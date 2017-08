Contra Jesucristo

Lo dijo Mark Twain, que no es precisamente cualquiera:

Todos tienen la creencia de que mientras estuvo en el cielo, Dios fue severo, injusto, resentido, celoso y cruel, pero que al bajar a la Tierra y tomar el nombre de Jesucristo se convirtió en lo contrario de lo que había sido, es decir, se volvió amable, cordial, misericordioso y paciente. Su carácter cruel desapareció y en su lugar brotó el intenso amor que sentía por sus pobres hijos humanos. ¡Pero fue siendo Jesucristo cuando concibió el infierno y lo anunció! Es decir, que como humilde y piadoso salvador fue miles de millones de veces más cruel de lo que había sido en el Antiguo Testamento. ¡Ay, era incomparablemente más atroz que en sus peores momentos de los viejos tiempos!

Habla Satanás, pero no el Satanás que usted se piensa. No tiene cuernos y tridente ni rige los tormentos que los pecadores sufren en el infierno. De hecho, ni siquiera es un demonio. Es un arcángel que visita nuestro planeta y escribe a sus compañeros Miguel y Gabriel para describirles las criaturas humanas que lo habitan y las extrañas teorías que tienen acerca de Dios y la religión. Son las Cartas desde la Tierra de Twain, recopiladas en el volumen de Escritos irreverentes que salió varias décadas después de su muerte porque el escritor y después su hija los consideraron impublicables. Los reunió un editor poco amigo de lo sacro a quien el destino reservó el nombre, je, de Bernard DeVoto.

Y tiene razón, como solía tenerla él. Steve Wells, un escritor escéptico de esos que venden libros como churros, ha contado el número de personas que Dios ejecutó o hizo ejecutar en la Biblia: 2.821.364, ni una más ni una menos. Y eso sin contar las cantidades de víctimas cuya magnitud no se especifica en los textos sagrados, en cuyo caso —y atribuyéndoles siempre un número hipotético, aunque razonable— la cifra se aproximaría a los veinticinco millones (1).

Dios, en efecto, era un personaje colérico y terrible inclinado a las matanzas de primogénitos y a convertir a la gente en sal, pero eso cambió cuando Jesús nació en la Tierra para gozo del hombre y sobre todo de los peces en el río, que ya se sabe que al efecto bebieron, bebieron y volvieron a beber. Con aquel hijo suyo tan campechano y tan moderno se le templó el carácter y se acabaron las plagas y las lluvias de azufre. A cambio, el Mesías solo impuso una pequeña novedad en la letra pequeña del mundo: el infierno.

Ignis inextinguibilis

Y no un infierno cualquiera, ojo. Pocos infiernos hay más jodidos que el que Jesús le anunció a la humanidad.

Del infierno griego, por ejemplo, solemos recordar a Sísifo y su piedra o a Ticio, a quien dos buitres devoran el hígado eternamente. Pero incluso cuando parecen condenas irrisorias comparadas con el quemarse eternamente en fuegos sobrenaturales, los suyos son además dos casos excepcionales y del Tártaro, que ni siquiera era la sección más poblada del Hades. Para los antiguos helenos, el grueso de la humanidad acababa en la región de los Campos Asfódelos, un lugar monótono y gris que recuerda, aunque sea intuitivamente, precisamente a aquello en lo que consiste estar muerto: en no mucho, la verdad.

Parecido ocurre en la mayoría de infiernos que el ser humano ha concebido en sus mitologías, donde la inmensa mayoría acaba en un estado que ni fu ni fa y solo unas pocas personalidades, legendarias y singularmente malvadas, reciben un castigo tan severo que sus proporciones son eternas. Al Naraka budista o al Diyu chino, por ejemplo, va todo el mundo durante un periodo de tiempo finito, y lo mismo ocurre con el Gehena judío, en el que todas las almas invierten como máximo un año con la excepción de cinco personas, que por su condición singularmente malvada morarán allí durante toda la eternidad. El Seol, el precedente más evidente del infierno cristiano, se describe en Job como una «tierra de tinieblas y sombra» y como un «silencio» al que se desciende en los Salmos, donde ni se sufre ni se deja de sufrir. Ni pena ni gloria, para entendernos.

