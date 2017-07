¿Qué proyecto de micromecenazgo se merece hasta el último euro?

El llamado crowdfunding, que podríamos traducir como microfinanciación o micromecenazgo, ha cruzado con Star Citizen su particular Rubicón. Con más de ciento cincuenta millones de dólares recaudados, es el mayor proyecto de este tipo no solo en dinero sino, muy especialmente, por las enormes expectativas que ha generado: un videojuego que promete reinventar quién sabe cuántas cosas en el terreno técnico, que requerirá un disco duro de un gritón de bytes y que tendrá un plantel de actores digno de una producción de Hollywood (Gary Oldman, Marc Hamill, Gillian Anderson, Liam Cunningham…). Inicialmente iba a salir a la luz en 2014, pero dada su magnitud tuvo que aplazarse al 2016, año en que tampoco se publicó y ahora, a mediados de 2017, sigue sin atisbarse en el horizonte. Algunos pronostican que finalmente será en 2018… o a saber.

La cuestión es que si cumple con todo lo que promete dará al micromecenazgo el espaldarazo que necesita, pero si resulta ser un fiasco va a ponérselo bastante más difícil a todos los que vengan detrás. No es de extrañar que el ámbito cultural y audiovisual reúna tantos y tan costosos proyectos financiados con pequeñas donaciones de particulares. Está en su naturaleza buscar la complicidad del público y muchos aficionados a ciertas historias, universos o sagas encuentran así una manera de contribuir a aquello que les gusta. Como en su día la adaptación al cine de la serie Veronica Mars o, poner un ejemplo español, el caso de las novelas de Silvano Gil, cuya saga fantástica Arkhana está rodándose en formato serie y busca de esta manera el apoyo de sus seguidores:

Y qué decir de la infinidad de proyectos teatrales, musicales, artesanales… promovidos por audaces creadores de todas las disciplinas con la cabeza llena de sueños y las manos vacías a la espera de respaldo económico para despegar. Todos los visionarios fueron tachados de locos por sus coetáneos, los genios se caracterizan por romper los moldes establecidos en su época, así que a continuación indagaremos en algunos de esos proyectos de alcance cultural, artístico e intelectual tal vez aún incomprendidos que sin embargo nos adelantan el futuro y están activos ahora mismo en las principales plataformas de micromecenazgo. Así que voten su favorito, fináncienlo si andan desahogados o añadan en los comentarios el que deseen.

(La caja de voto se encuentra al final del artículo)

_______________________________________________________________________

Resolver el problema social de la falta de dinosaurios vestibles

Los triceratops se extinguieron hace mucho tiempo y desde entonces no había sido posible calzarlos… hasta ahora. Se trata de un proyecto que lleva recaudados 50 584 dólares, más del doble de lo que inicialmente pedía su promotor, quien admite que su diseño le llevó solo tres segundos. A veces las ideas geniales llegan así. Pueden conocer más detalles aquí.

_______________________________________________________________________

La mayor escultura de rinocerontes del mundo

Con lo que sí contamos hoy en día es con rinocerontes, que no son lo mismo pero se les parecen bastante. Los promotores de esta iniciativa temen que seguirán su destino y con ellos todo el planeta, así que esta escultura en bronce titulada Goodbye Rhinos: Goodbye Planet Earth puede ser un sentido homenaje. Lleva ya treinta y ocho mil dólares reunidos.

_______________________________________________________________________

Cómic Toy Z: Toy Story meets The Walking Dead

Añadir zombis necesariamente mejora cualquier historia, de manera que en los últimos años han aparecido novelas y películas para actualizar los clásicos, desde Orgullo y prejuicio y zombis hasta Lazarillo Z. Este cómic pretende incluirlos en el universo de Toy Story y ya ha conseguido obtener la cantidad demandada, aunque puede seguir incrementándose aquí.

_______________________________________________________________________

Documental sobre los humanos clonados que viven entre nosotros

Lo cierto es que basta fijarse un poco en nuestro alrededor para sospechar que mucha gente está repetida, pero nadie hasta ahora parecía haberse puesto manos a la obra para esclarecerlo. La presentadora de este proyecto nos anuncia con solemnidad que «el futuro depende de ti», lograr fondos para esta investigación nos desvelaría quiénes son estos seres que están entre nosotros. Más información del proyecto aquí.

_______________________________________________________________________

Museo de música compuesta en campos de concentración

Los campos de concentración de diversos regímenes totalitarios han dado lugar a grandes obras literarias por sus supervivientes que nos han permitido tomar conciencia, desde Si esto es un hombre de Primo Levi hasta La noche, de Elie Wiesel. El autor de esta iniciativa —«más que un proyecto, es una misión», afirma— pretende fijar su atención no en escritores sino en músicos, que además compusieran alguna obra durante su estancia en ellos. Su idea es organizar una biblioteca-museo con todo el material que se encuentre entre el periodo de 1933 hasta 1953. De momento lleva casi tres mil dólares recaudados, más información aquí.

_______________________________________________________________________

Reportaje fotográfico sobre las oficinas del Partido Comunista alrededor del mundo

El promotor de esta iniciativa demandaba siete mil quinientos dólares y lleva ya casi doce mil. No es para menos, dado que su propuesta es un recorrido fotográfico —no propagandístico, puntualiza— por las oficinas aún existentes de diversos partidos comunistas de todo el globo. Más información aquí.

