¿Cuál es tu canción favorita sobre superhéroes?

Aprovechando el estreno en nuestros cines de un título tan prometedor como Capitán Calzoncillos: su primer peliculón, qué mejor ocasión para un repaso en torno a estos personajes con superpoderes vestidos con pijama o directamente en paños menores. Pero no por los cómics que inicialmente los dieron a conocer, ni por las series que ahora les prestan tal atención, ni tan siquiera por los peliculones como el citado, no, centrémonos mejor en las canciones. Han sido muchas las que han protagonizado y de grupos y solistas muy notorios, así que si alguien ve que no está su favorita incluida puede añadirla en los comentarios.

«Spiderman», de The Ramones

En 1967, cinco años después de su aparición en cómic, Spiderman dio el salto a la televisión en una serie de dibujos animados de bajo presupuesto y calidad artística más bien lamentable. Tal vez estaba condenada a caer en el olvido, pero los dioses de internet son caprichosos y desde que en 2009 el foro 4Chan comenzara a usar capturas suyas ha llegado a convertirse en una inagotable fuente de memes esparcidos por toda la red. El tema musical que abría la serie por su parte también logró cierto impacto en la cultura popular, con versiones como la que hizo Aerosmith o la que vemos sobre estas líneas de The Ramones.

«Flash», de Queen

No hay argumento o personaje lo suficientemente disparatado para un cómic, ¿un jugador de fútbol americano enfrentado a un emperador intergaláctico en el planeta Mongo? Suena bien. Adaptarlo al cine ya es otra cosa, aunque a pesar de su recepción inicial el paso del tiempo ha convertido a Flash Gordon en una película de culto gracias a su estética kitsch, sus efectos especiales tan artesanales y, muy especialmente, por una banda sonora compuesta por Queen, del que este fue su tema principal.

«Holding Out For A Hero», de Bonnie Tyler

El heroísmo ha sido un tema recurrente desde los cantares de gesta hasta Bonnie Tyler, bien para entonar las hazañas del héroe o para echarlo en falta en la soledad de la noche. En este tema grabado para la banda sonora de Footloose según nos cuenta anda inquieta esperando que llegue alguien cabalgando sobre el trueno hasta su lecho y lo mismo le vale Hércules que Superman, con que sea más grande que la vida se conforma. En el vídeo —inenarrable, como era usual en esta gran artista— vemos que se trata de un vaquero que podría ser el Llanero solitario y que en cualquier caso la deja mareada con su portentosa virilidad.

«Heroes», de David Bowie

De nuevo tenemos aquí una alusión al heroísmo, en la que cabe incluir desde los mutantes con superpoderes y trajes coloristas hasta una pareja separada por el Muro de Berlín, que es aquello a lo que al parecer cantaba inicialmente. La letra como suele ocurrir se presta a varias interpretaciones pero de todas formas el tema es fantástico y supuso un gran éxito para Bowie, que posteriormente ha conocido múltiples versiones como esta del hijo de Bob Dylan.

«I Know You», de The White Buffalo

La potente voz de Jake Smith resultará familiar a los seguidores de Sons of Anarchy, los demás aquí la tienen como banda sonora del espectacular tráiler de Halo Wars 2, al que el tema le viene como anillo al dedo. Conozco la oscuridad, el miedo y el dolor, nos dice, mientras se prepara para la batalla final.

«I Am The Law», de Anthrax

El Juez Dreed es uno de los personajes de cómic que más ha llamado la atención de los grupos musicales, quizá por el atractivo añadido del mundo posapocalíptico en el que se desarrollan sus aventuras. Así que además del tema que vemos arriba a cargo del grupo neoyorquino de thrash metal, también tenemos este otro con el mismo título de The Human League y «Mutants in Mega-City One», de Fink Brothers.

«Superman», de R.E.M.

