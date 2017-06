¿Qué película ha retratado mejor la canícula?

Recibir un nombre tan poco elegante como «el que orina» supongo que debe marcar a cualquiera, así que tras la que se intuye una infancia difícil Orión se volvió un gigante pendenciero y arrogante, siempre emborrachándose, abusando de otros y yendo de caza acompañado de sus perros. Cierto día se jactó de poder derrotar a cualquier bestia, así que la diosa Gea le envió un monstruoso escorpión que acabó con él. Zeus en su misericordia le hizo un hueco en el firmamento para la posteridad, junto al escorpión (a este más alejado, para que no le vuelva a picar) y a sus dos perros, Can Menor y Can Mayor. Esta última constelación contenía la estrella más brillante de la bóveda celeste, Sirio, «el cual con ser brillantísimo constituye una señal funesta porque trae excesivo calor a los míseros mortales», decía la Ilíada sobre su aparición en el horizonte en la época del año de mayores temperaturas. Es decir, la canícula, los «días de perros». Expresión que en castellano ha derivado en tener un mal día —ya sea por un clima adverso o por cualquier otra circunstancia— pero en inglés ha conservado el significado original, de manera que no es difícil encontrar películas que incluyan en su título «Dog Day». El calor abrasivo se convierte así en un catalizador de la trama, desquiciando a los personajes, arrastrándolos hacia la violencia o el deseo casi siempre con fatales consecuencias. Como estamos a las puertas del verano y el sol ya cae a plomo sobre nuestras cabezas, aprovecharemos para recordar algunas de ellas. Así que voten o añadan su favorita, pero sobre todo hidrátense.

(La caja de voto se encuentra al final del artículo)

________________________________________________________

Tarde de perros

Dog Day Afternoon tuvo por título original, aunque la traducción también vale por el creciente embrollo en el que se meten estos dos atracadores sin demasiadas luces. Las historias que se desarrollan en un entorno cerrado resultan más claustrofóbicas si además los personajes se sienten asfixiados por el calor, de manera que en el momento en que se estropea el aire acondicionado del banco ya sospechamos que la cosa solo puede ir a peor. Ambientada en pleno agosto, curiosamente fue rodada durante un otoño bastante frío así que, para evitar que en las escenas rodadas en el exterior se notara su aliento, los actores se introdujeron pequeños trozos de hielo en la boca. De los dos protagonistas John Cazale era el contrapunto ideal a un Pacino (como de costumbre) desquiciado, que por otra parte mejoró el guion original con algunas improvisaciones. Lamentablemente el cáncer cortó su carrera apenas en sus inicios.

________________________________________________________

El largo y cálido verano

Paul Newman es aquí un oportunista que siempre logra caer de pie; apenas llega al pueblo se presenta al cacique local (Orson Welles) y logra ganárselo en poco tiempo. La hija en cambio se le resiste más, aunque esos días estivales que comparten se ve que desinhiben bastante. De las películas ambientadas en Misisipi, aparte de ventiladores estropeados y camisas sudadas por la humedad subtropical, podemos esperar fundamentalmente dos subgéneros: uno es el de los melodramas familiares en los que se discute de amor y herencias ambientados en grandes mansiones de estilo colonial, como La gata sobre el tejado de zinc o esta misma…

________________________________________________________

Arde Mississippi

… y el otro aborda los conflictos raciales, siendo la más reciente Los hombres libres de Jones, muy didáctica respecto a la política estadounidense. Quizá la más característica, aunque solo sea por el título, es esta otra. Hay quien dice que cuando Willem Dafoe chupa un limón se le queda cara normal, en cualquier caso aquí estaba muy bien como agente del FBI comedido y metódico que va aprendiendo de los métodos más heterodoxos de Gene Hackman. Por otra parte, si se presta suficiente atención siempre es posible encontrar un hilo que conecta cualquier cosa, así que no podemos dejar de señalar que esta película procede de una productora llamada, precisamente, Orion.

________________________________________________________

En el calor de la noche

De nuevo una historia ambientada en Misisipi en torno a la discriminación racial. El sheriff local debe investigar un crimen y como no quiere complicarse la vida le basta ver un negro pasar delante de él para cargarle el muerto encima. Para su sorpresa resulta ser también policía, que pese a estar de visita se dedicará a esclarecer el suceso. Obtuvo cinco premios Óscar en 1967, entre ellos el de Mejor Película, y fue uno de los papeles más recordados de Sidney Poitier.

________________________________________________________

Un tranvía llamado Deseo

Aunque la protagonista es oriunda de Misisipi, en este caso la trama se desarrolla en Nueva Orleans, ciudad a la que llega para visitar a su hermana y su cuñado. De nuevo vemos aquí que la temperatura es un recurso para incrementar la sensación de agobio, aunque el director Elia Kazan tenía más recursos en la manga para ello: el decorado del apartamento en el que viven fue haciéndose cada vez más pequeño a medida que avanzaba la trama para contribuir a generar claustrofobia en los espectadores. Supuso el segundo Óscar para Vivien Leigh, tras Lo que el viento se llevó.