Y eso es precisamente lo que prometió Jesús al anunciar el infierno: o la pena o la gloria, porque no hay más. Y por si la segunda no constituyese una motivación suficiente para seguirle —a él y a aquellos en quienes delegó su administración con aquel asunto de la piedra—, con la que amenazó por no hacerlo fue una pena peor que la peor de las penas concebibles, que es el morir. Su infierno, en efecto, es más aterrador incluso que la muerte, que estaremos de acuerdo en que es algo bastante aterrador. En la cosmogonía cristiana, a los infieles y a los pecadores no les espera una eternidad vagando por alguna oscura región o acaso la inconsciencia de la propia existencia, algo ya de por sí espantoso. Les espera eso mismo, pero sumado al sufrimiento agudo e implacable de un ignis que la Iglesia se preocupó por definir como inextinguibilis, lo que significa que para toda la vida. O la muerte, en este caso. O la vida después la muerte, si se prefiere. Algo muy desagradable, vamos.

Por supuesto, la doctrina no dice que Jesús crease el infierno. Como le podrá confirmar su párroco de guardia, el papel del Mesías en el inframundo se limitó a descender y ponerse a patear culos demoníacos como el mismísimo Steven Seagal. Es a lo que dedicó los tres días que fueron desde su muerte en la cruz hasta la resurrección: a reventar las puertas del infierno, a aplastar bajo ellas al Demonio y a liberar las almas de los justos allí encerradas, que por cierto eran las de todas las personas que habían muerto hasta la fecha durante toda la historia de la humanidad. (2) Iban automáticamente al infierno —alguien mordió la manzana que no debía, recordemos— pero Jesús acababa de amnistiar al género humano muriendo «por el perdón de los pecados» y lo había hecho con carácter retroactivo. A partir de entonces, el alma del difunto no iría impepinablemente al inframundo, sino que lo haría después de un juicio desfavorable de sus virtudes durante la vida. Esta catábasis de Cristo se menciona de pasada en los Hechos de los Apóstoles, en el Evangelio de Pedro y se cita en el Credo, pero curiosamente es otro evangelio apócrifo, el de Nicodemo, el que relata los detalles de la versión que la Iglesia asume como doctrinal.

Pero la doctrina niega que Jesús lo crease, insistimos. Y sin embargo cuesta —y cuesta mucho— encontrar menciones al mismo en los textos sagrados previos a su nacimiento, que recordemos que abarcan milenios de historia sagrada. Desde luego no aparecen donde deberían, en el capítulo 26 del Levítico y en el 28 del Deuteronomio, donde se describen los premios y las «consecuencias de la desobediencia». Y tampoco Moisés habló de nada remotamente parecido al infierno por más que podría esperarse de él, nacido y criado en una cultura —la egipcia— que contemplaba la recompensa y el castigo en la ultratumba. En el Antiguo Testamento, Jehová y sus profetas se atuvieron estilísticamente al guión y amenazaron a quien se mease fuera del tiesto con lo de siempre: enfermedad y pestilencia, campos yermos, desolación de naciones y en fin, ese tipo de cosas. Pero de infierno, nada.

Aun así, y dependiendo de la traducción, se pueden encontrar algunas escuetas menciones al fuego y la eternidad salpicando los libros del Antiguo Testamento, aunque muchos expertos cuestionan que estuvieran ahí originalmente. Para comprender cómo el inframundo cristiano pudo aparecer así, se impone recordar una historia que pudo sufrir una reubicación parecida en esa misma época, la de Cristo y los siglos inmediatamente posteriores. La mayoría creerá conocerla y, sin embargo, la desconocerá. Es la de Noé y el Diluvio Universal.

De lluvia y gigantes

Porque hay quien dice que esa historia es en realidad la de los nefilim, un nombre que de entrada le sonará a pocos. Según varias tradiciones cristianas, entre ellas la copta, los nefilim eran una raza de gigantes nacida de la unión de madres humanas y padres grigori o vigilantes, unos ángeles renegados que habitaban la Tierra después de ser expulsados del Cielo. Como el que presenta Mark Twain, estos ángeles caídos tampoco son los monstruitos rojos y cornudos en los que solemos pensar. Ni habitan bajo tierra –han sido expulsados del Cielo y viven por tanto en la Tierra, otro punto a favor de la ausencia del infierno en el Antiguo Testamento– y, por supuesto, tienen sexo. Sexo del que se tiene y por tanto, del que se practica. Y vaya si lo practicaron.

