudeistas combinan el taoísmo de Lao-Tse y las enseñanzas de griego Epicuro en una filosofía propia cuyo mayor representante es la figura del Nota («The Dude» en la versión original), el personaje interpretado por Jeff bridges en El gran Lebowski de los hermanos Coen. La denominada Iglesia del Nota de los Últimos Días fue fundada en 2005 por Oliver Benjamin, cuenta con cientos de miles de dude-sacerdotes alrededor del mundo, puede oficiar matrimonios legales, ha instaurado el seis de marzo como «Día Sagrado del Nota», tiene periódico propio (The Dudespaper), bibliografía específica (The Dude de ching, The tao Dude, The abide guide o Lebowski 101) y oficialmente utiliza como emblema el símbolo del ying-yang con el añadido de los agujeros de una bola de bolos. Su doctrina se resume principalmente en tomarse las cosas con calma, jugar a los bolos, salir con los amigos y relajarse en la bañera. Los fieles a este credo afirman que el dudeismo existe desde antes del estreno de la película y señalan a Heráclito, Buda o Jesucristo como «Grandes Notas de la historia».

Jedismo

En el censo de Inglaterra y Gales de 2001 un total de 390 127 seres humanos especificaron que la religión a la que proferían devoción era la «jedi», la famosa orden de amigos del sable láser y el poder de la Fuerza que había nacido en Star Wars. Según aquellos datos, el jedismo sería la cuarta religión más importante de aquellas tierras por delante de otras más clásicas como el budismo. En 2007 Daniel Jones fundó la Iglesia del jedismo, convencido de que en Gran Bretaña había más jedis que cienciólogos. Dos años después, el propio Jones fue expulsado de un centro comercial por negarse a quitarse la capucha y justificar su rostro cubierto como parte de su religión jedi. Ante el revuelo montado, el director del establecimiento aclaró a los medios la situación: «No le hemos prohibido la entrada. Los jedis son bienvenidos en nuestras tiendas aunque les pedimos que se quiten la capucha. Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker y Yoda han sido vistos sin capucha sin que eso signifique que se hayan pasado al Lado Oscuro. Realmente el único de quien tenemos constancia que nunca se ha quitado la capucha es el emperador».

Iglesia de la eutanasia

Fundada en el 92 por Robert Kimberck y Chris Kordan, a la Iglesia de la eutanasia le gusta mucho fardar de ser la única religión antihumanos existente, una congregación que defiende equilibrar el número de personas con el resto de especies de la Tierra y para ello anima a la población a pisar el freno en lo de perpetuar la especie. Ondea el eslogan «Salva el planeta. Mátate a ti mismo», tiene como único mandamiento un «No procrearás» y se apoya en cuatro pilares fundamentales: el suicidio, el aborto, el canibalismo (exclusivamente de gente muerta, eso sí) y la sodomía, esta última muy celebrada y aceptable en el seno de la Iglesia por no conllevar un fin reproductivo.

Matrixismo

El matrixismo, o El camino de Neo, sustenta sus creencias en la saga cinematográfica Matrix y tiene unos cuantos cientos de fieles, un número no tan abundante como el de otras religiones pero bastante aceptable si se considera que se trata de un movimiento que alaba la bosta de Matrix Revolutions. Utiliza como logo oficial un kanji que hace alusión a las pastillas rojas y promueve cuatro principios fundamentales: la creencia en una profecía mesiánica, el uso de drogas psicodélicas como sacramento, la percepción del mundo como un lugar con varias capas y la adhesión a los principios de alguna de las principales religiones del mundo.

Iglesia maradoniana

Héctor Campomar, Alejandro Verón y Hernán Amez decidieron profesar amor eterno a Diego Armando Maradona fundando el 30 de octubre de 1998, el día del cumpleaños del futbolista, la Iglesia maradoniana. En palabras del propio Verón: «Tengo una religión racional que es la Iglesia católica y tengo una religión en mi corazón que es Diego Maradona». Los maradonianos cuentan los años a partir del nacimiento de Maradona, se refieren a su dios como «D10S», tienen una biblia propia (Yo soy el Diego de la gente), sus propios diez mandamientos, y sus rezos oficiales incluyen una versión del Credo, otra del Dios te salve e incluso un Diego nuestro que se arranca así: «Diego nuestro que estas en la Tierra, santificada sea tu zurda».

