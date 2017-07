Decálogo del «opinador» profesional a través del conflicto Israel-Palestina (o cómo aparentar que se sabe de algo sin tener ni idea)

Texto recomendado para el español medio.

Aplíquese en caso de debate o discusión.

Puede provocar demagogia.

En caso de duda, opine igual.

La clave para opinar sobre cualquier tema y salir airoso es una: no mojarse. Aunque parezca mentira, la técnica de decir nulidades, disfrazarlas de reflexiones equidistantes y evitar que parezcan lo que son —tópicos— es un arte. De hecho, es el arte español por excelencia.

Ni toreo, ni picaresca, ni fútbol; ni cualquier otro estereotipo. La práctica ibérica más perfeccionada es la de opinar de todo. Opinar rápido, opinar siempre. Hay una extraña y espesa fuerza que empuja al español de a pie a decir algo, a valorar o calibrar cualquier situación, aunque no sepa de lo que está hablando ni remotamente. Sirva de paradójico ejemplo este texto: estoy opinando sobre opinar.

El decálogo que a continuación se expone tiene como objetivo ayudar en esta suerte de opinar sin decir nada. Existe una serie de frases hechas que nos permiten tocar temas muy diversos. Si alguien habla de política, debemos recurrir al «son todos iguales». Es una frase que nos aleja del barro de la discusión y nos eleva sobre la materia. Si se habla de medicina, «si es que al final ni los médicos tienen ni idea». Un buen desprecio a la ciencia moderna siempre funciona. Es el nuevo «no somos nadie». O si el tema es sociológico (derechos, desigualdades, delincuencia), en ese caso está todo controlado: «Yo no sé cómo va a acabar todo esto».

Pero cuando el tema es complejo, cuando se trata de un asunto en el que, o de verdad sabes lo que dices o estás mejor callado, el arte de decir vaguedades alcanza su nivel más exigente. Y entonces es necesario recurrir a listados como el que sigue. Un buen ejemplo es el conflicto de los conflictos, la discusión geopolítica eterna: Israel-Palestina.

La próxima vez que alguien debata sobre este problema, no se quede callado. Limítese a escuchar la discusión y cuando sienta esa inexplicable necesidad de participar, use una de estas diez sentencias. Éxito garantizado:

1. «No se trata de buenos y malos».

La clave de todo. La madre de todas las frases. Es infalible especialmente cuando dos personas hablan del conflicto y están de acuerdo entre ellas. Dos propalestinos, probablemente, estarán poniendo a parir a Israel. Después de unos minutos de cera, debes intervenir con sosiego. Es muy importante modular la voz y mirar al suelo, como si la frase que vas a decir fuera solo el principio de una reflexión mucho más profunda (que jamás llegará), y entonces lo sueltas: «No se trata de buenos y malos». Y luego silencio. Puedes hacer como que te llaman al móvil en ese momento.

1b. «Hay víctimas y verdugos en los dos lados».

Usa esto si lo del móvil no funciona y tienes que añadir algo más. Si te sacan el tema de número de víctimas o la potencia militar, di: «Ya, eso sí. Pero bueno». El «pero bueno» es una herramienta imprescindible en este tipo de técnicas. Insinúa que tienes más que añadir, que el tema no es tan fácil como parece, pero que no merece la pena seguir con la discusión.

2. «Es que es un conflicto muy complicado».

No hay escapatoria como esta. Es un portazo definitivo. «Es que es un conflicto muy complicado…», amaga con continuar, tócate la barbilla, pensativo. No falla. Para tus oyentes estás yendo más allá, estás intentando ir al origen del problema, aunque no sepas ni de qué estás hablando.

3. «No se conocen y por eso se odian».

No importa que más de un millón de palestinos vivan actualmente en Israel y que los judíos, antes de la segunda intifada, entrasen en Cisjordania sin problema. Utilizar teorías psicosociales es muy efectivo y no debes desaprovecharlo. Enrédate en cosas como «el desconocimiento es ignorancia y la ignorancia es miedo» y luego pon cara de «si es que esto no es nada nuevo». Y a otra cosa.

4. «Antes de que entrase Occidente, judíos y árabes vivían en paz».

Bien hecho. Culpar a Occidente jamás falla.

5. «La ONU no hace nada».

En la línea de la anterior. La ONU decidió una partición en dos estados: uno judío y otro árabe. Pero aprovecha que no muchos saben eso y grita contra la vergonzosa actuación de la ONU. En eso y en todo, porque mira lo de la guerra de Yugoslavia. ¿Ves? Ya estás fuera del tema.

6. «Es curioso lo de Israel, con lo que pasaron los judíos en la II Guerra Mundial…».

Comparar con sutileza el conflicto árabe-israelí con el Holocausto dará que hablar. Hará pensar. Si algún proisraelí se te echa encima, frénalo con profesionalidad: «Eh, cuidado. Yo no he dicho eso». Ya puedes largarte de esa conversación de manipuladores.

7. «Los judíos siempre fueron un pueblo pacífico».

Un toque projudío es imprescindible para hacer ver que tus conocimientos van más allá de las políticas de Estado de Israel. Puedes añadir un «tengo amigos judíos», que, como ya sabes, es el nuevo «tengo amigos gays».

8. «Israel, lógicamente, también tiene derecho a defenderse».

Un pasito más en tu amplitud geopolítica de miras. Cuidado, si alguien trata de etiquetarte como proisraelí (cuando tú no sabes ni poner Israel en un mapa) añade algo acerca de piedras contra balas, exceso de fuerza o cosas así. Pero no seas muy claro.

9. «El muro de la vergüenza».

Si te sientes muy acorralado en la discusión, ve a por la fibra de los presentes. Deja claro que es una pena. Que ese muro te hace sentir avergonzado como ser humano. Pon cara de que no te gusta hablar de estas miserias humanas. En lo que a ti respecta, la conversación ha terminado.

10. «Hay muchas guerras en el mundo y solo se habla de esta».

El movimiento final, el jaque mate. Tú no hablas de este conflicto porque está muy manido. Ya puedes ponerte a opinar de otra cosa.