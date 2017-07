¿Qué película representa mejor la rebelión contra el sistema?

Decía Emil Cioran que los grandes verdugos se reclutan entre los mártires cuyas cabezas no han sido cortadas y, más allá de disfraces peludos y efectos especiales a porrillo, es más o menos lo que siempre nos ha contado la saga de El planeta de los simios, cuya última parte acaba de estrenarse en los cines. Pierre Boulle ya había demostrado en otra novela suya también llevada al cine, El puente sobre el río Kwai, que podía hilar fino en torno al cautiverio y el anhelo de libertad, con ese coronel inicialmente irreductible que acaba alienado confundiendo sus propios intereses con los de sus captores. Así que aprovechando la soltura especulativa que ofrece la ciencia ficción, la saga imaginó una especie de lucha de clases entre especies, con los humanos enjaulados a garras de aquellos animales en otro tiempo sometidos. De hecho Rupert Wyatt, el director de El amanecer del Planeta de los simios, fue aún más lejos en esa interpretación política al comparar en una entrevista a su chimpancé protagonista con el mismísimo Che Guevara…

Sea como fuere, el cine nos ha contado muy a menudo historias de pueblos insurrectos o de individuos solitarios luchando tenazmente contra el orden establecido, representado habitualmente como tiránico e injusto. Son historias a veces de una clara intención propagandística, pero si son buenas trascienden su época y su contexto, permitiendo que cualquier persona pueda sentirse identificada con lo que narran y encuentre en ellas inspiración para sus particulares batallas. Eso es lo que ahora nos interesa, más allá de mencionar causas y situaciones históricas concretas, aquellas fabulaciones que simbolicen en el sentido más amplio posible la lucha contra el sistema. Como hay ejemplos en abundancia pueden añadir sus favoritos en la sección de comentarios.

El acorazado Potemkin

Todo poder necesita un relato para justificarse, así que una vez triunfó la Revolución rusa su siguiente paso correspondía a los propagandistas. Eisenstein recibió el encargo de conmemorar el vigésimo aniversario de la fallida revolución de 1905 y su excepcional talento hizo posible que, en lugar de un simple panfleto para sus coetáneos, la recreación de aquellos acontecimientos alcanzara una talla universal como mito en torno a la lucha contra la opresión.

El Evangelio según san Mateo

Pier Paolo Pasolini se identificaba como ateo, aunque reconocía también en sí mismo una sensibilidad espiritual que le hacía percibir el mundo como algo sagrado. En sus propias palabras: «Tal vez precisamente por ser tan poco católico he podido amar el Evangelio y hacer sobre él una película: no tengo las resistencias interiores contra la religión que inhiben a un marxista que haya sido verdaderamente un burgués católico. He podido hacer El Evangelio tal como lo he hecho porque me siento libre y no temo escandalizar a nadie». El resultado fue, según el propio Vaticano, «el mejor film sobre Jesús rodado nunca». Un retrato que se aleja de la visión un tanto acaramelada y blandengue habitual para mostrarnos a un hombre de firmes convicciones, severo frente a la iniquidad, los fariseos hipócritas y los mercaderes que profanan el templo; que pide a sus seguidores ser cautelosos como serpientes y sencillos como palomas y que no ha venido a traer paz sino guerra. Todo ello acabará atrayendo la atención de unas autoridades que se sentirán amenazadas por su mensaje… el desenlace no lo revelamos para evitar un spoiler.

Espartaco

Según cantaba Marilyn Manson los esclavos no sueñan con ser libres, sino con ser amos, y basta un breve repaso por la historia para comprobar que no le falta razón. Nos queda por saber si Espartaco en su rebelión contra el poder romano hubiera optado finalmente por la libertad o por subyugar a sus antiguos captores, pero su muerte en combate dejó abierta para siempre la cuestión, convirtiéndolo en un mito eterno de la lucha por la libertad. Casi a la altura del ejemplo anterior, con el que el guion que rodó Kubrick trazaba ciertos paralelismos.

La naranja mecánica

Al cineasta británico la cuestión del libre albedrío del individuo frente al ahormamiento de la sociedad le interesaba mucho y a ella le dedicó tanto La chaqueta métálica como esta adaptación de la novela de Burgess. Particularmente el tratamiento Ludovico al que se somete a Alex ha resultado desde entonces una imagen muy frecuentada en toda clase de análisis políticos y comentarios de uno u otro signo.

Acorralado

¿Quién era John Rambo? Podríamos definirlo como un experto en la lucha de guerrillas, excepcional con armas de fuego, con el cuchillo, con sus propias manos. Un hombre que está entrenado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas, vivir de lo que da la tierra, comer cosas que harían vomitar a una cabra. Un fiera, en definitiva, aunque a primera vista no pareciera demasiado espabilado. Es la maldita guerra, que lo dejó con la mirada perdida. La cinta se estrenó en plena era Reagan y fue por ello objeto de innumerables interpretaciones políticas, pero el tiempo ha pasado, ha puesto a cada uno en su sitio y a esta como una de las grandes películas de acción. Es, además, una fábula sobre el individuo que se rebela contra el omnímodo poder del Estado.

