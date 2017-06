¿Cuál es tu canción favorita sobre los viajes?

«Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones tu pie en el camino, y si no cuidas tus pasos nunca sabes a dónde te pueden llevar». Cuando Sam estaba a punto de iniciar el viaje más audaz que jamás hubiera imaginado, su amigo le recordó este consejo que Bilbo solía darle. Bien, ¿qué significa exactamente?, ¿nada más que cuidado por dónde pisamos? Está claro que todas las frases mejoran cuando las pronuncia solemnemente una voz en off, pero aquí tenía que haber algo más. Basta ver la transformación posterior de ambos personajes para entender que aquello a lo que se refiere es lo que la literatura y el cine siempre nos han contado sobre los viajes: que toda exploración es también una búsqueda interior, que el destino es solo una excusa y que al terminar un camino ya no somos los mismos que cuando lo empezamos. La música también nos lo ha dicho a menudo, evocando en sus letras el desarraigo del viajero, la libertad quien se mueve sin rumbo, el dolor de la despedida o la esperanza del reencuentro, mitificando la vida en la carretera que a menudo han llevado los propios artistas e incluso ciertas vías concretas que han recorrido como la Ruta 66. Como llegamos a la época del año más propicia para cruzar la puerta y poner un pie en el camino qué mejor ocasión para recordar algunas de las composiciones más memorables al respecto. Solo queda votar la opción favorita o, quien lo desee, que añada en los comentarios sus recomendaciones.

(La caja de voto se encuentra al final del artículo)

«1,000 Miles Away», de Hoodoo Gurus

Esta banda australiana de rock se dio a conocer a comienzos de los ochenta con «Leilani», una bonita historia de amor que se veía truncada cuando la chica era arrojada a un volcán por una tribu como sacrificio a los dioses. Este otro tema que destacamos podría haber formado parte de la banda sonora de Up in the Air. Su historia es muy similar, la de alguien que vive en los aeropuertos en un constante estado de provisionalidad, anhelando establecerse de una vez por todas en un lugar muy lejano donde alguien le espera.

«I Drove All Night», de Cyndi Lauper

La canción la grabó Roy Orbison un año antes de morir, en 1987, pero no se reeditó hasta 1992 (con este vídeo del por entonces célebre protagonista de Sensación de vivir y ahora caído en el olvido), mientras tanto la versión que se apropió del tema, convirtiéndola en uno de los más característicos de los ochenta, fue esta de Cyndi Lauper.

«Autobahn», de Kraftwerk

«Estamos conduciendo por la autopista / Delante de nosotros hay un amplio valle / El sol brilla con rayos resplandecientes / La guía al conducir es una línea gris / Líneas blancas, borde verde / Encendemos la radio / Desde el altavoz se escucha: / Estamos conduciendo por la autopista». Como puede verse la letra no naufraga en metáforas rebuscadas ni dobles sentidos, está escrita para emocionar a un robot, con su bucle y todo. Bien ahí, Kraftwerk fieles a su estilo en el fondo y en la forma.

«The Passenger», de Iggy Pop

En 1975 el cineasta italiano Antonioni estrenó El reportero, que en Estados Unidos llevó por título The Passenger. Ahí encontró nuestro cantante un título que supo que debía usar en algún momento. La ocasión llegó poco más de un año después, cuando estaba leyendo el libro de poemas de Jim Morrison Los señores y las nuevas criaturas, y reparó en uno que comparaba la vida moderna con viajar en un coche. En otras entrevistas Iggy Pop también sostiene que la inspiración vino de una gira por el país que hizo viajando como pasajero en el coche de David Bowie, al carecer de permiso de conducir. De hecho en el álbum en el que apareció, Lust for Life, contó con su colaboración y la tocaron juntos en alguna ocasión

«Road to Nowhere», de Talking Heads

Una de las metáforas más recurrentes es la que relaciona el viaje con la vida, dado que siempre nos desplazamos si no a través del espacio sí del tiempo. Según explicó David Byrne en esta composición, que se convirtió en 1985 el mayor éxito del grupo, quiso hablar del sinsentido de la existencia, de manera que no pudo encontrar mejor título y estribillo que el de «camino hacia ninguna parte».

