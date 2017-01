Carlos Pumares: «Creo que sí, que en el fondo los críticos de cine somos cineastas frustrados»

Fotografía: Javier Nadales

«Sí, buenas noches, dígame». Así daba entrada Carlos Pumares (Portugalete, 1943) a sus oyentes en el ya mítico Polvo de estrellas, programa de radio pionero y único gracias al cual muchos nos convertimos en insomnes y de paso en verdaderos creyentes del séptimo arte. La erudición enciclopédica de Pumares en aquellos tiempos preinternet resultaba apabullante. Durante muchos años nos explicó el significado oculto del monolito de 2001: Una odisea en el espacio, nos hizo disfrutar con las «sinfonías tontas» de Walt Disney y nos emocionó repasando plano por plano la secuencia final de Centauros del desierto.

Más allá de ese amor por el cine clásico que siempre desplegó —y que siempre contagió—, su personalidad como locutor no pasó desapercibida. Desenfadado y antiacadémico, la relación de Pumares con sus oyentes fue un tanto tortuosa: míticas fueron también las grescas en antena, los gritos, los cortes de llamada, los insultos.

Tras el inesperado cierre de Antena 3 Radio, la estrella de Carlos Pumares fue apagándose poco a poco, despuntando de nuevo en televisión gracias a las Crónicas marcianas de Xavier Sardá, en un giro de su carrera que no todos supieron encajar.

Pumares nos recibe en su «oficina» del hotel Eurobuilding. Lo encontramos escribiendo un artículo a bolígrafo, en una pequeña cuartilla, con letra diminuta, renegando de las nuevas tecnologías. Tratamos con esta entrevista de profundizar en el hombre de cine que siempre fue, tratamos también de comprender al histriónico personaje, si es que acaso uno no fuera el mismo que el otro.

¿Cuánto hay de real y cuánto de personaje en Carlos Pumares?

Esto es difícil de contestar. Cuando salgo en los programas de televisión o en la radio, ¿ese soy yo? Sí. Lo que pasa es que tengo facetas. Es decir: si a mí me llaman para un coloquio político, como me ha llamado Carlos Cuesta o Antonio Jiménez, pues yo salgo serio pero no puedo evitar ciertos golpes de humor. Por ejemplo, decir eso de: «Antes había un país para robar y ahora hay diecisiete reinos de Taifas para robar», porque ya me dirás para qué sirven las diputaciones… Pero siempre soy yo.

Yo puedo hablar con unos amigos o con otros, y puedo estar gracioso o estar serio. Es que no creo en eso del personaje. No: el personaje soy yo. Y punto. Si mientras cruzo la Castellana me gritan «¡Pumares!», o me paran para hacerse una foto conmigo, pues soy Carlos Pumares: el que sale en televisión. Yo no estoy en casa y cuando salgo a la calle me pongo un disfraz y ya soy el personaje. No creo en esos cambios.

En Crónicas marcianas nadie gritaba si Sardá no lo decía. Él lo dirigía todo. ¿Sardá era un personaje? ¿O Javier Cárdenas? No. Son así, pero en una determinada faceta. Si yo fuera oficinista, tendría que estar serio en la oficina y luego gracioso tomando un café. Pero soy el mismo todo el tiempo.

¿Cómo acaba un vasco en Melilla?

Porque mi padre era militar. Y yo iba con mi padre, y con mi madre, adonde nos mandaran. Además eso me ha originado unos problemas enormes con los aniversarios de los colegios, lo de los veinticinco y los cincuenta años y tal, porque he estado en tantos…

¿Y cómo acaba un físico dedicándose al cine?

Es que a mí la física me importaba tres cojones. Cuando no había setenta y dos universidades como ahora, los distritos universitarios te obligaban a ir a la universidad que te correspondiera por cercanía geográfica. Si yo estoy en Melilla, mi distrito universitario es Granada. Y de hecho, el curso selectivo que había en aquella época lo hice allí, en Granada. Y escojo física porque en Granada no se puede estudiar. En Granada yo puedo estudiar geología y química, pero como quiero estudiar física me autorizan a venir a Madrid. Y al venir a Madrid, aparte de estudiar la carrera durante mucho tiempo, lo que en verdad quiero es entrar en la Escuela Superior de Cinematografía. Hice el examen correspondiente y ya: a tomar por culo la física. Y a hacer cine tres años en la vieja Escuela de Cine a las órdenes de Juan Julio Baena, uno de los mejores fotógrafos de este país también conocido como «el Incendiario».

Lo de la Escuela de Cine fue muy raro porque en verdad aprobamos muchos, y al señor Baena le pareció demasiado y cortó por lo sano. Es decir, me examino y no apruebo, pero es que no aprueba nadie. Y entonces unos cuantos protestaron, fueron a juicio y cuando aquello se resolvió y pude entrar en la Escuela de Cine yo ya estaba trabajando en la radio.

