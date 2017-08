Canciones para fumar (o dejar de hacerlo)

Para acompañar la lectura del artículo, nuestra lista en Spotify:

El humo del tabaco se cuela por la música, a pesar de las campañas por la salud y las prohibiciones. Ya no está de moda darle al niño su primer cigarrito tras la primera comunión, y quedaron muy atrás, incluso en los países emergentes, los conciertos patrocinados por una marca de tabaco. Ahora lo de fumar sin remordimientos solo se debe observar en China y quizá en algún estado confederado. Los maxifestivales orientados al turismo únicamente toleran publicidad de marcas de alcohol, ropa y entidades bancarias, con lo que sin duda hemos ganado todos con el cambio. Cuando llega la lenta, el público enarbola el móvil como si fuese el antiguo mechero y el resto del show lo enfoca a través de su pantalla, no del humo. El telefonito ha sustituido el concepto de aventura, vida deportiva (¿?) y sofisticación que antes simbolizaba el cigarro, incluso ese punto de rebeldía egoísta que antes se demostraba con el piti entre los dedos. Pero por mucha tecnología y sostenibilidad, el consumo de tabaco tampoco ha decrecido tanto y no se puede separar de algunos géneros musicales. Hasta la transformación definitiva del artista y su público en un ejército de cíborgs que fume de manera nostálgica y sin riesgo para su sistema operativo, la cantidad de grupos, solistas, vídeos promocionales y canciones que aluden al tabaco siguen ahí, aunque hoy la mayoría de artistas posen en plan pasmarote, con las manos en los bolsillos para la foto promocional. Hay ciertos ejemplos que perderían no solo la gracia, sino la comprensión del personaje y su música. Por ejemplo, si le quitas el cigarrillo a Keith Richards, ¿qué te queda? ¿Un simpático abuelete disfrazado de pirata? Peor: Mick Jagger vestido con ropa deportiva.

Esta es una lista de canciones donde se hace referencia al tabaco, tanto para celebrar el uso, como para condenarlo como hábito pernicioso. Por la intensidad y la brevedad del fumar, que ha acompañado la vida y la cultura modernas hasta que decidieron sancionar su consumo, este acto se compara con las relaciones sentimentales, como metáfora del sexo, así como acompañamiento de la ansiedad, la soledad o la frustración. Por supuesto, también es personaje invitado en las reuniones sociales y fue el símbolo gráfico del individualismo. Hablamos solo de tabaco de fumar (tabaco), no del verde o el que se fuma en plata, que esos tienen su propia y también muy amplia discografía. Tampoco he incluido ejemplos sobre el tabaco en pipa, de mascar, los cigarrillos electrónicos o los vapeadores (sobre estos últimos, esta articulista creía que nadie se habría atrevido a componer una canción, pero sí, la hay, y también sobre los parches de nicotina). Con estas veinte canciones se puede rellenar una cajetilla variada de estilos y épocas, aunque separada en dos tipos. Primero están las que expresan una opinión negativa del tabaco, que he titulado «con filtro». Después, aquellas en las que se usa de forma igualmente irresponsable, pero con intenciones más placenteras, o «sin filtro».

_______________________________________________________________________

PAQUETE CON FILTRO

«Smoke, Smoke, Smoke!» – Tex Williams (1947)

Actor y músico del western swing (tardío), Williams compuso junto a Merle Travis esta ironía country, en la línea de otras canciones burlonas que ridiculizaban tanto el hábito de fumar como la persecución de los fumadores. Está interpretada a la velocidad de los clásicos de la edad oro del género, con el acompañamiento de otros músicos que como él, habían sido despedidos de la orquesta de Spade Cooley. Ejemplo del novelty (estilo humorístico y alocado), Williams utiliza el modo talking blues para contar de forma socarrona las cuitas de un sencillo y pacífico joven que odia el tabaco con todas sus fuerzas, harto de que todos interrumpan lo que están haciendo para ponerse a fumar. La canción fue un gran éxito y ha sido versionada en numerosas ocasiones, destacando la de Commander Cody and His Lost Planet Airmen.

