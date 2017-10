¿Qué secuela ha igualado o superado al original?

Dijo un crítico en cierta ocasión que Tiburón 4 era tan mala que hacía a Tiburón 3 parecer Tiburón 2, lo cual da cierta idea del declive que suele acompañar a las continuaciones. El empeño en repetir el éxito que les precede a menudo trae el mismo resultado de quien camina mirando hacia atrás y en la caída incluso llega a arrastrar a la original, pues cuando titulas a una película El último exorcismo 2, ¿no debería la anterior pasar a llamarse El penúltimo exorcismo? De la misma forma que ante Psycho IV: The Beginning, inevitablemente solo cabe preguntarse qué es lo que contaban entonces las tres iniciales. Podríamos seguir añadiendo ejemplos: ahora mismo está rodándose Misión Imposible 6, cosa que nos lleva a pensar que imposibles tampoco es que sean esas misiones, todo lo más complicadas. En fin, dijo el bachiller Sansón Carrasco que nunca segundas partes fueron buenas. Curiosamente lo hizo en la segunda parte de El Quijote, una obra que ha tenido un universo expandido de precuelas, secuelas, spin-offs, crossovers, remakes y reboots realmente inabarcable, sin que ello afectase a su prestigio, tal vez porque en más de un caso son de una notable calidad. Aunque no sea frecuente a veces una continuación, si bien necesariamente menos original, logra mantener el pulso de la primera y hasta se han dado casos en los que la ha mejorado: de ellas hablaremos ahora, ciñéndonos solo a segundas partes, no terceras, ni cuartas, ni remakes. Naturalmente, además de votar pueden añadir sus favoritas.

Blade Runner 2049

Por supuesto no podíamos empezar por otra. Aquella sociedad un tanto distópica, caóticamente multicultural, con grandes corporaciones más poderosas que muchos Estados, ese mundo en el que se superponían en capas lo moderno y lo antiguo es, en buena medida, el que hoy en día tenemos. Lo de los coches voladores y los esclavos biomecánicos que toman conciencia de sí mismos nos queda ya solo un par de años para poderlos inventar de aquí al 2019. Desde el pasado viernes tenemos, además, el 2049 como nuevo futuro que anhelar o temer. No podía imaginarse un director más adecuado para esta secuela que Denis Villeneuve.

La novia de Frankenstein

La historia comienza situándonos en la noche de tormenta en la que reunidos Lord Byron y el matrimonio de Percy y Mary Shelley esta fantasea sobre un científico que dota de vida a un monstruo de su creación. Entusiasmado por la idea Byron la incita a continuar, así que ella continúa la narración donde terminaba la cinta de 1931, con la criatura asediada en el molino que la turba de linchadores termina incendiando. Escondido entre los escombros logra sobrevivir y más adelante y tras diversas peripecias se encuentra en unas catacumbas con el siniestro doctor Pretorius, que le promete una amiga como él y consigue así iluminarle el rostro… ella será la novia de Frankenstein, la que dará título a este film cargado de un peculiar sentido del humor.

La muerte tenía un precio

Tarantino siempre ha expresado con mucho énfasis tanto en las entrevistas como en su obra que dentro de su particular mitología El bueno, el feo y el malo es la cúspide del cine, la obra maestra de pura diversión que él intenta recrear cada vez que rueda. Fue el cierre de la llamada «trilogía del dólar», cuya segunda parte que aquí vemos es también su segundo spaghetti western favorito.

Terminator 2

Las precuelas son algo así como ver nacer a tu hermano mayor, no es cosa fácil de encajar. El Imperio contraataca fue durante bastantes años la segunda parte de la saga, pero de un día para otro pasó a ser considerado el Episodio V y ya no podemos incluirlo aquí. En el caso de Terminator la confusión es aún mayor si cabe por los saltos en la línea temporal, pero si alguien se siente desbordado intentando encontrarle su coherencia puede quedarse tranquilo porque a los guionistas tampoco les preocupa gran cosa: Terminator 6 se estrenará a modo de continuación de la segunda parte, como si las siguientes no hubieran existido. Tal vez debería llamarse Terminator 3 (bis). Sea como fuere, a la que lleva «2» en su título de momento podemos seguir considerándola una segunda parte, así como todo un clásico del cine de acción y de ciencia ficción.

