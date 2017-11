¿Cuál es tu canción favorita sobre la noche?

La Noche, decía Hesíodo, nació del Caos y tuvo multitud de hijos, entre ellos Perdición, Muerte, Dolor, Castigo, Engaño, Discordia… A saber qué alboroto traerían sus reuniones familiares. Pablo de Tarso decía a sus seguidores que eran hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Para Lope de Vega la noche era fabricadora de embelecos, loca, imaginativa, quimerista, habitadora de celebros huecos, filósofa, alquimista, encubridora vil, lince sin vista y espantadiza de sus mismos ecos. «Noche» es, tras «muerte», la palabra más usada en los títulos de películas de terror, que invariablemente nos la presentan como el momento en el que acechan los monstruos, los vampiros y los fantasmas. Por su parte, el Reloj del Apocalipsis ideado en 1947 por científicos nucleares de la Universidad de Chicago situaba la destrucción de la humanidad precisamente en la medianoche (de la que estaríamos a solo dos minutos y medio en 2017).

En definitiva, la noche tiene mala fama allá donde mires… salvo en la música. Las serenatas que tradicionalmente se tocaban al anochecer tenían un carácter festivo y aludían a las parejas de enamorados, un vínculo entre fiesta, noche y amor que parece haberse mantenido intacto hasta la actualidad: una y otra vez las canciones describen la noche como el ansiado reencuentro de los amantes que retozarán hasta el amanecer o bien como la ocasión en la que desquitarse de las obligaciones diarias para entregarse al baile y a toda clase de excesos. Dado que desde hace unos días ya disfrutamos de unas largas y frías noches que empiezan poco después de las seis de la tarde, aprovecharemos entonces para repasar algunos de estos temas. Eso sí, como la cantidad de ejemplos es inabarcable quien lo desee puede añadir sus favoritos en la sección de comentarios.

«Nights in White Satin», de The Moody Blues

Days of Future Past, además de ser la mejor película de la saga X-Men, es también el título del disco más conocido de la banda británica The Moody Blues, de cuya publicación el próximo viernes se cumplirán cincuenta años. Era un álbum conceptual, de manera que comenzaba con «The Day Begins», «Dawn», «The Morning», continuaba con «Lunch Break», «The Afternoon» y «Evening» y concluía con el tema que pasó a la posteridad, del que también hicieron una versión en castellano.

«Summer Nights», de John Travolta y Olivia Newton John

Definida por prestigiosos críticos cinematográficos como una historia de brujería en un pueblo maldito, Grease nos contaba el reencuentro de una joven pareja tras lo que en principio era solo un fugaz idilio veraniego. En esta canción evocaban algunos de esos momentos vividos, poniendo particular énfasis en la noche. Son frecuentes en las letras descripciones de pasiones torrenciales que culminan con los amantes exhaustos saludando al amanecer y uno se queda admirado de semejantes proezas sexuales, por eso merece la pena señalar aquí el contrapunto: a las diez ya estaban de vuelta en casa como personas formales que eran. Con pequeños sorbos es como mejor se saborean muchas cosas, puede que también la noche y el amor.

«You Shook Me All Night Long», de AC/DC

Aunque esta banda discrepa, naturalmente. Fue la primera canción que escribió Brian Johnson con ellos, convirtiéndose en una de las más emblemáticas de Back in Black y por extensión de toda la trayectoria del grupo. La letra como de costumbre no pretende rivalizar con Góngora en alambicadas figuras literarias y puede resumirse en lo bien que se lo pasó una noche en compañía de una chica con la que hizo temblar las paredes y provocó terremotos del frenesí con que embestía. Al parecer es un tema que suele sonar a menudo en los strip clubs, de manera que no podía faltar en el repertorio del Bada Bing!, concretamente lo escuchamos en el episodio 3×06.

«Because the Night», de Patti Smith y Bruce Springsteen

Afrodita, que era la diosa del amor y la belleza, llevaba por título «la que ama la noche entera», así que ahí tendríamos un remoto antecedente de la composición de Springsteen que posteriormente adaptó Patti Smith, en la que se nos habla de la noche como una especie de culto pagano («si nosotros creemos en la noche…») y como algo que pertenece a los amantes. 10.000 Maniacs hizo años después una buena versión de ella.

«Night Time Is the Right Time», de Ray Charles

La noche es el momento ideal, nos decía el músico de blues Roosevelt Sykes en este tema de 1937 que sería adaptado veinte años después por Nappy Brown y a partir de ella Ray Charles interpretaría la versión que tenemos sobre estas líneas.

«Save Tonight», de Eagle-Eye Cherry

Nacer en una familia de artistas conlleva ser llamado Ojo de Águila, pero también tiene su lado bueno al rebajar la barrera de entrada en el mundo de la farándula. Así que tras una etapa como actor que inició en la infancia que le permitió participar en series como La hora de Bill Cosby o en películas como The Doors y Nacido el 4 de julio, se pasó a la música como su padre y publicó en 1997 con enorme éxito Desireless. Fue debido en particular a este sencillo en torno a una última noche que pasará junto a su amada antes de marcharse.