Brazil

Terry Gilliam incluyó este film junto con Bandidos del tiempo y Las aventuras del barón Munchausen en una trilogía en torno a «la lucha por la imaginación y la libertad de pensamiento». Claramente inspirada en 1984, recrea una sociedad distópica hiperburocratizada y sometida a la constante amenaza del terrorismo, en ella veíamos también un peculiar homenaje a una de las películas anteriormente mencionadas.

Alguien voló sobre el nido del cuco

Hace unos días se celebró el segundo centenario del nacimiento de Henry David Thoreau, un pensador cuya sombra se percibe en varias de las narraciones que estamos comentando y muy especialmente en esta. Seguro que Gran Jefe suscribiría aquello de que en el estado salvaje está la preservación del mundo.

Germinal

Con la saga de novelas de la que Germinal formó parte, Émile Zola quiso reflejar fielmente los cambios de la sociedad francesa durante el último siglo. Este retrato en concreto hubiera valido para casi cualquier otro rincón de Europa, de hecho no es difícil encontrar semejanzas con Qué verde era mi valle. En ambas vemos un incipiente movimiento sindical recibido con una gran hostilidad por el orden social vigente, ante el que los trabajadores intentaban hacerse valer en desigual combate.

Matrix

La segunda y tercera parte al final solo añadieron más ruido y parafernalia religiosa, lo fundamental estuvo en la primera: su ingeniosa actualización del mito de la caverna, del concepto marxista de «alienación» e incluso la difusión de esa expresión tan popular hoy día en las discusiones de internet como es «disidencia controlada». El inglés, con su característica facilidad para crear verbos, incluso cuenta ya con el uso habitual del término «redpilled», aludiendo a ese momento en que el protagonista escoge la pastilla roja que le ofrece Morfeo como señal de que quiere tomar conciencia de lo que ocurre a su alrededor. Además de todo ello el protagonista esquivaba las balas a cámara lenta, no se le puede pedir más.

Están vivos

Ya que mencionamos el inglés, poca gente lo pronuncia con más elegancia que el filósofo Slavoj Zizek, un entusiasta de esta película de John Carpenter de 1988 precursora en bastantes aspectos de la anterior. Esta vez no son máquinas sino alienígenas y no hay pastilla sino unas gafas de sol que nos permiten ver la verdadera naturaleza de la realidad.

El show de Truman

Al igual que las anteriores, esta historia nos muestra a un personaje que vive feliz en su ignorancia hasta que ocurre algo que le obliga a cuestionarse todo lo que le rodea. Son nuevas versiones del mito originario del Génesis sobre el fruto del árbol de la ciencia y la expulsión del paraíso. La gran pregunta es si merece la pena conocer esa realidad última que probablemente nos hará desdichados. Truman tiene más curiosidad que miedo y opta por pasar al otro lado, estaría bien saber cómo le fue posteriormente.

El club de la lucha

Si V de Vendeta ha inspirado a un buen número de adolescentes, esta otra lo ha hecho con quienes ya tienen edad para haberse integrado en el mercado laboral y, a la manera de Chaplin en Tiempos Modernos, se sienten atrapados en un sistema que no alcanzan a comprender. Lo que lleva a un cinismo, desarraigo y vacío interior que quedaba muy bien descrito en aquel discurso tan sugerente y celebrado. Aunque su énfasis en el «nos han dicho», «nos han hecho creer», también deja abierta la posibilidad de discutir hasta qué punto es válido culpar a los demás de lo que uno acepta creerse sobre la vida y el mundo.

La Chinoise

«El liberalismo en las organizaciones revolucionarias fundadas sobre el principio de la colectividad es muy perjudicial, priva a las filas de la revolución de una organización sólida y de una disciplina rigurosa». Si no ha quedado claro sustituyan «colectividad» por «núcleo irradiador» y ya verán qué bien se entiende. Se trata del primero de una larga serie de tortuosos discursos que abarcan la totalidad de este film experimental de Godard, en torno a un grupo de jóvenes parisinos que viven permanentemente concienciados, sermoneándose entre sí y a la cámara. Pero no todo es política, también hay sitio para el amor. Por ejemplo cuando a un chico le gusta una chica le dice «eres la prueba viviente de la solución justa a las contradicciones en el seno del pueblo», y la chica queda obnubilada. Así hora y media.

Los miserables

De las diversas adaptaciones a la pantalla de la novela de Víctor Hugo esta es la más reciente y también la más lograda. Aunque los hechos transcurren en París durante la rebelión de junio de 1832, lo que nos cuenta esta trágica historia pretende ir más allá y en cierta forma representa a todos los que sufren la injusticia en cualquier época y lugar.

La leyenda del indomable

Aunque no haya forma de arrebatarle a James Dean su lugar como icono de rebeldía, Paul Newman le queda muy cerca. Aquí entra en prisión por un acto de vandalismo gratuito, buscando deliberadamente transgredir la ley y ser detenido por ello. Una vez en prisión lo primero que le oímos expresar es su hartazgo por la cantidad de normas que todo el mundo quiere imponerle, ya sean guardianes o reclusos. A continuación el nudo argumental lo tenemos en su voluntad de desafiar todo castigo, un martirio que asume en conciencia y que termina granjeándole la admiración de todos sus compañeros. Mientras tanto, por supuesto, planea una forma de escapar.