Aliens

Antes de rodar la anteriormente mencionada, James Cameron ya había sabido salir airoso de otra secuela. Además de director fue el guionista y es digna de admiración su fidelidad al universo de Alien, ambas pueden verse en una sesión continua y no se percibirían fisuras ni en su trama, ni en su estética, ni en sus pretensiones. La premisa de ambas es contar una historia de terror en el espacio, ni más ni menos. Hacer girar las entregas posteriores hacia reflexiones metafísicas un tanto ampulosas es sacar al invento de sus propios ejes y no entender qué es lo que se tiene entre manos. Además, sustituir ese mundo claustrofóbico propio de un submarino con sus tuberías roñosas, su humedad asfixiante y sus espacios de luz tenue por grandes salas esterilizadas y luminosas como si de una tienda de Apple se tratara directamente remata el desastre. Por todo ello solo cabe poner a Alien y Aliens juntas a un lado y el resto… ya veremos qué hacemos con él.

El Padrino. Parte II

Cuando se habla de secuelas esta es siempre un ejemplo canónico que no deja de mencionarse. Tras habernos presentado a los personajes en la anterior, aquí se desarrollan dos tramas paralelas, una que nos explica los orígenes de don Vito y la otra el afianzamiento de su hijo como heredero del imperio mafioso.

Mad Max II

Estamos ante la distopía favorita de todos los que discuten apasionadamente en internet sobre una hipotética quiebra del orden social por venir que degeneraría en un mundo hobbesiano. Si la primera ya describía un entorno violento de lucha por los recursos, la segunda se situaba tras un holocausto nuclear, con punkis enloquecidos recorriendo el desierto en busca de algo de combustible que echarse en el depósito.

28 semanas después

28 días después nos introdujo un nuevo tipo de zombi que por sus habilidades atléticas resultaba bastante más inquietante que el tradicional de andares sonámbulos. Para ser exactos dentro del guion eran considerados infectados por una mutación del virus de la rabia, pero a efectos dramáticos se pueden incluir en la estela de los apocalipsis zombies. Esta continuación, dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, situó también la pandemia en Gran Bretaña y supo darle más espectáculo que la anterior.

Toy Story 2

Toy Story no solo fue el largometraje que puso en órbita a Pixar: su trilogía es una de las más brillantes jamás creadas, en la que cada entrega superara a la anterior generando un universo coherente con guiños entre ellas que han dado lugar a diversas especulaciones. Desde que el padre ausente murió de una complicación derivada de la poliomielitis y la casa pertenece a los abuelos, pasando porque la niña propietaria de la vaquera era la madre de Andy, hasta que su cruel vecino, quien descubrió de mala manera que los juguete están dotados de vida, es el mismo que aparece quince años después trabajando como basurero (tal vez ya dedicado en cuerpo y alma al rescate de juguetes rotos para purgar su pasado).

Indiana Jones y el templo maldito

De las cuatro de la saga ocupa una posición intermedia en la valoración popular, así que esta película que inicialmente iba a tener un castillo escocés con fantasmas y un valle perdido con dinosaurios está a la altura de lo que cabía esperar. Fue la segunda en estrenarse, aunque en realidad estamos ante una precuela, pues la acción se situaba un año antes, en 1935.

In the Mood for Love

Titulada en España Deseando amar, aunque sea más conocida por su título internacional, es la segunda parte de una trilogía vagamente relacionada entre sí que inició su director con Días Salvajes y culminó con 2046. Esta es la que mejor acogida obtuvo de ellas.

El color del dinero

Eddie Felson se ganaba el pan yendo de bar en bar desplumando incautos, jugando al billar fingiéndose borracho hasta que llegaban las apuestas jugosas. Era, tal como el mismo título indicaba, un buscavidas. Veinticinco años después de aquella cinta que se ganó un hueco en la historia del cine, Paul Newman retomó el papel, aunque esta vez ejerciendo de tutor de un joven tan arrogante, alocado y buen jugador como él lo fue. Como curiosidad, Scorsese había dirigido unos años antes Toro Salvaje, biografía del legendario boxeador Jake LaMotta, que tuvo un pequeño papel como camarero en El buscavidas.

El caballero oscuro

La segunda parte, además de ser la que da nombre a la trilogía dirigida por Nolan, fue la que mejores críticas recibió e incluso le valió un Óscar póstumo a Heath Ledger. Un espectáculo grandioso desde el primer al último minuto.

Titanic 2

Retomar una historia ya cerrada requiere a menudo guionistas audaces, mentes capaces de idear alguna excusa mínimamente verosímil por la que un parque de atracciones que se comía a sus visitantes ahora abriría de nuevo, por qué el mismo niño es abandonado solo en casa repetidamente y no empieza a sospechar de las verdaderas intenciones de sus padres, cómo a Liam Neeson le secuestran la hija tres veces o, simplemente, de qué manera es posible que el protagonista de una película vuelva a serlo en una secuela si ya murió al final de la anterior. Así que mientras esperamos con impaciencia la continuación de Gladiator que ha prometido llevar a la pantalla Ridley Scott, podemos ir haciendo tiempo con esta segunda parte de Titanic.

