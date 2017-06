OK Computer fue el último disco de la historia de la música

Era blanco y sonaba como suena un airbag desplegándose sobre el volante de un coche que acaba de estrellarse. En treinta milésimas de segundo, a trescientos kilómetros por hora. Tan inmediato que se confundía con una explosión, aunque durase más de cincuenta y tres minutos. Han pasado veinte años desde que el mundo colocó por primera vez un CD cuya portada era blanca (y azul) en su reproductor y presionó el botón de play. Veinte años exactos para absorber un impacto que se iniciaba, precisamente, con un «Airbag».

OK Computer se publicó el 16 de junio de 1997 en el Reino Unido y su primer corte era la mencionada «Airbag». Comienza con un riff de Jonny Greenwood y se cierra con el mismo riff. En medio, el bajo de su hermano Colin arranca y se detiene de manera de manera abrupta y repetida, irrespetuoso con la lógica de lo que debería ser una canción rock. Porque «Airbag» no es una canción rock y Radiohead acababa de dejar de ser una banda de rock. En los cuatro minutos y cuarenta y cuatro segundos que dura el tema no queda casi nada de la furia posadolescente de «Creep» o del estribillo infeccioso de «Just». Pablo Honey parece un sueño lúcido y The Bends solo funciona como tarjeta de embarque del vuelo de OK Computer. Un vuelo en el que Thom Yorke despegó desde el dub y el jazz hasta aterrizar en la electrónica contemporánea. De hecho, el propio grupo admite que intentaron imitar el sonido de DJ Shadow a base de ritmos sampleados y posproducción por ordenador. Sin embargo, por culpa de su inexperiencia en lides digitales, el sonido de «Airbag» y, en realidad, de todo el disco, apenas es un remedo frankensteiniano de la música que pretendían emular. No me atreveré a decir si esta circunstancia sucedió por desgracia o por fortuna; si OK Computer es peor o mejor que lo que hacía DJ Shadow, pero sí sé que es completamente distinto. Completamente distinto al disc jockey, completamente distinto a lo que era Radiohead y completamente distinto a lo que esperaba el mundo. La banda de Oxford lanzó un palo de madera al aire y el aire le devolvió un bumerán y, después, lanzó ese bumerán y recogió un dron autoguiado por un sistema de sensores láser. Radiohead recogió el futuro y construyó, quizá por casualidad, la última música que se escucha como se escuchaba la música.

Aun así, la primera cosa que el mundo recibió de OK Computer no fue su primer corte sino su primer single. «Paranoid Android» se editó el 26 de mayo de 1997 y era un juego, un ejercicio de sarcasmo musical. Un tema de seis minutos y medio conformado por tres canciones distintas compuestas por otros tantos miembros del grupo y colocadas en cuatro segmentos perfectamente diferenciados, múltiples y casi enfadados entre ellos. Algo técnicamente posible pero comercialmente suicida. Por eso fue el primer single. Porque, como declararía el guitarrista Ed O’Brien: «Todos nos decían que venderíamos siete millones de copias si sacábamos The Bends, parte 2, así que hicimos justo lo contrario». No, «Paranoid Android» no era esa canción agradable o pegadiza creada para epatar a los oyentes desde las ondas de la radiofórmula, pero es el primer single. Es una broma desde el mismo título. Con esa referencia a Marvin, el robot depresivo y deprimente (e hilarante) de la Guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams, Yorke se reía de la angustia vital posmoderna tantas veces arbitraria. Se reía de nosotros en un muy insólito sol menor, mientras nos decía: «Oh, qué triste estoy. Qué tristes estamos todos». Y muchos compraron (compramos) esa angustia generacional. Porque era el primer single y todavía creíamos en el grunge y en el britpop y en el rock y en las radiofórmulas y hasta en la música popular. Pero a «Paranoid Android» le faltaba algo.