Sus descendientes, estos gigantes nefilim, medraron en Canaán, aparecen mencionados en varios puntos de la Biblia —en Números 13:33, en el Deuteronomio y en el Libro de la Sabiduría— y el más célebre de su estirpe habría sido, por supuesto, Goliat. Pues bien: en dos libros de la Biblia etíope, el de los Jubileos y el de Enoc, se especifica que el Diluvio Universal del que Noé rescató a humanos y animales no fue invocado por Dios para fulminar a los humanos pecadores, sino para exterminar a los nefilim, una raza que no contemplaba su —Su— plan. La tesis también fue avalada por Flavio Josefo y Filón de Alejandría en el siglo i de nuestra era y aparece, por si fuera poco, en el Libro de la Sabiduría, que el lector puede consultar en la primera Biblia católica que tenga a mano. Capítulo catorce, versículo seis.

¿Qué pasó entonces para que en el Génesis de hoy se diga que el Diluvio tuvo por objetivo el castigo de la humanidad y que así lo pregonen la doctrina, la catequesis y la homilía? Depende de a quién preguntemos, por supuesto. Algunos hablan de una reedición motivada de la historia del Diluvio para adaptarla a las sensibilidades religiosas impuestas por el cristianismo, (3) en las que el componente folclórico se desvanece y la humanidad se hace merecedora constantemente del castigo de Dios. Para otros, sin embargo, la desaparición de los gigantes es una consecuencia espontánea de la sucesiva traducción de los textos, una tarea imperfecta siempre condicionada por su interpretación doctrinal. Aquí y allá, «nefilim» dejó de designar gigantes para convertirse en un gentilicio y el gentilicio se convirtió en un nombre que, por extensión, acabó atribuyéndose a toda la humanidad. También lo habría hecho el título que se le asigna a esta raza en otros puntos del texto sagrado, el de «hijos de Dios», que sustituyó al que recibía en este contexto la humanidad, el de «hijos de Caín». Unos y otros habrían pasado a ser indistintamente «hijos de Dios» y estos «hijos de Dios» pasaron a constituir el conjunto de la humanidad (4).

Con el infierno que anunció Jesús habría ocurrido algo parecido a lo de los nefilim, solo que al revés: en lugar de desaparecer del Antiguo Testamento durante los primeros siglos del cristianismo, la novedad brotó a posteriori en parte de los textos antiguos, reeditados al efecto de incorporar la tesis cristiana de que hay un lugar bajo tierra en el que los pecadores se cuecen a fuego lento. Suele atribuirse esta aparición a la influencia que tuvieron en el primer cristianismo el gnosticismo e incluso el orfismo, un culto mistérico en torno a la figura de Orfeo –—que descendió al Hades, en efecto—.

Para una mayoría de expertos, las alusiones al infierno que hoy encontramos en el Antiguo Testamento habrían sido originalmente al Seol judío y a la Gehena, que en la traducción al griego se denominaron «Hades» y de ahí pasaron al latín como «Infernus», aunque en traducciones modernas —empezando por la Reina-Valera— se vuelva a encontrar la terminología hebrea original. Otros aventuran que algunos libros de la Biblia, incluyendo los Evangelios canónicos del Nuevo Testamento, fueron traducidos así de forma intencionada, incorporando no solo el nombre, sino la moderna noción del submundo según evolucionaba el concepto doctrinal del infierno, incluyendo sus alusiones al fuego, la pena y la eternidad.

Cabe recordar en este punto que la Iglesia no estableció que la pena infernal era eterna hasta el II Concilio de Constantinopla en el año 553, y que hasta entonces Padres de la Iglesia como San Jerónimo —traductor de la Vulgata, la primera Biblia en latín—, Gregorio de Nisa, Orígenes o Teodoro de Mopsuestia habían defendido que el infierno era una pena temporal. El averno moderno fraguó definitivamente en el I Concilio de Letrán de 1123, cuando su existencia se consagró como dogma de fe.

El negocio de las llamas

¿Estaríamos hablando hoy de Jesús si no hubiera venido acompañado del infierno? Quizá, pero quizá no. La Iglesia que fundó es indudablemente una de las instituciones más exitosas de la historia, si no la que más, pero es también una de las que amenaza con el castigo sobrenatural más terrible, una de las que lo promete por las mayores levedades y una de las que más acapara la competencia exclusiva de su perdón. Puede que no ocurra ahora, cuando el individualismo y la razón han cambiado nuestro modo de pensar incluso teológicamente, pero en los siglos que nos preceden los pecadores lo eran simplemente por no participar en las liturgias que administraban los religiosos, como los sacramentos del bautismo o la confesión. No cumplir materialmente, y no solo espiritualmente, era garantía de eterna condenación.