_______________________________________________________________________

«No puedo fumar» – Ciudad Jardín (1986)

El grupo más injustamente valorado de los ochenta firmó canciones inteligentes y adelantadas a su tiempo, tanto en estilo como contenido. De su segundo elepé, Auténtico, esta espectacular mezcla de soul, funk y pop (una gran producción de José Luis Garrido), en la que Rodrigo de Lorenzo se queja con letra ácida y divertida de las consecuencias físicas de ser fumador, y la condena social del tabaco (y el alcohol). Sobre todo, la emprende contra la moda de la vida sana y el turismo rural, mucho antes de la invasión de las excursiones globales.

_______________________________________________________________________

«Cigarettes and Whisky (and Wild Wild Women)» – The Sons Of The Pioneers (1947)

Afligido lamento de barra de bar por las vidas masculinas que siempre son echadas a perder por agentes externos a los hombres virtuosos: el tabaco, el alcohol y, claro, las malas mujeres. La balada fue grabada por el grupo de padres del country Los Hijos de los Pioneros (de Roy Rogers). Luego la han interpretado, con intenciones un poco menos hipócritas y más festivas, cantantes de la talla de Jim Croce, Ramblin´ Jack Elliot o el mismísimo Peter Sellers, imitando lo que ya hizo Groucho Marx, en esta aparición memorable y muy difícil de creer hoy en día, nada menos que en el show de los Teleñecos, con las marionetas echando humo y como achispadas.

_______________________________________________________________________

«Es prohibido fumar» – Roberto Carlos (1965)

La carrera conocida en todo el mundo por las baladas románticas del cantautor brasileño comenzó sin embargo en los años sesenta con unos discos formidables de sonido beat y garaje, versiones de éxitos anglosajones y composiciones propias. Entre ellas, esta canción sobre el fuego amoroso disfrazada de aviso contra incendios y malos hábitos. Tiene su versión española, dentro de la recopilación Roberto Carlos canta a la juventud, título coyuntural que suena delicioso, siempre dentro de la peculiar ideología de aquella época, cuando las parejas modernas podían fumar en público, pero no besarse.

_______________________________________________________________________

«Don´t smoke in bed» – Peggy Lee (1948)

La mujer abandona al marido mientras este duerme. Junto al anillo deja una nota en la que le recuerda su último cuidado de esposa: «No fumes en la cama». En esos pocos versos se resume una delicada historia de despedida, que sorprendió en su momento al público. La interpretó la compositora Peggy Lee, en un reflejo de su matrimonio fracasado con el guitarrista Dave Barbour, y años después reclamó su autoría, hasta entonces atribuida al escritor Willard Robinson. La han versionado distintas intérpretes, como Nina Simone en su disco de debut. Fumar en la cama entraña muchos peligros, que se lo digan al pobre Steve Marriot.

_______________________________________________________________________

«Castle On The Hill» – Ed Sheeran (2017)

La estrella del pop británico ha reconocido ser fumador hasta hace pocos meses, cuando anunció en público que lo dejaba, como quien emite un parte médico. En su corta carrera se ha referido al tabaco en varias canciones, como en «Wake Me Up», de su disco de debut, donde ya luchaba contra el hábito. En esta en particular hace un emotivo resumen de la vida durante la infancia y reciente adolescencia en su pueblo, con los amigos, las primeras novias, las latas de cerveza y los cigarros de liar. Old school del siglo XXI.

_______________________________________________________________________

«The Cigarette Duet» – Princess Chelsea (2011)

Un tema que llegó a hacerse popular por el vídeo, que podría pasar por un anuncio de una aplicación para el móvil. La cantante indie Princess Chelsea debutaba en solitario con esta canción, donde discute por su consumo de cigarrillos con Jonathan Bree, líder de su antiguo grupo, The Brunettes. Es un vals elegante y gélido, estilo Nancy Sinatra-Lee Hazelwood, que esconde dobles significados, otras adicciones y amenazas de violencia física. La chica promete que no volverá a fumar, pero ya ha recaído y él no se lo cree. Tabaco y hipsters…

_______________________________________________________________________

«My Last Cigarette» – k. d. lang (1997)

Este es un ejemplo lleno de imaginación, el que se utilizan los símbolos que sugiere el uso del tabaco (las adicciones sentimentales, el amor, las rupturas, el sexo, etc.) para un elepé completo de versiones clásicas, pero sin ser la intérprete fumadora. La voz única de k.d. lang grababa en 1997 el disco Drag. Aparecía en la portada simulando que fumaba, pero sin llevar un cigarro entre los dedos. De entre todas, he escogido esta gran versión que hace de un tema de Boo Hewerdine.