¿En qué momento te dedicas a la distribución de películas? Siempre has dicho que tú diste a conocer a Humphrey Bogart en España.

El tema es muy claro: necesito ganar dinero, he hecho unos guiones espantosos y me surge por unos amigos de Oviedo entrar en una empresa que se llamaba Bocaccio. Me dicen que si me gustaría trabajar en la empresa y entro allí un poco porque me pagan, me ponen una oficina, etc. Y allí compro una película con la que Jack Lemmon ganó el Óscar: Salvad al tigre. Y otro amigo, González-Sinde, me dice: «¿Por qué no fundamos una distribuidora de arte y ensayo?». Y entonces digo que sí, porque me pagan mejor, y compro todo Bogart; viajo a Polonia y compro a Andrzej Wajda; y comienzo a llevar películas a festivales. Y así empiezo.

Hablando de tu faceta como guionista, el otro día pusieron en televisión La casa de las chivas. ¿La viste?

No. ¿Para qué? La tengo en casa.

¿Cómo empezaste a colaborar con León Klimovsky?

Lo de La casa de las chivas viene por un señor distribuidor húngaro que conoce a Jaime Salom. Ceno con Jaime Salom y hablamos de lo de hacer el guion, y lo hago. Y ahí hay una golfada porque en los créditos de ese guion aparece también Villegas López, pero el único que escribió algo fui yo. Pero bueno, me pagaron, y ahí está La casa de las chivas. Entonces Klimovsky me llama y me dice que tiene una idea, que a ver si podíamos hacer una película de vampiros, que le apetecía, y yo me aterrorizo: El extraño amor de los vampiros. ¡Con Carlos Ballesteros! O sea, una cosa… Luego me llama Luis Sanz para hacer otra cosa, tremenda: Una mujer prohibida. Espantoso también.

¿Y con José Luis Garci? ¿No hubo entonces una colaboración en La casa de las chivas? Porque él aparece en los créditos como coguionista.

Sí, sí, aparece. Es que ahí aparecen todos. Y Villegas López, ya te digo, que no lo conozco de nada, solo de «hola, ¿qué tal?». Y Garci estaba en sus historias, porque quería a una chica que era la hija de no sé quién… Son unas historias muy raras, y es una etapa que no me interesa nada. Esa es una etapa de mi vida que prefiero olvidar, porque yo más bien era un negro del guion. Yo los escribía y luego los continuaban otros. Además ya no me pagan de la SGAE, porque como ya no las pone nadie…

Me extrañó no verte más en los coloquios de ¡Qué grande es el cine!

Mira, lo del Garci yo no lo entiendo. Creo que me llevó una vez nada más a un coloquio de esos. Pero el que rompió la amistad fue Garci, no yo. Teníamos una gran amistad, pero son esas amistades que no se sabe muy bien por qué de pronto desaparecen. He cenado en su casa multitud de veces, y él en la mía. Fíjate, él me conoce desde que yo estudiaba en Madrid en un colegio mayor. Pero un buen día se deshace todo y en el fondo no sabes por qué.

¿De dónde viene esa erudición cinéfila? ¿Quién te inculcó la pasión por el cine?

Creo que desde muy pequeño. Yo voy a un colegio, el de los Jesuitas de Bilbao, donde todos los jueves era fiesta y había cine. Ponían una de Jaimito, una de dibujos, un NO-DO… y era maravilloso lo del cine. En aquella época, en una ciudad grande como era Bilbao, había un circuito como pasaba en Madrid: se estrenaba una película y luego pasaba a otro circuito, y a otro circuito. Y había programas dobles, etc. Y a mí me fascinó desde siempre lo del cine, y empecé a ir al cine por narices.

No fue una cosa familiar, porque mi padre era militar; o sea, imagínate. Y mi madre trabajaba en Telégrafos, y cuando se casó lo dejó. Fue simplemente que me gustó eso del cine. Luego en el colegio mayor, cuando estudiaba allí, llevaba el cine-club. Alquilaba yo una en 16 mm. y todos los colegios mayores, el Calasanz, el Jesús Maestro, nos intercambiábamos las películas. Es decir: yo pagaba una película y poníamos cuatro (risas). Y todos los demás igual.

Curiosamente, yo me enteré de que había una escuela de cine, que al principio era el Instituto de Investigaciones Cinematográficas y estaba en Monte Esquinza, por un periódico semanal que se llamaba Siete fechas. Como noticia curiosa venía que el cine se podía estudiar. Y dije: «Esta es la mía». Y ya investigué y, es más, me examiné por primera vez para las pruebas de acceso en Monte Esquinza y Berlanga estaba en el tribunal. Fíjate de cuándo te estoy hablando.

¿Y qué hay de cierto en esa leyenda urbana de que tú y Berlanga tuvisteis vuestras diferencias en la Escuela de Cine?