La propia historia de la Iglesia está ligada a la rentabilidad del infierno, religiosa en primer lugar pero también económica. A partir del siglo xii, con el asentamiento teológico del concepto del purgatorio —un estado de tránsito hacia el cielo, en el que el alma sufría temporalmente las mismas penas que en el infierno—, la Iglesia emprendió uno de los negocios más pingües y obscenos a los que se ha dedicado en su historia: el tráfico de indulgencias, bien propias o para un familiar fallecido. Monetizando así el terror que infundía en las personas el dolor después de la muerte, la institución consiguió cimentar económicamente su imperio sobre todos los asuntos del mundo aunque con el tiempo le costase su unidad y, con ello, su mismo imperio. La implantación que adquirió el mercado de indulgencias fue el factor detonante de la rebelión de Lutero contra Roma y de la posterior Reforma protestante.

Lo de menos a estas alturas, por supuesto, es si el mismo Jesús llegó a pontificar sobre el fuego eterno o si fue algo que se atribuyó a su discurso después, como parece más probable. O la discusión —frecuente en círculos académicos teológicos— sobre si un carisma como el del Mesías sería capaz de concebir semejante espanto, habida cuenta de que Jesús y Dios son hijo y padre pero también, según su fe, dos terceras partes de una misma cosa. Si no fue uno fue el otro. O la divinidad violenta y caprichosa del principio, como decíamos al arrancar, que más tarde se hizo amor en la figura de un hombre divino, o un Dios, como dijo Twain, que al nacer en la carne e inventar el infierno fue «incomparablemente más atroz que en sus peores momentos». Eso queda a su elección, solo faltaba, y al grado de necesidad que confiera al infierno en el croquis fundamental del mundo. A fin de cuentas, es un hecho conocido que ni la ciencia ni sus profetas, los peritos lingüistas, tienen nada que decir sobre el verbo de la Biblia, o al menos nada que decir sobre su verdad. Las del Texto son verdades, como todo el mundo sabe, que lo son en función de la fe. Y la fe, como todo el mundo sabe, nunca ha necesitado asistirse de verdades.

____________________________________________________________________________

(1) Son cifras de Drunk with Blood: God’s Killings in the Bible. De Wells son particularmente recomendables su blog, www.dwindlinginunbelief.blogspot.com, y su Skeptics Annotated Bible, accesible desde la web www.skepticsannotatedbible.com.

(2) Desde la escolástica medieval, el enclave donde las almas de los justos esperaron la redención de Cristo se denomina Limbo de los Patriarcas y está relacionado con el Seno de Abraham judío. En la Biblia, el Seno de Abraham solo aparece citado una vez, en Lucas 16: 22-23, como el lugar al que acude el alma del pobre Lázaro después de su muerte, enclavado en el infierno aunque libre de sufrimientos: «Aconteció que murió el mendigo [Lázaro], y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces, gritando, dijo: «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo: «Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, males; pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado».

(3) Según el doctor Jacques Van Ruiten, de la Facultad de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad de Groningen, el texto sagrado se adulteró mediante la adición de nuevos contenidos durante los primeros siglos de nuestra era. En Primaeval History Interpreted: The Rewriting of Genesis llama la atención sobre las incoherencias que incorpora el Génesis acerca de las motivaciones del Diluvio, asegurando que «el juicio de Dios en Génesis 6:3 concierne a la humanidad, mientras que los hijos de Dios son los responsables de lo que pasó en Génesis 6:1-2 y 4». Muchos exégetas, añade Van Ruiten, «han asegurado que el versículo 3 es una interpolación posterior» que «se puede entender como una crítica de la historia mitológica de Génesis 6:1-2 y 4».

(4) En The Origin of Evil Spirits, el doctor y profesor de la Universidad de Durham Archie T. Wright explica que «aunque la mayoría de académicos conviene que los gigantes fueron el fruto de una unión prohibida entre los hijos de Dios y las personas», el término nefilim «es quizá el más problemático de toda la narrativa del capítulo 6 del Génesis». También recuerda que «a pesar de su aparición en el pasaje del Génesis 6:1-4, el autor del Libro de los Vigilantes —el Libro de Enoc— lo excluyó de la narrativa, bien por elección o porque desconocía el término».