En este punto es donde debería hablar de que el primer tema que Radiohead compuso para su disco no fue ninguno de los dos primeros cortes sino «Lucky», creado en septiembre de 1995 por encargo de Brian Eno. También debería mencionar que OK Computer fue el primer álbum autoproducido por la banda, aunque al final necesitaron la ayuda de Nigel Godrich, quien se convertiría en su sexto miembro no oficial. Debería contar que comenzaron la grabación en su estudio de Canned Applause en Oxfordshire pero la cosa no terminó de funcionar y, con solo cuatro temas terminados, pararon para iniciar una minigira por Estados Unidos como teloneros de Alanis Morissette, donde Baz Luhrmann les pidió una canción para su Romeo + Julieta de la que saldría «Exit Music (For a Film)». Debería reseñar que, después del tour americano, terminaron de grabar en la mansión de St. Catharine’s Court, propiedad de Jane Seymour, algo parecido a una casa encantada, cuyos ecos y reverberaciones terminaron por formar parte del sonido del disco. Debería decir muchas otras curiosidades y peculiaridades y vicisitudes pero, sinceramente, pueden leerlas en la Wikipedia. Porque todas esas cosas son irrelevantes cuando nos damos cuenta de que a «Paranoid Android» le falta algo, y ese algo está un segundo delante.

Porque, si bien se lanzaron cuatro singles independientes, todo el que ha escuchado OK Computer sabe que el riff de Jonny Greenwood del final de «Airbag» solo está completo con los cuatro pitidos del principio de «Paranoid Android», y que su última descarga solo tiene sentido cuando comienza la progresión descendente que abre «Subterranean Homesick Alien». OK Computer se escucha como se escuchaba la música hasta ese preciso momento: de principio a fin. No es un disco conceptual aunque responda a un concepto completo. No es un disco atmosférico pese a que todo esté surcado por una atmósfera sonora. OK Computer es un ecosistema cuyas fronteras son «Airbag» y «The Tourist» y que se explora necesariamente en su orden. El xilófono infantil del inicio de «No Surprises» es consecuencia directa de la distorsión atonal del final de «Climbing Up the Walls», y al piano de «Karma Police» siempre le sigue una voz sintética que declama: «Fitter, happier, more productive, comfortable, not drinking too much». Siempre.

El 16 de junio de 1997 las casetes ya solo dormían en los coches y el vinilo languidecía sin uso como herramienta musical, a la espera de ser redescubierto como objeto de coleccionismo fetichista. El 16 de junio de 1997 el CD era la música. Y el CD venía en una caja con una portada blanca y azul diseñada por Stanley Donwood. Después se metía en el reproductor, se empujaba la bandeja y se presionaba el botón de play. Siempre.

Por supuesto que, después de OK Computer, se publicaron muchos discos concebidos para ser escuchados de igual manera. Los gemelos Kid A y Amnesiac de los propios Radiohead, el homónimo de Portishead o el Mezzanine de Massive Attack, el Leviathan de Mastodon, el Ghost Reveries de Opeth, cualquiera de Toundra e incluso el Undun de The Roots. Pero en 1999 ya había aparecido Napster y los reproductores de MP3 bajarían tanto de precio como para hacer olvidar al CD. En 2005 se lanzaría YouTube y, dos años después, lo haría Spotify. Las mixtapes de las que Rob Fleming era un experto en Alta Fidelidad se convirtieron en playlists y las playlists se convirtieron en la única manera de escuchar música. Ya no ponemos discos completos porque ya no resistimos discos completos. Salvo que ese disco sea OK Computer.

Han pasado veinte años y, ahora, todos los medios se han apresurado a escribir su reseña de una de las creaciones artísticas más influyentes, más imitadas, mas versionadas, más premiadas y, en definitiva, más importantes de las últimas décadas. La mayoría lo hicieron el 21 de mayo, conmemorando la primera edición en Japón. Se diría que, en esa presión fantasmagórica que a veces devora al periodismo, querían ser los primeros, llegar antes al público, tener los primeros clics, tener todos los clics, ser más eficaces, estar más en forma, ser más felices, ser más productivos. Como si no hubiéramos tenido veinte años exactos para absorber la onda de choque. Como si no se hubieran dado cuenta de que OK Computer fue el último álbum de la historia de la música.