Nada. Es más, con Berlanga me reí mucho un año en el Festival de Berlín, que era jurado, me acerco a saludarlo y me dice: «Cuando nos llaman de jurado, es que ya no volvemos a hacer una película» (risas). Me acordaré toda la vida. Con Berlanga no he tenido nada. Con su mujer tuve un lío en Valladolid, porque puse a parir en la radio no sé si era Todos a la cárcel o Moros y cristianos, alguna de esas. Y me llamó María Jesús: «Carlos, ¿cómo puedes decir eso?». Y yo le dije: «María Jesús, es que es mu fea. No tiene gracia». Pero de eso a un problema con Berlanga… Es que siempre me he llevado muy bien con él.

¿De qué te sirvió ir a la Escuela de Cine? ¿Aprendiste algo allí?

Lo aprendí todo. Porque éramos cuatro en dirección. La Escuela de Cine se estructuraba de la siguiente manera: eran tres años; el primer año ibas de script en la práctica fetén de los de tercero; en el segundo año ibas de ayudante de dirección de los de tercero. Y yo nunca tuve ayudante de dirección porque ya no había nadie más. Y allí aprendí con profesores maravillosos como Mario Camus, como Antonio Isasi-Isasmendi, Adela Medrano… Magníficos. Es que éramos cuatro, y charlábamos de cine y tal. Tengo un recuerdo maravilloso de los profesores.

¿En tu caso se cumple el cliché de que los críticos de cine son cineastas frustrados?

Y los críticos de toros, y los críticos de arte… Pues creo que sí, que en el fondo los críticos de cine somos cineastas frustrados. Porque nos hubiera gustado hacer películas, pero no nos salen como vamos por ahí predicando.

¿Qué ha sido para ti Manuel Martín Ferrand?

Todo. A mí hay tres personas que me han influido y que me han cambiado la vida, y son: José Luis Balbín, Manuel Martín Ferrand y Xavier Sardá. El más grande: Manuel Martín Ferrand. Balbín me llevó a la televisión y me relacionó con gente y tal; y Sardá me cambió el registro. Pero Manolo, el más grande. El que lo ha hecho todo por mí. Lo conocí en una tertulia que teníamos en una cafetería que se llama Las Bridas, a la que íbamos por la noche. También íbamos a El Comercial, donde estaba Carmelo Bernaola, Antonio Giménez-Rico… Teníamos una especie de pandilla allí, y el primero que me llama es José Luis Balbín para La Clave, como asesor cinematográfico, porque yo ya escribía en Fotogramas y tenía ya una cierta fama de cine. Y en La Clave conozco a Rosalía, que es la mujer de Manolo, y entonces ahí ya empieza la relación. Y por esa tertulia de Las Bridas, Martín Ferrand me lleva a Hora 15, como crítico de cine. Y entran las frecuencias moduladas, y él me lleva, y ahí es donde empieza mi etapa en la radio, que creo que fue en 1982.

¿Qué te parece que se haya creado una Escuela de Periodismo en su nombre?

Pues me parece muy bien todo lo que se haga por Manolo. Y Luis Ángel de la Viuda, que es el que lo organiza, sabe que por Manolo y por él yo hago cualquier cosa. Ya he ido a dar una charla allí, de hecho.

Polvo de estrellas fue un programa único en su género. ¿En quién o en qué te inspiraste para diseñarlo?

En nada. Alfonso Eduardo hacía algo de cine en Radio Nacional, pero Polvo de estrellas fue un programa pionero. Me acuerdo de cómo nació; me dijo Manolo: «Oye, ¿tú no querías hacer un programa de cine?», y le dije: «Sí». «Pues por la noche cuando termine García. ¿Y tienes algún nombre?», y le dije: «Hay una canción mu bonita que se llama “Stardust”». «¿Y eso qué es?», me dijo. «Pues “polvo de estrellas”». Y me dijo: «¡Ese, ese! ¡Ese es el nombre!». Luego decían que Antena 3 era la emisora más erótica, porque comenzaba con El primero de la mañana, de Antonio Herrero, y terminaba con el Polvo de estrellas.

¿Qué preferías? ¿Los especiales o las llamadas?

A mí me gustaban las dos cosas. Lo que pasó con las llamadas es que había muchos pesados. Teníamos una lista con ellos, y no los volvíamos a llamar en mucho tiempo. Eran como clientes. Y yo decía que eso no podía existir: el cliente no puede existir en un programa de radio. Y los aparcábamos. Yo decía: «A ese dentro de dos meses lo puedes llamar». Y luego los especiales… Salía a comprar discos, iba a Londres o a Nueva York. A la emisora iba con una bolsa de El Corte Inglés llena de discos. Ahora se bajan de internet. Además, esos especiales se hacían en directo, salvo en agosto, claro, que los grababa. ¿Tú sabes lo que era poner discos de vinilo en directo, para buscarles justo el punto en el que tenían que sonar? ¿Tú sabes lo que es editar una cinta con papel celo? Eso lo he vivido yo. Y las escenas de las películas estaban sacadas de mis vídeos. Del VHS o del Beta. Que yo los compraba en Londres, y aquello quedaba de cojones.

