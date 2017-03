El hombre con el que nadie contaba: cuando Caniggia y Maradona devolvieron a Brasil a la adolescencia

Brasil ganó tres mundiales de cuatro posibles entre 1958 y 1970 y se hizo a la idea de que así sería siempre, que lo natural era la victoria y no la mediocridad. 20 años después, lo que quedaba de aquella ambición era el pánico. Equipo insulso en 1974 y 1978, glorioso pero perdedor en 1982 y una combinación de todo un poco en 1986, a la seleçao le pasó lo peor que le puede pasar a un niño alegre: se dispuso a madurar, como el músico que no ha conseguido repetir el éxito de su primer disco y se escuda en la incomprensión ajena.

La «madurez» de Brasil era un ajuste a los tiempos. A finales de los 80 convivían en Europa dos tendencias muy distintas pero hasta cierto punto exitosas. Holanda venía de ganar la Eurocopa de 1988 con un juego alegre, no diría espectacular, pero que se basaba en el talento. La propia Holanda tenía un punto esquizofrénico, porque no era lo mismo el último Ajax de Cruyff que ganó la Recopa en 1987, que el pétreo PSV Eindhoven de Hiddink que ganó la Copa de Europa de 1988. Aun así, convendrán en que mejor Cruyff y Hiddink que Trappatoni o todos los dobles y triples pivotes que asolarían los 90.

En cualquier caso, la referencia mundial no era Holanda o lo era solo en la medida en que colaboraba en el Milan de Arrigo Sacchi, un equipo mal entendido a menudo: irregular en su campeonato nacional, casi imbatible en Europa, sobre todo en 1989, el año del 5-0 al Madrid, Sacchi creía en el talento pero sobre todo creía en el trabajo y ese trabajo, sí, era táctico, como lo fue después el de Guardiola, pero también era físico. No «físico» como se entendió en el 98, es decir, una sucesión de tíos de dos metros de largo por dos metros de ancho barriendo todo lo que pasaba por la zona, sino «físico» en su pretensión de agotar al rival presionándole por todo el campo y reduciendo los espacios para que no pudiera respirar.

El fútbol en 1990 parecía una cosa enteramente europea, organizada, seria, concienzuda, casi científica —primeros psicólogos en los banquillos, nutricionistas, médicos extraños de dudosa procedencia— y lo único que se oponía a aquella marea de datos en ordenadores era la genialidad de Maradona y su grupo de pretorianos, los del «pisalo, pisalo», los de los barbitúricos en las botellas de agua que pasaban a los rivales cuando se morían de sed… En resumen, el fútbol estaba bien jodido, y se acercaba el peor Mundial de la historia, sin comparación posible.

Ante eso, Brasil tenía que elegir entre mantener su esencia del jogo bonito y lo que los expertos de hoy en día llaman «competir», es decir, aburrir a las ovejas. Eligieron lo segundo porque pensaron que era la mejor manera de acercarse a la esquiva victoria, al soñado «tetra», su primer título desde la retirada de Pelé de la selección. Los fracasos de los Zico, Sócrates, Eder, Falcao, Dirceu, Careca y compañía parecían exigir un cambio de rumbo… y de Telé Santana se pasó a Lazaroni con una facilidad asombrosa.

Lazaroni había llevado a Flamengo y Vasco da Gama a sendos campeonatos cariocas a una edad impropia, apenas 37 años. En su debut con la seleçao ganó la Copa América, un torneo que no suele interesar demasiado a los brasileños pero que vio el debut de futuras estrellas como Romario y Bebeto, que marcaron todos los goles de su equipo en la fase final, incluyendo el de la victoria decisiva ante Uruguay, obra del futuro jugador de Barcelona y Valencia. Aquella «final» —en realidad era una liguilla pero ambos equipos llegaban empatados, como sucediera en 1950— de Maracaná, ya dio señales de lo que estaba por venir: un 4-4-2 sin apenas magia, con Dunga alternando las posiciones de medio centro defensivo y líbero más Mazinho organizando al equipo dentro de sus limitaciones.

Acostumbrados a ver hasta a cinco media puntas en su equipo, los aficionados brasileños no se lo podían creer: ¿Dunga y Mazinho como referentes del medio del campo junto a los cumplidores Alemao, Silas y Valdo en la banda? Sí, la victoria había llegado por aplastamiento, que, si se fijan, será la táctica imperante en Brasil durante los siguientes 20 años, pero no por convencimiento. Era un equipo que apenas recibía goles, que se replegaba con orden y que contraatacaba de maravilla, con esas dos balas arriba que eran Romario y Bebeto, y con aportaciones puntuales de Baltazar o posteriormente Müller.

El futuro podía ser suyo. De hecho, al final, lo fue.