_______________________________________________________________________

«Guns and cigarettes» – Atmosphere (2001)

No se trata de otra canción más sobre las bondades/maldades del tabaco, sino una de las declaraciones más divertidas e inteligentes que ha escrito un artista de hip hop. Subrayando un sample irresistible, el rapero Slug caricaturiza los tópicos del género y pone en evidencia la triste realidad: sí, te crees que te vas convertir en una megaestrella, más importante que las dos empresas punteras de Estados Unidos, la de las armas y el tabaco (y de paso, Jesucristo, los Beatles, ¡y los implantes de pecho!), pero seguirás siendo un pringado.

_______________________________________________________________________

«Nicotine Stain» – Siouxsie and The Banshees (1978)

Al igual que Bette Davis, de Siouxsie sabemos que no solo es fumadora, sino que ha llegado a reconocer que en las ocasiones que lo intentó dejar ha sentido que su salud empeoraba. Incluso afirma que su voz es más potente gracias a los cigarrillos. En el primer elepé del grupo, The Scream, cantaba sobre este primer intento, o mejor dicho, la simple constatación del hecho de fumar y sus consecuencias. La letra es lo suficientemente descriptiva de los estragos físicos del tabaco y que te da lo mismo, cuando eres una criatura portentosa del arte y la naturaleza.

_______________________________________________________________________

PAQUETE SIN FILTRO

«Smokin In The Boy´s Room» – Brownswille Station (1973)

Esconderse de los profesores a echar un cigarro en el baño del colegio es (o era) un tema universal, que reflejó el trío de Detroit en uno de sus escasos éxitos, tras ser incluido en la banda sonora de Rock´n´Roll High School (1979), la película protagonizada por los Ramones. En plenos años setenta, la era de los sonidos adultos, compartían con ellos temas adolescentes, incluso se adelantaron a los de Nueva York en su elepé del 74 con la portada de School Punks (bueno, solo en la imagen). Más tarde, Mötley Crüe la hicieron todavía más popular.

_______________________________________________________________________

«Fumando espero» – Sara Montiel (1957)

Un tango de 1922, compuesto por los músicos catalanes Juan Viladomat y Félix Garzo, fue originalmente interpretado por orquestas argentinas con solista masculino. Después lo grabarían artistas del cuplé, la Bella Dorita y Ramoncita Rovira en Barcelona, y estrellas de la canción, Libertad Lamarque en México. Pero la canción se haría una tema universal, gracias a la voz y la presencia incomparable de Sara Montiel, en su película homenaje a este género El último cuplé, aunque con un corte de la censura en la letra que quería ocultar el por otra parte evidente homenaje al cigarrillo que se fuma (o se fumaba) tras el acto sexual.

_______________________________________________________________________

«Gracias, tabaco» – Javier Krahe (1993)

Abundando en este tema, esta apología del tabaco del fumador que fue su gran intérprete y compositor. «Y otro cigarro, que aún no es el de después, por eso mismo lo destaco». El genio de Krahe resume de manera brillante, en el corte de su disco Sacrificio de Dama, una relación amorosa entendida como campo de batalla en torno al teléfono, el encendedor y un cenicero, con los cigarrillos de antes y de después, sugiriendo un divertido, pero crudo paralelismo, con la dependencia de una sustancia tóxica.

_______________________________________________________________________

«Dieu fumeur de Havanes» – Serge Gainsbourg y Catherine Deneuve (1980)

Gainsbourg, otro fumador empedernido, lleva al límite la relación entre amor y tabaco en esta balada grandiosa, pues afirma que el mismísimo Dios es aficionado a los puros habanos. Al acompañarse de Catherine Deneuve para recitar la letra, la canción es una sublimación de la belleza a través de las espirales del humo. No es el único tema que el músico dedicó al placer de fumar. Jane Birkin cantaba en su disco de 1978 Ex Fan De Sixties una versión del éxito de Captain & Tenille, «Love Will Keep Us Together», rebautizado por Gainsbourg como «Nicotine». Las dos grabaciones en vídeo resultan hoy alucinantes.