¿Te acuerdas alguna vez de tus técnicos? ¿De Alberto y Jaime Rull?

¡Hombre! Mis dos grandes amigos. Alberto, mi primer ayudante, y Jaime, su hermano, el segundo. Dos tíos maravillosos. Mira, por la noche los técnicos eran los mejores, pero iban por la noche porque estaban castigados. Hacían algo mal y: «¡A la noche!». Y yo encantado. Eran los mejores. Es que la radio en directo era fascinante cuando había muchos cacharros. Aun así, recuerdo la gilipollez de uno que me enseña un día en una radio una mesa de cincuenta y cuatro canales: «Mira, Carlos, cincuenta y cuatro canales». Y yo: «Cojonudo. Uno para hablar, y el otro para la música. ¿Y qué hago con los cincuenta y dos restantes?». Y se me queda el tío mirando… «Claro, es que cada canal es para una cosa, y yo no tengo cincuenta y cuatro cosas». Pero como esa era más cara y quedaba más bonita… Yo, que he desarmado los teléfonos en los hoteles, porque hacía las crónicas de los festivales con un ITAME: abría el teléfono y con unas pinzas… Claro, es que pedir una línea telefónica era muy caro, y al final era como una llamada telefónica, porque no había móviles. Pues eso, que me hablen a mí de cincuenta y cuatro canales, joder…

En tu programa distinguías entre «oyentes» y «llamantes».

Sí. Mira, tú pones un programa nocturno sobre gallinas y te llamará alguien que quiere saber cosas de gallinas. Es que la noche es muy… Yo decía que por la noche no cambias de emisora, sino que te quedas dormido; y por el día sí cambias de emisora. Por la noche es que hay mucho que llama por llamar. Para escucharse él.

¿No crees que fuiste un poco borde con algunos de tus oyentes?

Yo he sido borde cuando el oyente lo ha sido. Pero nunca he ido contra un oyente. Ahora, si han venido agresivos me he defendido. Pero no tengo yo un recuerdo de borde en plan «vete a tomar por el culo», porque siempre he tenido el poder del control, de hacer así y decir: «Vaya, se ha cortado».

Recuerdo que a una señora mayor le recomendaste que viera Blanco humano, de Van Damme.

Mira, a las tres de la mañana tú puedes decir lo que te dé la gana. A las doce del mediodía, no. Por la noche, Blanco humano o La perseguida hasta el catre. Es que, date cuenta, a las tres y media de la madrugada, que te pregunten por una película. ¿Pero cuántas habrá? ¡Millones! Pero bueno, ese es otro tema. Pero claro, Blanco humano de Van Damme es que es mu bonita.

¿Y no crees que de una forma u otra tú fuiste el culpable de que las llamadas insultantes al programa se multiplicaran?

Sí, pero bueno… (largo silencio)

En Polvo de estrellas pudimos escuchar por primera vez en España el «We Are The World». Cuéntanos cómo fue eso.

Eso fue porque yo había ido a Los Ángeles a una retransmisión de los Óscar y fui a comprar discos, y vi «We Are The World», pero no sabía qué era. Vi quién cantaba y dije: «Esto lo llevo para el programa». Y a los dos días llego y el técnico, Enrique, me dice: «Oye, pero si esto es la hostia. Esto es una premiere. Esto no ha sonado en Europa». Y le dije: «¡Pues ponlo otra vez!». Y luego llegó a España. Pero quiero decir que sí, que fui el primero en ponerlo porque acababa de salir en Los Ángeles y al día siguiente cogí el avión e hice el programa.

Tu programa empezaba cuando terminaba el de José María García. Le preguntamos por eso hace unos años y aseguraba que ya le habías perdonado todos esos minutos que te había robado en antena. ¿Es cierto? ¿Lo has perdonado?

Es que gracias a José María García yo soy alguien, porque el que llevaba la audiencia era él. Mi programa era hasta las dos, y una noche García se pasó y se comió todo mi tiempo. Y yo salí, y dije: «Muy buenas noches. Vamos con un poquito de música. Adiós». Y eso fue todo. Además es que yo iba como bocadillo, porque al terminar volvían a poner el programa de García, la repetición. Luego ya me ampliaron hasta las tres, y luego hasta las cuatro, y los especiales en domingo… Recuerdo un día que García dijo: «Bueno, es muy tarde. Ustedes querrán dormir». Y al salir del estudio le dije: «José María, ¡no me mandes a la gente a dormir!». Y él: «Ay, Carlos, perdona», y me dio un abrazo. Con García, la última vez que le vi, que fue aquí, nos dimos besos y todo. Si yo soy algo en la radio es gracias a García. Si no voy detrás de García…

¿Por qué te quedaste en Antena 3 Radio cuando todas sus grandes figuras comenzaron a irse a La Cope?