Pastafarismo

El pastafarismo es esa religión que ha adquirido una fama desmesurada al utilizar como cimientos a los piratas, la cerveza o las strippers y también por aquello de rendir pleitesía a una monstruosidad con pinta de menú del Ginos. Ideada por Bobby Henderson como una forma de burlarse del creacionismo que se adoctrinaba en ciertas escuelas, el pastafarismo afirma que el sumo creador de todas las cosas es el Flying Spaghetti Monster, una criatura sobrenatural con la apariencia de un rebujo de espaguetis mezclados con albóndigas que es la culpable de haber creado la vida, el universo y todo lo demás durante una borrachera monumental. La agrupación asegura que los piratas fueron los primeros pastafaris de la historia y apunta que su disminución está directamente relacionada con el calentamiento global, también promete una existencia más allá de la muerte con un cielo que acoge un volcán de cerveza y una fábrica de strippers y un infierno que contiene exactamente lo mismo pero con la birra caducada y las strippers repletas de venéreas. En la sociedad actual goza de bastante prestigio, llegando a ser reconocida oficialmente como religión en los Países Bajos y Nueva Zelanda, lo que significa que allí uno puede casarse legalmente bajo el beneplácito de un plato de comida italiana gigante.

Iglesia de la última risa

Fundada en los setenta por Ed Holmes y probablemente gracias a opiáceos diversos, la Iglesia de la última risa anima a sus fieles a hacer el idiota y se anuncia como la comunidad religiosa con más miembros y más antigua del mundo. Asegura tener un «ciento cincuenta por ciento menos de dogma y tan solo un día sagrado», una jornada que tiene lugar el 1 de abril en San Francisco, en la Annual Saint Stupid’s Day Parade, la celebración pública donde lo único que hay que hacer es parecer estúpido.

Kopimismo

La Iglesia del kopimismo venera el P2P, hinca la rodilla ante los comandos Ctrl+C y Ctrl+V al considerarlos símbolos sagrados y defiende que toda información sea copiada y distribuida de forma gratuita. Y ya. Ni dioses ni movidas raras, solo torrents, fotocopias y discos regrabables. En 2012 Suecia aceptaba legalmente el kopimismo como una comunidad religiosa y en años posteriores Japón, Canadá e Israel se sumarían a la causa.

Discordianismo

Un movimiento religioso fundando a principios de los sesenta que rinde culto a la diosa del caos Eris, «Discordia», y que se caracteriza en general por ser tan anárquica como era de esperar: el Principia discordia, el libro sagrado oficial de la religión, es un batiburrillo de textos, imágenes, citas de obras de ciencia ficción, coñas e información tan contradictoria como para hablar de manzanas doradas, asegurar en los pies de página que el asunto no es cosa de «jijijaja» aunque lo parezca o elaborar unos mandamientos que se prohíben a sí mismos y no acaban de ponerse de acuerdo sobre si los perritos calientes son obligatorios o están vetados de la práctica religiosa. Dicen los estudiosos que el discordianismo se diferencia de religiones como la del Espagueti Volador en que no se trata de una religión parodia sino satírica, y que incluso puede proporcionar «experiencias religiosas reales».

Último juevesismo

Los creacionistas suelen esquivar las preguntas incómodas sobre las lagunas de sus creencias utilizando la legendaria técnica «lo hizo un mago». Concretamente suelen asegurar que Dios creó el mundo por su cuenta de la nada pero lo disimuló muy bien con elaborados fakes: pintó los anillos de los árboles para que diesen la impresión de que llevaban allí años, le puso un ombligo a Adán y enterró huesos de dinosaurio por ahí para echarse unas risas. Los creyentes del último juevesismo opinan que si todo eso es verdad la vida en general bien podía existir tan solo desde el jueves pasado y todo lo que nos rodea (recuerdos incluidos) haber sido colocado ahí por una entidad superior para engañarnos. Un razonamiento tan válido como el de los propios creacionistas.