«Africa», de Toto

Claro que no suele ser recomendable esperar a que los músicos expliquen qué pretendían decir con tal o cual tema. El guitarrista Steve Lukather no sentía un gran aprecio por este y ni siquiera entendía de qué trataba la letra. El autor de la misma, el teclista David Paich, nunca había estado en ese continente y, según parece, lo que pretendía es expresar su frustración por las malas noticias que veía en los informativos y por la falta de tiempo libre en su vida. Sea como fuere, suena bien y resulta muy evocador.

«Ramblin’ Man», de The Allman Brothers Band

Aunque el tema de Hank Williams tiene el mismo nombre la adaptación que hicieron de él fue muy libre y apenas guarda parecido con el original. Es la historia de un hombre errante, que nació en el asiento trasero de un camión vive a salto de mata sin encontrar su lugar en el mundo.

«Route 66», de Chuck Berry

Veinte años después de que se inaugurase una carretera de casi cuatro mil kilómetros que atravesaba Estados Unidos llamada Ruta 66, el músico de jazz Bobby Troup la inmortalizó en este tema. La canción fue un rotundo éxito y tuvo infinidad de versiones, como esta de los Rolling Stones o la que podemos ver sobre estas líneas de Chuck Berry. El cine por su parte también puso su granito de arena para mitificar esta carretera y sus espectaculares paisajes, con clásicos como Easy Rider, El ataque de la mujer de 50 pies, Cars, Thelma & Louise o Yo, el halcón.

«Un beso y una flor», de Nino Bravo

¿Qué tiene esta canción para monopolizar todos los karaokes? Esta claro que la portentosa interpretación de Nino Bravo no puede ser alcanzada por cualquier mindundi que gesticula y se retuerce en proporción inversa a su voz… pero qué le vamos a hacer, no podemos evitar compararnos con los mejores por lejos que nos queden. La letra además resulta conmovedora, pues en ella se intuye que el «adiós» termina siendo para siempre, como tantas veces ocurre y por mucho juramento que haga de volver.

«Jet Airliner», de Steve Miller Band

Este es el original que compuso Paul Pena, aunque fue la versión de Steve Miller Band la que se llevó el gato al agua. Como la anterior trata sobre la dificultad de despedirse antes de emprender un largo viaje, muy lejos de donde realmente quisiera estar.

«Leaving on a Jet Plane», de Peter, Paul and Mary

Y otra vez tenemos aquí la misma historia. Antes de emprender el viaje llega el momento de despedirse de los seres queridos, a los que se promete que algún día regresaremos: «Así que bésame y sonríeme, / dime que me esperarás, / abrázame como si nunca fueras a dejarme ir, / porque me marcho en un avión, / no sé cuándo volveré de nuevo».

«I’ve Been Everywhere», de Johnny Cash

El cantante country australiano Geoff Mack compuso esta canción enumerando ciudades de su país, de manera que la versión de Hank Snow lo adaptó a la toponimia local y Johnny Cash repitió en su versión una por una esa lista de noventa y un localidades norteamericanas que el narrador afirma haber visitado.

«Roam», de The B-52

Este sencillo que formó parte del álbum Cosmic Thing apela a la libertad de moverse de un lado a otro sin ataduras, además de recordarnos que en el mundo entero todo viaje empieza con un beso.

«Down Under», de Men at Work

Concluimos, tal como empezamos, con una banda australiana. El protagonista de la narración viaja por el mundo cruzándose con toda clase de personajes que le hacen recordar, con una mezcla de morriña y de cierto chovinismo, el país-continente del que viene. Se ve que además de arañas espantosas tiene también cosas buenas, como su música, sin ir más lejos.