No, no. Se van a La Cope cuando cierra Antena 3. Nadie se va antes. Cierran Antena 3 y cada uno se busca las habichuelas. Unos se fueron a La Cope y yo me fui a Radio Voz. Aquello fue un varapalo importante, la verdad. Nos fuimos a la calle y al poco me llamaron de Radio Voz. Antena 3 tenía emisoras asociadas, y Radio Voz era independiente y me llamaron ellos.

Decías saber los verdaderos motivos por los que cerraron Antena 3 Radio. Y si mal no recuerdo tenían que ver con un avión y con un lío amoroso. ¿Nos revelas este secreto?

Yo creo que Antena 3 se cerró por una envidia malsana de otra cadena y de otro señor, por el hecho de que en FM hubiéramos superado la audiencia de AM. Porque cuando empieza Antena 3, la FM era otra cosa. La FM eran emisoras especializadas, que podían ser del tiempo o del deporte. Y ahí salimos al aire a ver quién nos cogía, porque entonces había radios que no tenían ni para escuchar FM. Y ese fue el gran cambio que supuso Antena 3 y del que no se habla: hacer una programación convencional de AM en FM. Y por envidia, ese señor lo cerró. Pero no recuerdo yo eso del lío amoros y el avión.

Aunque en Polvo de estrellas ya hablabas de mil cosas diferentes, en Radio Voz comienzas deliberadamente a meter secciones que no tienen nada que ver con el cine. ¿Te impusieron estas secciones?

Sí, sí, en Polvo de estrellas yo hablaba de lo que fuera. Y lo de Radio Voz fue porque empiezo a hacer un programa de tarde, que es para lo que me contratan, porque la noche la tenían cubierta. Y en un programa de tarde llevo a la de las cartas, llevo lo de la medicina natural… Pero son propuestas mías. A mí nunca me han dicho qué tengo que hacer en mis programas. En un principio Radio Voz se emitía en toda España, pero luego se queda solo para Galicia y para internet, y lo que interesa es el programa de medicina, porque trae publicidad. Y eso lo sigo grabando en Madrid y lo editan allí. Y punto.

¿Sigues practicando la medicina natural?

Claro. Es que es mi médico el que llevo al programa.

Me llamaba poderosamente la atención lo de las lavativas de café.

Magníficas. Quitan el dolor de cabeza de maravilla.

¿Y el Fibergran qué era finalmente? ¿Para qué servía?

El Fibergran es fibra. La historia del Fibergran es curiosísima, porque dura unos once minutos y el primero que lo pone es Rafael Cerro, gran amigo, que hacía por la mañana un programa de coches. Y lo puso. Y lo último es que lo veo en Crónicas marcianas mucho antes de que yo fuera. Manel Fuentes lo pone, y allí se ve a todos descojonándose. Lo de Fibergran está en internet y creo que es de lo más visto en España. A veces me preguntan si la señora lo compró, pero no tengo ni idea. A mí lo que más me divierte es cuando dice: «Yo estas letras extranjeras no las entiendo», y me pasa con el marido. Es la hostia, lo del Fibergran es la hostia.

Y cuando acaba todo, la señora te dice: «¿Y ya está?»

Sí, sí, y llevaba once minutos diciendo «¡Fibergran!» (risas).

Y lo de tener una bruja en directo echando las cartas, ¿cómo surgió? ¿También crees en la cartomancia?

No, nada, en absoluto. Aquello surge porque uno de mis ayudantes dice: «Hay una chica que echa las cartas por ahí». Y yo le digo: «¡Tráela!» Y empezamos a echar las cartas en el programa. Ahora somos muy amigos, y la hija estuvo trabajando de enfermera con mi médico.

Tú que has colaborado en La Clave de José Luis Balbín y en La Tertulia de Santiago Amón. ¿Qué opinión te merecen las tertulias de ahora?

Que son muy políticas. Mira, una de las razones del éxito de Crónicas marcianas, que incluso podría volver hoy, es que no era político. Recuerdo estar veinte minutos hablando del siguiente apasionante tema: en Italia, un señor se quiere tirar a una señora casada con un bombero. Y se dedica a crear incendios para que el bombero tenga que salir de casa. Y esto lo discutimos muy serios los Matamoro, Cárdenas y yo explicando que tienen que ser incendios pequeños, que tal… (risas). Claro, eso comparado con esas crispaciones, esos insultos que se ven en las tertulias de ahora… Aquí lo más que decíamos era: «Padre Apeles, usted no es cura. Demuestre que es cura de verdad». Pero claro, es que era una cosa entretenida. Recuerdo que Sardá, después de hacer la planificación y tal, nos decía: «Bueno, a maquillarnos y a divertirnos». Es que ha cambiado todo totalmente, en la radio también. Aquellas tertulias radiofónicas eran muy entretenidas. En televisión está todo el mundo crispado.