_______________________________________________________________________

«Pasé la noche fumando» – Willie Colón y Héctor Lavoe (1983)

Beber y fumar como antídoto contra el desamor, un recurso que se practica con frecuencia, aunque se sabe que no funciona muy bien. La última colaboración de los dos colosos de Fania para la banda sonora de Vigilante incluía este doloroso reconocimiento, dentro de una espléndida colección de canciones que sirvió para recuperar a Lavoe del abismo de las drogas y otros fantasmas. Contiene frases para la posteridad en el muro de la incorrección, como «Sé que tengo fama de mujeriego, que no dejo escapar ninguna mujer, pero contigo es distinto, porque te quiero».

_______________________________________________________________________

«Cigarettes and Coffee» – Otis Redding (1966)

La combinación tabaco y café ha dado resultados memorables en la cultura popular, como el corto de Jim Jarmusch de los años ochenta, una escena entre Iggy Pop y Tom Waits que es el resumen de una generación (ya perdida), y canciones como esta, que se incluía en el cuarto disco del maestro, The Soul Album. Redding rinde una confesión en cuerpo y alma al amor en horas intempestivas, sobre un estilo que también ha quedado como objeto de admiración de otra época.

_______________________________________________________________________

«Cigarette Blues» – Bo Carter (1936)

Más que como enaltecimiento del acto de fumar, el blues utilizó el tabaco para cantar a lo sicalíptico. Los cigarrillos eran demasiado finos y sobre todo, caros, habiendo wacky tobacco y otras sustancias estupefacientes (el country sí se ocupó de relacionar tabaco y pobreza, como en «Twenty Cigarettes», de Little Jimmy Dickens, en la que el joven protagonista va a la cárcel por robar un paquete de cigarrillos, o ese famoso «King of The Road», de Roger Miller, la historia del vagabundo que no tiene nada, ni para tabaco). Pero Bo Carter, el rey del dirty blues y legendario guitarrista del Delta, utilizaba el cigarrillo como obvia metáfora del sexo (masculino), en una de las muchas canciones de contenido explícito que grabó. Carter invita a la chica a que fume su cigarrillo y lo haga cenizas, advirtiendo que este no es muy grande ni muy largo…

_______________________________________________________________________

«Que corra la nicotina» – Siniestro Total (1984)

«Fuma negro, sucio blanco». El repertorio del grupo vigués, que las más jóvenes escuchábamos en su momento de forma despreocupada y con un punto inconsciente, se ha convertido hoy en material altamente subversivo sin pretenderlo ellos ni nosotras. Esta aguda canción, de su tercer elepé, Menos mal que nos queda Portugal, sobre los «bondades» del tabaco nacional frente al americano, no pasaría el corte de ninguna cadena de televisión. Aunque, por otra parte, ¿qué televisión emite música?

_______________________________________________________________________

«Three Cigarettes in an Ashtray» – Patsy Cline (1957)

Como la canción de Peggy Lee, en pocos versos asistimos a una escena de corazones rotos, típica de las grandes vocalistas del mundo country pop. En sus grabaciones para Decca, la malograda Cline dejó esta conmovedora historia de romance, infidelidad y abandono, simbolizada en los cigarrillos del cenicero: primero hay dos, los de una pareja fumando. Luego se suma el tercer cigarrillo de la extraña que viene a reclamar a su pareja «oficial». Por último, solo queda uno. El de la protagonista, que se consume, solo.

_______________________________________________________________________

«Cigarrito» – Platero y Tú (2000)

El tabaco sirve aquí para hablar también de una ruptura, pero no de pareja, sino profesional. Fito despide a su primer grupo con este rocanrol enérgico y pegadizo, en su estilo inconfundible, aunque suena a canción muy famosa de un grupo irlandés de los años sesenta. Un cigarrito para hacer balance del pasado y empezar una nueva carrera, igualmente aclamada. «Es mejor, que si no, no me entero».

_______________________________________________________________________