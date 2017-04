En Maderuelo se pintó el Paraíso

Debí ir hace más de veinte años pero no lo hice hasta la primavera pasada. Lo más curioso o extraño es que sin haber ido nunca este lugar era, es, de mis sitios preferidos. Creí que no me hacía falta ir hasta allí y es que me lo habían «traído», o eso pensaba yo, al lado de casa. Por extraño que suene la montaña había venido a Mahoma. Y, sin embargo, la pasada primavera me obligué a ir. Fue como un deber que arrastraba desde hacía ya demasiado tiempo.

Allí estaba, un racimo de casas de piedra sobre un teso de la meseta castellana. Casas de buena piedra, con sus blasones y con sus sillares dorados, como dorado es el paisaje de trigales que rodea a la villa en mayo. Casas apretadas tras una pequeña muralla que nos da una pista del también dorado pasado del pueblo. «Ve esa casa, era una carnicería; ahí enfrente estaba la botica, y aquella casa de la plaza es el médico. Aquí íbamos a escuela». Esto me respondió el único habitante que encontramos aquella mañana soleada en Maderuelo cuando le saludé con un «qué pueblo tan bonito tienen ustedes». El anciano agradeció el cumplido y me dio buena cuenta de todo lo que hubo en el pueblo mientras caminábamos por la calle principal, desierta como solo un lunes por la mañana puede estar una calle. «Ya no queda nada», repetía con tristeza levantando el cayado.

Estamos en Maderuelo, el que fuera repoblado por el conde Fernán González en el siglo X tras su reconquista, y el que fuera cabeza de la comunidad de villa y tierra del mismo nombre. El esplendor de Maderuelo llegó, como ven, muy temprano; su decadencia también. Ya en el siglo XIII la necesidad de población en zonas más meridionales de la península hizo que la villa empezara a declinar lentamente. Por fortuna nunca lo hizo del todo y todavía podemos ver los recuerdos de su pasada gloria: su puerta almenada, los restos del castillo, las casas blasonadas, la plaza señorial y dos iglesias.

La primera que encontramos, la de san Miguel, reformada en el siglo XVI, formó parte del recinto defensivo y todavía se aprecian en ella las hechuras románicas. La segunda, la de Santa María del Castillo, en la plaza, conserva restos románicos, góticos y mudéjares pese a estar reformada debido a un incendio en el siglo XVI. Y en su lateral un mirador desde el que se descubren los ríos Riaza y Aguisejo embalsados y orondos por las copiosas lluvias de primavera en el pantano de Linares. Al otro lado, cruzando el puente y medio escondido en una tímida arboleda, el lugar que debí visitar hace más de veinte años. El lugar que todos debemos visitar: la ermita de la Vera Cruz.

Una ermita. No se trata nada más que de una pequeña y humilde ermita que se alza a orillas del embalse de Linares. Bajo sus aguas quedó el pueblo del mismo nombre y un puente medieval por el que se llegaba al templo y que asoma en época de sequía. Una ermita, nada más y nada menos. Se cree que el templo que hoy vemos, del siglo XII, sustituyó a una iglesia anterior, seguramente visigoda. De una sola nave y con una cabecera recta y arcaizante fue levantada casi en su totalidad en calicanto con algunas partes de sillería. Vendida en 1896 por el párroco de Maderuelo para pagar obras necesarias en la parroquia del pueblo, fue «redescubierta» y publicada en 1907 por Pedro Mata y Álvaro. Pocos imaginarían que en su interior guardaba un auténtico tesoro. Un tesoro compuesto por uno de los mejores conjuntos de pintura románica patria. Nada menos.

En 1924 se declaró monumento nacional evitando de este modo que corrieran la misma suerte que las pinturas de la vecina San Baudelio. Sin embargo, años después, en 1947, las pinturas tuvieron que ser arrancadas y pasadas a lienzo. El enemigo ahora no era un marchante de arte sin escrúpulos, sino el proyectado pantano de Linares. Las pinturas se llevaron al Museo del Prado, donde se instalaron en 1950 en una capilla de madera que reproduce exactamente su colocación original en el templo. La montaña fue a Mahoma. Por eso nunca tuve prisa por visitar Maderuelo, creí que con el traslado de las pinturas no había aliciente para viajar. Qué error.

El día que llegué las aguas del pantano se habían desbocado y habían entrado en la ermita. La puerta estaba abierta y dentro había algo más de una cuarta de agua. Entré con los pantalones remangados porque quería ver dónde, para qué lugar se habían pintado los frescos que tantas veces disfruté en el Prado. El agua segoviana, helada, me entumeció los pies pero mereció la pena. Todavía se distinguen las improntas de los murales y desde 2011 también pueden verse reproducciones de las pinturas originales.