¿Por qué no cuajó Polvo de estrellas en televisión?

Se llamaba igual, pero en verdad el programa no tenía nada que ver con el de la radio, entre otras cosas porque era grabado. Era solo para poner películas, y terminó porque no vimos que fuera viable. Es lo mismo que cuando voy a Sálvame, que al segundo programa ya hablo con el director y le digo: «Yo aquí no pinto nada». Es que a mí con quien se acueste la Benito o Belén Esteban no me interesa, y no soy experto. Y lo de Polvo de estrellas fue al inicio de Antena 3 Televisión. Yo ya había hecho algo por el estilo en Televisión Española, con Martín Ferrand, los sábados por la noche. Y lo de Antena 3 Televisión se acabó por reducción al absurdo: era absurdo estar toda la tarde presentando películas que no había, porque no teníamos un fondo decente. Pero se acabó buenamente. O sea, no en plan «¡vete!» o «¡me voy!».

Siempre te quejabas de que en la tele pagaban mucho mejor que en la radio. ¿Fue por eso que acabaste en Crónicas marcianas?

Hombre, claro que pegaban mejor, pero no. Voy a Crónicas marcianas porque me llama Sardá. Y lo del dinero es después. Lo que sí es cierto es que la televisión de esa época pagaba muy bien y la actual muy mal. Pero aquella pagaba de la hostia: había fines de semana que iba a Crónicas y bajaba por la autopista del Mediterráneo a Canal 9 con Cristina Tárrega, y volvía a Madrid con un pastón de la hostia (risas). Ahora puedes recorrer España y vuelves con una mierda.

¿Te arrepientes de haber participado en esos programas?

En absoluto. No me arrepiento de nada de lo que he hecho porque he disfrutado con todo. He sido muy libre. O sea, nunca he sido funcionario. Lo lamento, pero bueno, esa es otra historia. Pero no, no me arrepiento de nada. Todo lo he hecho de forma muy consciente.

Pero hay mucha gente que te reprocha el haber participado en esos programas. Como que de algún modo tu labor como periodista o como hombre de cine se ha visto empañada por eso.

Es que hay que darse cuenta de que ya soy un señor muy mayor, y he tenido una larga trayectoria. Y he estado siempre en el medio. No me he puesto de pronto a tocar en una orquesta o me he ido a una granja a cultivar. He estado siempre en algo relacionado con la radio, la televisión, el periodismo. Me llamaron de Crónicas y fui encantado. Me llamaron de Sálvame y ya vi yo que aquello no funcionaba.

Con todo, no creo que Crónicas marcianas o Sálvame o incluso ¡Mira quién salta! hayan sido los programas más frikis en los que has participado. ¿Qué nos puedes contar de El hotel de las mil y una estrellas?

Bueno, aquello fue tremendo. Lo de El hotel con Luis Aguilé… Sí, sí, ahora que lo dices, lamento lo de El hotel de las mil y una estrellas (risas). Eso sí. Aquello surgió por las amistades que tenía. Era una producción independiente de Tato Escayola, que me llamó y nos metimos allí con lo de Luis Aguilé y unos guiones kafkianos. Me decían: «Que viene Miguel Bosé», y yo tenía que inventarme un guion con Miguel Bosé. ¡Y yo qué sé de Miguel Bosé! Sí, sí. Me arrepiento profundamente de lo de El hotel de las mil y una estrellas.

¿Qué te parece este revival que estamos viviendo ahora con las series? ¿Sigues alguna?

No. Yo solo veo películas. Para mí las series terminaron cuando dejaron de poner Los Intocables, o Hong Kong. ¡Eso eran series! El fugitivo… A mí eso de Carlos Rey… A mí me gustaba el Hawaii 5-0 de hace años. No, no me interesan. Si acaso en la tele veo la porno de Enrique Cerezo, si la ponen. A veces ponen una española con el desnudo que no salió en su día. O alguna de Tinto Brass. Y vídeos, vídeos antiguos.

¿Todavía compras películas? ¿Qué has hecho con tu colección de películas en VHS?

Sí, pero solo en las rebajas. O en algún quiosco a un euro. Y los VHS los tiré en un punto blanco. Me quedé con algunos que no han salido en DVD, como por ejemplo El baile, de Ettore Scola.

En Polvo de estrellas le hacías mucha publicidad encubierta a El Corte Inglés. Siempre decías que allí era el único sitio donde se podían comprar películas.