La alternativa argentina

¿Qué hay entonces de Argentina? Estamos hablando del campeón mundial vigente con el considerado mejor jugador de la década… Bien, su problema se llama «renovación». Sencillamente, ha habido la justa: Bilardo sigue en el banquillo, Maradona sigue en el campo… pero las lesiones le limitan mucho. Los años que han ido de 1986 a 1990 han sido de trabajo a la sombra, lo que complica los análisis. Como campeona del torneo anterior, no tiene por qué luchar para clasificarse, así que solo nos quedan los partidos amistosos y la citada Copa América de 1989, donde las cosas no van como Bilardo espera: la selección acaba tercera, detrás de Brasil y Uruguay y no se muestra competitiva en ningún momento. Ahí siguen Pumpido, Ruggieri, Cucciufo, Batista, Giusti, Burruchaga y por supuesto Maradona, que no encuentra acompañante en la delantera.

El tema del delantero, de hecho, está volviendo loco a los aficionados. Algunos piden confianza en Balbo, otros en el joven Batistuta, muy pocos defienden el trabajo de Calderón, titular indiscutible durante la cita brasileña… y la mayoría pide el regreso de Jorge Valdano, el complemento ideal de Maradona, íntimo amigo y que está luchando entrenamiento a entrenamiento por cumplir los plazos marcados por Bilardo para meterle en la lista que jugará en el Mundial de Italia. Valdano tiene 34 años y lleva dos sin jugar por una hepatitis que parecía haber acabado con su carrera. Se deja la vida por esta segunda oportunidad… pero la oportunidad no llega. Finalmente, Bilardo prefiere convocar algo de savia nueva y decide que los delanteros que acompañen a Diego en la gesta de defender campeonato sean Gustavo Dezzotti, Gabriel Calderón, Abel Balbo y Claudio Paul Caniggia.

Lo de Caniggia es una relativa sorpresa. Melena rubia recogida habitualmente con una cinta, se trata de un jugador muy rápido pero poco definidor: en sus años de adolescente con el River Plate apenas marcó ocho goles en 53 partidos. Desde 1988 vive recluido en el fútbol italiano, en equipos de segunda fila como el Verona o el Atalanta, lejos de los rumores de El Gráfico o Clarín. Tiene 23 años, uno menos que Romario y, aunque ha participado en la Copa América de 1987 y la de 1989, lo ha hecho como suplente sin apenas minutos. Su temporada en Bérgamo ha sido más que aceptable: 10 goles en 31 partidos. ¿Podrá tapar la ausencia de Valdano? A Maradona no le ha hecho ninguna gracia que Bilardo lo haya dejado fuera y no culpa a Caniggia precisamente, porque de hecho se entienden a la perfección: el nuevo Diego, el de los tobillos de cristal, necesita alguien a quien meter el balón en profundidad y que defina. Él ya no puede regatear a todo el equipo contrario y empujarla ante la salida desesperada del portero.

Así, entre dudas, llega Argentina al partido inaugural del campeonato, ante la débil Camerún de N´Kono, Omam-Biyik y Roger Milla. El titular elegido es Balbo, que pasa desapercibido en la primera parte. En un cambio más arriesgado de lo habitual, Bilardo decide meter a Caniggia por Ruggieri, un central a veces reconvertido a medio centro. No sirve de nada. Camerún se queda con diez hombres, pero aun así Argentina no crea peligro, al contrario, en el minuto 67 ve cómo el equipo africano se adelanta en el marcador tras un fallo garrafal de Pumpido. Es un desastre. Es una humillación. Vautrot expulsa a otro camerunés a ver si así… pero nada, 0-1. Primera derrota del campeón ante un equipo que dará mucho juego. Primera gran crisis en la selección argentina.

Camino a la colisión en octavos

Brasil no enamora pero al menos sí gana. Es lo que se dice siempre en estos casos: «¿Veis? Ahora ganamos». Sigue la senda de la Copa América 1989: pocos goles encajados, equipo que gira alrededor de Dunga y búsqueda rápida del juego vertical para que los puntas definan. El problema es que los puntas ya no son los de Maracaná, los que serían cuatro años después en Estados Unidos: Romario y Bebeto están tocados y apenas pueden participar en los partidos. Están ahí, en el banquillo, por si acaso, pero Lazaroni prefiere otro perfil, más tanque, más rematador, menos frágil. Los delanteros de Brasil son Müller y Careca, el eterno Careca, campeón de casi todo en el Nápoles de Maradona, uno de los jugadores más infravalorados de los 80.

