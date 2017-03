Caso Contador: Cronología de un (des)engaño

30 de septiembre de 2010: Alberto Contador comparece ante la prensa en un hotel de Pinto para reafirmar que el positivo por clembuterol se debe a la carne que José Luis López Cerrón “tuvo la deferencia de traerle al cocinero del equipo desde España para que comiéramos en el Tour” y que Contador tuvo el placer de degustar el 20 de julio . El señor López Cerrón es ni más ni menos que el director de la Vuelta a Castilla y León , competición que el de Pinto ha ganado en tres ocasiones. Contador, pese a reconocer que comer carne en un día de descanso es contraproductivo porque “engorda y no se quema”, no dudó en repetir el día 21 y comer un día más de la magnífica carne que trajo Cerrón, en sus palabras: “por no desperdiciar una carne tan buena”. Según parece por lo expuesto aquí por Alberto, la carne hinchada mediante clembuterol es sabrosísima.