Es que era un anunciante. Nuestros anunciantes eran Sony y El Corte Inglés, lo cual ya era indicativo de la audiencia que tenía mi programa, porque que estén esos dos anunciándose a las tres de la mañana… Y por eso decía siempre lo de: «Ya es primavera en El Corte Inglés», y ponía Las cuatro estaciones en febrero, con dos cojones.

¿Cuál es la ultima gran obra maestra que has visto en el cine?

(Gran silencio) Obra maestra, obra maestra, no hay. Te puedo decir películas que me han gustado: una que vi en Sitges, y que luego fue a Manresa: Drive. Es una película mu maja. Y a mí Jason Statham me gusta mucho, y los tres Transporter son cojonudos… Pero obra maestra es Centauros del desierto. Y eso ya no se hace. Pero es que además, y hablando en serio, lo de ir al cine se ha terminado. Ahora está este teléfono que estás usando para grabar, ya no traes un magnetofón. Y las películas ya no pesan treinta y cinco kilos, y no necesitan de un operador. Ahora todo es automático o viene por el aire. Hay ciudades que no tienen cine. En las afueras encuentras dieciocho pantallas y no va nadie. Yo he estado en una sala ahí en Manoteras con ocho personas, y tres estaban mandando mensajes. O sea, el ir al cine se ha terminado. Y, con las cámaras digitales, pues cualquier inútil puede hace una película. Como Todos contra la pared: sin maquillajes, sin nada… ¿Tú sabías que en Madrid ha habido un festival de cine que termina hoy? Pues es la cuarta edición. Uno de ciencia ficción, de fantasía. En el Palafox. Yo me he enterado este año, así que fíjate.

Pero tú sigues haciendo la ruta de los festivales.

Como lo primero que quitan es la cultura me han quitado dos: Setúbal y Sicilia. El resto, sí. Iré al Cinema Jove en junio, y en agosto ya la juerga: de Locarno hasta Cartagena. Como siempre pregunta un amigo mío: «¿De Indias?». No, ¡de Murcia!

Al de Sevilla no vas, ¿no?

No, porque Cienfuegos no me invita. Es que en Gijón me insultó por la calle porque le hice una crítica al festival. Tengo de testigos a Antonio Llorens y a Eva Hache. Dije en un artículo: «¿Quién ha recomendado esta película?». Y Cienfuegos me dijo: «¿Estás insinuando que yo no veo las películas del festival?». Y le dije: «José Luis, en un festival de cine, el director tiene gente colaboradora porque no puede verlas todas». No es tan raro. Es que yo he recomendado muchas películas en muchos festivales, y se han fiado de mí. Pero él se cabreó por mi comentario, me insultó y ya no me invita. A mí lo que me jode, en el fondo, es que en un festival extranjero me hagan un homenaje y aquí nada. Como el año pasado, en Locarno, que la Asociación de Críticos Mundiales —en la que por cierto no hay ningún español— me dio un premio honorífico por los años que llevo yendo allí. El Belinche o el Bolinche, no sé cómo se llama. Vamos, un premio de esos no oficiales. Coño, si hasta lloré. Como es de porcelana, dije: «Este hay que conservarlo, porque si se cae se rompe». Lo dije en un correctísimo italiano, por supuesto.

¿Y no crees que tu paso por la televisión ha hecho que aquí en España no se te tome más en serio como crítico de cine?

No. No tengo esa percepción. Porque hay más gente que me recuerda por Polvo de estrellas que por Crónicas marcianas. Además que yo no me avergüenzo de lo de Crónicas. Todo lo contrario. Ojalá volviera.

¿Qué te parece el listado de las cien mejores películas españolas que publicó Caimán Cuadernos de Cine?

No lo conozco. ¿Qué son, las de siempre? Casablanca y eso…

No, del cine español.

¡Del cine español! ¿Cien? Imposible. Imposible. ¡Bienvenido, Mr. Marshall!, Los santos inocentes y dos o tres más.

¿Cuál crees que es la gran película olvidada del cine español?

Yo creo que dentro del cine español está muy olvidada Los santos inocentes, de Mario Camus. Es una gran gran gran película.

¿Sigue siendo Valladolid nuestro mejor festival de cine?

No. Valladolid es el único festival que cada vez tiene menos audiencia. Cada vez tiene menos gente y eso que está en el centro.