Iglesia de los subgenios

Una orden para «herejes, blasfemos, hackers, descreídos, mutantes, rebeldes y librepensadores» que tiene como profeta a un vendedor de los años cincuenta llamado J. R. «Bob» Dobbs, con quien una deidad, prima de las criaturas de H. P. Lovecraft llamada Jehovah 1, contactó a través de la televisión. El credo de la agrupación asegura profundizar en la ciencia de la burla, el sadofuturismo, la megafísica, la escatolografía, la esquizofrénica, la sarcastrofía, la cinisreligión, la apocalipticonomía, el espectoracionalismo, el moralismo, la hipnopediatría, el subliminalismo, la satirología, la sistoutopianidad, la sardonicología, el apariencionismo, la ridiculofagia y la teología miscelánea. También celebra fiestas en honor a los Monty Python, Drácula y el alien aquel que salía en Ultimatum a la tierra. La inscripción cuesta treinta dólares y la propia Iglesia se enorgullece de estar diseñada para sacar dinero. Incluso tiene una promoción que bajo el eslogan «¡Eterna salvación o te devolvemos el triple de tu dinero!» asegura que si uno es miembro de la Iglesia y acaba aterrizando en el infierno recibirá como compensación un cheque reembolso de noventa pavos y un folleto titulado Cómo disfrutar del infierno por cinco centavos al día, que cuesta tan solo 89,95 dólares. Hay quien dice que es una religión de broma y que todo lo anterior se lo inventaron tres colgados a principios de los ochenta para mofarse del resto de religiones, pero no existen evidencias fehacientes que lo demuestren.

Concilio de los bufones fiesteros y borrachos

Pedro I de Rusia era muy de salir con los colegas a liarla y ponerse ciegos por la campiña. En un momento dado la cosas se les fue a todos de las manos y acabaron montando un colectivo fiestero donde se repartían títulos de cardenales, obispos, diáconos o sacerdotes entre sus integrantes y cuyas ceremonias consistían básicamente en emborracharse a lo bestia y organizar orgías. Pedro en el fondo se lo montó bastante bien y perpetuó su Concilio de los bufones fiesteros y borrachos hasta el día de su muerte; entretanto la Iglesia ortodoxa de rusa tuvo tiempo para escandalizarse con todo aquello y llegar a asegurar que el hombre era el mismísimo Anticristo.

Iglesia de Google

La Iglesia de Google rechaza a todos los seres sobrenaturales pero al mismo tiempo trata al buscador (al que se refiere en femenino) como una diosa al considerarlo lo más cercano al concepto de deidad que existe, llegando a afirmar que a la hora de la verdad es más fácil demostrar con pruebas su divinidad que la de los dioses tradicionales. En esencia los googleistas no siguen una ideología en particular más allá de interpretar que Google es la diosa definitiva, aunque sí que creen que existe una vida después de la muerte: la caché de Google. Tienen una FAQ bastante maja.

La fe en la Unicornio Rosa Invisible

La Unicornio Rosa Invisible es una diosa que, como su propio nombre indica, se las apaña para ser rosa a pesar de tener la carne transparente, y cuya existencia es un hecho irrebatible porque como es invisible nadie puede probar que no exista. Curiosamente los más devotos seguidores de la divinidad parecen ser exclusivamente ateos y escépticos. Serah Eley acotó con certeza sus virtudes: «Los unicornios rosas son seres con un gran poder espiritual, algo que sabemos porque son capaces de ser invisibles y rosas al mismo tiempo. Como todas las religiones, la creencia en los unicornios rosas invisibles se cimienta en la lógica y la fe: tenemos fe en que son rosas, y deducimos con lógica que son invisibles porque no los vemos».