_______________________________________________________________________

Cómic The Son of Man

Cualquiera que recuerde El hombre de acero convendrá en los evidentes guiños hacia la historia de Jesús, desde su adopción por una humilde familia hasta su sacrificio para salvar a la humanidad a los treinta y tres años. ¿Por qué no trazar ese paralelismo en sentido inverso? Así que el autor de este cómic ha imaginado al Hijo del Hombre dotado de una recia musculatura, capa y traje de superhéroe, melena al viento y ceño fruncido de quien no parece muy dispuesto a perdonar a sus enemigos. Más información aquí. La temática religiosa es bastante frecuente en esta clase de proyectos, así que no podemos dejar pasar la ocasión de mencionar también el libro La fe del millón, que promete ayudarnos a ganar dinero mediante la fe en Dios. Teniendo en cuenta que ha recaudado cero euros no puede decirse que el autor predique con el ejemplo.

_______________________________________________________________________

Proyector de imágenes de un Papá Noel negro

«La locura acierta a veces cuando el juicio y la cordura no dan fruto» decía Polonio acerca de Hamlet, aunque bien pudiera haberlo afirmado también sobre Jon Hyers. Esta mente inquieta ideó en 2002 un proyector que emitía imágenes en movimiento de Papá Noel sobre cualquier pared de nuestra casa, como si ya hubiera llegado a repartirnos los regalos. Era la guinda de cualquier decoración navideña que se precie, que ahora nos trae de nuevo dotándola además de mayor diversidad racial. Pueden encontrar una demostración de su funcionamiento aquí.

_______________________________________________________________________

Espectáculo de luces navideñas y música electrónica en línea para ancianos e impedidos

Hablando de decoración navideña, tan importante como la del interior de nuestros hogares es la del exterior, que adorna el barrio y estrecha los lazos de la comunidad. En este caso el autor ha realizado un sofisticado espectáculo de luz y música con el que ameniza la vida de sus vecinos, pero le preocupa que haya quien no pueda verlo debido a que por la edad o por alguna enfermedad o accidente apenas pueda salir de su propia casa. Su idea es retransmitirlo por internet, aunque para ello necesita seis mil dólares. Pueden ver el espectáculo y contribuir aquí.

_______________________________________________________________________

Jabón de leche de cabra y cerveza

La artesanía en todas sus formas tiene un papel destacado entre los emprendedores a la búsqueda de mecenas. Encontramos muy diversas creaciones de madera, de elementos reciclados… aunque poca gente ha ido más lejos que este matrimonio de Maryland, cuya singular mezcla sirve según dicen como jabón. Aquí pueden verlo.

_______________________________________________________________________

Juego de cartas de gatos y pepinos

Hay mucho talento en ebullición en las plataformas de microfinanciación y este es otro ejemplo de ello. Diversos vídeos de YouTube nos muestran lo conflictiva que puede llegar a ser la relación entre gatos y pepinos y a ello recurre este juego de cartas, de dos a seis participantes, que resulta ideal para toda la familia. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber al respecto.

_______________________________________________________________________

Investigación de los universos paralelos según el efecto Mandela

Seguramente ya habrá oído hablar alguna vez del llamado efecto Mandela, que viene a decirnos que las cosas no son exactamente como las recordamos y cualquier pequeña variación en algún logo, cartel o elemento de la cultura popular que difiera de lo que teníamos en mente se debe a que en realidad estamos viviendo en dimensiones paralelas, saltando de una a otra sin darnos cuenta. El autor se compromete a poner todo su corazón en el proyecto, desde el principio hasta el final, con el fin de recopilar en torno a cinco mil ejemplos y contextualizarlos en lo que hoy día sabemos sobre mecánica cuántica, teoría de los multiversos, teoría del universo holográfico y chamanismo. De momento ya lleva más de cien dólares recaudados.

_______________________________________________________________________

Libro para enseñar a los niños a bailar zumba

No todo va a ser ciencia de alto nivel, también debe haber un tiempo bajo el cielo para el baile. Qué mejor que un libro didáctico que enseña a los más pequeños a bailar zumba. El proyecto ha alcanzado los objetivos económicos propuestos, aunque quien lo desee puede incrementar la cantidad.

_______________________________________________________________________

Aplicación para buscar pareja a los calcetines solitarios

Tinder, junto a otras aplicaciones y webs para ligar, nos han permitido acercarnos unos a otros, explorar mutuamente nuestros cuerpos y almas. Pero ahora entendemos que con toda la variedad que ofrecían, presentaban sin embargo una fatal limitación al dirigirse exclusivamente a los humanos ¿Y qué hay de esos calcetines que un día pierden a su par y desde entonces quedan postrados en nuestras casas sin utilidad aparente? Ahí hay una trágica historia de amor que merece ser contada, tal vez Pixar algún día lo haga. Este proyecto desesperadamente romántico es en sí mismo una pequeña obra de arte que nos habla de la reconciliación, de las segundas oportunidades que todos merecemos. Incomprensiblemente hasta ahora no ha recaudado ni un solo dólar de los cincuenta mil que necesita, algo que podemos cambiar desde aquí.

_______________________________________________________________________