Mira, a los periódicos les interesa Cannes por el glamur, no por las películas, que este año eran feísimas, por cierto. Pero en Sitges, que en su género es el primero del mundo, a pesar de tener una organización caótica, de hacerse a las afueras de Sitges, en Aiguadolç, donde no vive nadie en octubre, son capaces de llenar las salas a las ocho y cuarto de la mañana. Con trenes de Renfe llevando gente, mil seiscientas personas… Yo he visto varias veces a Quentin Tarantino, después de Reservoir Dogs, en los pases de prensa, sentado entre nosotros. En el antiguo local de abajo, una copia restaurada de Camelot, con Franco Nero y Vanessa Redgrave. Por ese pasillo del hotel, he visto a Patricia Neal acompañada de un bastón, en una versión restaurada por el aniversario de Ultimátum a la tierra. Medios de todo el mundo. Lo pongo como importante por delante de Cannes: por número de gente, de público… Ayer me enteré de cifras. Tiene un buen presupuesto, pero eso de sacar quinientos mil euros de entradas vendidas es la hostia. Es la hostia. ¡Quinientos mil euros de entradas vendidas en nueve días! Aparte de la subvención, ¿eh?

Y por eso siempre lo recomiendo: es un caos pero es coherente dentro del caos. Es un caos además muy tonto, porque el cine empieza a las ocho y cuarto y termina a las dos de la mañana. Si la primera película es un poco más larga, se va acumulando retraso, y la de las dos de la madrugada es a las cuatro. ¡Caos! ¡Mídela, coño! ¡Que viene en la ficha lo que duran! Para mí es el número uno del mundo en festivales, por delante de Cannes. Porque además, como el resto de festivales, por cada película vienen el director, los intérpretes… Están los premios, y allí ha ido lo mejorcito del género. Es único, y eso que es como una cárcel, porque el cine está en el propio hotel, y no se sale de ahí. Es el mejor festival del mundo.

¿Has ido por fin al Festival de Cine Mudo de Pordenone?

¡Hombre! No, he pasado por al lado con el coche en multitud de ocasiones pero todavía no he sido capaz de justificar mi presencia allí. Yo le digo a quien sea: «Te mando un artículo, porque van a pasar una copia restaurada de Las dos huerfanitas», y me dicen: «¡No jodas!». Ahí no te subvenciona nadie el viaje (risas). Es que a los festivales normalmente nos invitan, y se hacen cargo del hotel. En otros tiempos hasta de la comida, pero ya no.

¿Sigues parando en el Hispania?

Hace mucho que no voy, porque ya no voy en coche. Mira, es que hay mucho gilipollas mandando en este país. En la Costa Azul, en treinta kilómetros hay que parar tres veces para pagar el peaje. Y en agosto, las fecha de Locarno, tienes tú que ver las colas que se forman. La última vez que fui en coche di una gran vuelta, entrando por Ginebra. Pero en avión, vas a Malpensa, en Milán, y te recoge allí un autobús del festival que te lleva hasta Locarno. Pero donde tienen que poner estos bobos el telepeaje es en dirección contraria, porque es la autopista que va a Suiza, a Italia, a Austria, a Alemania, a Rusia, a Siberia Central… es por donde hay tráfico. Es por ese lado donde ustedes cobrarían algo por ese telepeaje, pero ¡no lo pongan donde no va nadie! ¿Quién cojones va a ir de La Junquera a Galicia? ¡Vas a Toulousse! ¡No vas a Irún! Es que es pal otro lao, hombre, que es donde hay tráfico. Así que ya voy en avión. A Sitges sí voy en coche porque es en Aiguadolç y no hay mas remedio. Y a Valladolid en AVE.

¿Sigues yendo a los Óscar? ¿Qué recuerdos tienes de la gala que presentaste para Antena 3?

No, ya no. Fui tres años: dos por la radio y uno para la televisión. Y yo después de ver ensayar, a esta distancia, a Paul Newman y a Elizabeth Taylor, ¿para qué voy a volver? Eso no lo olvidaré nunca. Nos dejaron ir al ensayo general de la gala, con la ABC, y de pronto veo a Elizabeth Taylor con sus ojos violetas, un vestido… y a Paul Newman con un jersey así con el cuello redondo beis clarito, y yo con la boca abierta… Y pasa Kathleen Turner, y exclamo en mi puro castellano: «¡La Turner!» Y la tía se vuelve: «¿Español?». Y contesto: «Sí». Porque su padre era embajador y sabía español. Eso es inolvidable. Haber visto a esta distancia a Elizabeth Taylor y a Paul Newman no se puede olvidar. También vi un número musical de La Bella y la Bestia. Eso fue todo lo que vi en el ensayo, porque luego la gala la retransmití en una unidad móvil fuera, con los cascos, el traductor al lado. Donde estaban todos los medios, claro.

Si alguien te ofreciera volver a la radio con un programa similar a Polvo de estrellas, ¿lo harías?

No, porque ahora existe internet y ya no ha lugar a mi memoria. Es más, me puedo equivocar y seguro que llamaría algún cabrón diciendo: «¡Eso no es así!». Pero aquí te soy muy sincero: todo es cuestión de dinero (risas). Honestamente te digo que aquel programa no es viable hoy día, porque la información la puede sacar cualquiera de internet. Ahora, hablar de cine sí, que la gente quiera saber mi opinión… Pero eso es ya una cuestión de dinero.