Aunque si hay uno al que se ha cantado más que a nadie ese es sin duda Superman. Es el Zeus en el Olimpo de los superhéroes y su omnipotencia e invulnerabilidad a todo salvo la kryptonita le restan bastante mérito a sus hazañas. Además, si algo le sale mal no tiene más que hacer retroceder el tiempo y volver a intentarlo. Lex Luthor encarna el esfuerzo y el ingenio humano frente a la fuerza bruta del alienígena invasor, pero inexplicablemente este último es el héroe y aquel el villano. En fin, de nada de esto trata esta canción ni las siguientes.

«Oh Superman», de Laurie Anderson

«So hold me, Mom, in your long arms / Your petrochemical arms / Your military arms / In your electronic arms». Aunque el título aluda al personaje el tema también versa sobre otros muchos asuntos con una lírica muy inspirada, como vemos. Una canción heterodoxa con un vídeo que está a la altura, aunque todo ello al mismo tiempo resulte muy ochentero. Fue el mayor éxito de Laurie Anderson, que luego ha tenido colaboraciones con Peter Gabriel, Jean Michel Jarre y, cómo no, con su difunto marido Lou Reed.

«(Wish I Could Fly Like) Superman», de The Kinks

No hay dos sin tres, así que no podemos olvidar este bonito tema que le dedicaron The Kinks en 1979 inspirados por la película estrenada el año anterior. Suena bien y destaca por el tono humorístico de su letra, sobre alguien que quiere volar pero ni siquiera sabe nadar.

«Superlópez», de Regaliz

Y aquí la variante autóctona. Dentro de poco veremos al actor y monologuista Dani Rovira protagonizando la adaptación al cine de Superlópez, así que mientras tanto tenemos este tema del grupo Regaliz en el que ensalzaba la figura de este superhéroe español que es tan fuerte como un oso aunque parezca tan normal.

«Nobody Loves the Hulk», de The Traits

Una historia de amor trágico como la vivida por Bruce Banner estaba destinada a ser cantada. Como un Frankenstein de la era atómica, el Hulk que surge de tras ese fatídico experimento tiene un serio problema de gestión emocional pero al fin y al cabo solo aspiraba a ser amado. Este tema de 1969 narra su historia sin ahorrarse detalles, desde el hecho de que sus moléculas fueron reorganizadas hasta que «His deposition’s is mighty mean».

«Thor (The Powerhead)», de Manowar

El dios del trueno en la mitología nórdica fue reciclado por la editorial Marvel como superhéroe y convertido en titular del equipo de Los Vengadores. Con su Mjölnir y su espíritu guerrero no es de extrañar que entusiasmase a este grupo tanto como para dedicarle una composición.

«Batdance», de Prince

El auténtico baile de Batman no es otro que este que se marca entre el flirteo con la chica y el momento en que cae beodo en medio de la pista (cuyo actor, Adam West, desdichadamente murió ayer mismo), aunque sería injusto dejar fuera la «Batdance» que compuso Prince en 1989 para la película de Tim Burton.

«Everyday Superhero», de Smash Mouth

Los superhéroes son por definición algo extraordinario, ajeno a la normalidad cotidiana. Por eso las historias en torno a ellos suelen girar en torno a su dificultad para vivir en el día a día y ser aceptados por su entorno, por su incapacidad para encajar en la horma social al ser y sentirse tan diferentes. Por eso suelen gustar tanto a los adolescentes. Al final solo les queda la opción de llevar una doble vida (que a menudo el supervillano intenta desenmascarar) o recluirse en alguna fortaleza de la soledad. Pero si escucharan este tema sabrían que al fin y al cabo no son tan raros, hay a nuestro alrededor muchos héroes cotidianos esperando su momento.

«We don’t Need Another Hero», de Tina Turner

Aquí concluimos este repaso, no sin antes preguntarnos ¿y si al final resulta que no necesitamos otro héroe? Ahí dejaba la cuestión Tina Turner, que además de ponerle la banda sonora a Mad Max III tuvo en ella un papel como alcaldesa de Negociudad.