Mozer le ha quitado el puesto a Mazinho y Alemao, otro «napolitano» es el encargado de cerrar la defensa siempre que la bola la saque jugada, como puede, Dunga, el gran señalado por la crítica brasileña, el símbolo de la «traición» de Lazaroni, el mismo que levantaría en 1994 la copa de campeón del mundo. El primer partido, contra Suecia acaba 2-1, con doblete de Careca. El segundo, ante Costa Rica, 1-0, gol de Müller. El último, sin apenas nada en juego, enfrenta a Brasil contra Escocia y acaba con 1-0, marcado también por Müller en los últimos minutos del encuentro. Ese partido supondrá la primera y única titularidad de Romario en el campeonato.

Tres victorias por un gol de diferencia, marca Lazaroni, reflejo de un Mundial insufrible, temeroso, donde el talento siempre está en duda… pero tres victorias que amansan a las fieras. No puede decir lo mismo Argentina.

Y es que tras la vergonzosa primera derrota —el tiempo la haría menos vergonzosa, pues a Camerún le sobró una prórroga para llegar a semifinales—, la albiceleste es un polvorín. Maradona está solo y está cojo. Se nota. Sus mejores años quedaron atrás. Viene de ganar el Scudetto por segunda vez, ayudando con 16 goles, pero algo falla en su físico… Juega los partidos infiltrado y sorprendentemente lento. Casi a las primeras de cambio, los argentinos se juegan su continuidad en el torneo: la segunda jornada les enfrenta a la URSS de Zavarov, Kuznetsov, Shalimov o Dobrovolsky. La subcampeona de Europa.

Los primeros minutos presagian la tragedia pero resultarán claves en el resto de la competición: intentando salir a un balón dividido, Pumpido, portero titular, choca con Olarticoechea y se rompe la tibia y el peroné. Como sustituto, sale Sergio Goycoechea, otro semidesconocido sin apenas experiencia internacional. A la salida de ese mismo córner, Kuznetsov remata a gol pero Maradona saca el balón bajo palos con la mano. Otra vez la mano. Maradona empieza el 90 donde terminó el 86. El árbitro está justo detrás de la portería, nada le estorba. Ha tenido que ver claramente cómo Diego salva el 0-1 pero prefiere no decir nada. Los soviéticos se lo comen, como es lógico. Es la jugada clave del torneo, pero eso lo sabremos un mes después. Con Caniggia ya como titular, la vigente campeona gana 2-0 y tiene la clasificación casi en el bolsillo. Su último rival es Rumanía. Una victoria le haría optar por el primer puesto y un buen cruce. Una derrota le puede dejar fuera. La cosa acaba en empate a uno.

Argentina queda tercera de su grupo, con 3 puntos, pero se clasifica. El único problema es que su rival en octavos será ni más ni menos que Brasil.

El hombre con el que nadie contaba: Claudio Paul Caniggia

Domingo 24 de junio de 1990. Estadio Delle Alpi de Turín. Solo en un estadio se odia más a Maradona que en Delle Alpi y ese estadio es San Siro. En realidad, la cosa está bastante igualada. Maradona es Nápoles y Nápoles es el sur y le ha declarado una guerra algo populista al norte de las fábricas y los Ferraris. Argentina, de alguna manera, juega fuera de casa y lo hace contra un equipo que, solo un año antes, le ha pasado por encima en la Copa América.

Las dos selecciones tienen algo en común: la prensa de sus respectivos países se ha cebado en críticas crueles y destructivas y los jugadores tienen ganas de reivindicarse. No es un enfrentamiento propio de unos octavos de final y ambas tienen derecho a sentirse desafortunadas pero hay una diferencia: Argentina estaba muerta y ahora vive. Brasil ha cumplido todos sus deberes y de repente se encuentra ante el abismo. Por lo demás, pocas novedades: Goycoechea en el arco y Caniggia acompañando a Maradona arriba por parte argentina; defensa de cinco en Brasil con Jorginho y Branco de carrileros, ese invento tan noventero, Ricardo Gomes y Alemao de centrales y Dunga de líbero.

Lazaroni quiso revolucionar el fútbol y volvió a la Alemania de 1974.

Los dos sueñan con hacer el mejor partido del Mundial pero solo uno lo consigue: Brasil. Su primera parte es magistral, un espectáculo como hacía tiempo que no veíamos ante un rival grogui y sin recursos: Careca se queda solo frente a Goycoechea, pero el suplente de lujo salva el gol; minutos después, Dunga manda un cabezazo a un punto indeterminado entre el palo izquierdo y el travesaño. Maradona hace lo que puede pero se lleva otra patada en el tobillo y cojea aún más. Bilardo le pregunta si puede seguir y Diego dice que sí, que ya se las arreglará, que de ahí no le saca nadie.

