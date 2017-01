¿Cuál es la canción más característica de los ochenta?

Primero The Americans, luego Deutschland 83 y ahora Stranger Things nos muestran que dicha década, incluso más concretamente el año 1983, va camino de convertirse en un subgénero. La verdad es que da mucho juego: permite introducir en la trama espionaje internacional, guerra nuclear, toda clase de experimentos locos y armas secretas de ciencia ficción con las que combatir a los comunistas y, por si todo ello no resultara suficientemente vistoso, sus protagonistas fuman en cualquier sitio, llaman a teléfonos fijos y visten raro. Es asomarse a otro mundo. Pero toda película o serie ambientada en aquellos años necesita además un ingrediente fundamental para transportarnos a ese contexto, la banda sonora. Stranger Things, por ejemplo, tiene una estupenda con sintetizadores a cargo del grupo Survive, haciendo además de un tema de The Clash una parte importante de su trama. A eso iremos a continuación, veamos qué canciones podrían servir mejor para tal propósito. No las mejores, sino las más vinculadas a su tiempo, aquellas que basta oírlas unos segundos para que se te carde el pelo y se caigan las mangas de tu camiseta. Voten o añadan las que estimen necesarias.

«Pop Muzik», de M

Qué mejor para empezar una selección de canciones de los ochenta que con una de 1979. Pertenece a la década siguiente y así lo entendió también el director Richard Linklater. El revival ochentero no se limita a las series y en su última película, Todos queremos algo, retrata con la minuciosidad de un antropólogo un campus típicamente americano con sus convenciones sociales y ritos de madurez, como por ejemplo beber cerveza cabeza abajo y tirarse con ropa a una piscina. Si no lo haces cada fin de semana no eres un verdadero estadounidense. En cualquier caso la banda sonora no se deja fuera ningún tema del momento, como este himno al género musical más genuino de la década.

«The Goonies ‘R’ Good Enough», de Cyndi Lauper

Aunque la cantante más popular era Madonna, su carrera continuó durante muchos años después, así que no resulta tan identificable con los ochenta como sí lo es Cyndi Lauper. «Girls Just Want To Have Fun» la hemos oído un millón de veces, pero merece la pena señalar también la banda sonora de Los Goonies, que conforma con E.T. y Cuenta conmigo la trilogía sobre la infancia en un pueblo o suburbio promedio.

«Don’t You (Forget About Me)», de Simple Minds

Una vez superada la infancia si eras americano acababas aprendiendo kárate, adoptando un gremlin o montando un puticlub en tu casa. Pero era muy importante también pasarlo mal en el instituto por no ser popular y terminar siendo castigado. Es lo que nos contaba El club de los cinco, cuyo tema principal logró un extraordinario éxito que trascendería a la película. Curiosamente el grupo galés inicialmente rechazó tocar una canción que no había sido compuesta por ellos y finalmente la grabaron en apenas tres horas, pensando que sería un encargo más que pasaría desapercibido.

«We Built This City», de Starship

Esta década se presta tanto al homenaje como a la parodia, así que alguien que no conozca este vídeo podría pensar que es el segundo caso… pero no, estamos ante una obra original directamente llegada de 1985 para atizar nuestras conciencias. Mullets de pesadilla, mangas arremangadas, americanas cinco tallas más grandes, sintetizadores estridentes, sobreimpresiones en pantalla un tanto rudimentarias… Resulta estremecedor que ninguno de los implicados mirase con extrañeza a su alrededor e intentase detener semejante locura. En fin, supongo que las tribus de caníbales también se verán a sí mismas como normales y raros al resto.

«Walk Like an Egyptian», de The Bangles

El grupo se fundó en 1981 y a lo largo de su trayectoria participó también en la mencionada banda sonora de Los Goonies, pero fue esta canción la que las lanzó a la fama definitivamente. Tanto que llegaron a temer que eclipsase todo lo demás que pudieran hacer. Aunque son las cuatro estupendas, Susanna Hoffs tiene algo que le deja a uno más aturdido de lo que ya acostumbra a estar. Precisamente esa forma de mirar a los lados mientras canta en el minuto 2:47 tan seductora era simplemente un truco para superar el miedo escénico, se fijaba en un espectador de cada extremo sin ser consciente de que la grababan en un primer plano. Quién fuera el objeto de esa mirada… Por lo demás la canción es muy alegre, despreocupada y trivial, como corresponde al pop de aquellos años. Luego ya llegaría el grunge con sus caras largas y sus agonías.

«Total Eclipse of the Heart», de Bonnie Tyler

La canción es muy sentida y el vídeo una locura maravillosa, pero lo mejor es la «versión literal» que se hizo años después. Una vez la descubres ya no vuelves a ver la original con los mismos ojos.

«The Look», de Roxette

En aquellos años previos a internet los caminos por los que algo podía viralizarse llegaban a ser en ocasiones insólitos. En el caso de esta canción un estudiante de intercambio en Suecia regresó a Estados Unidos con una grabación, se la prestó a un amigo para que la difundiese en su emisora de radio, el tema entusiasmó a la audiencia, otras emisoras se hicieron con una copia y el sencillo llegaría a ser número uno vendiendo un gritón de unidades.

«Money for Nothing», de Dire Straits

Si en los ochenta nos hubieran dicho que mediante un artefacto llamado YouTube tendríamos a nuestra disposición todos los vídeos musicales imaginables, seguramente nos hubiera sonado a brujería. Por entonces la MTV era toda una institución musical, tal como esta canción recoge en su letra, siendo además el primer vídeo en emitirse en la división europea del canal en 1987.

«99 Luftballons», de Nena

La serie Deutschland 83, de factura alemana y ambientada en el año que indica su título, emplea con énfasis este tema, que por entonces conquistaba las radios de la RFA. La letra no puede ser además más acorde con su argumento, al abordar el miedo a una escalada en la Guerra Fría que terminase en un holocausto nuclear. Sobre otras canciones que tratan este tema tan sugerente ya hablamos aquí.

«The Final Countdown», de Europe

Si preguntásemos cuáles son las canciones más odiadas de la historia de la música, probablemente el noventa por ciento de ellas pertenecerían a esta década. Son melodías muy sencillas y pegadizas que por ello mismo pueden llegar a saturar, como el dichoso organillo que suena aquí y que Gigatrón supo versionar tan bien. Pero no queremos discriminar, pues es algo que vale exactamente igual para casi cualquiera de las incluidas en esta lista.

«Never Gonna Give You Up», de Rick Astley

¿Quién no ha acabado en este tema esperando con toda la ilusión del mundo encontrar porno aberrante? Los enlaces tienen siempre un título tan sugerente… Así que esta vez, y para variar, merece la pena situar a Rick Astley en el contexto que le corresponde.

«The Four Horsemen», de Metallica

No solo de sintetizadores y hombreras sobredimensionadas vive la industria musical, ni siquiera en aquella década. Precisamente en el año 1983 cuatro granujientos jóvenes melenudos, que en la década posterior se encargarían de acercar el metal a las masas, lanzaban su disco de debut Kill ‘Em All. Con buen tino esta canción aparece en la película X-Men: Apocalipsis, ambientada en los ochenta, como fondo sonoro al reclutamiento que Apocalipsis hace de sus propios cuatro jinetes.

«Should I Stay or Should I Go», de The Clash

Por supuesto no podíamos concluir sin mencionarla. Poco importa qué pueda acechar entre las tinieblas, que la rabiosa vitalidad de este tema compuesto en 1981 por Mick Jones infunde valor a cualquiera.