«Tonight’s the Night», de Rod Stewart

De nuevo volvemos a encontrar aquí el motivo que inspira a los temas anteriores: si algún antropólogo alienigena tuviera que extraer conclusiones a partir de la música que más se ha compuesto y escuchado en las últimas décadas, pensaría que los humanos tienen una fase de celo sincronizada con la puesta de sol. Un sencillo que no debe confundirse con el de Neil Young de similar título y temática completamente distinta, como era la de recordar a dos amigos muertos por sobredosis.

«Night Fever», de Bee Gees

Pero la noche también sirve para salir a beber, socializar y algunos incluso bailar, dejando atrás sus rutinas y responsabilidades diarias para convertirse durante unas horas en los dueños de la pista. De eso iba Fiebre del sábado noche, la película a la que los Bee Gees dieron su célebre banda sonora, de la que formaba parte esta canción.

«Neon Lights», de Kraftwerk

Desde su invención a comienzos del siglo XX las luces de neón pasaron a convertirse en un signo de modernidad, ahora el paisaje urbano adquiría un nuevo aspecto por las noches, momento en el que las ciudades parecían estar más vivas que nunca. No es de extrañar que un grupo tan interesado por el futurismo les dedicara una composición en 1978.

«Crazy Crazy Nights», de Kiss

La noche ha estado siempre muy presente en el universo creativo de esta banda americana de peculiar aspecto. Ya sea para hablarnos de criaturas de la noche, sobre bailar y disfrutar de la fiesta o sobre la noche como una oportunidad en la que llevar una doble vida y escapar de las obligaciones.

«Negra noche», de Joaquín Sabina

Pocos autores han cantado con mayor entusiasmo a esas horas en las que el sol se ha puesto como Sabina, y lo ha hecho además en las dos vertientes que señalábamos al comienzo. Por sus letras hay noches de boda, noches en vela, noches perdidas que se cantan al filo de la madrugada, promesas de una noche que se convierten en mil, quinientas noches en las que se aprende a olvidar a alguien, persianas que se bajan por la mañana para que siga siendo ayer noche y, en fin, lo mismo le pueden dar las diez y las once, que las doce y la una y las dos y las tres, que si llegan las cuatro y media le dirá quédate a dormir. Pero de todas sus canciones la más explícitamente dedicada al asunto que nos ocupa es sin duda esta, en la que describe el tipo de noche que a él le gusta, una en la que entre otras cosas no amanece jamás.

«Strangers in the Night», de Frank Sinatra

Avo Uvezian fue un pianista de jazz que comenzó tocando primero en el Líbano, luego Bagdad y más tarde en Teherán, llegando a formar parte del círculo del sah. A continuación emigró a Estados Unidos, combatió en Corea, y se dedicó a la joyería y la producción de tabaco, alcanzando con ello una considerable fortuna. En mitad de una vida tan agitada también le dio tiempo para componer una canción que a mediados de los sesenta tocó ante Frank Sinatra, cuya melodía le gustó aunque hizo reescribir tanto la letra como el título, que pasaría a ser ese «Extraños en la noche».

«The Music of the Night», de Andrew Lloyd Webber y Charles Hart

Alguien de aspecto deforme, que teme exponerse a la vista de los demás, necesariamente tenía que reivindicar las sombras entre las que puede moverse con seguridad. Más aún si además es un artista, pues la oscuridad estimula la imaginación, como dice la propia canción. El musical de El fantasma de la ópera fue dirigido por Andrew Lloyd Webber, que contó con la ayuda para escribir las letras de Charles Hart.

«Noches de bohemia», de Navajita Plateá

Este grupo flamenco de Jerez de la Frontera tuvo a finales de los noventa una gran repercusión con un tema que ha conocido desde entonces diversas versiones.

«Sons Of Northern Darkness», de Immortal

Frente a un Apolo que representaba la luz, el equilibrio y la razón, su hermano Dioniso encarnaba la embriaguez y recibía el título de «Nocturno». No es de extrañar entonces que los escritores y artistas del romanticismo sintieran una peculiar fascinación por las sombras y el tenebrismo, por eso Goethe dedicaba poemas a «La hermosa noche» y algunos pintores incluso llegaron a centrar toda su obra a representar paisajes nocturnos, como fue el caso de Petrus Van Schendel. Aquellos estilos musicales y estéticos actuales herederos de aquel imaginario decimonónico tienen por tanto una semejante atracción por la noche, el color negro y por lo que simboliza. Simplemente uno no puede ser siniestro a plena luz del día. Así que no podía faltar para concluir una muestra de metal noruego, país que ha hecho de la necesidad virtud y dado que allí anochece en diciembre a partir de las tres de la tarde, qué mejor que abrazar el metal y enorgullecerse de ser un hijo de las tinieblas.