Llega el descanso y parece que va a ser un respiro pero no lo es: un mal centro de Branco golpea de nuevo el travesaño. El rechazo va para Alemao, que desde fuera del área tira un misil al palo derecho. Goycoechea no las está ni oliendo, Brasil llega por todos lados… pero el marcador sigue 0-0. El tiempo pasa y con el tiempo, los nervios. Todo son nervios porque esto es un Mundial y un gol te manda a casa, da igual que hayas sacado cinco veces más córners o que tu rival no pase del medio campo. Los jugadores se cansan en medio del calor italiano y es el momento de los bidones de agua preparados para dárselos a los rivales con una sonrisa, gesto de deportividad, calmantes disueltos dentro del líquido y jugadores brasileños viendo doble ante las risas de Maradona.

Maradona, por cierto, que recibe en el medio del campo. La jugada es parecida a la de Inglaterra de 1986, aquella del «barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?» pero ahora Diego no tiene la explosividad, solo la técnica: pisa el balón y avanza, dejando así a un jugador atrás, como si fuera un capítulo de Campeones. Alemao le intenta tumbar pero no puede, tampoco Dunga. Tiene delante de sí a cuatro jugadores brasileños pendientes por completo de él y solo un compañero, Caniggia, que siente que estorba y se echa a un lado, desmarcándose hacia la izquierda del campo mientras Maradona, acelerando como puede se va a la derecha, a la boca del lobo, al refugio de los cuatro brasileños que parecen frotarse las manos.

Y así podría haber terminado todo si Maradona fuera un tipo cualquiera, en una internada imposible que acabara en un corte fácil del balón. Pero no. Maradona ha visto el desmarque de Caniggia antes que cualquiera que sus rivales y, cuando está a punto de perder la pelota ante la presión de Ricardo Rocha, gira el tobillo derecho, el que le queda sano, y consigue pasar el cuero en una línea perfecta que divide en dos parejas de estatuas a los defensas brasileños y permite a Caniggia controlar, perfectamente habilitado, encarar a Taffarel sabedor de que toda Argentina mira y él no es el tipo más eficaz del mundo en esas lides, pero pese a todo, regatear hacia su izquierda y definir con la pierna mala sin contemplaciones.

Es el minuto 81. Taffarel queda de rodillas, vencido. Es la imagen de un Brasil que acabaría con diez, envuelto en la trampa de Bilardo. Lazaroni quiso jugar a la fuerza bruta y a la táctica y ahí su equipo llevaba años de retraso. Müller puede empatar en el 85, solo de nuevo ante Goycoechea, pero pifia el remate. Es el destino. «La injusticia, la injusticia» gritan en la cadena Globo brasileña como si le estuvieran dictando el guion a Cristiano Ronaldo. La injusticia o la magia del hombre que apareció diez segundos, los justos, y el oportunismo del delantero que salió del anonimato para consagrarse con una definición perfecta. Caniggia eliminando a Brasil, Goycoechea encargándose de mandar a casa en los penaltis a Yugoslavia y los dos juntos, Caniggia y Goycoechea, los hombres con los que nadie contaba, dos suplentes claros al inicio de la competición, cargándose a Italia en semifinales, la anfitriona, aquella máquina robótica liderada por Roberto Baggio y con el imprevisible «Totó» Schillacci como goleador irredento mientras Nápoles silbaba el himno argentino y Maradona murmuraba entre dientes «Hijos de puta, hijos de puta».

Un camino que acabaría, como saben, en la final ante Alemania Federal con un gol de penalti en el minuto 83 y dos expulsados argentinos. Caniggia en el banquillo, comiéndose las uñas, maldiciendo su ridícula acumulación de tarjetas que le impedía disputar el partido más importante de su vida en el mejor momento de su carrera. Después, copas, risas, excesos… coqueteos con la cocaína, retiradas y regresos: Roma, Benfica, Boca Juniors, Atalanta de nuevo, Dundee, Glasgow Rangers y la jubilación dorada en Catar, antes de volver, quién sabe por qué, a los 45 años, como semiprofesional en el Wembley FC de Ugo Ehiogu.

El Mundial del 94, con la tragedia rumana. El Mundial no jugado en el 98, cuando era estrella en Boca pero Passarella no quería peludos ni problemáticos en su equipo, y, por último, el Mundial de 2002, la gran catástrofe argentina de las últimas décadas, ese Mundial en el que Claudio tenía delante a Batistuta, Crespo, Ortega, el Piojo López, incluso Aimar… pero ninguno de ellos consiguió clasificar a Argentina a octavos. Caniggia tenía la rodilla izquierda hecha polvo, 35 años, pero cierta confianza de Marcelo Bielsa. No fue convocado en ninguno de los dos primeros partidos pero sí en el tercero. Le bastaron 45 minutos y dos de descuento de la primera parte para insultar al árbitro y que le expulsaran. La primera tarjeta roja a un jugador del banquillo en la historia de los Mundiales.

Por algo, pensaría Caniggia, hay que pasar a la historia… y no todo el mundo tiene el tobillo de Diego.