Las pinturas de la Vera Cruz

Los murales conservados cubrían la cabecera de la ermita. Una cabecera cuadrada y cubierta con bóveda de cañón. En la bóveda, en su clave, aparece un Cristo en majestad con el libro y bendiciendo. Es un Cristo fuera del espacio y del tiempo y a la vez dueño de ambos. Enmarcado en la mandorla mística a la que portan dos ángeles, las cenefas que lo rodean remarcan ese estar fuera de nuestra realidad mundana, de nuestro tiempo humano y de nuestro espacio limitado. Cristo es aquí señor del tiempo y juez, Cronocrator y Pantocrátor. Y entorno a esta Maiestas Domini el resto de pinturas forman un conjunto perfecto de forma y significado. Como el Tetramorfos que aparece en los arranques de la bóveda. Un Tetramorfos de cuerpos humanos y cabezas de animal sobre bandas de color y escoltado por ángeles y querubines turiferarios con los cuerpos y las alas llenos de ojos. Aquí tenemos la miniatura mozárabe, sus modelos iconográficos, llevados a la pared, aumentados.

Esta bóveda del testero forma dos espacios en forma de luna, una en la propia pared de la cabecera, la otra en el espacio tras el arco triunfal. En este luneto aparecen dos escenas divididas por un extraño árbol de ocho ramas (quizá una palmera): a la izquierda la Creación con un Adán levantándose del suelo con ayuda de su creador junto a un frondoso árbol. A la derecha, el pecado original con los desnudos más maravillosos del románico pleno español, casi me atrevería a decir que del románico. La conceptualidad del románico está toda en esos desnudos, despojados absolutamente de de carnalidad o sexualidad, y sin embargo tan expresivos en su antinaturalismo. Adán se lleva la mano a la garganta donde ya se aloja el fruto del pecado. Y ese árbol ponzoñoso entre Eva y él para dar más contexto si cabe: la ponzoña, las ramas retorcidas; el pecado, en definitiva.

En la pared opuesta, en el luneto del cabecero, el Agnus Dei, otro motivo propio de los beatos hispanos y, cómo no, la cruz, titular del templo, sujeta por dos ángeles: en la ventana, la paloma personificando al Espíritu Santo. El Cordero apocalíptico no es otro que Cristo, ante el que se postran a un lado Abel y al otro Melquisedec. Representan a los justos pero además son prefiguraciones en el Antiguo Testamento del propio Cristo. En las jambas de los laterales de la ventana la redención representada con la pecadora Magdalena lavando los pies a Cristo a un lado y al otro la Virgen con el niño al que un rey rinde pleitesía. La mujer culpable del pecado original, Eva, la pecadora arrepentida, Magdalena, la mujer madre del Salvador. La mujer como principio y fin, protagonista para mal y para bien.

Los muros laterales que sujetan la bóveda se dividen en dos registros, pero desgraciadamente el inferior se perdió. En el que se conserva aparece una galería de arcos, seis a cada lado, donde se aloja un apostolado en el que se ve a san Pedro vigilante de la puerta de la muralla. Por ella asoman tres cabezas que podrían ser pecadores, incapaces de atravesarla pues la puerta de la muralla no es sino la puerta de la Jerusalén celeste, la Jerusalén apocalíptica. Cuadrada como cuadrada es casi la cabecera, tal y como se indica en el texto juanino. La simetria del espacio es maravillosa: el Paraíso perdido detrás, y, hacia el este, lugar por donde nace la luz, la promesa del Paraíso futuro, la Parusía. Del pecado a la redención y por tanto a la salvación y en ese camino, Dios observa desde la bóveda, porque solo a través de Él se alcanza esa salvación. En esa bóveda, lo circular simboliza el cielo, los muros, la cuadrada Jerusalén, la tierra. En la Vera Cruz está la unión perfecta, «la cuadratura del círculo», la perfección. Porque aquí se pintó el Paraíso, el terrenal y el celeste, el perdido Edén y la Jerusalén prometida, la nueva, donde Dios vivirá entre los hombres y todo será felicidad y belleza.

Por esto hay que ir a Maderuelo pese a que ya no estén las pinturas. Por la belleza del pueblo, declarado uno de los más bonitos de España. Por las bellas leyendas, como la de la doncella muerta, cuya momia puede verse todavía en la iglesia de santa María, o la del maestre templario al que la tradición hizo responsable de llevar hasta Maderuelo el lignum Crucis para el que se levantó la ermita. Por la belleza de la naturaleza como las hoces del río Riaza para las que Maderuelo ejerce de puerta y de campo base perfecto. Porque junto a la ermita, a orilla del pantano, se entiende mucho mejor el conjunto pictórico de la Vera Cruz ya que por un momento, por un instante creeremos estar en el Paraíso. Un paraíso donde Maderuelo se eleva tras la ermita y se refleja en las aguas que también reflejan los rayos de sol.

Ese momento, esa belleza y esa felicidad se convertirán en eternas para nosotros, como la belleza y la felicidad eternas de la Jerusalén celeste que se pintaron en los muros de una humilde ermita.

Información

Pinturas de la Vera Cruz de Maderuelo.

Hay que visitarlas en el Museo del Prado

Ermita y Villa de Maderuelo

Lo mejor es llamar al ayuntamiento para confirmar los horarios de visita: tfno 921 55 61 10

Para comer/reposar:

Restaurante Veracruz, junto a la ermita, con terraza casi sobre las aguas del embalse. Las vistas son maravillosas.

Pasaje El Molino S/N. Carretera Ayllon Km 29. Maderuelo, 40554

Tfno. 619 75 29 73