________________________________________________________

El corazón del ángel

Un año antes de la citada Arde Mississippi, Alan Parker adaptó el guion y dirigió esta cinta policiaca que incluía ciertas dosis de erotismo y de terror sobrenatural, que comenzaba cerca de Nueva York y encontraba su desenlace en Nueva Orleans. La diferencia entre ambos climas era una parte fundamental de lo que el director quería contarnos, pues en sus propias palabras: «Los inhóspitos paisajes que rodamos no tenían la capa de nieve que había descrito en el guion, pero se mostraban fríos, desolados, y efectivamente contrastaban bien con el sofocante calor que experimentamos en Luisiana, con Harry Angel acercándose a la verdad, más cercano a las llamas del infierno».

________________________________________________________

La ventana indiscreta

La primera escena nos muestra a James Stewart con la frente perlada de sudor y un termómetro que marca casi treinta y siete grados. Se trata de un detalle que resulta crucial para la historia por dos motivos. El primero y obvio es que así todos los vecinos tienen las ventanas abiertas para que corra un poco el aire, lo que permite a nuestro protagonista espiar sus rutinas. El segundo es que así se incrementa la sensación de claustrofobia de un personaje atrapado en una casa, inmovilizado en una silla de ruedas, agobiado por la ola de calor y atormentado por un secreto que cree haber descubierto aunque no tiene nadie que le crea.

________________________________________________________

El vuelo del Fénix

Aquí tenemos de nuevo a Stewart atrapado, esta vez en mitad del desierto. Tras haberse estrellado en mitad del desierto del Sáhara, la única manera de sobrevivir será construir otro avión con los restos del fuselaje conservado. Su mayor adversidad serán las escasas reservas de agua en un entorno inhumano y la dosificación de su consumo una continua fuente de conflictos entre los supervivientes.

________________________________________________________

Doce hombres sin piedad

En una habitación de un juzgado doce hombres están encerrados bajo llave, sin posibilidad de abandonarlo hasta que no emitan un veredicto. El ventilador no funciona y uno de los personajes recuerda que en la radio habían pronosticado que iba a ser el día más caluroso del año. La discusión sube de tono mientras se quitan las chaquetas, se arremangan y a pesar de todo se sofocan, sin mejor medio para refrescarse que la máquina de agua, cuyos paseos hacia ella son la única distracción posible. Pero entre todos los miembros del jurado hay uno, Henry Fonda, cuya sed no la provoca el calor ni la sacia el agua, sino la justicia, e irá contra todos con la única fuerza de sus argumentos.

________________________________________________________

La tentación vive arriba

«Tengo la boca tan seca que escupo algodón» decía el personaje de Marilyn Monroe para romper el hielo en un bar en la que fue su siguiente película, Bus Stop. Quizá aún no se había rehidratado de la ola de calor neoyorquina en la que se ambientaba La tentación vive arriba, que servía para dar pie a las dos insinuaciones eróticas que esta cinta grabó a fuego en el imaginario colectivo: la ropa interior de Marilyn en el frigorífico y la manera que encontraba de refrescarse los bajos en las rejas de ventilación del metro de la avenida Lexington.

________________________________________________________

Fuego en el cuerpo

La historia arranca mostrándonos ventiladores a toda potencia, gente empapada en sudor y con William Hurt rompiendo el hielo con Kathleen Turner con la frase: «Te dejo estar a mi lado a condición de que no hables del calor». No hace falta más para situarnos en el contexto de lo que nos contarán a continuación: una tórrida infidelidad que desembocará en un crimen.

________________________________________________________

Un día de furia

Un enorme atasco bajo el sol, niños gritando desde las ventanas de un autobús, moscas zumbonas y, por si fuera poco, el protagonista pasa la mano una y otra vez por un aire acondicionado que parece haberse estropeado. Es el momento en el que algo hace clic dentro de su cerebro y deja salir a la bestia, convertido desde ese momento en un ciudadano enfurecido por todo lo que le rodea, dispuesto a impartir justicia a hostia limpia.

________________________________________________________

Haz lo que debas

Samuel L. Jackson es un dicharachero locutor de radio que comienza la jornada advirtiendo de un calor del infierno que superará los treinta y ocho grados. A partir de ahí los personajes comienzan a cruzarse reproches en una tensión creciente que culminará en un estallido social.

________________________________________________________

Bagdad Café

El desierto de Mojave, situado entre California, Arizona, Nevada y Utah ha sido escenario de innumerables películas, pues en él se encuentra el Valle de la Muerte. Muchas de ellas han sido wésterns, aunque ni mucho menos estos paisajes tan endemoniadamente secos pertenecen en exclusiva a este género: El planeta de los simios, Espartaco, Star Wars, Las minas del rey Salomón… y entre ellas esta curiosa cinta alemana de los años ochenta que contaba con una magnífica banda sonora.

________________________________________________________

Por un puñado de dólares

Mencionábamos los wésterns y no podemos concluir sin citar alguno. La mayoría se desarrollan en parajes semidesérticos, bajo un sol castigador del que protegerse con sombreros o entrecerrando los ojos, con ese gesto tan característico que popularizó Clint Eastwood. Como Samuel Bronston ya había abierto el camino al rodaje de producciones extranjeras en España, las localizaciones de Almería resultaban ideales para lo que se conocería como «spaghetti western». Esta fue la película que dio comienzo al subgénero y que lanzó a la fama a Clint.

________________________________________________________